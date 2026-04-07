ସ୍ବାମୀ-ସ୍ତ୍ରୀ ଚେନ୍ ଲୁଟେରା ଗ୍ୟାଙ୍ଗକୁ ଧରିଲା କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ, ପୋଲିସ ଅଫିସରଙ୍କ ମାଙ୍କଠୁ ବି ଲୁଟିଥିଲେ
ଦମ୍ପତିଙ୍କ ସମେତ ୩ ଗିରଫ । ପୋଲିସ ଆଖିରେ ଧୂଳି ଦେବାକୁ ନେଉଥିଲା ପତ୍ନୀର ସହାୟତା । ୮ ସୁନା ଚେନ୍ ଜବତ । ରିପୋର୍ଟ- ସତ୍ୟଜିତ ରାଉତ
Published : April 7, 2026 at 6:35 PM IST|
Updated : April 7, 2026 at 6:57 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଭଡ଼ାରେ ଆଣୁଥିଲା ବାଇକ । ରାଜଧାନୀ ସାରା ବାଇକରେ ବୁଲି ବୁଲି ଝାମ୍ପି ନେଉଥିଲା ସୁନା ଚେନ୍ । ଟାର୍ଗେଟରେ ଥିଲେ ବୟସ୍କ ମହିଳା । ପୋଲିସ ଆଖିରେ ଧୂଳି ଦେବା ପାଇଁ ନେଉଥିଲା ପତ୍ନୀର ସହାୟତା । ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ କିଛିମାସ ହେବ ସୁନା ଚେନ୍ ଲୁଟ୍ କରି ମୁଣ୍ଡବିନ୍ଧାର କାରଣ ସାଜିଥିବା ପେଷାଦାର ଲୁଟେରାକୁ ଧରିଛି କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ । ଏହି ମାମଲାରେ ଆଜି (ମଙ୍ଗଳବାର) ଦମ୍ପତିଙ୍କ ସମେତ ୩ ଜଣଙ୍କୁ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖରପୁର ଥାନା ପୋଲିସ ଗିରଫ କରିଛି ।
ପୋଲିସ କମିଶନର ସୁରେଶ ଦେବଦତ୍ତ ସିଂ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଏନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି । ଅଭିଯୁକ୍ତମାନେ ହେଲେ ମୁଖ୍ୟ ଲୁଟେରା ଭରତପୁରର ରକେଶ ରାଉତ (୩୫), ତା ସ୍ତ୍ରୀ ସ୍ବେତଲିନା ବେହେରା (୨୭) ଓ ସୁନା ନେଉଥିବା କଟକ ନିଶ୍ଚିତକୋଇଲି ଅଞ୍ଚଳର ଗୋଲେଖ ଚନ୍ଦ୍ର ସଠୁଆ (୬୫)। ରାକେଶଠୁ ୮ଟି ସୁନା ଚେନ୍, କାର୍ ଓ ବାଇକ ଜବତ ହୋଇଛି । ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖରପୁର ଥାନାରେ ଗତବର୍ଷ ଡିସେମ୍ବର ୨୪ରେ (ନଂ.୮୬୩/୨୦୨୫) ପଞ୍ଜିକୃତ ମାମଲାରେ ଅଭିଯୁକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଆଜି କୋର୍ଟଚାଲାଣ କରାଯାଇଥିଲା । ପରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବିଚାର ବିଭାଗୀୟ ହାଜତକୁ ପଠାଇ ଦିଆଯାଇଛି।
ଭୁବନେଶ୍ୱରର ବିଭିନ୍ନ ଥାନାରେ ୮ ମାମଲାରେ ଅଭିଯୁକ୍ତମାନଙ୍କ ସମ୍ପୃକ୍ତି ରହିଛି । ଏଗୁଡିକ ମଧ୍ୟରୁ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖରପୁର ଥାନାରେ ୫ଟି, ନୟାପଲ୍ଲୀ ଥାନାରେ ୨ଟି ଓ ଇନଫୋସିଟି ଥାନାରେ ଗୋଟିଏ ମାମଲା ରହିଛି । ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଲୁଟ୍ ଚେନକୁ ପୀଡିତାମାନଙ୍କୁ ଫେରାଇ ଦିଆଯାଇଛି । ତେବେ ପୂର୍ବରୁ ରାକେଶ ଜେଲ ଯାଇଥିବା ବେଳେ ଜାମିନରେ ଆସି ଲୁଟ୍ କରୁଥିଲା । ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରେସ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଜରିଆରେ ଏନେଇ ଅଧିକ ତଥ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି ।
ବାଇକର ନମ୍ବର ପ୍ଲେଟକୁ ଘୋଡାଇ ଦେଉଥିଲା-
ଅଭିଯୁକ୍ତ ରାକେଶ ବରମୁଣ୍ଡାସ୍ଥିତ ସାଇ ବାଇକ୍ ରେଣ୍ଟାଲ୍ ଅଫିସରୁ ଭଡ଼ାରେ ବାଇକ୍ (Yamaha MT 15)କୁ ନେଉଥିଲା। ଏହି ବାଇକରେ ହିଁ ସେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଲୁଟପାଟ୍ କରୁଥିଲା। ସେ ନମ୍ବର ପ୍ଲେଟ୍କୁ କପଡ଼ାରେ ଲୁଚାଇ ଦେଉଥିଲା। ଏପରିକି ଅପରାଧ କରିବା ପରେ ଡ୍ରେସ୍ ମଧ୍ୟ ବଦଳାଇ ଦେଉଥିଲା। ଅନେକ ମାମଲାରେ ସିସିଟିଭି ଯାଞ୍ଚ ଓ ମାନବୀୟ ବୁଦ୍ଧିମତ୍ତା ବ୍ୟବହାର କରି ରକେଶକୁ କାବୁ କରାଯାଇଛି ବୋଲି ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର