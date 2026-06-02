ବନ୍ଦ ଘରୁ ସ୍ୱାମୀ-ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଝୁଲନ୍ତା ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର, ସୁଇସାଇଡ ନୋଟ ଜବତ
ପିପିଲି ସାତଶଙ୍ଖ ଅଞ୍ଚଳରେ ଘଟିଛି ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା । ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଝୁଲନ୍ତା ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର । ରିପୋର୍ଟ- ବିରଞ୍ଜନ ମଲ୍ଲିକ
Published : June 2, 2026 at 4:50 PM IST
ନିମାପଡା: ବିବାହ ବେଦୀରେ ସ୍ୱାମୀ ଏବଂ ସ୍ତ୍ରୀ ସାତ ଜନ୍ମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସାଥୀ ହୋଇ ଚାଲିବାକୁ ଶପଥ ନେଇଥିଲେ, ହେଲେ ବାହାଘରର 7 ବର୍ଷ ପରେ ଏକାଠୀ ଜୀବନ ହାରିଦେଲେ ପତି ଏବଂ ପତ୍ନୀ । ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ପିପିଲି ସାତଶଙ୍ଖ ଅଞ୍ଚଳରେ ଘଟିଛି ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା । ପରିବାରିକ ବିବାଦର ଭୟଙ୍କର ପରିଣତି ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ।
ଗୋଟିଏ ଘରୁ ସ୍ୱାମୀ ଏବଂ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଝୁଲନ୍ତା ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର । ଦମ୍ପତି ହେଲେ ଅର୍ଜୁନସିଂ ପୁର ଗାଁର ଭାସ୍କର ଦାଶ (୩୭) ଓ ପତ୍ନୀ କାଜଲ ଦାଶ (୩୩) ବର୍ଷ । ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ଖବର ପାଇ ପିପିଲି ପୋଲିସ ଓ ସାଇଣ୍ଟିିପିକ୍ ଟିମ୍ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି । ବିବାହର ୭ଵର୍ଷ ପରେ ଘଟିଛି ଏଭଳି ହୃଦୟବିଦାରକ ଘଟଣା । ପାରିବାରିକ ବିବାଦ ଚରମ ସୀମାରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ଉଭୟ ଚରମ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଥିବା ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି ।
ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ ଏକ ସୁଇସାଇଡ ନୋଟ ଜବତ କରିଛି ପୋଲିସ । ଘଟଣାକୁ ନେଇ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟ ଖେଳିଯାଇଛି । ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର କରି ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ପାଇଁ ପଠାଯାଇଥିବା ବେଳେ, ଆତ୍ମହତ୍ୟା ପଛର ପ୍ରକୃତ କାରଣ ଜାଣିବା ପାଇଁ ପୋଲିସ ବିଭିନ୍ନ ଦିଗରୁ ତଦନ୍ତ ଚଳାଇଛି ।
ପୋଲିସ ତଦନ୍ତ ରିପୋର୍ଟ ଆସିବା ପରେ ଘଟଣାର ପ୍ରକୃତ ସତ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି । ସେପଟେ ଉଭୟଙ୍କ ଆତ୍ମହତ୍ୟାର କାରଣ ପରକିୟା ପ୍ରୀତି ସନ୍ଦେହ ନା ଆଉ କିଛି କାରଣ ତାହା ପୋଲିସ ତଦନ୍ତ ପରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେବ ।
ଏହି ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ପିପିଲି ଏସଡିପିଓ ଦେବାଶିଷ ମିଶ୍ର କହିଛନ୍ତି, "ଦମ୍ପତିଙ୍କ ଶବ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ପାଇଁ ପୁରୀ ପଠାଯାଇଛି ଏବଂ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ଟିମ୍ ଦମ୍ପତିଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ରହସ୍ୟ ବିଷୟରେ ଅଧିକ ଛାନଭିନ ଚାଲୁରଖିଛି । ସାତଶଙ୍ଖ ମଧ୍ୟ ପୋଲିସ ତଦନ୍ତ କରୁଛନ୍ତି । ପୋଲିସର ତଦନ୍ତ ପରେ ଘଟଣାର ଅଧିକ ତଥ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେବ ।"
ଏହି ବି ପଢନ୍ତୁ- ଲକ୍ଷ୍ମୀସାଗର ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ଭୟାବହ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ, ନାତୁଣୀ ସମେତ ବୃଦ୍ଧ ଦମ୍ପତି ମୃତ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ନିମାପଡା