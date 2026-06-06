ପରକ୍ରୀୟା ପ୍ରୀତି ସନ୍ଦେହରେ ସ୍ତ୍ରୀ ତଣ୍ଟି ଚିପି ହତ୍ୟା କଲା ସ୍ବାମୀ !
ପାପ ସମ୍ପର୍କ ସନ୍ଦେହ ହେଲା କାଳ । ସ୍ବାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଝଗଡାରୁ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ । ରିପୋର୍ଟ- ବିଶ୍ୱଭୂଷଣ ମହାପାତ୍ର
Published : June 6, 2026 at 11:42 AM IST
ନୟାଗଡ: ବିବାହକୁ 3 ମାସ ପୁରିନି, ହେଲେ ପରକ୍ରୀୟା ପ୍ରୀତି ସନ୍ଦେହରେ ସ୍ବାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଝଗଡାରୁ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ । ସ୍ତ୍ରୀକୁ ତଣ୍ଟି ଚିପି ସ୍ବାମୀ ହତ୍ୟା କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି । ଏଭଳି ଘଟଣା ଘଟିଛି ନୟାଗଡ଼ ଓଡ଼ଗାଁ ଥାନା କୁରୁମ ବାଙ୍କତରା ଗାଁରେ । ବଧୁ ହତ୍ୟା ଅଭିଯୋଗରେ ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ପୋଲିସ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି । ଅଭିଯୁକ୍ତ ସ୍ଵାମୀ ଦୀପକ କୁମାର ମହାପାତ୍ର ଥାନାରେ ଅଟକ ରହିଛି । ମୃତକଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଅନୁଯାୟୀ, ପତ୍ନୀ ଶୁଭଶ୍ରୀଙ୍କ ଚରିତ୍ରକୁ ନେଇ ସନ୍ଦେହ କରୁଥିଲା ଅଭିଯୁକ୍ତ ସ୍ବାମୀ ।
ରୀତିନୀତି ଅନୁଯାୟୀ ଗତ ମାର୍ଚ୍ଚ 9 ତାରିଖରେ ହୋଇଥିଲା ବାହାଘର । ଗଞ୍ଜାମ ବଡ଼ପଡା ଗାଁର ପଦ୍ମରଣାଙ୍କ ଝିଅ ଶୁଭଶ୍ରୀଙ୍କ ସହ ଓଡ଼ଗାଁ ଥାନା କୁରୁମ ବାଙ୍କତରା ଗାଁର ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ସେନା କର୍ମଚାରୀ ପ୍ରମୋଦ କୁମାର ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ବଡ଼ ପୁଅ ଦୀପକ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ବିବାହ ହୋଇଥିଲା । ବିବାହ ପରେ ଯୌତୁକକୁ ନେଇ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ନଥିଲେ ଶାଶୁଘର ଲୋକ । ସେପଟେ ଦୀପକ, ଶୁଭଶ୍ରୀଙ୍କ ଉପରେ ପାପ ସନ୍ଦେହ କରି ଝଗଡା କରିବା ସହ ନିର୍ଯାତନା ଦେଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି । ଏନେଇ ଶୁଭଶ୍ରୀଙ୍କ ବାପା ଓଡ଼ଗାଁ ଥାନାରେ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ।
ଅଭିଯୁକ୍ତ ଦୀପକ ସ୍ତ୍ରୀର ଚରିତ୍ରକୁ ସନ୍ଦେହ କରୁଥିଲା । ପଡିଶା ଘରର ଜଣେ ଯୁବକଙ୍କ ସହ ପାପ ସମ୍ପର୍କ ରଖିଥିବା ସନ୍ଦେହରେ ପତ୍ନୀଙ୍କୁ ନିର୍ଯାତନା ଦେଉଥିଲା । ଏହି କାରଣରୁ ସ୍ଵାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟରେ ଝଗଡ଼ା ଲାଗି ରହିଥିଲା । ଗତକାଲି ରାତିରେ ଶୋଇବା ଘରେ ଶୁଭଶ୍ରୀଙ୍କୁ ତଣ୍ଟି ଚପି ଶ୍ଵାସରୁଦ୍ଧ କରି ହତ୍ୟା କରିଥିବା ଶୁଭଶ୍ରୀଙ୍କ ମାମୁଁ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି । ଶୁଭଶ୍ରୀ ମାରି ଦେଇ ପରିବାର ଲୋକ ବାପ ଘରକୁ ଖବର ଦେଇଥିବା ସେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି । ପୋଲିସ ନୟାଗଡ଼ ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ଶୁଭଶ୍ରୀଙ୍କ ଶବ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ କରି ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରିଛି । ଏହା ଘଟଣାଙ୍କୁ ନେଇ ଓଡ଼ଗାଁ ଥାନାରେ ଚାପା ଉତେଜନା ଦେଖାଦେଇଥିଲା ।
ଅନ୍ୟପଟେ ନୟାଗଡ଼ରେ ମୃତଦେହ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ପରେ ସୁରକ୍ଷାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ପୋଲିସ ନୟାଗଡ଼-ଭଞ୍ଜନଗର ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଦରପଦା ରାସ୍ତା ଦେଇ କୁରୁମବାଙ୍କତରା ଗ୍ରାମକୁ ନେଇଥିଲା । ସେପଟେ ଶୁଭଶ୍ରୀଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ବାପା, ମା' ଓ ଭାଇଙ୍କ ସହ ଗ୍ରାମବାସୀ ଶେଷ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଦିନତମାମ ଥାନା ଆଗରେ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଥିଲେ । ଅନ୍ୟ ରାସ୍ତାରେ ମୃତଦେହ ନେଇଯିବା ପରେ ଝିଅଘର ଗ୍ରାମରୁ ଆସିଥିବା ୧୦୦ରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ବ ସମ୍ପର୍କୀୟ ଓ ଗ୍ରାମବାସୀ ମୃତଦେହକୁ ଥାନା ନିକଟକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ଅଡ଼ି ବସି ରାଜ୍ୟ ରାଜପଥ ଅବରୋଧ କରିଥିଲେ । ରାତି ୧୦ଟାରେ ପୋଲିସ ବାଧ୍ୟହୋଇ ମୃତଦେହକୁ ପୁନର୍ବାର ଥାନା ନିକଟକୁ ଆଣିବା ପରେ ପରିବାର ଓ ସମ୍ପର୍କୀୟ ଶେଷ ଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ ।
"ବହୁତ ଭଲରେ ଝିଅର ବାହାଘର ହେଇଥିଲା । ଝିଅର ବାପା ମା ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ବାହାଘର କରିଥିଲେ । ନିଜର ସାମର୍ଥ ଅନୁସାରେ ସବୁକିଛି ଦେଇଥିଲେ l ବାହାଘରକୁ ତିନିମାସ ହେଇଛି । କିଛି ଦିନ ତଳେ ଆମେ ଶୁଣିଥିଲୁ, ଝିଅକୁ ତାର ସ୍ୱାମୀ ହଇରାଣ କରୁଛି ମାଡ ବି ମରୁଛି l ନିଶା ଖାଉଥିବା କଥା ପରେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଥିଲୁ । ଆମ ଝିଅର ସ୍ୱାମୀ ତାକୁ ମାରିଦେଇଛି," କହିଛନ୍ତି ମୃତ ଶୁଭଶ୍ରୀଙ୍କ ସମର୍କୀୟ ଗୀତାଞ୍ଜଳି ରଣା ।
ଶୁଭଶ୍ରୀ ମୋର ଝିଆରୀ । ପିଲାବେଳରୁ ସେ ଭଲ ପିଲା ଥିଲା l ତାକୁ ତାର ସ୍ୱାମୀ ନିର୍ଯାତନା ଦେଇ ମାରିଦେଇଛି l ସବୁବେଳେ ଜ୍ୱାଇଁ ଝଗଡା କରେ । ଏବେ ଝିଅକୁ ଜୀବନରୁ ମାରି ଦେଇଥିବା କହିଛନ୍ତି ମୃତ ଶୁଭଶ୍ରୀଙ୍କ ସମ୍ପର୍କୀୟ ପ୍ରମୋଦ କୁମାର ମହାପାତ୍ର ।
ଏହା ବି ପଢନ୍ତୁ- ବନ୍ଦ ଘରୁ ସ୍ୱାମୀ-ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଝୁଲନ୍ତା ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର, ସୁଇସାଇଡ ନୋଟ ଜବତ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ନୟାଗଡ