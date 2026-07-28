ପାରିବାରିକ କଳିର କରୁଣ ପରିଣତି, ସ୍ତ୍ରୀକୁ ହତ୍ୟା କରିବା ପରେ ବିଷ ପିଇଦେଲା ସ୍ବାମୀ
ମାଆ ଛେଉଣ୍ଡ ହୋଇଗଲା ୬ ବର୍ଷର ପୁଅ । ଭୁବନେଶ୍ବର ଚକେଇସିହାଣୀରେ ଘଟିଛି ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ । ସ୍ତ୍ରୀର ଜୀବନ ନେବା ପରେ, ନିଜେ ଜୀବନ ହାରିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରିଥିଲା ଅଭିଯୁକ୍ତ ସ୍ବାମୀ ।ରିପୋର୍ଟ:ସତ୍ୟଜିତ ରାଉତ
Published : July 28, 2026 at 9:33 AM IST
HUSBAND KILLED WIFE , ଭୁବନେଶ୍ୱର: ପାରିବାରିକ କଳହକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ମଞ୍ଚେଶ୍ୱର ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଚକେଇସିହାଣୀରେ ଗତକାଲି (ସୋମବାର) ବୀଭତ୍ସ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ଘଟିଛି । ଜଣେ ଯୁବକ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ହାତ କାଟିବା ସହ ତଣ୍ଟି ଚିପି ହତ୍ୟା କରିଛନ୍ତି । ଏହା ପରେ ସ୍ବାମୀ ନିଜେ ଜୀବନ ହାରିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରିଛନ୍ତି । ମୃତ ମହିଳା ହେଲେ ମୋନିକା ଜେନା (୨୬) । ପୋଲିସ ମୃତଦେହ ଜବତ କରି କ୍ୟାପିଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲ ପଠାଇଛି ।
ଅଭିଯୁକ୍ତ ଦୀପକର ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟବସ୍ଥା ବି ସଙ୍କଟାପନ୍ନ:
ଅଭିଯୁକ୍ତ ଦୀପକ କୁମାର ଜେନାକୁ ପୋଲିସ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ କାବୁ କରିଥିଲା । ତାକୁ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଏକ ଘରୋଇ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି । ତେବେ ଦୀପକର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ସଙ୍କଟାପନ୍ନ ରହିଛି । ଏନେଇ ମୃତା ମୋନିକାଙ୍କ ମା’ ସତ୍ୟଭାମା ଜେନା ମଞ୍ଚେଶ୍ୱର ଥାନାରେ ଏତଲା ଦେଇଛନ୍ତି । ପୋଲିସ ଏକ ହତ୍ୟା ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିଛି । ଦୁଃଖର କଥା ହେଉଛି, ମୋନିକାଙ୍କ 6 ବର୍ଷର ପୁଅ ଥିବାବେଳେ ସେ ମା' ଛେଉଣ୍ଡ ହୋଇଯାଇଛି । ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ପୋଲିସ ସହାୟତାରେ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ଟିମ୍ ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ ବିଭିନ୍ନ ନମୁନା ସଂଗ୍ରହ କରିଛି । ଏଥିସହ ପୋଲିସ ଟିମ୍ ହତ୍ୟାରେ ବ୍ୟବହୃତ ବ୍ଲେଡ୍ ଓ ଗାମୁଛା ଜବତ କରିଛି ।
୯ ବର୍ଷ ତଳେ ହୋଇଥିଲା ବିବାହ:
ଭୁବନେଶ୍ବର ଜୋନ୍-4 ଏସିପି ବିଶ୍ୱରଞ୍ଜନ ସେନାପତି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ, "ମୋନିକାଙ୍କ ଘର ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ଇଟାମାଟି ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ବାଉଁଶପଡ଼ା ଗାଁ । ରଣପୁର ଥାନା ଅଞ୍ଚଳରେ ଦୀପକ ସହ ୯ ବର୍ଷ ତଳେ ତାଙ୍କର ବିବାହ ହୋଇଥିଲା । ବିବାହ ପରେ ଦମ୍ପତିଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସବୁବେଳେ କଳି ଲାଗି ରହୁଥିଲା । ଦୀପକ ଅଧିକାଂଶ ସମୟରେ ମୋନିକାଙ୍କୁ ମାରପିଟ୍ କରୁଥିଲା । ଦମ୍ପତିଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଝଗଡ଼ା ନେଇ ରଣପୁର ଓ ଭୁବନେଶ୍ୱର ମହିଳା ଥାନାରେ ମାମଲା ମଧ୍ୟ ରୁଜୁ ହୋଇଥିଲା । "
ବାହାଘର ପରେ ନିର୍ଯାତନା ଦେଉଥିଲା ଦୀପକ:
ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ସମ୍ପର୍କରେ ଜୋନ୍-4 ଏସିପି ବିଶ୍ୱରଞ୍ଜନ ସେନାପତି କହିଛନ୍ତି, ‘ଦୀପକ ଝଗଡ଼ା କରିବା ସହ ମୋନିକାଙ୍କୁ ନିର୍ଯାତନା ଦେଉଥିଲା । ଗତକାଲି(ସୋମବାର) ଅପରାହ୍ନରେ ଏହି ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ଘଟାଇଥିଲା । ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରି ଦୀପକ ଉକ୍ତ ରୁମର ତାଲା ପକାଇ ଫେରାର ହୋଇଯାଇଥିଲା । ଝଗଡ଼ା ପାଇଁ ଦୀପକ କିଛିବର୍ଷ ହେବ ଅଲଗା ରହୁଥିଲା । ସେ ରାଜ୍ୟ ବାହାରେ ତାମିଲନାଡୁ ଚେନ୍ନାଇ ରହି କାମ କରୁଥିଲା । ମୋନିକା ସ୍ୱାମୀଙ୍କଠାରୁ ଦୂରେଇ ଆସି ନିଜ ମାଆ ଓ ଭଉଣୀଙ୍କ ସହ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ ରହୁଥିଲେ । ସେଠାକୁ ଦୀପକ ୨ ମାସ ତଳେ ଯାଇ ବଳପୂର୍ବକ 6 ବର୍ଷର ପୁଅକୁ ନେଇଯାଇଥିଲା ।
୧୫ ଦିନ ହେବ ଚକେଇସିହାଣୀରେ ରହୁଥିଲେ ମୋନିକା:
ମୋନିକା, ତାଙ୍କ ମା’ ଓ ବଡ଼ ଭଉଣୀ ୧୫ ଦିନ ତଳେ ଚକେଇସିଆଣି ପ୍ରଶାନ୍ତି ଲେନ ସ୍ଥିତ ପ୍ଲଟ୍ ନଂ-୧୯୬/୫୯୪୪ ସ୍ଥିତ ଏକ ଘରେ ଭଡ଼ାରେ ରହୁଥିଲେ । ତେବେ ଦୀପକ, ମୋନିକାର ଠିକଣା ଖୋଜୁଥିଲା । ଗତକାଲି (ସୋମବାର) ମାଆ ସତ୍ୟଭାମା ଓ ଭଉଣୀ ଦିନ ୧୨ଟା ବେଳେ କାମକୁ ପଳାଇ ଯାଇଥିବା ବେଳେ, ମୋନିକା ଏକୁଟିଆ ଘରେ ରହୁଥିଲେ । ଏହି ସମୟରେ ଦୀପକ ଘରେ ପଶି ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ଘଟାଇଥିବା ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି ।
ଠିକଣା ଖୋଜି ହତ୍ୟା କଲା:
ଗତକାଲି (ସୋମବାର) ସନ୍ଧ୍ୟା ୫ଟାରେ ମୋନିକାଙ୍କ ମାଆ (ସତ୍ୟଭାମା) ଓ ବଡ଼ଭଉଣୀ ଘରକୁ ଫେରିଥିଲେ । ଏକ ରୁମରେ ବାହାର ପଟୁ ତାଲା ପଡ଼ିଥିବା ଦେଖି ସେମାନେ ଦ୍ଵନ୍ଦ୍ବରେ ପଡ଼ିଥିଲେ । ଘର ତାଲା ଭାଙ୍ଗିବା ପରେ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ନେଇ ଜଣାପଡିଥିଲା। " ପୋଲିସ ଟିମ୍ ଦୀପକର ମୋବାଇଲକୁ ଟ୍ରାକ୍ କରି ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏକ ଅଟୋରେ ସେ ବସିଥିବା ବେଳେ କାବୁ କରିଥିଲା । ଦୀପକ ବିଷ ପିଇଦେଇଥିବା ବେଳେ ତାକୁ ସଂକଟାପନ୍ନ ଅବସ୍ଥାରେ ହସପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି । ପାରିବାରିକ କଳହକୁ ନେଇ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ଘଟିଥିବା ବେଳେ ଏନେଇ ଅଧିକ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରହିଥିବା" ଭୁବନେଶ୍ବର ଜୋନ୍-4 ଏସିପି ବିଶ୍ୱରଞ୍ଜନ ସେନାପତି କହିଛନ୍ତି ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର