ପଥର ତଳେ ଆୟୁଷ ମାଗୁଛି ଶିଳ୍ପୀଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ...ପଥର କାରିଗରଙ୍କ ସଂଘର୍ଷର କାହାଣୀ

ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାରେ ସମୁଦାୟ ୧୯୦୦ ଜଣ ପଥର ଶିଳ୍ପୀ ଅଛନ୍ତି । ହେଲେ  କାରିଗର ଓ ଶିଳ୍ପୀମାନଙ୍କୁ ଏବେ ମିଳୁନି ପଥର । ବୃତ୍ତି ଛାଡିବାକୁ ପଡିବ ବୋଲି କହିଲେଣି ଶିଳ୍ପୀ ।

Hundreds of artisans in Balasore are struggling to survive
ପଥର ତଳେ ଆୟୁଷ ମାଗୁଛି ଶିଳ୍ପୀଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ (Etv Bharat)
ସ୍ପେଶାଲ ରିପୋର୍ଟ-ଜୀବନ ଜ୍ୟୋତି ନାୟକ

ବାଲେଶ୍ବର: ସେମାନଙ୍କ ହାତ ବାଜିଲେ ନିର୍ଜୀବ ପଥର ପାଏ ଜୀବନ୍ୟାସ । ନିହଣ ମୁନରେ ଥରେ ଛୁଇଁ ଦେଲେ ଅଲୋଡା ପଥରରେ ଭରିଯାଏ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ କୋଟି କମକୁଟ । ଏମାନେ ପଥରକୁ ପିଟନ୍ତି, ଭାଙ୍ଗନ୍ତି ପୁଣି ନୂଆ ଜୀବନ ବି ଦିଅନ୍ତି । ପରିତ୍ୟକ୍ତ ପଥରର ଅବୟବରେ ଜୀବନର କବିତା ଲେଖନ୍ତି । ଏହାକୁ ହାତର ଯାଦୁ କୁହାଯାଇପାରେ..କାରୀଗରି କଳା ବି କୁହାଯାଇପାରେ । ହେଲେ ଏହା ହିଁ ତ ଶିଳ୍ପୀ ହାତର ସଞ୍ଜୀବନି ସ୍ପର୍ଶ ! ଏଇ ପଥର ତାର ପେଷା ଆଉ ନିଶା ବି । ରାତି ପାହିଲେ ପଥରରେ ଦେଖେ ନୂଆ ସକାଳର ସ୍ୱପ୍ନ । ପଥର ପାଇଁ ଭୋକିଲା ସନ୍ତାନର ମୁହଁରେ ଫୁଟିଉଠେ ହସ । ପୀଢି ପୀଢି ଧରି ପଥର ସହ ଏମାନଙ୍କର ରହିଆସିଛି ଏମିତି ନିବି଼ଡ ସମ୍ପର୍କ । ହେଲେ ଆଜି ବଦଳି ଯାଇଛି ସମୟ । ଯେଉଁ ପଥରରେ ଭବିଷ୍ୟତ ଦେଖୁଥିଲେ ସେଇ ପଥର ତଳେ ଚାପି ହୋଇ ଯାଇଛି ଶହ ଶହ ଶିଳ୍ପୀଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ । ଆଗରୁ ବଜାର ସମସ୍ୟା ଶିଳ୍ପୀଙ୍କ ଦୁଃଖ ବଢାଉଥିଲା, ଏବେ ପଥର ଅଭାବ ପେଟକୁ ନାତ ମାରୁଛି। ପଥର ଶିଳ୍ପୀଙ୍କ ସଂଘର୍ଷ ଓ ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇ ଇଟିଭି ଭାରତର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରିପୋର୍ଟ..

ପଥର ତଳେ ଆୟୁଷ ମାଗୁଛି ଶିଳ୍ପୀଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ (Etv Bharat)

ବାଲେଶ୍ୱର..ଯେଉଁଠି ଦେଖିବେ ସେଇଠି ଶିଳ୍ପୀ

ପଥର ଶିଳ୍ପର ଜିଲ୍ଲା ବାଲେଶ୍ୱର । ଯେଉଁଠିକୁ ଯିବ ସେଠାରେ ଭେଟିବେ ଏଇ ପଥର ଶିଳ୍ପୀଙ୍କୁ । ନିର୍ଜୀବ ପଥର ଖଣ୍ଡକୁ ଛେଣି ହାତୁଡିରେ ପିଟିପିଟି ଜୀବନ ଦେଉଥିବାର ଦୃଶ୍ୟ ବି ଦେଖିବେ । ପଥର ଖଣ୍ଡ ସହ ସତେ ଯେମିତି ତାଙ୍କର ଜୀବନ ଯୋଡି ହୋଇ ଯାଇଛି।

ଜିଲ୍ଲାର ବାହାନଗା, ସୋର, ରେମୁଣା, ନୀଳଗିରି, ବଉଳଗଡ଼ିଆ, ସନ୍ତରାଗଡ଼ିଆ, ଔପଦା ଆଦି ଅଞ୍ଚଳରେ ଅନେକ ଶିଳ୍ପୀ ପରିବାର ଏଇ ପଥରକୁ ହିଁ ପେଷା କରି ଚଳନ୍ତି । ପଥର ଗୁଣ଼୍ଡରେ ଦିନରାତି ଧୂଳି ଧୂସର ହୋଇ ଖଟିବା ପରେ ଘରେ ଚୁଲି ଜଳିଥାଏ। ଖାଲି ଶିଳ୍ପୀର ପରିବାର ନୁହେଁ ବରଂ ଏହି ଶିଳ୍ପ ସହ ଯୋଡି ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି ଅନେକ ଶ୍ରମିକ ଓ କାରିଗର ।

beautiful creation of stone artisans
ପଥର ଶିଳ୍ପୀଙ୍କ ହାତର ଯାଦୁ (Etv Bharat)

ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାରେ ସମୁଦାୟ ୧୯୦୦ ଜଣ ପଥର ଶିଳ୍ପୀ ଥିବା ବେଳେ ବାହାନଗା ଅଞ୍ଚଳରେ ୯୮ ଜଣ, ବାଲେଶ୍ୱର ସଦରରେ ୫ ଜଣ, ବସ୍ତାରେ ଜଣେ, ଭୋଗରାଇ ଅଞ୍ଚଳରେ ୫ ଜଣ, ନୀଳଗିରି ଅଞ୍ଚଳରେ ୧୪ ଜଣ, ଔପଦା ବ୍ଲକ ଅଞ୍ଚଳରେ ୧୨୨୩ ଜଣ, ରେମୁଣା ଅଞ୍ଚଳରେ ୩୦ ଜଣ, ସିମୁଳିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ୪ ଜଣ ଏବଂ ସୋର ଅଞ୍ଚଳରେ ୫୨୦ ଜଣ ପଥର ଶିଳ୍ପୀ ରହିଛନ୍ତି। ଏମାନେ କେବଳ ପଥର ସହ ଯୋଡି ହୋଇ ରୋଜଗାର ପାଇଛନ୍ତି।

beautiful creation of stone artisans
ପଥର ଶିଳ୍ପୀଙ୍କ ହାତର ଯାଦୁ (Etv Bharat)

ଏବେ ଶିଳ୍ପୀଙ୍କୁ ମିଳୁନି ପଥର

ହେଲେ କାରିଗର ଓ ଶିଳ୍ପୀମାନଙ୍କୁ ଏବେ ମିଳୁନି ପଥର । ଯେଉଁ ପଥର ସେମାନଙ୍କୁ ରୋଜଗାର ଦେଇଥିଲା ଏବେ ସେହି ପଥର ଅଭାବ କାରଣରୁ କାମ କରିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ମିଳୁନି। ସେଥିପାଇଁ ବାହାର ରାଜ୍ୟର ପଥର ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛନ୍ତି ଶିଳ୍ପୀ ।

beautiful creation of stone artisans
ପଥର ଶିଳ୍ପୀଙ୍କ ହାତର ଯାଦୁ (Etv Bharat)

ଓଡ଼ିଶାରେ ମୁଖ୍ୟତଃ କଳା ମୁଗୁନି ପଥରରେ ମୂର୍ତ୍ତି ଗଢାଯିବା ସହ ବାସନ କୁସନ ତିଆରି କରାଯାଇଥାଏ। ହେଲେ ଏବେ ସେମିତି କଳା ମୁଗୁନି ପଥର ମିଳୁନି । କହିହାକୁ ଗଲେ, ପଥର ଶିଳ୍ପରେ କଳା ମୁଗୁନି, ନାଲି ଖଡ଼ି, ନେଳି ଖଡ଼ି, ସବୁଜ ଖଡ଼ି, ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଅଞ୍ଚଳର ସାହାଣ ପଥର ଆଦି ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥାଏ। ଓଡ଼ିଶାରେ ଗ୍ରାନାଇଟ ମିଳୁ ନଥିବାରୁ ରାଜସ୍ଥାନ, ହାଇଦ୍ରାବାଦ କର୍ଣ୍ଣାଟକ ଆଦି ରାଜ୍ୟରୁ ଗ୍ରାନାଇଟ ଆଣି ଶିଳ୍ପୀ ମାନେ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ସେହିପରି ବଂଶୀ ପାହାଡ଼ ପଥର, ମାର୍ବଲ, କଳା ପଥର, ନାଲି ଅନେକ୍ସ ପଥର ରାଜସ୍ଥାନ ଓ ଝାନ୍ସିରୁ ଶିଳ୍ପୀ ମାନେ ଆଣୁଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାର ବାଉଁଶବଣିଆ ଖଣି, ବାଗୁଡିର ଖଞ୍ଜା ମାହାଲ ପାହାଡ଼ ଆଦିରେ କଳା ମୁଗୁନି ପଥର ମିଳୁଥିବା ବେଳେ ସରକାରୀ କଟକଣା ପାଇଁ ସେଠାରୁ ପଥର ଆଣି ହେଉନି। ସେଇଥିପାଇଁ କାମଚଳା ପାଇଁ ବାଗୁଡିରେ ମିଳୁଥିବା ଏକ ନିମ୍ନମାନର କଳା ମୁଗୁନି ଆଣି ଶିଳ୍ପୀମାନେ ମୂର୍ତ୍ତି ଗଢୁଛନ୍ତି।

an artisan engrossed in work
ନିମମ୍ନ ଶିଳ୍ପୀ (Etv Bharat)


ପଥର ଅଭାବ ସାଙ୍ଗକୁ ସରକାରୀ କଟକଣା; କ୍ଷୁବ୍ଧ ଶିଳ୍ପୀ

ଗୋଟେ ପଟେ ଜୀବନ ଜୀବିକା ଓ ଅନ୍ୟପଟେ ଏମିତି ସରକାରୀ କଟକଣା ଓ ପଥର ଅଭାବକୁ ନେଇ ଶିଳ୍ପୀମାନେ କ୍ଷୋଭ ପ୍ରକାଶ କରିବା ସହ ପଥର ଅଭାବ ପାଇଁ ଶେଷରେ ବୃତ୍ତି ଛାଡିବାକୁ ପଡିବ କିମ୍ବା ବାହାର ରାଜ୍ୟକୁ ଯାଇ କାମ କରିବାକୁ ପଡିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି।

beautiful creation of stone artisans
ପଥର ଶିଳ୍ପୀଙ୍କ ହାତର ଯାଦୁ (Etv Bharat)

ଓଡ଼ିଶାର ଅସ୍ମିତା ବଞ୍ଚାଇବାକୁ ହେଲେ ଶିଳ୍ପୀମାନଙ୍କୁ ବଞ୍ଚାଇବା ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇପଡିଛି। ଶିଳ୍ପୀମାନଙ୍କ କ୍ଷୋଭ ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ଦେଇ ଶିଳ୍ପୀ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଗିରି ନିଜ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ କହିଛନ୍ତି,"ପଥର ଶିଳ୍ପୀର ଜିଲ୍ଲା ଆମ ବାଲେଶ୍ୱର। ଏହି କଳା ଅଛି ବୋଲି ଆଜି ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଏଇଠି ଏକ ଅନୁଷ୍ଠାନ କରିଛି ଯେଉଁଠି ୩୫ ଜଣ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ତିନି ଜଣ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଙ୍କୁ ମୁଁ ଡାକି କାମ ଶିଖାଇ ତାଙ୍କୁ ଏଇଠି କାମରେ ଲଗାଇଛି। ସେମାନେ ଏଇଠୁ ରୋଜଗାର କରି ଭଲରେ ଚଳୁଛନ୍ତି। ମୋ ଭଳି ସୋର, ନୀଳଗିରି, ବାଲେଶ୍ୱରରେ ଏମିତି ଅନୁଷ୍ଠାନ ଗଢି ଉଠିଛି। ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାର ୨୦୦ରୁ ଅଧିକ ପିଲା ପଥର କାମ ଚାଲୁ ରଖିଛନ୍ତି ଆଉ ତାଙ୍କର ପାରିଶ୍ରମିକ ପାଉଛନ୍ତି। ସେଇଥିରେ ସେମାନଙ୍କ ପରିବାର ପ୍ରତିପୋଷଣ କରି ପାରୁଛନ୍ତି।"

beautiful creation of stone artisans
ପଥର ଶିଳ୍ପୀଙ୍କ ହାତର ଯାଦୁ (Etv Bharat)

ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି, 'ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଖ୍ୟ ସମସ୍ୟା ହେଉଛି ପଥର ସମସ୍ୟା। କଳା ମୁଗୁନିର ଚାହିଦା ରହି ଆସିଛି ବହୁ ଆଗରୁ । ଏବେ ଏହି ପଥର ଉପରେ କଟକଣା ଲାଗିଛି। କିନ୍ତୁ ପଥର ଉପରେ ସରକାର ଟିକେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବାକୁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି। କାହିଁକି ନା ପଥର ନ ପାଇଲେ ଆମେ କାମ କେମିତି କରିବୁ ? ଯହି ସରକାର ନ ଦେଖିବେ ବାହାରକୁ ଯିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେବୁ । ବାହାରକୁ ଯାଇ କାମ କଲେ ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତାର ମୂଲ୍ୟ କଣ ରହିବ? ଯଦି ଗୋଟିଏ କିମ୍ବା ଦୁଇଟି ସ୍ଥାନରେ ମାଇନିଂ କରି ସରକାର ପଥର ଯୋଗାଇ ଦେବେ ଆମ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାର ବହୁତ ଶିଳ୍ପୀ ଉପକୃତ ହେବେ ।"

beautiful creation of stone artisans
ପଥର ଶିଳ୍ପୀଙ୍କ ହାତର ଯାଦୁ (Etv Bharat)

ପଥର କାମ ମୋ ପରିବାର ବଞ୍ଚାଇଛି

ପଥର ଶିଳ୍ପରୁ ବହୁ ଲୋକଙ୍କ ପରିବାର ଚଳୁଥିବା ବେଳେ ଏବେ ଏହି ଶିଳ୍ପ ସଂକଟରେ। ପଥର ଅଭାବ ଯୋଗୁଁ ଯଦି ଏହି ଶିଳ୍ପ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଏ ତେବେ ଅନେକ ଲୋକ ଜୀବିକା ହରାଇବେ। ପଥର କାମ କରି ପରିବାର ପୋଷୁଥିବା ସନ୍ତରାଗଡ଼ିଆ ଅଞ୍ଚଳର ରଞ୍ଜିତା ମହାଳିକ ନିଜ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ," ମୁଁ ଏଇଠି କାମ କରି ଦୁଇ ପଇସା ରୋଜଗାର କଲେ ମୁଁ ମୋ ପରିବାର ପୋଷେ। ଯେହେତୁ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ନାହାନ୍ତି, ମୋର ଗୋଟିଏ ପୁଅ, ଶାଶୁ, ଶ୍ୱଶୁର ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବାହାରକୁ ଆସି କାମ କରେ। ମୁଁ ନିଜେ ବାଲେଶ୍ୱରକୁ କାମ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ଆସିଥିବା ବେଳେ ଦେଖିଲି ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭାଇଙ୍କ ପାଖରେ ଝିଅ ପିଲା କାମ କରୁଛନ୍ତି । ସେ ମୋତେ ଶିଖାଇଥିଲେ। ମୁଁ ଏଠି କମ୍ପାସ ଉଠାଏ, ଫାଇବର, ପଥର କାମ ସବୁ କରେ।"

beautiful creation of stone artisans
ପଥର ଶିଳ୍ପୀଙ୍କ ହାତର ଯାଦୁ (Etv Bharat)

ପୂର୍ବରୁ ବଜାର ଅଭାବ ଥିଲା ଏବେ ପଥର ଅଭାବ

ପଥର ଶିଳ୍ପ ପାଇଁ କଞ୍ଚାମାଲ ହେଉଛି ପଥର । କଞ୍ଚାମାଲ ଅଭାବ ହେଲେ ଶିଳ୍ପ ଓ ଶିଳ୍ପୀ ଉଭୟ ଅସୁବିଧା ଭୋଗିବେ। ଅନ୍ୟପଟେ ଶିଳ୍ପୀମାନଙ୍କ ହାତରେ ତିଆରି ହୋଇଥିବା ମୂର୍ତ୍ତି ବିକ୍ରି ପାଇଁ ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ କୌଣସି ବ୍ୟବସ୍ଥା ନଥିବା ବେଳେ ଏବେ ପୁଣି ପଥର ସମସ୍ୟା। ଯାହାକୁ ନେଇ ୩୮ ବର୍ଷ ଧରି ଏହି ଶିଳ୍ପ ସହ ଜଡିତ ଥିବା ଶିଳ୍ପୀ ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ରାଉତ କହିଛନ୍ତି ଯେ," ମୁଁ ପଥର କାମ 1987 ମସିହା ପାଖରୁ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲି। ଦୁଇବର୍ଷ ତାଲିମ ନେବାପରେ ମୁଁ ଅଭିଜ୍ଞତା ପାଇଁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ କରିଛି । ଏଥିସହ ଭାରତର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ବୁଲି ପଥର କାମ କରିଛି। ସରକାରଙ୍କ ସେମିତି କିଛି ସୁବିଧା ନାହିଁ ଯେ, ଆମର ଗୋଟେ ବଜାର ରହିବ, ଯେଉଁଠି ସବୁ କାରିଗର ତାଙ୍କ ହାତ ତିଆରି ଜିନିଷ ନେଇ ସେଇଠି ବିକିବେ। ଏଥିପାଇଁ ଯଦିଓ କର୍ପୋରେସନ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିଲା ତାହା ପୁଣି ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲା। ଯେଉଁଠି ପଥର ବାହାରେ ସେ ମାଇନ୍ସ ସବୁ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଛି। ପଥର ପାଇଁ କାହାକୁ ଟେଣ୍ଡର ଦେବା କିମ୍ବା ଶିଳ୍ପୀମାନେ କେମିତି ଚଳିବେ ସେନେଇ କାହାରି ଚିନ୍ତା ନାହିଁ। ଏଠାରେ ପଥର ସମସ୍ୟା ଯୋଗୁଁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଆମେ ରାଜସ୍ଥାନ, ଗୁଜୁରାଟରୁ ପଥର, ମାର୍ବଲ, ଲାଲ ପଥର ଆଣି ଗୁଜୁରାଣ ମେଣ୍ଟାଉଛୁ। ପଥର ନ ମିଳିଲେ ଆମେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ବାହାର ରାଜ୍ୟକୁ ଯାଇ ଆମ ବୃତ୍ତି ବଞ୍ଚାଇ ଚଳିବୁ, ଆମେ ଜାଣିବୁ ଯେ ଆମ ଓଡିଶାରେ ସରକାର ଆମକୁ କିଛି ସୁବିଧା ଦେଲେନାହିଁ।"

Hundreds of artisans in Balasore are struggling to survive
ପଥର ତଳେ ଆୟୁଷ ମାଗୁଛି ଶିଳ୍ପୀଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ (Etv Bharat)

ପଥର ଶିଳ୍ପରେ ମହିଳାମାନେ ନିଯୁକ୍ତ ହୋଇ ଦୁଇ ପଇସା କମେଇ ଘର ଚଳାଉଥିବା ବେଳେ ଜଣେ ମହିଳା କର୍ମଚାରୀ ସବିତା ମଲ୍ଲିକ କହିଛନ୍ତି ଯେ," ଆମର ଏଠି ତିନିଜଣ ମହିଳା କାମ କରୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ବର୍ଷେ ହେଲାଣି ଏଇଠି କାମ କରୁଛି। ମୁଁ ଏଠି ପଥର କାମ, ଫାଇବର ଓ କାଦୁଅ କାମ କରେ। କାମ ଶିଖିବା ପରେ ମୁଁ ଏଇଠି କାମ କରି ଘର ଚଳାଉଛି।"

an artisan engrossed in work
ନିମମ୍ନ ଶିଳ୍ପୀ (Etv Bharat)

ପଥର ବ୍ୟାଙ୍କ ପାଇଁ ସରକାର ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି

ଅନ୍ୟପଟେ ପଥର ଶିଳ୍ପ ଜିଲ୍ଲା ହ୍ୟାଣ୍ଡିକ୍ରାଫ୍ଟ ଅଫିସ ଅଧିନରେ ଆସୁଥିବାରୁ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଡିରେକ୍ଟର ଧନ ଟୁଡୁଙ୍କ ସହ ଫୋନ ଯୋଗେ ଯୋଗାଯୋଗ କରିଥିଲୁ। ପଥର ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇ ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ," ଆମେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ନୂଆ ପଥର ଶିଳ୍ପୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବଉଳଗଡ଼ିଆରେ ତାଲିମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆୟୋଜନ କରୁଛୁ। ଯେଉଁଥିରେ ନୂଆ ଓ ପୁରୁଣା କାରିଗର ମନେ ତାଲିମ ନେଇ ପାରୁଛନ୍ତି। ପଥର ସମସ୍ୟା ରହିଛି, ସେଇଥିପାଇଁ ବଉଳଗଡ଼ିଆ ନିକଟରେ ଏକ ପଥର ବ୍ୟାଙ୍କ କରିବା ପାଇଁ ଯୋଜନା କରାଯାଇଥିଲା। ଏ ବାବଦରେ ସରକାରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଜଣାଯାଇଛି। ସେପଟୁ କୌଣସି ଉତ୍ତର ଆଜିଯାଏ ଆସିନାହିଁ।"

ଇଟିଭି ଭାରତ, ବାଲେଶ୍ବର

