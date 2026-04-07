ସ୍ବାମୀ-ସ୍ତ୍ରୀ ଚେନ୍ ଲୁଟେରା ଗ୍ୟାଙ୍ଗକୁ ଧରିଲା କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ, ପୋଲିସ ଅଫିସରଙ୍କ ମାଙ୍କଠୁ ବି ଲୁଟିଥିଲେ

ଦମ୍ପତିଙ୍କ ସମେତ ୩ ଗିରଫ । ପୋଲିସ ଆଖିରେ ଧୂଳି ଦେବାକୁ ନେଉଥିଲା ପତ୍ନୀର ସହାୟତା । ୮ ସୁନା ଚେନ୍ ଜବତ । ରିପୋର୍ଟ- ସତ୍ୟଜିତ ରାଉତ

HUSBAND WIFE CHAIN SNATCHING GANG
ଚେନ୍ ଲୁଟେରା ଗ୍ୟାଙ୍ଗକୁ ଧରିଲା କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ (ETV Bharat Odisha)
By ETV Bharat Odisha Team

Published : April 7, 2026 at 6:35 PM IST

Updated : April 7, 2026 at 6:57 PM IST

ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଭଡ଼ାରେ ଆଣୁଥିଲା ବାଇକ । ରାଜଧାନୀ ସାରା ବାଇକରେ ବୁଲି ବୁଲି ଝାମ୍ପି ନେଉଥିଲା ସୁନା ଚେନ୍ । ଟାର୍ଗେଟରେ ଥିଲେ ବୟସ୍କ ମହିଳା । ପୋଲିସ ଆଖିରେ ଧୂଳି ଦେବା ପାଇଁ ନେଉଥିଲା ପତ୍ନୀର ସହାୟତା । ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ କିଛିମାସ ହେବ ସୁନା ଚେନ୍ ଲୁଟ୍ କରି ମୁଣ୍ଡବିନ୍ଧାର କାରଣ ସାଜିଥିବା ପେଷାଦାର ଲୁଟେରାକୁ ଧରିଛି କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ । ଏହି ମାମଲାରେ ଆଜି (ମଙ୍ଗଳବାର) ଦମ୍ପତିଙ୍କ ସମେତ ୩ ଜଣଙ୍କୁ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖରପୁର ଥାନା ପୋଲିସ ଗିରଫ କରିଛି ।

ପୋଲିସ କମିଶନର ସୁରେଶ ଦେବଦତ୍ତ ସିଂ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଏନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି । ଅଭିଯୁକ୍ତମାନେ ହେଲେ ମୁଖ୍ୟ ଲୁଟେରା ଭରତପୁରର ରକେଶ ରାଉତ (୩୫), ତା ସ୍ତ୍ରୀ ସ୍ବେତଲିନା ବେହେରା (୨୭) ଓ ସୁନା ନେଉଥିବା କଟକ ନିଶ୍ଚିତକୋଇଲି ଅଞ୍ଚଳର ଗୋଲେଖ ଚନ୍ଦ୍ର ସଠୁଆ (୬୫)। ରାକେଶଠୁ ୮ଟି ସୁନା ଚେନ୍, କାର୍ ଓ ବାଇକ ଜବତ ହୋଇଛି । ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖରପୁର ଥାନାରେ ଗତବର୍ଷ ଡିସେମ୍ବର ୨୪ରେ (ନଂ.୮୬୩/୨୦୨୫) ପଞ୍ଜିକୃତ ମାମଲାରେ ଅଭିଯୁକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଆଜି କୋର୍ଟଚାଲାଣ କରାଯାଇଥିଲା । ପରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବିଚାର ବିଭାଗୀୟ ହାଜତକୁ ପଠାଇ ଦିଆଯାଇଛି।

ଭୁବନେଶ୍ୱରର ବିଭିନ୍ନ ଥାନାରେ ୮ ମାମଲାରେ ଅଭିଯୁକ୍ତମାନଙ୍କ ସମ୍ପୃକ୍ତି ରହିଛି । ଏଗୁଡିକ ମଧ୍ୟରୁ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖରପୁର ଥାନାରେ ୫ଟି, ନୟାପଲ୍ଲୀ ଥାନାରେ ୨ଟି ଓ ଇନଫୋସିଟି ଥାନାରେ ଗୋଟିଏ ମାମଲା ରହିଛି । ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଲୁଟ୍ ଚେନକୁ ପୀଡିତାମାନଙ୍କୁ ଫେରାଇ ଦିଆଯାଇଛି । ତେବେ ପୂର୍ବରୁ ରାକେଶ ଜେଲ ଯାଇଥିବା ବେଳେ ଜାମିନରେ ଆସି ଲୁଟ୍ କରୁଥିଲା । ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରେସ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଜରିଆରେ ଏନେଇ ଅଧିକ ତଥ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି ।



ବାଇକର ନମ୍ବର ପ୍ଲେଟକୁ ଘୋଡାଇ ଦେଉଥିଲା-
ଅଭିଯୁକ୍ତ ରାକେଶ ବରମୁଣ୍ଡାସ୍ଥିତ ସାଇ ବାଇକ୍ ରେଣ୍ଟାଲ୍ ଅଫିସରୁ ଭଡ଼ାରେ ବାଇକ୍ (Yamaha MT 15)କୁ ନେଉଥିଲା। ଏହି ବାଇକରେ ହିଁ ସେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଲୁଟପାଟ୍ କରୁଥିଲା। ସେ ନମ୍ବର ପ୍ଲେଟ୍‌କୁ କପଡ଼ାରେ ଲୁଚାଇ ଦେଉଥିଲା। ଏପରିକି ଅପରାଧ କରିବା ପରେ ଡ୍ରେସ୍ ମଧ୍ୟ ବଦଳାଇ ଦେଉଥିଲା। ଅନେକ ମାମଲାରେ ସିସିଟିଭି ଯାଞ୍ଚ ଓ ମାନବୀୟ ବୁଦ୍ଧିମତ୍ତା ବ୍ୟବହାର କରି ରକେଶକୁ କାବୁ କରାଯାଇଛି ବୋଲି ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି।

ପାନ ଦୋକାନରେ ଲାଗିଲାନି ମନ-୨୦୧୫ ପରେ ରକେଶ ନିଜକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ଏକ ପାନ ଦୋକାନ ଖୋଲିଥିଲା। ହେଲେ କିଛିମାସ ହେବ ସେ ପତ୍ନୀ ସହ ମିଶି ପୁଣି ଅପରାଧ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା। ପୋଲିସକୁ ବିଭ୍ରାନ୍ତ କରିବା ପାଇଁ କୌଶଳ ଆପଣାଇଥିଲା। ଚେନ୍ ଲୁଟ୍ କରିବାର କିଛି ଦୂରରେ ପତ୍ନୀକୁ ଛାଡିଦେଉଥିଲା। ଲୁଟ୍ ପରେ ବାଇକରେ ପତ୍ନୀ ସହ ପଳାଉଥିଲା। ୪ଟି ସୁନା ଚେନ୍ ପଞ୍ଜାବ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ବରମୁଣ୍ଡା ଶାଖାରେ ବନ୍ଧକ ରଖିଥିଲା। ଯାହା ଜବତ କରାଯାଇଛି। ୨ଟି ସୁନା ଚେନ୍ ଗୋଲେଖ ପାଖରୁ ମଧ୍ୟ ଜବତ କରାଯାଇଛି।ଅର୍ଣ୍ଣପୂର୍ଣ୍ଣା ଜୁଏଲର୍ସ ସମ୍ନାରୁ ଝାମ୍ପିଥିଲା ଚେନ୍-ଡିସେମ୍ବର ୨୪ରେ ନିଳାଦ୍ରୀ ବିହାରର ସଞ୍ଜୁକ୍ତା ପୃଷ୍ଟିଙ୍କୁ ରକେଶ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରିଥିଲା। ସଞ୍ଜୁକ୍ତା ନିଳାଦ୍ରୀ ବିହାରସ୍ଥିତ ଅର୍ଣ୍ଣପୂର୍ଣ୍ଣା ଜୁଏଲର୍ସକୁ ଯାଇଥିଲେ। ଜୁଏଲର୍ସ ସାମ୍ନାରେ ସେ ବସିଥିବା ବେଳେ ରକେଶ ତାଙ୍କ ବେକରୁ ସୁନା ଚେନ୍ ଝାମ୍ପିନେଇଥିଲା। ଏନେଇ ତାଙ୍କ ପୁଅ ରଞ୍ଜନ କୁମାର ପୃଷ୍ଟି ଥାନାରେ ଏତଲା ଦେଇଥିଲେ। ପୋଲିସ ମାମଲା (ନଂ.୮୬୩/୨୦୨୫) ରୁଜୁ କରି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା।
ପୋଲିସ ଅଫିସରଙ୍କ ମାଙ୍କଠୁ ବି ଚେନ୍ ଲୁଟ୍ କରିଥିଲା-ଗତ ଫେବୃଆରୀ ୧୭ରେ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖରପୁର ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଶୈଳେଶ୍ରୀ ବିହାରରେ ଜଣେ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ମା'ଙ୍କ ଠାରୁ ରାକେଶ ସୁନା ଚେନ୍ ଲୁଟ୍ କରିଥିଲା । ଲୁଟର ଶିକାର ହୋଇଥିଲେ ଶକୁନ୍ତଳା ମହାନ୍ତି । ପ୍ରାତଃଭ୍ରମଣ ସାରି ସକାଳ ପ୍ରାୟ ୭ଟା ବେଳେ ସେ ଭିଆଇଏମ ଗଳି ରାସ୍ତା ଦେଇ ଘରକୁ ଫେରୁଥିଲେ । ପଛପାର୍ଶ୍ଵରୁ ଏକ ସ୍କୁଟିରେ ରାକେଶ ଓ ତା ସହଯୋଗୀ ତାଙ୍କୁ ପିଛା କରି ଆସି ସୁନା ଚେନ୍ କାଟି ନେଇଯାଇଥିଲା । ଏନେଇ ମାମଲା (ନଂ.୧୪୦/୨୦୨୬) ପଞ୍ଜିକୃତ କରାଯାଇଥିଲା ।

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର

