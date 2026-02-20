ଥମୁନି ମଣିଷ-ପଶୁ ଲଢେଇ: ଖାଦ୍ୟ ପାଇଁ ଗାଁ ମୁହାଁ ଜଙ୍ଗଲୀ ଜନ୍ତୁ, ଝଡି ପଡୁଛି ଜୀବନ !
ମୟୂରଭଞ୍ଜରେ ମଣିଷ-ପଶୁ ଲଢେଇ । ଗତ ସପ୍ତାହ ମଧ୍ୟରେ ଜଙ୍ଗଲୀ ଜନ୍ତୁଙ୍କ ଶିକାର ହୋଇଛନ୍ତି 2 ଜଣ । ବନବିଭାଗ କହିଲା ଚାଲିଛି ସଚେତନତା ।
Published : February 20, 2026 at 2:57 PM IST
ରିପୋର୍ଟ: ସଞ୍ଜୟ କୁମାର ପରିଡା
Human-Animal Conflict ରାଇରଙ୍ଗପୁର: ଥମୁନି ମଣିଷ-ପଶୁ ଲଢେଇ । ଧୀରେ ଧୀରେ ଜଙ୍ଗଲ ନଷ୍ଟ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଜନବସତି ମୁହାଁ ବନ୍ୟଜନ୍ତୁ । ଖାଦ୍ୟ ଅନ୍ବେଷଣରେ ଗାଁ ମୁହାଁ ହେଉଛନ୍ତି ଜଙ୍ଗଲୀ ଜନ୍ତୁ । ଏପଟେ ଜୀବନ ଜୀବିକା ପାଇଁ ଜଙ୍ଗଲକୁ ମଣିଷ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ପଶୁଙ୍କ ହାବୁଡରେ ପଡିବା ପରେ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ସଂଘର୍ଷ । ଯାହାର ଉଦାହରଣ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାରେ । ଗତ ସପ୍ତାହ ମଧ୍ୟରେ ଜିଲ୍ଲାରେ ଭାଲୁ ଆକ୍ରମଣର ଶିକାର ହେଲେଣି 2 ଜଣ । କିଏ ଶୌଚ ହେବାକୁ ଯାଇ ଭାଲୁ ଆକ୍ରମଣର ଶିକାର ହୋଇଛି ତ କିଏ ପତ୍ର ତୋଳିବାକୁ ଯାଇ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଛି । ଆଉ କିଏ ସୌଭାଗ୍ୟ ବଶତଃ ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇ ଫେରିବାରେ ସକ୍ଷମ ହୋଇଛି ।
ଶୌଚ ହେବାକୁ ଯାଇ ଭାଲୁ ହାବୁଡରେ ପଡିଲେ:
ଗତ ବୁଧବାର(18 ଫେବୃଆରୀ) ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର ଦୁଇଟି ଉପଖଣ୍ଡ ଯଥା ରାଇରଙ୍ଗପୁର ଓ କରଞ୍ଜିଆ ଉପଖଣ୍ଡରେ ଭାଲୁ ଆକ୍ରମଣରେ ଦୁଇ ଜଣ ଯୁବକ ଗୁରୁତର ଭାବରେ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି । ରାଇରଙ୍ଗପୁର ବନଖଣ୍ଡ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଜଟାପାଣି ଗ୍ରାମର ଯୁବକ ପ୍ରଭାସ ବରାଳ ସକାଳୁ ଶୌଚ ପାଇଁ ଯାଇଥିବା ବେଳେ ହଠାତ୍ ଏକ ଭାଲୁ ତାଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲା । ଭାଲୁ ଆକ୍ରମଣରେ ଲହୁ ଲୁହାଣ ହୋଇ କୌଣସି ମତେ ନିଜର ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇ ସେଠାରୁ ଖସି ଆସିବାକୁ ସକ୍ଷମ ହୋଇଥିଲେ ପ୍ରଭାସ । ପରେ ପରିବାର ଲୋକେ ତାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ଚିକିତ୍ସା ନିମନ୍ତେ ରାଇରଙ୍ଗପୁର ମେଡିକାଲ ଆଣିଥିଲେ ।
ପତ୍ର ତୋଳିବାକୁ ଯାଇ ଆକ୍ରମଣର ଶିକାର:
ସେହିପରି କରଞ୍ଜିଆ ବନଖଣ୍ଡ ଅନ୍ତର୍ଗତ ହାତୀସାଲବେଡା ଜଙ୍ଗଲକୁ ପତ୍ର ତୋଳିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ ମିଲୁ ଗ୍ରାମର ମାଲଦେ ସୋରେନ ଓ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଲିଲି ସୋରେନ । ସେହି ସମୟରେ ଉଭୟ ୬ଟି ଜଙ୍ଗଲୀ ଭାଲୁ ହାବୁଡ଼ରେ ପଡି ଯାଇଥିଲେ । ପତ୍ର ତୋଳୁଥିବା ସମୟରେ ଗୋଟିଏ ଭାଲୁ ମାଲଦେ ସୋରେନଙ୍କ ଉପରେ ଅତର୍କିତ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲା । ଭାଲୁ ନିକଟରୁ ବର୍ତ୍ତିବା ପାଇଁ ଉଭୟ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଲଢେଇ କରିଥିଲେ । ଶେଷରେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲିଲି ସୋରେନ ଏକ ଟାଙ୍ଗିଆ ସାହାଯ୍ୟରେ ଭାଲୁକୁ ପ୍ରତି ଆକ୍ରମଣ କରିବାରୁ ଭାଲୁଟି ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରକୁ ପଳେଇ ଯାଇଥିଲା ।
କେନ୍ଦୁଝର ସ୍ଥାନାନ୍ତର:
ତେବେ ଏହି ଆକ୍ରମଣରେ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି ମାଲଦେ ସୋରେନ । ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡର ଉପରିଭାଗ ଚର୍ମ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଉଠି ଯାଇଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ୧୦୮ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଯୋଗେ କରଞ୍ଜିଆ ମେଡିକାଲ ଅଣାଯାଇଥିଲା । ସେଠାରେ ପ୍ରାଥମିକ ଚିକିତ୍ସା ପରେ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟବସ୍ଥା ଖରାପ ହେବାରୁ ତାଙ୍କୁ କେନ୍ଦୁଝର ମେଡିକାଲ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଥିଲା । ସେଠାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ସ୍ଥିର ରହିଛି ।
ସ୍ତ୍ରୀର ସାହାସ ପାଇଁ ବଞ୍ଚିଲା ଜୀବନ:
ତେବେ ପତ୍ନୀ ସାହସର ସହ ଭାଲୁ ସହ ମୁକାବିଲା କରିଥିଲେ । ଫଳରେ ବଞ୍ଚି ଯାଇଛି ମାଲଦେଙ୍କ ଜୀବନ । ଉଭୟ ସ୍ଥାନରେ ବନବିଭାଗର ଅଧିକାରୀ ମାନେ ଆସି ଗୁରୁତର ଆହତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଭେଟି କ୍ଷତିପୂରଣ ରାଶି ପ୍ରଦାନ କରିବା ନେଇ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି ।
ମାସେ ପୂର୍ବରୁ ବି ଜଣେ ଶିକାର ହୋଇଥିଲେ:
ଏଇ ମାସେ ପୂର୍ବରୁ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର ଠାକୁରମୁଣ୍ଡା ରେଞ୍ଜ ଅଞ୍ଚଳରେ ମଧ୍ୟ ଭାଲୁ ଆକ୍ରମଣରେ ଜଣେ ଗୁରୁତର ଭାବେ ଆହତ ହୋଇଥିଲେ ।
ଖାଦ୍ୟ ଅନ୍ବେଷଣରେ ଜନବସତି ମୁହାଁ ଜଙ୍ଗଲୀ ଜନ୍ତୁ:
ତେବେ ଜଙ୍ଗଲରୁ ଖାଦ୍ୟ ଅନ୍ବେଷଣରେ ଆସି ବନ୍ୟଜନ୍ତୁ ମାନେ କେତେବେଳେ ମଣିଷ ମାନଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରୁଛନ୍ତି । ଆଉ ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇବାକୁ ଯାଇ ଜଙ୍ଗଲୀ ଜନ୍ତୁଙ୍କ ସହ ମଣିଷ ଲଢେଇ କରେ । ଅନେକ ସମୟରେ ନୀରିହ ପଶୁଙ୍କୁ ଶିକାର କରାଯାଉଥିବା ଖବର ମଧ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସେ ।
ହାତୀଙ୍କ ଉପଦ୍ରବ:
କିଛି ମାସ ତଳେ ଧାନ ଫସଲ ଅମଳ ହେବା ସମୟରେ ହାତୀପଲଙ୍କ ଉପଦ୍ରବ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାରେ। ଏଥି ସହିତ ଖାଦ୍ୟ ପାଇଁ ହାତୀ ଘରଦ୍ଵାର ଭାଙ୍ଗିବା ସହିତ ହାବୁଡ଼ରେ ପଡ଼ିଲେ ମଣିଷ ମାନଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ । ସେହିପରି ଏବେ ଭାଲୁ ଗାଁ ମୁହାଁ ହେଉଛନ୍ତି । ଭାଲୁ ସହିତ ମଣିଷ ମୁହାଁମୁହିଁ ହେଲେ ଭାଲୁ ଆକ୍ରମଣରେ ଲହୁଲୁହାଣ ହେଉଛି ମଣିଷ ।
ସଚେତନତା ଆବଶ୍ୟକ:
ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ରାଇରଙ୍ଗପୁର ପୂର୍ବତନ ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାରକ ପ୍ରଦୀପ୍ତ କବି କହିଛନ୍ତି, ‘ଭାଲୁ ସାଧାରଣତଃ ଗ୍ରାମ ପରିସୀମା ଜଙ୍ଗଲ ମଧ୍ୟରେ ରହିଥାନ୍ତି । ବର୍ତ୍ତମାନ ପତ୍ରଝଡ଼ାର ସମୟ ଥିବାରୁ ଭାଲୁ ମାନେ ଖାଦ୍ୟ ଅନ୍ବେଷଣରେ ଜଙ୍ଗଲରୁ ଗାଁ ମୁହାଁ ହେଉଛନ୍ତି । ଆଗକୁ ମହୁଲ ପାଚିବାର ସମୟ ଆସୁଥିବାରୁ ଭାଲୁ ଗାଁ ମୁହାଁ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସଚେତନତାର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି । ଏଥି ସହିତ ବନବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଜଙ୍ଗଲ ନିକଟସ୍ଥ ଗ୍ରାମ ଗୁଡିକରେ ସଚେତନତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ ଜାରି ରଖିବା ଆବଶ୍ୟକ ।’
କ୍ଷତିପୂରଣ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଛି:
ରାଇରଙ୍ଗପୁର ବନଖଣ୍ଡ ଅଧିକାରୀ ସୁବ୍ରତ କୁମାର ପାତ୍ର କହିଛନ୍ତି, ‘ଖାଦ୍ୟ ଅନ୍ବେଷଣରେ ଗାଁ ନିକଟକୁ ପଳେଇ ଆସୁଛନ୍ତି ବନ୍ୟଜନ୍ତୁ । ବନ୍ୟଜନ୍ତୁ ଯାହାବି କ୍ଷୟକ୍ଷତି କରୁଛନ୍ତି ସରକାରଙ୍କ ଗାଇଡ ଲାଇନ ଅନୁଯାୟୀ ସପ୍ତାହେ ଅଥବା ଦଶ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ କ୍ଷତିପୂରଣ ରାଶି ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଛି ।’
ଭାଲୁ ଆକ୍ରମଣ କଲେ କଣ ରହିଛି ସରକାରୀ ସୁବିଧା ?
- ଭାଲୁ ଆକ୍ରମଣ ଘଟଣାରେ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ମାଗଣା ଚିକିତ୍ସା ପାଇବାର ସୁବିଧା ରହିଛି
- ୬୦ ପ୍ରତିଶତରୁ ଅଧିକ ଆଘାତ ରହିଥିଲେ ୨ ଲକ୍ଷ ୫୦ହଜାର ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର
- ୬୦ ପ୍ରତିଶତରୁ କମ ଆଘାତ ଥିଲେ ୧ ଲକ୍ଷ ୫୦ ହଜାର ଟଙ୍କା
- ସାମାନ୍ୟ ଆଘାତ ପାଇଁ ୧୦୦୦୦ ଟଙ୍କା
- ତା ଠାରୁ କମ୍ ଆଘାତ ପାଇଁ ୫୦୦୦ ଟଙ୍କା କ୍ଷତିପୂରଣ ବାବଦକୁ ଦିଆଯିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି
ସଚେତନତା କରୁଛି ବନବିଭାଗ:
ଖରାଦିନ ଆସିଲେ ଅନେକ ସମୟରେ ଜଙ୍ଗଲ ନିଆଁ ଲାଗିଥିବା ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସେ । ପ୍ରାକୃତିକ ଅବା ମନୁଷ୍ୟକୃତ କାରଣ ପାଇଁ ଜଙ୍ଗଲରେ ନିଆଁ ଲାଗେ । ଫଳରେ ଜଙ୍ଗଲୀ ଜନ୍ତୁଙ୍କୁ ପାଇଁ ବିପଦ ସାଜେ । ଏଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇବାକୁ ଗାଁ ମୁହାଁ ହୁଅନ୍ତି ବନ୍ୟଜନ୍ତୁ । ତେବେ ଜଙ୍ଗଲ ନିଆଁ ରୋକିବା ପାଇଁ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ମଧ୍ୟ ସଚେତନତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରାଯାଉଛି । ଆଗାମୀ ଦିନରେ ମଧ୍ୟ ଲୋକଙ୍କୁ ଏସବୁ ବିଷୟରେ ସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି କରେଇବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଜୋରଦାର କରାଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ରାଇରଙ୍ଗପୁର ବନଖଣ୍ଡ ଅଧିକାରୀ ସୁବ୍ରତ କୁମାର ପାତ୍ର ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ରାଇରଙ୍ଗପୁର