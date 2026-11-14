ETV Bharat / state

ନିଶା ଖୋଲିଲା ରହସ୍ୟ; ପଥରରେ ଛେଚି ହତ୍ୟା କରିଥିଲା ସାଙ୍ଗ, ଅଢେଇ ମାସ ପରେ ମିଳିଲା କଙ୍କାଳ !

Human Skeleton Recovered: ସମ୍ବଲପୁରରେ ଜଣେ ଯୁବକ ନିଖୋଜ ଥିଲେ, ଆଜି ଏକ କଙ୍କାଳ ଉଦ୍ଧାର ହୋଇଛି, ମଦ୍ୟପାନ ବେଳେ ଝଗଡ଼ାକୁ କେନ୍ଦ୍ରକରି ପଥରରେ ଛେଚି ହତ୍ୟା । ରିପୋର୍ଟ: ଜୁସ୍ମନ ରଣା

The police are taking the accused to the scene of the murder.
ଅଭିଯୁକ୍ତ ଭଗବାନକୁ ପୋଲିସ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ସ୍ଥଳକୁ ନେଇଛି (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : November 14, 2026 at 3:56 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ସମ୍ବଲପୁର: ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରୁ ନିଖୋଜ ଥିଲେ । ଏହା ଭିତରେ ଅଢେଇ ମାସ ବିତିଯାଇଥିଲା । ପରିବାର ଲୋକ ଭାବିଥିଲେ କାମ ପାଇଁ କୁଆଡ଼େ ବାହାରକୁ ଯାଇଥିବେ । କିନ୍ତୁ ସେ ଯେ ଆଉ ଏ ଦୁନିଆରେ ନାହାନ୍ତି, ତାହା କେହି କଳ୍ପନା ବି କରି ନଥିଲେ । ଶେଷରେ ନିଶାଶକ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ନିଜ ମୁହଁରୁ ଓଗାଳିଲା ସତ, ଆଉ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା ସମ୍ବଲପୁରର ଏକ ଲୋମହର୍ଷଣକାରୀ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡର କାହାଣୀ । କ୍ଷେତରାଜପୁର ଅଞ୍ଚଳର ଏକ ନିଛାଟିଆ ପଡ଼ିଆର ଘାସବୁଦା ଭିତରୁ ଏକ ମଣିଷ କଙ୍କାଳ ଉଦ୍ଧାର ହୋଇଛି । ଏହାକୁ ମୃତ ଯୁବକଙ୍କ କଙ୍କାଳ ବୋଲି ଆଶଙ୍କା କରାଯାଉଛି ।

ସମ୍ବଲପୁର ବରେଇପାଲି ନିଖୋଜ ଯୁବକ ହତ୍ୟା (ETV Bharat)
ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରୁ ନିଖୋଜ ଥିଲେ:

ସମ୍ବଲପୁର ବରେଇପାଲି ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ କ୍ରିଷ୍ଣାନଗରର ବାସିନ୍ଦା ୩୨ ବର୍ଷୀୟ ରାଜେଶ ଗୁପ୍ତା । ପେସାରେ ସେ ଜଣେ ଡ୍ରାଇଭର । ପତ୍ନୀଙ୍କ ଦେହାନ୍ତ ପରେ ନିଜର ଦୁଇ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କୁ ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କ ପାଖରେ ଛାଡ଼ି ସେ ଏକାକୀ ରହୁଥିଲେ । ଗତ ଅଗଷ୍ଟ ୨୭ ତାରିଖ ରାଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ରାଜେଶ ଘରୁ କେଉଁଆଡେ ଚାଲିଯାଇଥିଲେ । ବଡ଼ ଭାଇ ରାଜନ ଗୁପ୍ତା ଖୋଜାଖୋଜି କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ରାଜେଶର କୌଣସି ପତ୍ତା ମିଳି ନଥିଲା । ଶେଷରେ ମାସକ ପରେ ଅର୍ଥାତ୍ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୨୭ ତାରିଖରେ ବରେଇପାଲି ଥାନାରେ ଏକ ନିଖୋଜ ମାମଲା (କେସ୍ ନମ୍ବର- ୧୬୦/୨୦୨୬) ରୁଜୁ ହୋଇଥିଲା ।

Victim Rajesh Gupta
ରାଜେଶ ଗୁପ୍ତା (File Photo special Arrangement)

ସତ ଓଗାଳିଲା ଅଭିଯୁକ୍ତ:

ପୋଲିସ ତଦନ୍ତ ଚଳାଇଥିବା ବେଳେ ଗତ ୩ ଦିନ ତଳେ ଘଟଣାରେ ଆସିଥିଲା ଏକ ବଡ଼ ମୋଡ଼ । ଭୂୟାଁପଡ଼ାର ଭଗବାନ ତାଣ୍ଡି ନାମକ ଜଣେ ଯୁବକ ରାଜେଶଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରି ଫିଙ୍ଗି ଦେଇଥିବା ନେଇ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହୋଇଥିଲା । ଅଭିଯୁକ୍ତ ଭଗବାନ ମଦ ନିଶାରେ ଏହି ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ କଥା କିଛି ଲୋକଙ୍କ ଆଗରେ ବଖାଣି ଦେଇଥିଲା । ଆଉ ସେହି ଗୋଟିଏ ଭୁଲ୍ ତାକୁ ପହଞ୍ଚାଇ ଦେଇଥିଲା ପୋଲିସ ହାତରେ । ଖବର ପାଇ ବରେଇପାଲି ପୋଲିସ ତୁରନ୍ତ ଭଗବାନ ତାଣ୍ଡିକୁ ଉଠାଇ ଆଣି ଜେରା କରିଥିଲା । ପୋଲିସର ଘନଘନ ଜେରା ପରେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଭଗବାନ ସତ ଓଗାଳିଥିଲା ।

The police are taking the accused to the scene of the murder.
ପୋଲିସ ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ସ୍ଥାନକୁ ନେଉଛି (ETV Bharat)

ମୃତକଙ୍କ ବଡ଼ ଭାଇ ରାଜନ ଗୁପ୍ତା କହିଛନ୍ତି, "ଅଗଷ୍ଟ ୨୭ ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପରଠାରୁ ମୋ ସାନ ଭାଇ ନିଖୋଜ ଥିଲା । ଅନେଇ ଆମେ ଥାନାରେ ନିଖୋଜ ରିପୋର୍ଟ ଲେଖିଥିଲୁ । ୩ ଦିନ ପୂର୍ବେ ଆମେ ଲୋକମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଥିଲୁ ଯେ, ମୋ ଭାଇକୁ ହତ୍ୟା କରି ଫିଙ୍ଗି ଦିଆଯାଇଛି ।"

ପଥରରେ ଛେଚି ନିର୍ମମ ହତ୍ୟା:

ସମ୍ବଲପୁର ସଦର SDPO ତୁଫାନ ବାଗଙ୍କ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ଅଗଷ୍ଟ ୨୭ ତାରିଖରେ ରାଜେଶ ଓ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଭଗବାନ ଏକାଠି ବସି ମଦ୍ୟପାନ କରିଥିଲେ । ନିଶା ଚଢ଼ିବା ପରେ କୌଣସି ଏକ କାରଣକୁ ନେଇ ଦୁହିଁଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବଳ ବଚସା ଓ ଝଗଡ଼ା ହୋଇଥିଲା । ଏଥିରେ ଉତ୍ତ୍ୟକ୍ତ ହୋଇ ଭଗବାନ ଏକ ପଥରରେ ରାଜେଶଙ୍କୁ ଛେଚି ନିର୍ମମ ଭାବେ ହତ୍ୟା କରିଥିଲା । ପରେ ପ୍ରମାଣ ନଷ୍ଟ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ମୃତଦେହକୁ କ୍ଷେତରାଜପୁର ଅଞ୍ଚଳର ଏକ ନିଛାଟିଆ ପଡ଼ିଆର ଘାସବୁଦା ପଛରେ ଫିଙ୍ଗି ଦେଇ ଫେରାର ହୋଇଯାଇଥିଲା ।

The police are taking the accused to the scene of the murder.
ପୋଲିସ ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ସ୍ଥାନକୁ ନେଉଛି (ETV Bharat)

କଙ୍କାଳ ଜବତ:

ଅଭିଯୁକ୍ତର ବୟାନ ଆଧାରରେ ବରେଇପାଲି ପୋଲିସ ଆଜି ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ଟିମ୍ ଓ ଅଭିଯୁକ୍ତ ସହ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଛାନଭିନ୍ କରିଥିଲା । ଘାସବୁଦା ଭିତରୁ କିଛି ହାଡ଼ ଓ କଙ୍କାଳ ଜବତ କରାଯାଇଛି । ପୋଲିସ ଏହି କଙ୍କାଳକୁ ଜବତ କରି ଫରେନସିକ୍ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ପଠାଇଛି । ଅଭିଯୁକ୍ତ ଭଗବାନ ତାଣ୍ଡିକୁ ଅଟକ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଘଟଣାର ଅଧିକ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରହିଥିବା SDPO ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ।

The police are taking the accused to the scene of the murder.
ପୋଲିସ ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ସ୍ଥାନକୁ ନେଉଛି (ETV Bharat)

ସମ୍ବଲପୁର ସଦର SDPO ତୁଫାନ ବାଗ କହିଛନ୍ତି, "ଭୂୟାଁପଡ଼ାର ଭଗବାନ ତାଣ୍ଡି ନାମକ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ରାଜେଶକୁ ହତ୍ୟା କରି ଫିଙ୍ଗି ଦେଇଥିବା ନେଇ ଆମକୁ ଖବର ମିଳିଥିଲା । ପୋଲିସ ଭଗବାନକୁ ଥାନାରେ ଅଟକ ରଖି ପଚରାଉଚରା କରିଥିଲା । ଭଗବାନ ପୋଲିସ ଆଗରେ ସ୍ବୀକାର କରିଥିଲା ଯେ, ସେ ରାଜେଶକୁ ପଥରରେ ଛେଚି ହତ୍ୟା କରିବା ପରେ ପ୍ରମାଣ ଲୁଚାଇବା ପାଇଁ ମୃତଦେହକୁ ନେଇ ଫିଙ୍ଗିଦେଇଥିଲା । ପୋଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ କଙ୍କାଳ ଜବତ କରି ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ପଠାଇଛି ।"

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ...

ଅଣାୟତ ଅପରାଧୀ; ଦୀପାବଳି ପୂର୍ବରୁ ରାଜଧାନୀ ଅଶାନ୍ତ, ଚାରି ଦିନରେ ଗଡ଼ିଲା ୪ ମୁଣ୍ଡ

ଭିଏସଏସ୍ ନଗରରେ ଶଳାକୁ ହତ୍ୟା କଲା ଭିଣୋଇ, ଦୁର୍ଘଟଣାର ରୂପ ଦେବାକୁ ଉଦ୍ୟମ

ଇଟିଭି ଭାରତ, ସମ୍ବଲପୁର

TAGGED:

SAMBALPUR HUMAN SKELETON FOUND
BOREIPALI MURDER CASE
SAMBALPUR MISSING MAN SKELETON
ସମ୍ବଲପୁର କଙ୍କାଳ ଉଦ୍ଧାର
ବରେଇପାଲି ହତ୍ୟା

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.