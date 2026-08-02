ETV Bharat / state

ବାଲେଶ୍ବରରେ ପାଣି ପଶି ଶତାଧିକ କାର ଖରାପ, ସର୍ଭିସ ସେଣ୍ଟରରେ ଲାଗିଛି ଭିଡ଼

ସହରର ପ୍ରାୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସର୍ଭିସ୍ ସେଣ୍ଟରରେ ଏବେ କାର ମାନଙ୍କ ଭିଡ଼। ରିପୋର୍ଟ ଜୀବନ ଜ୍ୟୋତି ନାୟକ

Car damage in balasore
ସର୍ଭିସ ସେଣ୍ଟରରେ ଲାଗିଛି ଭିଡ଼ (ETV Bharat Odisha)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : August 2, 2026 at 2:35 PM IST

|

Updated : August 2, 2026 at 3:00 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

ବାଲେଶ୍ବର: ଲଗାଣ ବର୍ଷା ଫଳରେ ଦୁଇଦିନ ଜଳବନ୍ଦୀ ରହିଥିଲା ବାଲେଶ୍ଵର ସହର । ବର୍ଷାପାଣି ଅନେକ ଲୋକଙ୍କ ଘରେ ପଶିଥିଲା। ଏହାରି ଭିତରେ ବହୁ କାର ଭିତରେ ପାଣି ପଶି ସେସବୁର ଇଞ୍ଜିନ ଖରାପ ହେବା ସହ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ସମସ୍ୟା ଦେଖା ଦେଇଛି। ଯେଉଁଥିପାଇଁ କାର ମାଲିକ ମାନେ ଏବେ ସର୍ଭିସ ସେଣ୍ଟରରେ ଭିଡ଼ ଲଗାଇଛନ୍ତି। ବାଲେଶ୍ୱରରେ ଥିବା ବିଭିନ୍ନ କାର ସର୍ଭିସ ସେଣ୍ଟରରେ ଏବେ କାରର ଭିଡ଼ ଲାଗିଛି। ସହରର ପ୍ରାୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସର୍ଭିସ୍ ସେଣ୍ଟରରେ ଏବେ କାର ମାନଙ୍କ ଭିଡ଼।

ବାଲେଶ୍ବରରେ ପାଣି ପଶି ଶତାଧିକ କାର ଖରାପ (ETV Bharat Odisha)

ଗାଡି ସର୍ଭିସ ସେଣ୍ଟରରେ ଭିଡ

ତେବେ ଏ ନେଇ କାର ମେକାନିକ୍ କୁହନ୍ତି ଯଦି କାର ପାଣିରେ ବୁଡି ରହିଛି ତେବେ ପାଣି ଛାଡିବା ପରେ ହଠାତ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ । କାର ପାଣିର କେଉଁ ସ୍ତର ପର୍ୟ୍ୟନ୍ତ ବୁଡ଼ିଛି ତାହାକୁ ପ୍ରଥମେ ଦେଖି ନିଜର କାର ମେକାନିକଙ୍କ ସହ ଯୋଗାଯୋଗ କରି ପରାମର୍ଶ ନିଅନ୍ତୁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି କାର ମେକାନିକ ଶେଖ ମୋଜାହିଦ।

ସେପଟେ ସର୍ଭିସ ସେଣ୍ଟରରେ ଭିଡ଼ ଲାଗୁଥିବାରୁ ଗ୍ରାହକ ମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ତମ ସର୍ଭିସ ଦେବା କଥା କହିବା ସହ କେମିତି ଗ୍ରାହକ ମାନଙ୍କ ସମସ୍ୟା ଦୂର କରିବେ ସେନେଇ କାର ସୋରୁମ ମାଲିକ ଶିବୁ ପୋଦ୍ଦାର କହିଛନ୍ତି ଯେ, "ଗତ ୨୭ ତାରିଖରୁ ହଠାତ୍ ବର୍ଷା ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଟାଉନ୍ ସାରା ଲୋକ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛନ୍ତି । ଗାଡ଼ି ଗୁଡ଼ିକରେ ପାଣି ପଶିଲା ପରେ ସେଗୁଡିକ ନଷ୍ଟ ହୋଇଛି। ଆମ ପାଖେ ପ୍ରାୟ ୨୫ଟା ଗାଡ଼ି ପହଞ୍ଚିଛି । ଆମେ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ କମ୍ପାନୀକୁ ଖବର ଦେଇଛୁ । ସେମାନେ ଯାହା ସମ୍ଭବ ସହଯୋଗ କରିବା ପରେ ଆମେ ଗାଡି ଗୁଡିକୁ ରରାମତି ି ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ଫେରାଇବୁ’’ ।

ଗତ ଜୁଲାଇ 27ରୁ ଆରମ୍ଭ ଦୁଇଦିନ ଲଗାଣ ବର୍ଷାରେ ବେହାଲ ହୋଇଥିଲା ବାଲେଶ୍ୱର ସହର । ସହରର ଦରଜିପୋଖରୀ, ଗୁଡିପଦା, କଂଗ୍ରେସ ଗଳି, ଉଦୟ ନଗର, ନୂଆସାହି, ଚିଡ଼ିଆପୋଲ ଆଦି ଅଞ୍ଚଳରେ ପାଣି ଜମିଥିଲା । ରେମୁଣା ପଟୁ ସହରର ପ୍ରବେଶ ପଥ କୁହାଯାଉଥିବା ନୂଆସାହି ଛକରେ ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତାରେ ପାଣି ଲହରୀ ମାରୁଥିଲା। ଏମିତି କି ସହରର ଚିଡ଼ିଆ ପୋଲ ନିକଟରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଦୋକାନ ଭିତରେ ପାଣି ପଶିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଜିଲ୍ଲାର ନୀଳଗିରି, ସୋର, ରେମୁଣା, ବାହାନଗା ଆଦି ବ୍ଳକରେ ଅନେକ ପରିବାର ପାଣି ଘେରରେ ରହିଥିବାବେଳେ ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ଯୋଗାଯୋଗ ବିଛିନ୍ନ ହୋଇଥିଲା ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ଳବନ୍ଦୀ ଜୀବନ ! ରାସ୍ତାକଡ଼ରେ କଟୁଛି ଜୀବନ; ବାଲେଶ୍ବରରେ ଗଲାଣି ତିନି ଜୀବନ, ଭାଙ୍ଗିଛି ୫୦୦ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ଵ ଘର

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ଉଚ୍ଛୁଳିଲା ବୁଢ଼ାବଳଙ୍ଗ: ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାରେ ଦେଢ଼ ଲକ୍ଷ ଲୋକ ପ୍ରଭାବିତ

ଇଟିଭି ଭାରତ, ବାଲେଶ୍ବର

Last Updated : August 2, 2026 at 3:00 PM IST

TAGGED:

BALASORE CAR SERVICE CENTRE
BALASORE CAR DAMAGE WATERLOGGING
CAR SERVICE IN BALASORE
ବାଲେଶ୍ବର ଗାଡି କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ
BALASORE CAR DAMAGE FLOOD WATER

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.