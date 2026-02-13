ପ୍ରେମ ସପ୍ତାହରେ କଳଙ୍କିତ ହେଲା ପ୍ରେମ: ଗର୍ଭବତୀ ପତ୍ନୀକୁ ହତ୍ୟା କରି ପୋତିଥିଲା ସ୍ବାମୀ, ଏମିତି ଖୋଲିଲା ରହସ୍ୟ
ପରକୀୟା ପ୍ରୀତିରେ ପଡି 8 ମାସର ପତ୍ନୀକୁ ହତ୍ୟା କରିଥିଲା ସ୍ବାମୀ । ଜାନୁଆରୀ 26ରେ ହତ୍ୟା, ଫେବୃଆରୀ 9ରେ ମିଳିଲା ମୃତଦେହ । ଗିରଫ ପରେ କ୍ରାଇମ ରିକ୍ରିଏସନ କଲା ପୋଲିସ ।
Published : February 13, 2026 at 2:03 PM IST
Husband Murder Wife ଭବାନୀପାଟଣା: ପ୍ରେମ ସପ୍ତାହରେ କଳଙ୍କିତ ହେଲା ପ୍ରେମ । ପ୍ରେମ-ବିବାହ-ପରକୀୟା ପ୍ରୀତି-ହତ୍ୟାର ଏକ ଲୋମଟାଙ୍କୁରା ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାରୁ । ପରକୀୟା ପ୍ରୀତି ପାଇଁ ଆଠ ମାସର ଗର୍ଭବତୀ ପତ୍ନୀକୁ ହତ୍ୟା କରି ପୋତି ଦେଲା ଜହ୍ଲାଦ ସ୍ବାମୀ । ଭାଲେଣ୍ଟାଇନ ସପ୍ତାହରେ ଏପରି ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟକର ହତ୍ୟାର ଖୁଲାସା କରି ଅଭିଯୁକ୍ତ ସ୍ବାମୀକୁ ଗିରଫ କରିଛି କଳାହାଣ୍ଡି ପୋଲିସ । ଗତକାଲି(ଗୁରୁବାର) ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ସିନ୍ ରିକ୍ରିଏସନ କରିଛି ପୋଲିସ ।
ପତ୍ନୀହନ୍ତା ଗିରଫ:
ଏନେଇ କଳାହାଣ୍ଡି ଏସପି ନାଗରାଜ ଦେବାରକୋଣ୍ଡା କହିଛନ୍ତି, ‘ଗତ ଫେବୃଆରୀ ୯ରେ ଆମେ ଏକ ଖବର ପାଇଲୁ ଯେ ସଦର ଥାନା ଅଞ୍ଚଳର ଶ୍ରୀପୁର ଗାଁର ଏକ ଘରୋଇ ଫାର୍ମ ରହିଛି । ସେଠାରେ କାମ କରୁଥିବା ଶ୍ରମିକ ଜଣକ ଏକ ମୃତଦେହ ଦେଖି ଆମକୁ ଖବର ଦେଇଥିଲେ। ପୋଲିସ ସାଇନଟିଫିକ ଟିମ ପହଞ୍ଚି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଥିବା ବେଳେ ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତି ମୃତଦେହ ଜବତ କରଯାଇଥିଲା । ଏହି ହତ୍ୟା ମୃତ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସ୍ବାମୀ କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ଜଣାପଡିବା ପରେ ତାକୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି ତଦନ୍ତ ଜାରୀ ରହିଛି ।’
ପ୍ରେମ ବିବାହ କରିଥିଲେ:
ଶ୍ରୀପୁର ଗାଁର ମୃତ ବର୍ଷା ପଟେଲ ଓ ସେହି ଗାଁର ଲଳିତ ପଟେଲଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ଗଢ଼ି ଉଠିଥିଲା । ପ୍ରେମ ଆକାଶରେ ବିହଙ୍ଗ ପରି ଉଭୟ ଡେଣା ମେଲାଇ ଉଡ଼ି ବୁଲୁଥିଲେ । ଶେଷରେ ବିବାହ ବନ୍ଧନରେ ବାନ୍ଧି ହେବା ପାଇଁ ଉଭୟ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ ହେଲେ ସେହି ସମୟର ଏହାକୁ ଉଭୟଙ୍କ ପରିବାର ବିରୋଧ କରିଥିଲେ । ଶେଷରେ ୨୦୨୨ ମସିହାରେ ଉଭୟ ଘର ଛାଡ଼ି ଚାଲି ପଳେଇ ଥିଲେ । କିଛି ବର୍ଷ ହେଲା ଭବାନୀପାଟଣାର ଶକ୍ତି ନଗର ପଡ଼ାରେ ପ୍ରେମ ବିବାହ କରି ରହୁଥିଲେ ।
କିଛି ବର୍ଷ ପରେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଝଗଡା:
କିଛି ବର୍ଷ ହସ ଖୁସିରେ ରହିବା ପରେ ଉଭୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା କଳି । ସେହି କଳି ଝଗଡ଼ା ମଧ୍ୟରେ ବର୍ଷ ଗର୍ଭବତୀ ହେଲେ । ମା’ ହେବାର ଖୁସିରେ ବର୍ଷ ବିଭୋର ଥିଲା । ହେଲେ ସେହି ସ୍ୱାମୀ ଯାହାକୁ ସାତ ଜନ୍ମର ସାଥୀ କରି ଗଳାରେ ମଙ୍ଗଳସୂତ୍ର ଓ ମଥାରେ ସିନ୍ଦୁର ପିନ୍ଧିଥିଲା ସେହି ସ୍ୱାମୀ ପରକୀୟା ପ୍ରୀତିରେ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ନିର୍ଯାତନା ଦେବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲା । ଶେଷରେ ପରକୀୟା ପ୍ରେମରେ ପଡି ସ୍ୱାମୀ ଲଳିତ ନିଜ ବନ୍ଧୁ ଦୁଷ୍ମନ୍ତ ଗୌଡଙ୍କ ସହ ମିଶି ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀ ବର୍ଷାକୁ ହତ୍ୟା କରିବା ପାଇଁ ଷଡଯନ୍ତ୍ର କରିଥିଲା ବୋଲି ପୋଲିସ କହିଛି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:
ଖୋଲିଲା କିନ୍ନର ଅଞ୍ଜଳୀ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡର ଗୁମର: ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ଧରାଇ ଦେଲା CCTV, 10 ଲକ୍ଷ ଦାବି କଲେ ମୀରା
ସତ୍ୟବ୍ରତ ହତ୍ୟା ଘଟଣାର ଖୋଲିଲା ରହସ୍ୟ; ଦିନେଶକୁ ଗିରଫକରି କ୍ରାଇମ ସିନ୍ ରିକ୍ରିଏଟ୍ କଲା ପୋଲିସ
AI କଲା ହତ୍ୟା ରହସ୍ୟର ଉନ୍ମୋଚନ; ଦିଲ୍ଲୀରୁ ଅପରାଧୀକୁ ଧରିଲା ଆଗ୍ରା ପୋଲିସ
26ରେ ହତ୍ୟା କରି ଫାର୍ମରେ ପୋତି ଦେଇଥିଲା:
ଶେଷରେ ଗତ ଜାନୁଆରୀ ୨୬ରେ ଦିନ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ହତ୍ୟାକରି ଏକ ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କ ଫାର୍ମ ହାଉସରେ ପୋତି ଦେଇଥିଲା । ସେହି ଫାର୍ମ ହାଉସରେ କାମ କରୁଥିଲା ସାଥି ଦୁଷ୍ମନ୍ତ ଗୌଡ । ଗତ ଫେବୃଆରୀ 9ରେ ମୃତଦେହ ମିଳିବା ପରେ ବର୍ଷାଙ୍କ ଵାପା ପ୍ରକାଶ ପଟେଲ ମୃତଦେହକୁ ଚିହ୍ନଟ କରିବା ସହିତ ପୋଲିସ ନିକଟରେ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ । ପରେ ପୋଲିସ୍ ଏନେଇ ଏକ ହତ୍ୟା ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା । ପରେ ହତ୍ୟାକାରୀ ସ୍ୱାମୀ ଲଳିତ ପଟେଲ ଓ ତାର ସହଯୋଗୀ ଦୁଷ୍ମନ୍ତ ଗୌଡକୁ ଗିରଫ କରି ଗତକାଲି (ଗୁରୁବାର) ଘଟଣାର ସିନ ରିକ୍ରିଏସନ୍ କରିଥିଲା । ତଦନ୍ତ ଜାରି ରହିଥିବା ନେଇ କଳାହାଣ୍ଡି ଏସପି ନାଗରାଜ ଦେବାରକୋଣ୍ଡା କହିଛନ୍ତି ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, କଳାହାଣ୍ଡି