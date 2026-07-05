ମିଳିଲାନି ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ, ବାଇକ୍ରେ ପତ୍ନୀଙ୍କ ମୃତଦେହ ବୋହିଲେ ସ୍ବାମୀ
ମୃତଦେହ ଘରକୁ ନେବା ପାଇଁ ଶବବାହକ ଗାଡ଼ି ମିଳିନଥିଲା ବୋଲି ମୃତକଙ୍କ ସ୍ବାମୀ କହିଛନ୍ତି । ଏହି ଦୃଶ୍ୟ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହେବାରେ ଲାଗିଛି । ରିପୋର୍ଟ: ଗୁରୁଚରଣ ବାଘ
Published : July 5, 2026 at 2:00 PM IST
Husband Allegedly Carries Wife Body ଝାରସୁଗୁଡ଼ା: ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା ଓ ବିକାଶର ଏକ ଅବାଞ୍ଛିତ ଚିତ୍ର ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆସିଛି । ଶବବାହକ ଗାଡ଼ି ନ ମିଳିବାରୁ ଜଣେ ଅସହାୟ ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜ ପତ୍ନୀଙ୍କ ମୃତଦେହ ବାଇକ୍ରେ ବୋହି ଘରକୁ ନେବାକୁ ପଡ଼ିଛି । ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଏପରି ଏକ ହୃଦୟବିଦାରକ ଘଟଣା । ଏହି ଦୃଶ୍ୟ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହେବା ପରେ ପ୍ରଶାସନର ଦାୟିତ୍ବବୋଧ ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଛି ।
ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଲଇକେରା ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଭାତଲଇଡ଼ା ପଞ୍ଚାୟତର ଓଡ଼ିଆପାଲି ଗ୍ରାମର ନରେଶ ଛତ୍ରିଆଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଯମୁନା ଛତ୍ରିଆ ଅସୁସ୍ଥ ହେବାରୁ ଶନିବାର ଭୋର୍ ସମୟରେ ତାଙ୍କୁ ମୁଦ୍ରାଜୋର ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ନିଆଯାଇଥିଲା । ସେଠାରେ ଡାକ୍ତର ତାଙ୍କୁ ମୃତ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ । ଏହାପରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ପ୍ରକୃତ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା । ମୃତଦେହ ଘରକୁ ନେବା ପାଇଁ ଶବବାହକ ଗାଡ଼ି ମିଳିନଥିଲା ବୋଲି ମୃତକଙ୍କ ସ୍ବାମୀ କହିଛନ୍ତି । ବହୁ ଚେଷ୍ଟା ପରେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ବ୍ୟବସ୍ଥା ନ ହେବାରୁ ନରେଶ ଜଣେ ପଡ଼ୋଶୀଙ୍କ ବାଇକ୍ ଯୋଗେ ପତ୍ନୀଙ୍କ ମୃତଦେହକୁ ନେଇ ଗ୍ରାମକୁ ଫେରିଥିଲେ ।
ମୃତକଙ୍କ ସ୍ବାମୀ ନରେଶ ଛତ୍ରିଆ କହିଛନ୍ତି, "ମୋତେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ କିମ୍ବା ଶବବାହକ ଗାଡ଼ି କିଛି ମିଳିଲାନି । ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ବାଇକ୍ରେ ମୋ ପତ୍ନୀଙ୍କ ମୃତଦେହକୁ ଘରକୁ ନେଇଥିଲି ।"
ଅନ୍ୟପକ୍ଷେ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ସିଡିଏମ୍ଓ ଶକ୍ତି ପ୍ରକାଶ ପାଢ଼ୀ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇଛନ୍ତି । ସେ କହିଛନ୍ତି, "ଏକ ଆକସ୍ମିକ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା ବୋଲି ଡାକ୍ତର ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ମୃତଦେହ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ପାଇଁ କହିଥିଲେ । କିନ୍ତୁ ପରିବାର ଲୋକ ଏହାକୁ ନେଇ ମନା କରିଦେଇ ଏକ ଅଣ୍ଡରଟେକିଂ ଲେଖି ସେଠାରୁ ଚାଲିଯାଇଥିଲେ । ପ୍ରୋଟୋକଲ୍ ଅନୁଯାୟୀ ଚିକିତ୍ସା କରୁଥିବା ଡାକ୍ତର ପୋଲିସକୁ ଅବଗତ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ଥିଲା । ମାତ୍ର ଏହା ହୋଇନାହିଁ ।"
ଏନେଇ ସିଡିଏମ୍ଓ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ସେ ନିଜେ ସେଠାକୁ ଯାଇ ତଦନ୍ତ କରିବେ ଏବଂ ଏଥିରେ ଯଦି କୌଣସି ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରର କର୍ମଚାରୀ ଦୋଷୀ ଥାଆନ୍ତି ତେବେ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:
ଦୁଷ୍କର୍ମକାରୀକୁ ୨୦ ବର୍ଷ ଜେଲ ଦଣ୍ଡାଦେଶ, ୮ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର କ୍ଷତିପୂରଣ ରାଶି ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ସୁପାରିଶ
ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରି ଚାଷଜମିରେ ଫିଙ୍ଗିଲେ ସ୍ତ୍ରୀ ଓ ପୁରୁଷ ବନ୍ଧୁ, 6 ଘଣ୍ଟାରେ ଧରାପଡିଲେ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା