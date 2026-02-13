ETV Bharat / state

ପ୍ରେମ ସପ୍ତାହରେ କଳଙ୍କିତ ହେଲା ପ୍ରେମ: ଗର୍ଭବତୀ ପତ୍ନୀକୁ ହତ୍ୟା କରି ପୋତିଥିଲା ସ୍ବାମୀ, ଏମିତି ଖୋଲିଲା ରହସ୍ୟ

ପରକୀୟା ପ୍ରୀତିରେ ପଡି 8 ମାସର ପତ୍ନୀକୁ ହତ୍ୟା କରିଥିଲା ସ୍ବାମୀ । ଜାନୁଆରୀ 26ରେ ହତ୍ୟା, ଫେବୃଆରୀ 9ରେ ମିଳିଲା ମୃତଦେହ । ଗିରଫ ପରେ କ୍ରାଇମ ରିକ୍ରିଏସନ କଲା ପୋଲିସ ।

KALAHANDI MURDER
ପ୍ରେମ ସପ୍ତାହରେ କଳଙ୍କିତ ହେଲା ପ୍ରେମ (ETV Bharat Odisha)
By ETV Bharat Odisha Team

Published : February 13, 2026 at 2:03 PM IST

3 Min Read
Husband Murder Wife ଭବାନୀପାଟଣା: ପ୍ରେମ ସପ୍ତାହରେ କଳଙ୍କିତ ହେଲା ପ୍ରେମ । ପ୍ରେମ-ବିବାହ-ପରକୀୟା ପ୍ରୀତି-ହତ୍ୟାର ଏକ ଲୋମଟାଙ୍କୁରା ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାରୁ । ପରକୀୟା ପ୍ରୀତି ପାଇଁ ଆଠ ମାସର ଗର୍ଭବତୀ ପତ୍ନୀକୁ ହତ୍ୟା କରି ପୋତି ଦେଲା ଜହ୍ଲାଦ ସ୍ବାମୀ । ଭାଲେଣ୍ଟାଇନ ସପ୍ତାହରେ ଏପରି ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟକର ହତ୍ୟାର ଖୁଲାସା କରି ଅଭିଯୁକ୍ତ ସ୍ବାମୀକୁ ଗିରଫ କରିଛି କଳାହାଣ୍ଡି ପୋଲିସ । ଗତକାଲି(ଗୁରୁବାର) ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ସିନ୍‌ ରିକ୍ରିଏସନ କରିଛି ପୋଲିସ ।

ପ୍ରେମ ସପ୍ତାହରେ କଳଙ୍କିତ ହେଲା ପ୍ରେମ (ETV Bharat Odisha)
ଜହ୍ଲାଦ ସ୍ବାମୀ: ସ୍ବାମୀ ସାଜିଲା ଜହ୍ଲାଦ । ଗର୍ଭବତୀ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ହତ୍ୟା କରୀ ଫାର୍ମ ହାଉସରେ ପୋତି ଦେଲା ସାତ ଜନ୍ମର ସାଥି । ଶେଷରେ ମଙ୍ଗଳ ସୂତ୍ର କହିଲା ମୃତକଙ୍କ ପରିଚୟ । ଆଉ ପରିଚୟ ମିଳିବା ପରେ ଏବେ ପୋଲିସ ହାଜତରେ ଜହ୍ଲାଦ ସ୍ୱାମୀ । ଘଟଣାଟି ହେଉଛି କିଛି ଏମିତି ଗତ ସୋମବାର ଦିନ କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ସଦର ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଶ୍ରୀପୁର ଗାଁର ଏକ ଘରୋଇ ଫାମ ହାଉସରେ ଜଗୁଆଳି ଜଣକ ସଫେଇ କରିବା ସମୟରେ ମଣିଷ ଶରୀରର କିଛି ଅଂଶ ମାଟି ବାହାରକୁ ଆସିଥିବା ଦେଖିଥିଲେ । ଏନେଇ ଜଗୁଆଳି ଏବଂ ଫାର୍ମ ହାଉସ ମାଲିକ ସଦର ଥାନା ପୋଲିସକୁ ଖବର ଦେବା ପରେ ଘଟଣା ସ୍ଥଳରେ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ଟିମ ରାଜା ସଦର ଥାନା ପୋଲିସ ପହଁଞ୍ଚି ମୃତଦେହକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲେ । ହେଲେ ମୃତ ମହିଳାଙ୍କ ପରିଚୟ ମିଳି ପାରିନଥିଲା । ପରେ ମୃତ ମହିଳାଙ୍କ ଗଳାରେ ଥିବା ମଙ୍ଗଳ ସୂତ୍ରରୁ ମହିଳାଙ୍କ ପରିଚୟକୁ ସାମ୍ନାକୁ ଆଣିଥିଲା ପୋଲିସ । ଆଉ ଯେତେବେଳେ ପରିଚୟ ମିଳିଲା, ଏବଂ ତଦନ୍ତ ପରେ ଜଣା ପଡିଲା ହତ୍ୟାକାରୀ ଆଉ କେହି ନୁହେଁ ମୃତ ମହିଳାଙ୍କ ସ୍ବାମୀ ।
Kalahandi Murder
କ୍ରାଇମ ସ୍ପଟରେ ଅଭିଯୁକ୍ତ (ETV Bharat Odisha)

ପତ୍ନୀହନ୍ତା ଗିରଫ:

ଏନେଇ କଳାହାଣ୍ଡି ଏସପି ନାଗରାଜ ଦେବାରକୋଣ୍ଡା କହିଛନ୍ତି, ‘ଗତ ଫେବୃଆରୀ ୯ରେ ଆମେ ଏକ ଖବର ପାଇଲୁ ଯେ ସଦର ଥାନା ଅଞ୍ଚଳର ଶ୍ରୀପୁର ଗାଁର ଏକ ଘରୋଇ ଫାର୍ମ ରହିଛି । ସେଠାରେ କାମ କରୁଥିବା ଶ୍ରମିକ ଜଣକ ଏକ ମୃତଦେହ ଦେଖି ଆମକୁ ଖବର ଦେଇଥିଲେ। ପୋଲିସ ସାଇନଟିଫିକ ଟିମ ପହଞ୍ଚି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଥିବା ବେଳେ ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତି ମୃତଦେହ ଜବତ କରଯାଇଥିଲା । ଏହି ହତ୍ୟା ମୃତ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସ୍ବାମୀ କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ଜଣାପଡିବା ପରେ ତାକୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି ତଦନ୍ତ ଜାରୀ ରହିଛି ।’

Kalahandi Murder
ଜହ୍ଲାଦ ସ୍ୱାମୀର ନାରକୀୟ କାଣ୍ଡ (ETV Bharat Odisha)


ପ୍ରେମ ବିବାହ କରିଥିଲେ:

ଶ୍ରୀପୁର ଗାଁର ମୃତ ବର୍ଷା ପଟେଲ ଓ ସେହି ଗାଁର ଲଳିତ ପଟେଲଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ଗଢ଼ି ଉଠିଥିଲା । ପ୍ରେମ ଆକାଶରେ ବିହଙ୍ଗ ପରି ଉଭୟ ଡେଣା ମେଲାଇ ଉଡ଼ି ବୁଲୁଥିଲେ । ଶେଷରେ ବିବାହ ବନ୍ଧନରେ ବାନ୍ଧି ହେବା ପାଇଁ ଉଭୟ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ ହେଲେ ସେହି ସମୟର ଏହାକୁ ଉଭୟଙ୍କ ପରିବାର ବିରୋଧ କରିଥିଲେ । ଶେଷରେ ୨୦୨୨ ମସିହାରେ ଉଭୟ ଘର ଛାଡ଼ି ଚାଲି ପଳେଇ ଥିଲେ । କିଛି ବର୍ଷ ହେଲା ଭବାନୀପାଟଣାର ଶକ୍ତି ନଗର ପଡ଼ାରେ ପ୍ରେମ ବିବାହ କରି ରହୁଥିଲେ ।

Kalahandi Murder
ଗିରଫ ଅଭିଯୁକ୍ତ (ETV Bharat Odisha)

କିଛି ବର୍ଷ ପରେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଝଗଡା:

କିଛି ବର୍ଷ ହସ ଖୁସିରେ ରହିବା ପରେ ଉଭୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା କଳି । ସେହି କଳି ଝଗଡ଼ା ମଧ୍ୟରେ ବର୍ଷ ଗର୍ଭବତୀ ହେଲେ । ମା’ ହେବାର ଖୁସିରେ ବର୍ଷ ବିଭୋର ଥିଲା । ହେଲେ ସେହି ସ୍ୱାମୀ ଯାହାକୁ ସାତ ଜନ୍ମର ସାଥୀ କରି ଗଳାରେ ମଙ୍ଗଳସୂତ୍ର ଓ ମଥାରେ ସିନ୍ଦୁର ପିନ୍ଧିଥିଲା ସେହି ସ୍ୱାମୀ ପରକୀୟା ପ୍ରୀତିରେ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ନିର୍ଯାତନା ଦେବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲା । ଶେଷରେ ପରକୀୟା ପ୍ରେମରେ ପଡି ସ୍ୱାମୀ ଲଳିତ ନିଜ ବନ୍ଧୁ ଦୁଷ୍ମନ୍ତ ଗୌଡଙ୍କ ସହ ମିଶି ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀ ବର୍ଷାକୁ ହତ୍ୟା କରିବା ପାଇଁ ଷଡଯନ୍ତ୍ର କରିଥିଲା ବୋଲି ପୋଲିସ କହିଛି ।

26ରେ ହତ୍ୟା କରି ଫାର୍ମରେ ପୋତି ଦେଇଥିଲା:

ଶେଷରେ ଗତ ଜାନୁଆରୀ ୨୬ରେ ଦିନ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ହତ୍ୟାକରି ଏକ ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କ ଫାର୍ମ ହାଉସରେ ପୋତି ଦେଇଥିଲା । ସେହି ଫାର୍ମ ହାଉସରେ କାମ କରୁଥିଲା ସାଥି ଦୁଷ୍ମନ୍ତ ଗୌଡ । ଗତ ଫେବୃଆରୀ 9ରେ ମୃତଦେହ ମିଳିବା ପରେ ବର୍ଷାଙ୍କ ଵାପା ପ୍ରକାଶ ପଟେଲ ମୃତଦେହକୁ ଚିହ୍ନଟ କରିବା ସହିତ ପୋଲିସ ନିକଟରେ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ । ପରେ ପୋଲିସ୍ ଏନେଇ ଏକ ହତ୍ୟା ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା । ପରେ ହତ୍ୟାକାରୀ ସ୍ୱାମୀ ଲଳିତ ପଟେଲ ଓ ତାର ସହଯୋଗୀ ଦୁଷ୍ମନ୍ତ ଗୌଡକୁ ଗିରଫ କରି ଗତକାଲି (ଗୁରୁବାର) ଘଟଣାର ସିନ ରିକ୍ରିଏସନ୍ କରିଥିଲା । ତଦନ୍ତ ଜାରି ରହିଥିବା ନେଇ କଳାହାଣ୍ଡି ଏସପି ନାଗରାଜ ଦେବାରକୋଣ୍ଡା କହିଛନ୍ତି ।

ଇଟିଭି ଭାରତ, କଳାହାଣ୍ଡି

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

