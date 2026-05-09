ପରକୀୟା ପ୍ରୀତି ସନ୍ଦେହ କରି ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଗୁଳି କରି ହତ୍ୟା ଉଦ୍ୟମ ! ଅଭିଯୁକ୍ତ ସ୍ୱାମୀ ଗିରଫ

ସ୍ତ୍ରୀ ଉପରକୁ ଫୁଟିଲା ଗୁଳି । ଅଳ୍ପକେ ବର୍ତ୍ତିଲେ ମହିଳା । ବନ୍ଧୁକ ମୁନରେ ଧମକ ଦେଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ସ୍ତ୍ରୀ । ସ୍ୱାମୀ ଗିରଫ । ରିପୋର୍ଟ: ଜ୍ଞାନରଞ୍ଜନ ଓଝା

Husband Arrested for Allegedly Attempt to Murder wife by Firing in Jajpur
By ETV Bharat Odisha Team

Published : May 9, 2026 at 9:37 AM IST

ଯାଜପୁର: ପରକୀୟା ପ୍ରୀତି ସନ୍ଦେହରେ ସ୍ୱାମୀର ଉନ୍ମକ୍ତ କାଣ୍ଡ । ସ୍ତ୍ରୀ ଉପରକୁ ଗୁଳିମାଡ଼ କରି ହତ୍ୟା ଉଦ୍ୟମ କରିଛି ସ୍ବାମୀ । ଗୁଳିମାଡରୁ ଅଳ୍ପକେ ବର୍ତ୍ତି ମହିଳା ଜଣଙ୍କ ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ କରିବା ପରେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ସ୍ବାମୀକୁ ଗିରଫ କରି କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରିଛି ପୋଲିସ । ଯାଜପୁରର କୋରେଇ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ପୂର୍ବକୋଟ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଏଭଳି ଏକ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟକର ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ।

ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଗୁଳି କରି ହତ୍ୟା ଉଦ୍ୟମ:

ଯାଜପୁର ଏସଡିପିଓ ଶରତ ଚନ୍ଦ୍ର ପାତ୍ରଙ୍କ ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, ଗତ 1 ତାରିଖ ଦିନ ମହିଳା ଜଣଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ଯେ, ତାଙ୍କ ସ୍ବାମୀ ମାଇକେଲ ନାଗରାଜ ତାଙ୍କୁ ଗୁଳି କରି ହତ୍ୟା କରିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ଯମ କରିଥିଲେ । ଏନେଇ ମହିଳା ଜଣଙ୍କ କୋରେଇ ଥାନାରେ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ କରିବା ପରେ କେସ୍‌ ନମ୍ବର 168ରେ ମାମାଲା ରୁଜୁ ହୋଇ ଥାନା ଅଧିକାରୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ବରେ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା । ସେପଟେ ଘଟଣା ପରେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ସ୍ବାମୀ ଫେରାର ହୋଇଯାଇଥିଲା । ଅଭିଯୋଗକୁ ଆଧାର କରି ପୋଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳକୁ ଯାଇ ମାଇକେଲ ନାଗରାଜକୁ ଖୋଜାଖୋଜି କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପାଇ ନଥିଲା ।

ଏଥିସହ ଏସଡିପିଓ ଶରତ ଚନ୍ଦ୍ର ପାତ୍ର କହିଛନ୍ତି, "ଯାଜପୁର ଏସପିଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ୍ରମେ ଏକ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ଟିମ୍‌ ଗଠନ କରାଯାଇଥିଲା । କୋରେଇ IICଙ୍କ ନେତୃତ୍ବରେ ପୋଲିସ ଟିମ୍‌ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଚଢ଼ାଉ କରି ଅଭିଯୁକ୍ତ ମାଇକେଲ ନାଗରାଜକୁ ଗିରଫ ପରେ କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରାଯାଇଛି । ନାଗରାଜ ପାଖରୁ ଏକ ବନ୍ଧୁକ ସହ ଖୋକା ଓ ମାଗାଜିନ ଜବତ କରାଯାଇଛି । ହତ୍ୟା ଉଦ୍ୟମ, ଜୀବନରୁ ମାରିଦେବାକୁ ଧମକ ଦେବା ଓ ବନ୍ଧୁକ ରଖିବା ଅଭିଯୋଗରେ ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇଛି ।"

ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ନାଗରାଜ ବାହାର ରାଜ୍ୟରେ ଚୋରି ଓ ଛିନ୍‌ତାଇ ମାମଲା ସହ ଜଡ଼ିତ ଥିଲା । ସ୍ତ୍ରୀ ଉପରେ ପରକୀୟା ପ୍ରୀତି ସନ୍ଦେହ କରି ଧମକ ଦେବା ସହ ଗୁଳି ମାଡ କରିଥିଲା । ସୌଭାଗ୍ୟ ବଶତଃ ମହିଳା (ନାଗରାଜଙ୍କ ପତ୍ନୀ) ଜଣଙ୍କ ବଞ୍ଚିଯାଇ କୋରେଇ ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ।

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଯାଜପୁର

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

