ଜହ୍ଲାଦ ସ୍ଵାମୀର ନାରକୀୟ କାଣ୍ଡ; ଟଙ୍କା ନଦେବାରୁ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ମାରି ପୋତି ଦେଲା ସ୍ଵାମୀ !
ଜୁନାଗଡ଼ ଅଞ୍ଚଳରେ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ଘଟିଛି । ସ୍ତ୍ରୀ ଟଙ୍କା ନ ଦେବାରୁ ରାଗରେ ଫାଉଡାରେ ମାରି ସ୍ତ୍ରୀକୁ ହତ୍ୟା କଲା ସ୍ବାମୀ । ରିପୋର୍ଟ- ଅଜିତ ସିଂ
Published : March 31, 2026 at 8:22 PM IST
ଜୁନାଗଡ (କଳାହାଣ୍ଡି): ଜହ୍ଲାଦ ସ୍ୱାମୀର ଅମାନୁଷିକ କାଣ୍ଡ । କିଛିଟା ଟଙ୍କା ପାଇଁ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ହତ୍ୟା ପରେ ନିଜ ଚାଷ ଜମିରେ ପୋତି ଦେଲା ଅଭିଯୁକ୍ତ ସ୍ବାମୀ । ଶେଷରେ ଘଟଣାକୁ ଲୁଚାଇବାକୁ ଯାଇ ନିଜେ ବିଷ ପିଇ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ଉଦ୍ୟମ କରିଛି ସ୍ୱାମୀ । କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ଜୁନାଗଡ଼ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ସନ୍ୟାସୀ କୁଣ୍ଡାମାଲ ଗ୍ରାମରୁ ମଙ୍ଗଳବାର ଏଭଳି ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି । ପରେ ଖବର ପାଇ ଘଟଣା ସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି ପୋଲିସ ।
ଟଙ୍କା ମାଗିବାରୁ ଟଙ୍କା ନ ଦେବା ଫଳରେ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ହତ୍ୟା ପରେ ନିଜ ଚାଷ ଜମିରେ ପତିବା ଏବଂ ସ୍ୱାମୀ ବିଷ ପିଇ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ଉଦ୍ୟମ ଭଳି ଘଟଣା ଏବେ ସାଧାରଣରେ ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ହୋଇଛି । ସନ୍ୟାସୀ କୁଣ୍ଡାମାଲ ଗ୍ରାମର ପ୍ରମୋଦ ଚନ୍ଦନ ଓ ସ୍ତ୍ରୀ କସ୍ତୁରୀ ଚନ୍ଦନ ଘାସ ସଫା କରିବାକୁ ନିଜ ଜମିକୁ ଆସିଥିଲେ । ଟଙ୍କା ମାଗିବାରୁ ସ୍ତ୍ରୀ ଟଙ୍କା ନ ଦେବାରୁ ରାଗରେ ଫାଉଡାରେ ମାରି ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ହତ୍ୟା କରିଛି ସ୍ବାମୀ । ହତ୍ୟା ପରେ ନିଜ ଚାଷ ଜମିରେ ପୋତି ଦେଇ ଘରକୁ ଯାଇଥିଲା । ଘରକୁ ଯାଇ ପରେ ସେ ଭାବୁକ ହୋଇ ବିଷ ପିଇ ଦେଇଥିଲେ ।
ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ତାଙ୍କୁ ଜୁନାଗଡ଼ ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ଓ ପରେ ଭବାନୀପାଟଣା ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ପରିବାର ଲୋକେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଛନ୍ତି । ଅଭିଯୁକ୍ତ ସ୍ୱାମୀ ପ୍ରଥମେ ମୃତଦେହକୁ କେନାଲରେ ଫିଙ୍ଗି ଦେଇଥିବା କହୁଥିବା ବେଳେ ପରବର୍ତ୍ତି ସମୟରେ ଜମିରେ ପୋତି ଦେଇଥିବା ନେଇ ଗ୍ରାମବାସୀ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥିଲେ । ପରେ ମୃତଦେଦକୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଥିଲା । ମା'କୁ ହତ୍ୟା କରିଥିବା ନେଇ ପୁଅର ଅଭିଯୋଗ ପରେ ଜୁନାଗଡ଼ ପୋଲିସ ଓ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ଟିମ ଘଟଣା ସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ମୃତଦେହ ଜବତ କରିବା ସହ ଏନେଇ ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି । ଜୁନାଗଡ ଥାନା ଅଧିକାରୀ ଶେଷଦେବ ବେହେରା ଏହି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ।
"ଅଭିଯୋଗକାରୀ ଯୁବରାଜ ଚନ୍ଦନଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଅନୁଯାୟୀ ତାଙ୍କ ବାପା ଓ ମାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଝଗଡା ହେବାରୁ ବାପା ତାଙ୍କ ମାକୁ ଫାଉଡାରେ ମାରି ହତ୍ୟା କରିବା ସହ ଜମି ପାଖରେ ପୋତି ଦେଇଥିଲେ । ପରିବାର ଲୋକେ ବହୁତ ଖୋଜାଖୋଜି କରିଥିଲେ । ପରେ ମୃତଦେହ ପାଇବା ପରେ ତାକୁ ମାଟିତଳୁ କାଢ଼ି ହିଡରେ ରଖିଛନ୍ତି । ଏ ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ଜୁନାଗଡ ଥାନାରେ ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇ ତଦନ୍ତ ଚାଲିଛି," କହିଛନ୍ତି ଜୁନାଗଡ ଥାନା ଅଧିକାରୀ ଶେଷଦେବ ବେହେରା ।
ଥାନା ଅଧିକାରୀ ପୁଣି କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଘଟଣାଟି ହେଉଛି ଅଭିଯୋଗକାରୀଙ୍କ ମା ଓ ବାପା ଜମିକୁ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ କାମ କରିବାକୁ ଆସିଥିଲା କିନ୍ତି ବାପା ଫେରିଲା ହେଲେ ମା ନଫେରିବାରୁ ପୁଅ ପଚାରିଥିଲା । ଯାହାକୁ ନେଇ ବପା ପୁଅକୁ ଗାଳି କରିବା ସହ ମାକୁ ମାରି ଦେଇଛି ବୋଲି କହିଥିଲା । ଯାହାକୁ ନେଇ ପୁଅ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲା । କିନ୍ତୁ ଜଣାପଡୁଛି ଯେ ପରିବାରିକ କଳହ ରହିଥିଲା ଧାନ ବିକ୍ରି ଟଙ୍କା ନେଇ । ଅଭିଯୁକ୍ତର ଟଙ୍କା ପୁଅର ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଆସିଥିବା ବେଳେ ପୁଅ କିଛି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ଦେଇଥିଲା । ଯାହାକୁ ନେଇ ପୂର୍ବରୁ ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ଝଗଡା ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲା । ଏହି ଘଟଣାରେ ତଦନ୍ତ ଚାଲିଛି ତଦନ୍ତ ପରେ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ଘଟଣାଟି ଜଣାପଡ଼ିବ । ଅଭିଯୁକ୍ତ ହତ୍ୟା କରିବା ପରେ କିଛି ପେଷ୍ଟିସାଇଡ ଖାଇ ଦେଇଥିଲା । ତାକୁ ପରିବାର ଲୋକେ ଭବାନୀପାଟଣା ମେଡିକାଲକୁ ନେଇଥିଲେ । ବର୍ତମାନ ଅଭିଯୁକ୍ତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ଭଲ ରହିଛି ।
ଏହା ବି ପଢନ୍ତୁ- ନୌସେନା ଟେକ୍ନିସିଆନ୍ଙ୍କ ଜଘନ୍ୟ କାଣ୍ଡ; ପ୍ରେମିକାକୁ ହତ୍ୟା କରି କଟା ମୁଣ୍ଡ ଜାଳି ଦେଲେ
ଇଟିଭି ଭାରତ, କଳାହାଣ୍ଡି