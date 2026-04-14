କେନାଲ କଡରୁ ନରକଙ୍କାଳ ଉଦ୍ଧାର: ହତ୍ୟା ସନ୍ଦେହ, ପୋଲିସର ଛାନଭିନ୍ ଜାରି
ପୁରୀ-ମେନ୍ କେନାଲ୍ ରାସ୍ତା କଡ଼ରୁ ଏକ ମଣିଷ କଙ୍କାଳ ଉଦ୍ଧାର ହୋଇଛି । FMT ରିପୋର୍ଟ ଆସିବା ପରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେବ । ରିପୋର୍ଟ: ନାରାୟଣ ସାହୁ
Published : April 14, 2026 at 7:22 AM IST
କଟକ: ପୁରୀ-ମେନ୍ କେନାଲ୍ ରାସ୍ତା କଡ଼ରୁ ମଣିଷ କଙ୍କାଳ ଉଦ୍ଧାର । ଗତକାଲି(ସୋମବାର) କଟକ ଜିଲ୍ଲା ବାରଙ୍ଗ ଥାନା ଷଣ୍ଠପୁର ଗାଁ ନିକଟରୁ ମଣିଷ କଙ୍କାଳ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି । କଙ୍କାଳକୁ ଝୋଟ ଅଖାରେ ଆଣି ପୋତି ଦେଇଥିବା ସନ୍ଦେହ କରାଯାଉଛି । ଗୋଡ଼ିସାହି ଫାଣ୍ଡି ଓ ବାରଙ୍ଗ ଥାନା ପୋଲିସ ଘଟଣା ସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ କରୁଛନ୍ତି ।
ମୁଣ୍ଡରେ ପଡିଛି ଷ୍ଟିଚ୍:
ଏହି ଘଟଣାରେ ଡିସିପି ଋଷିକେଶ ଖିଲାରୀ କହିଛନ୍ତି, ‘ଏହି ମାମଲା ସାମନାକୁ ଆସିବା ପରେ ଫରେନସିକ୍ ଟିମ୍ ଓ ଡଗ୍ ସ୍କ୍ବାଡ୍ ଘଟଣାସ୍ଥଳକୁ ନେଇ ଯାଞ୍ଚ କରିବା ସହ ନରକଙ୍କାଳ ଉଦ୍ଧାର କରିଛନ୍ତି । ନରକଙ୍କାଳର ମୁଣ୍ଡରେ କିଛି ଷ୍ଟିଚ୍ ପଡ଼ିଥିବା ମିଳିଛି । ପ୍ରକୃତ କାରଣ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ଏହି ନରକଙ୍କାଳକୁ FMTକୁ ପଠାଯିବ ।’
ଯଦି ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳରେ କାହାର ରହସ୍ୟଜନକ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା, କେହି ନିଖୋଜ ହୋଇଥିବେ କିମ୍ବା କାହାକୁ ଅପହରଣ କରାଯାଇଥିବା ସେମାନେ ପୋଲିସକୁ ଜଣାନ୍ତୁ ବୋଲି ଅପିଲ୍ କରିଛନ୍ତି ଡିସିପି । ଏହି ମାମଲାରେ ବିଭିନ୍ନ ଦିଗକୁ ନେଇ ତଦନ୍ତ କରାଯାଉଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି କଟକ ଡିସିପି ଋଷିକେଶ ଖିଲାର ।
ଏହି କଙ୍କାଳ କାହାର ଏବଂ କିଏ ଏଠାରେ ପୋତିଥିଲା । କାହାକୁ ହତ୍ୟା କରାଯାଇ ଏଠାରେ ପୋତା ଯାଇନାହିଁ ତ ? କେବେ ଏହି ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା । ବିଭିନ୍ନ ଦିଗକୁ ନେଇ ପୋଲିସ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ କରୁଛି ।
ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ଭୟଭୀତ !
ସେହିପରି କଙ୍କାଳ ବାହାରିବା ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଭୟଭୀତ ହୋଇପଡିଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା । କଙ୍କାଳର ଅବସ୍ଥା ଦେଖିଲେ ଜଣା ପଡୁଛି କି ବହୁ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ସମ୍ପୃକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥାଇପାରେ । ବୟସ କେତେ ତାହା ମଧ୍ୟ କୌଣସି ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇ ପାରିନାହିଁ । ଅଖା ବସ୍ତାରେ ଥିବା ଏହି କଙ୍କାଳ ପୂରା ଖରାପ ହୋଇଯାଇଛି ।
ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷଦର୍ଶୀଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ, ଗତକାଲି(ସୋମବାର) ସକାଳୁ ଏକ ଅଖାରେ କଙ୍କାଳ ଥିବା ଦେଖି ସ୍ଥାନୀୟ ପୋଲିସଙ୍କୁ ଜଣାଇଥିଲେ ଗ୍ରାମବାସୀ । ଖବର ପାଇ ପୋଲିସ ପହଞ୍ଚି କଙ୍କାଳକୁ ଜବତ କରି FMTକୁ ପଠାଇଛି । ତେଵେ ଏହି ସ୍ଥାନରେ କେବେ କଙ୍କାଳ ପଡିଥିଲା ତାହା ଜଣାପଡ଼ିନାହିଁ । FMT ରିପୋର୍ଟ ଆସିବା ପରେ ଏହା କେବେକାର ସ୍ପଷ୍ଟ ହେବ ବୋଲି ଡିସିପି କହିଛନ୍ତି ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, କଟକ