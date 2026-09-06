ETV Bharat / state

ସମ୍ବଲପୁରରେ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟ, ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଛୁରୀ ଭୁସି ପଥରରେ ଛେଛି ହତ୍ୟା କଲା ସ୍ୱାମୀ !

ସ୍ବାମୀ ସମସାଦ ଅଲ୍ଲୀ ହିଁ ତାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରି ଟାଉନ ଥାନାରେ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିବା ଘଟଣା ଏବେ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି l ରିପୋର୍ଟ ବାଦଶାହା ଜୁଶମନ ରଣା

husband murdered wife sambalpur
ସମ୍ବଲପୁରରେ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଛୁରୀ ଭୁସି ହତ୍ୟା କଲା ସ୍ୱାମୀ (ETV Bharat Odisha)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : September 6, 2026 at 8:29 AM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

ସମ୍ବଲପୁର: ସହରର ସେନ୍‌ପାର୍କ ନିକଟରୁ ଶନିବାର ରାତି ପ୍ରାୟ 10ଟା ବେଳେ 30 ବର୍ଷୀୟା ହୀନା ବେଗମଙ୍କ ବୀଭତ୍ସ ଓ ରକ୍ତାକ୍ତ ମୃତଶରୀର ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି l ସ୍ବାମୀ ସମସାଦ ଅଲ୍ଲୀ ହିଁ ତାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରି ଟାଉନ ଥାନାରେ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିବା ଘଟଣା ଏବେ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି l ପରକୀୟା ପ୍ରୀତିକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ସମ୍‌ସାଦ୍ ପ୍ରଥମେ ହିନାଙ୍କୁ ଛୁରି ଭୁସିବା ପରେ ପଥର ଛେଚି ହତ୍ୟା କରିଥିବା ପୁଲିସ ସମ୍ମୁଖରେ ବୟାନ ଦେଇଛି l

ପରକୀୟା ପ୍ରୀତିକୁ ନେଇ ହତ୍ୟା

ସମ୍ବଲପୁର ସହର ଠେଲକୋପଡ଼ା ଅଞ୍ଚଳରେ ରହୁଥିବା ସମସାଦ ପ୍ରଥମ ପତ୍ନୀଙ୍କ ଦେହାନ୍ତ ପରେ ହିନାଙ୍କୁ ପ୍ରେମ ବିବାହ କରିଥିଲେ l ସେମାନଙ୍କ 3-4 ବର୍ଷର ଗୋଟିଏ ଝିଅ ଓ ଗୋଟିଏ ପୁଅ ଅଛନ୍ତି l ଶନିବାର ରାତି ପ୍ରାୟ 10 ଟା30 ରେ ସେନ୍‌ପାର୍କ ନିକଟରେ ଥିବା ପ୍ରାଣୀ ଚିକିତ୍ସାଳୟ ଠାରୁ ପ୍ରାୟ 100 ମିଟର ଦୂରରୁ ହିନାଙ୍କ ରକ୍ତ ଜୁଡୁବୁଡୁ ମୃତଶରୀର ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଥିଲା। ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ 2 ଟି ମୋବାଇଲ ଫୋନ ଓ ଗୋଟିଏ ରକ୍ତାକ୍ତ ଧାରୁଆ ଛୁରି ଜବତ ହୋଇଛି ।

ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ସଂପର୍କରେ ସୂଚନା ପାଇ ଅତିରିକ୍ତ ଏସ୍‌ପି ଶ୍ରୀମନ୍ତ ବାରିକ, ଏସ୍‌ଡିପିଓ ତୋଫାନ ବାଗ ଙ୍କ ସହ ବରିଷ୍ଠ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିବା ସହ ସିସିଟିଭି ଯାଞ୍ଚ କରିଥିଲେ। ପୋଲିସ କହିଛି ଯେ ହୀନାଙ୍କ ମରଶରୀର ଓ ପାରିପାର୍ଶ୍ବକ ସ୍ଥିତି ଦେଖିଲେ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଯେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ଛୁରି ଭୁସା ଯାଇଥିଲା | ସେଥିରେ ମୃତ୍ୟୁ ନ ହେବାରୁ ପଥରରେ ଛେଚି ହତ୍ୟା କରାଯାଇଛି। ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡର କିଛି ସମୟ ପରେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ସ୍ବାମୀ ସମ୍‌ସାଦ୍ ଟାଉନ ଥାନାକୁ ଯାଇ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିଥିବାବେଳେ ପୁଲିସ ତାକୁ ଅଟକ ରଖି ପଚରାଉଚୁରା ଜାରି ରଖିଛି l



ତେବେ ଏଭଳି ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ପରେ ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ଅସନ୍ତୋଷ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି l ସହରରେ ଦିନକୁ ଦିନ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ସ୍ଥିତି ଭୁଶୁଡିବାରେ ଲାଗିଛି। ଗତ ସପ୍ତାହରେ ବୁର୍ଲାରେ ଦିବାଲୋକରେ ଜଣଙ୍କୁ ପଏଣ୍ଟ୍ ବ୍ଲାଙ୍କରୁ ଗୁଳି କରି ହତ୍ୟା କରିବା ଘଟଣା ଲୋକଙ୍କ ମନରୁ ଲିଭି ନଥିବା ବେଳେ ଆଜି ସମ୍ବଲପୁର ସହରର କେନ୍ଦ୍ରସ୍ଥଳ ସେନ୍ ପାର୍କ୍ ନିକଟରେ ପତ୍ନୀଙ୍କୁ ଛୁରୀରେ ଆକ୍ରମଣ କରିବା ସହ ପଥରରେ ଛେଚି ବୀଭତ୍ସ ହତ୍ୟା ଘଟଣା ଲୋକଙ୍କୁ ଚିନ୍ତାରେ ପକେଇଛି l


TAGGED:

SAMBALPUR SENPARK MURDER
ସମ୍ବଲପୁର ସେନପାର୍କ ହତ୍ୟା
HUSBAND KILLED WIFE
SAMBALPUR CRIME
SAMBALPUR MURDER

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.