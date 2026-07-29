ପତ୍ନୀ ନିଖୋଜ ଦର୍ଶାଇ ହେବିୟସ କର୍ପସ ମାମଲା ରୁଜୁ କରିଥିଲେ ପତି, 5 ହଜାର ଅର୍ଥଦଣ୍ଡ ଲଗାଇଲେ ହାଇକୋର୍ଟ
ଦାମ୍ପତ୍ୟ ବିବାଦ କାରଣରୁ ସ୍ବାମୀଙ୍କ ସହିତ ରହିବାକୁ ପତ୍ନୀ ପୋଲିସ ସାମ୍ନାରେ ସିଧା ସଳଖ ମନା କରିଥିଲେ। ସବୁ ଜାଣି ବି ସ୍ୱାମୀ ଏପରି ମାମଲା ରୁଜୁ କରିଥିଲେ । ରିପୋର୍ଟ-ନାରାୟଣ ସାହୁ
Published : July 29, 2026 at 12:54 PM IST
କଟକ: ପତ୍ନୀ ନିଖୋଜ ହୋଇ ନଥିଲେ, ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ପଳାଇ ଯାଇଥିଲେ । ଏକଥା ମଧ୍ୟ ସ୍ୱାମୀ ଜାଣିଥିଲେ । ଜାଣି ଶୁଣି ପତ୍ନୀ ନିଖୋଜ ଦର୍ଶାଇ ହାଇକୋର୍ଟରେ ହେବିୟସ କର୍ପସ ପିଟିସନ ଦାଖଲ କରିଥିଲେ । ହେଲେ ଏପରି ଆବେଦନ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ପାଇଁ ମହଙ୍ଗା ପଡିଲା। ଗତ 27 ତାରିଖରେ ମାମଲାର ଶୁଣାଣି କରି ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ 5 ହଜାର ଟଙ୍କା ଜରିମାନା ଦେବାକୁ କୋର୍ଟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ନିଖୋଜ ପତ୍ନୀଙ୍କ ଉଦ୍ଧାର ପାଇଁ ନିବେଦନ କରି ସ୍ବାମୀ ଦାୟର କରିଥିବା ହେବିୟସ କର୍ପସ ପିଟିସନର ଶୁଣାଣି ଯେତେବେଳେ ହାଇକୋର୍ଟରେ ହୋଇଥିଲା, ସେତେବେଳେ ଘଟଣା ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇ ଯାଇଥିଲା ଯେ, ପତ୍ନୀ ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ସ୍ବାମୀଙ୍କ ଘର ଛାଡ଼ି ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ପାଖରେ ଆଶ୍ରୟ ନେଇଛନ୍ତି ।
ତଦନ୍ତରୁ ଜଣା ପଡିଥିଲା, ଦାମ୍ପତ୍ୟ ବିବାଦ କାରଣରୁ ପୂର୍ବରୁ ପତ୍ନୀ ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ଶାଶୂ ଘର ଛାଡ଼ି ଚାଲି ଯାଇଥିଲେ । ତଦନ୍ତକାରୀ ପୁଲିସ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁସାରେ ଉଭୟ ପତି-ପତ୍ନୀ ଥାନାରେ ହାଜର ହୋଇଥିଲେ। ସ୍ବାମୀଙ୍କ ସହିତ ରହିବାକୁ ପତ୍ନୀ ପୋଲିସ ସାମ୍ନାରେ ସିଧା ସଳଖ ମନା କରିଥିଲେ। ଏକଥ ସ୍ବାମୀ ଜାଣିଥିଲେ । ପତ୍ନୀ ତାଙ୍କ ସହିତ ରହିବାକୁ ଚାହୁଁନଥିବା ବିଷୟରେ ଅବଗତ ହୋଇ ମଧ୍ୟ ସେ ହାଇକୋର୍ଟରେ ହେବିୟସ କର୍ପସ ମାମଲା ଦାୟର କରିଥିଲେ। ସବୁ ଜାଣିଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଆବେଦନକାରୀ ସ୍ବାମୀ କୋର୍ଟଙ୍କ ଦ୍ବାରସ୍ଥ ହୋଇ ଥିବାରୁ ହାଇକୋର୍ଟ ଅସନ୍ତୋଷ ବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି ।
କେର୍ଟ ତାଙ୍କ ରାୟରେ କହିଛନ୍ତି, ପତ୍ନୀ ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ତାଙ୍କ ବାପା-ମା'ଙ୍କ ସହ ରହୁଛନ୍ତି । ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ବେଆଇନ ଭାବେ ଅଟକ କିମ୍ବା ଆବଦ୍ଧ ରଖାଯାଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଖାରଜ ହୋଇଯାଉଛି। ଏଭଳି ଅସାଧୁ ମାମଲାକାରୀଙ୍କୁ ଅଦାଲତର ପରିସରକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ଅନୁଚିତ ଫାଇଦା ନେବାକୁ ଦିଆଯିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ । କୋର୍ଟ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି, ଏହା ଏକ ଉପଯୁକ୍ତ ମାମଲା, ଯେଉଁଠାରେ ଜରିମାନା ଲାଗୁ କରାଯିବା ଆବଶ୍ୟକ।
ହାଇକୋର୍ଟ ତାଙ୍କ ରାୟରେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ, ହେବିୟସ କର୍ପସ ପିଟିସନ ଦାୟର କରିଥିବା ସ୍ବାମୀଙ୍କୁ ଦୁଇ ସପ୍ତାହ ଭିତରେ ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ଆଇନସେବା ପ୍ରାଧିକରଣ ନିକଟରେ ୫ ହଜାର ଟଙ୍କା ଜମା କରିବାକୁ ପଡିବ । ମୁଖ୍ୟ ବିଚାରପତି ଜଷ୍ଟିସ ହରିଶ ଟଣ୍ଡନ ଓ ଜଷ୍ଟିସ ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ଦାଶଙ୍କୁ ନେଇ ଗଠିତ ଖଣ୍ଡପୀଠ ଏହି ମାମଲା ଶୁଣାଣି କରି ଏପରି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି।
ଇଟିଭି ଭାରତ, କଟକ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ତ୍ରୁଟି ଘଟଣା, 4 ଜଣଙ୍କୁ ଅନ୍ତରୀଣ ସୁରକ୍ଷା ଦେଲେ ହାଇକୋର୍ଟ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ୨୦୨୩ରୁ ନିଖୋଜ ଅଢେଇ ବର୍ଷର ଶିଶୁକନ୍ୟା, ଏଯାଏଁ ମିଳିନି ପତ୍ତା, ୧୦ ଦିନରେ ସତ୍ୟପାଠ ଦାଖଲ ପାଇଁ ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ