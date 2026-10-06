ଜଙ୍ଗଲରୁ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସାର୍ଟ ପିନ୍ଧା ନରକଙ୍କାଳ ଉଦ୍ଧାର
କଙ୍କାଳ ନିକଟରେ ଏକ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ରଶି ପଡ଼ିଥିବାରୁ କେହି ଯୁବକଙ୍କୁ ହତ୍ୟା ପରେ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଇଥିବା ଅନୁମାନ କରୁଛି ପୋଲିସ । ରିପୋର୍ଟ: ଗୋବିନ୍ଦ ଚନ୍ଦ୍ର ପଣ୍ଡା
Published : October 6, 2026 at 9:43 AM IST
ଖୋରଧା: ଗତକାଲି(ସୋମବାର) ବାଣପୁର ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଦାମିଆ ବରବରା ସଂରକ୍ଷିତ ଜଙ୍ଗଲରୁ ପୋଲିସ ଏକ ନରକଙ୍କାଳ ଉଦ୍ଧାର କରିଛି । କଙ୍କାଳଟି ଏକ ନାଲି ଜିନ୍ସ ପ୍ୟାଣ୍ଟ, କଳା ଜ୍ୟାକେଟ୍ ସହ ଜୋତା ପିନ୍ଧି ଥିବାରୁ ଏହା ଯୁବକଙ୍କ ମୃତଦେହ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି । ଯୁବକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ୧୦ ରୁ ୧୫ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ହୋଇଥିବା ସନ୍ଦେହ କରାଯାଉଛି । କଙ୍କାଳ ନିକଟରେ ଏକ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ରଶି ପଡ଼ିଥିବାରୁ କେହି ଯୁବକଙ୍କୁ ହତ୍ୟା ପରେ ଏଠାରେ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଇଥିବା ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି । ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ଖବର ପାଇ ପୋଲିସ ଏକ ଅପମୃତ୍ୟୁ ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି ।
କେମିତି ଜଣାପଡିଲା ?
ବାଣପୁର ଥାନା ଅଧିକାରୀ ଜୟପ୍ରକାଶ ପରିଡ଼ାଙ୍କ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ଗତକାଲି(ସୋମବାର) ବରବରା ଜଙ୍ଗଲର ମହୁଲିଆ ବିଟ୍ ହାଉସ ଅନ୍ତର୍ଗତ ରାଜେନି ସଂରକ୍ଷିତ ଜଙ୍ଗଲ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ନଦୀକୁ କିଛି ଲୋକ ମାଛ ମାରିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ । ଏହି ସମୟରେ କୁକୁର ଭୁକିବା ଶୁଣି ମନରେ ସନ୍ଦେହ ହୋଇଥିଲା । ଲୋକମାନେ କୁକୁର ଭୁକିବା ସ୍ଥାନକୁ ଯିବାରେ ଏକ ଗଳିତ ମୃତଦେହ ଦେଖି ମହୁଲିଆ ଫରେଷ୍ଟ ବିଟ ହାଉସ୍କୁ ଖବର ଦେଇଥିଲେ ।
ନିଖୋଜ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଧ୍ୟାନ ଚାଲିଛି...
ବିଟ ହାଉସ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ବାଣପୁର ପୋଲିସକୁ ଖବର ଦେବା ପରେ ପୋଲିସ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ ଟିମ ସହ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ତଦନ୍ତ କରିଥିଲେ । ଉକ୍ତ ଜଙ୍ଗଲ ଅଞ୍ଚଳ ନୟାଗଡ଼ ସୀମାରୁ ୭ କିମି ଏବଂ ଗଞ୍ଜାମ ସୀମାରୁ ୧୭ କିମି ହୋଇଥିବାରୁ ବାଣପୁର ପୋଲିସ ଉକ୍ତ ଦୁଇ ଜିଲ୍ଲାର ସୀମାବର୍ତ୍ତୀ ଥାନା ସହ ଯୋଗାଯୋଗ କରିଛି । ଏଥିସହ ନିଖୋଜ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସଂକ୍ରାନ୍ତ ରିପୋର୍ଟକୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରୁଛି । ଯଦି କେହି ମୃତଦେହ ଚିହ୍ନଟ କରି ଦାବି ରଖନ୍ତି, ଡିଏନଏ ଟେଷ୍ଟ କରାଯାଇ ଅବଶିଷ୍ଟାଂଶ ହସ୍ତାନ୍ତର କରାଯିବ ବୋଲି ବାଣପୁର ଥାନା ଅଧିକାରୀ ଜୟପ୍ରକାଶ ପରିଡ଼ା କହିଛନ୍ତି ।
ଅପମୃତ୍ୟୁ ମାମଲା ରୁଜୁ:
ସେହିପରି ବାଲୁଗାଁ ଏସଡିପିଓ ସଞ୍ଜୟ ପଟ୍ଟନାୟକ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ବନବିଭାଗ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଆଧାରରେ ଅପମୃତ୍ୟୁ ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇଛି । ମୃତଦେହ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ରିପୋର୍ଟ ଏବଂ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ଟିମ ତଦନ୍ତ ପରେ ଏହା ହତ୍ୟା ନା ମୃତ୍ୟୁ ପଛରେ ଆଉ କଣ କାରଣ ରହିଛି ତାହା ଜଣାପଡ଼ିବ ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:
ବାଲିପାଟଣାରେ ଯୁବକଙ୍କୁ ବିଭତ୍ସ ହତ୍ୟା ଘଟଣା: ୨ ବର୍ଷ ପରେ ଆସିଲା ରାୟ, ୯ ଜଣଙ୍କୁ ଆଜୀବନ
ପାରିବାରିକ କଳହର କରୁଣ ପରିଣତି, ଭିଣୋଇ-ଶାଳୀ ଝଗଡ଼ାରୁ ଚାଲିଗଲା ୨ ବର୍ଷୀୟ ଶିଶୁ ଜୀବନ
SCBରେ ମାନସିକ ରୋଗୀଙ୍କୁ ପିଟି ପିଟି ହତ୍ୟା ଅଭିଯୋଗ, ପୋଲିସ ହାତରେ ଲାଗିଲା ପ୍ରମାଣ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଖୋରଧା