ନିଶା ଖୋଲିଲା ରହସ୍ୟ; ପଥରରେ ଛେଚି ହତ୍ୟା କରିଥିଲା ସାଙ୍ଗ, ଅଢେଇ ମାସ ପରେ ମିଳିଲା କଙ୍କାଳ !
Human Skeleton Recovered: ସମ୍ବଲପୁରରେ ଜଣେ ଯୁବକ ନିଖୋଜ ଥିଲେ, ଆଜି ଏକ କଙ୍କାଳ ଉଦ୍ଧାର ହୋଇଛି, ମଦ୍ୟପାନ ବେଳେ ଝଗଡ଼ାକୁ କେନ୍ଦ୍ରକରି ପଥରରେ ଛେଚି ହତ୍ୟା । ରିପୋର୍ଟ: ଜୁସ୍ମନ ରଣା
Published : November 14, 2026 at 3:56 PM IST
ସମ୍ବଲପୁର: ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରୁ ନିଖୋଜ ଥିଲେ । ଏହା ଭିତରେ ଅଢେଇ ମାସ ବିତିଯାଇଥିଲା । ପରିବାର ଲୋକ ଭାବିଥିଲେ କାମ ପାଇଁ କୁଆଡ଼େ ବାହାରକୁ ଯାଇଥିବେ । କିନ୍ତୁ ସେ ଯେ ଆଉ ଏ ଦୁନିଆରେ ନାହାନ୍ତି, ତାହା କେହି କଳ୍ପନା ବି କରି ନଥିଲେ । ଶେଷରେ ନିଶାଶକ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ନିଜ ମୁହଁରୁ ଓଗାଳିଲା ସତ, ଆଉ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା ସମ୍ବଲପୁରର ଏକ ଲୋମହର୍ଷଣକାରୀ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡର କାହାଣୀ । କ୍ଷେତରାଜପୁର ଅଞ୍ଚଳର ଏକ ନିଛାଟିଆ ପଡ଼ିଆର ଘାସବୁଦା ଭିତରୁ ଏକ ମଣିଷ କଙ୍କାଳ ଉଦ୍ଧାର ହୋଇଛି । ଏହାକୁ ମୃତ ଯୁବକଙ୍କ କଙ୍କାଳ ବୋଲି ଆଶଙ୍କା କରାଯାଉଛି ।
ସମ୍ବଲପୁର ବରେଇପାଲି ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ କ୍ରିଷ୍ଣାନଗରର ବାସିନ୍ଦା ୩୨ ବର୍ଷୀୟ ରାଜେଶ ଗୁପ୍ତା । ପେସାରେ ସେ ଜଣେ ଡ୍ରାଇଭର । ପତ୍ନୀଙ୍କ ଦେହାନ୍ତ ପରେ ନିଜର ଦୁଇ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କୁ ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କ ପାଖରେ ଛାଡ଼ି ସେ ଏକାକୀ ରହୁଥିଲେ । ଗତ ଅଗଷ୍ଟ ୨୭ ତାରିଖ ରାଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ରାଜେଶ ଘରୁ କେଉଁଆଡେ ଚାଲିଯାଇଥିଲେ । ବଡ଼ ଭାଇ ରାଜନ ଗୁପ୍ତା ଖୋଜାଖୋଜି କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ରାଜେଶର କୌଣସି ପତ୍ତା ମିଳି ନଥିଲା । ଶେଷରେ ମାସକ ପରେ ଅର୍ଥାତ୍ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୨୭ ତାରିଖରେ ବରେଇପାଲି ଥାନାରେ ଏକ ନିଖୋଜ ମାମଲା (କେସ୍ ନମ୍ବର- ୧୬୦/୨୦୨୬) ରୁଜୁ ହୋଇଥିଲା ।
ସତ ଓଗାଳିଲା ଅଭିଯୁକ୍ତ:
ପୋଲିସ ତଦନ୍ତ ଚଳାଇଥିବା ବେଳେ ଗତ ୩ ଦିନ ତଳେ ଘଟଣାରେ ଆସିଥିଲା ଏକ ବଡ଼ ମୋଡ଼ । ଭୂୟାଁପଡ଼ାର ଭଗବାନ ତାଣ୍ଡି ନାମକ ଜଣେ ଯୁବକ ରାଜେଶଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରି ଫିଙ୍ଗି ଦେଇଥିବା ନେଇ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହୋଇଥିଲା । ଅଭିଯୁକ୍ତ ଭଗବାନ ମଦ ନିଶାରେ ଏହି ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ କଥା କିଛି ଲୋକଙ୍କ ଆଗରେ ବଖାଣି ଦେଇଥିଲା । ଆଉ ସେହି ଗୋଟିଏ ଭୁଲ୍ ତାକୁ ପହଞ୍ଚାଇ ଦେଇଥିଲା ପୋଲିସ ହାତରେ । ଖବର ପାଇ ବରେଇପାଲି ପୋଲିସ ତୁରନ୍ତ ଭଗବାନ ତାଣ୍ଡିକୁ ଉଠାଇ ଆଣି ଜେରା କରିଥିଲା । ପୋଲିସର ଘନଘନ ଜେରା ପରେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଭଗବାନ ସତ ଓଗାଳିଥିଲା ।
ମୃତକଙ୍କ ବଡ଼ ଭାଇ ରାଜନ ଗୁପ୍ତା କହିଛନ୍ତି, "ଅଗଷ୍ଟ ୨୭ ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପରଠାରୁ ମୋ ସାନ ଭାଇ ନିଖୋଜ ଥିଲା । ଅନେଇ ଆମେ ଥାନାରେ ନିଖୋଜ ରିପୋର୍ଟ ଲେଖିଥିଲୁ । ୩ ଦିନ ପୂର୍ବେ ଆମେ ଲୋକମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଥିଲୁ ଯେ, ମୋ ଭାଇକୁ ହତ୍ୟା କରି ଫିଙ୍ଗି ଦିଆଯାଇଛି ।"
ପଥରରେ ଛେଚି ନିର୍ମମ ହତ୍ୟା:
ସମ୍ବଲପୁର ସଦର SDPO ତୁଫାନ ବାଗଙ୍କ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ଅଗଷ୍ଟ ୨୭ ତାରିଖରେ ରାଜେଶ ଓ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଭଗବାନ ଏକାଠି ବସି ମଦ୍ୟପାନ କରିଥିଲେ । ନିଶା ଚଢ଼ିବା ପରେ କୌଣସି ଏକ କାରଣକୁ ନେଇ ଦୁହିଁଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବଳ ବଚସା ଓ ଝଗଡ଼ା ହୋଇଥିଲା । ଏଥିରେ ଉତ୍ତ୍ୟକ୍ତ ହୋଇ ଭଗବାନ ଏକ ପଥରରେ ରାଜେଶଙ୍କୁ ଛେଚି ନିର୍ମମ ଭାବେ ହତ୍ୟା କରିଥିଲା । ପରେ ପ୍ରମାଣ ନଷ୍ଟ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ମୃତଦେହକୁ କ୍ଷେତରାଜପୁର ଅଞ୍ଚଳର ଏକ ନିଛାଟିଆ ପଡ଼ିଆର ଘାସବୁଦା ପଛରେ ଫିଙ୍ଗି ଦେଇ ଫେରାର ହୋଇଯାଇଥିଲା ।
କଙ୍କାଳ ଜବତ:
ଅଭିଯୁକ୍ତର ବୟାନ ଆଧାରରେ ବରେଇପାଲି ପୋଲିସ ଆଜି ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ଟିମ୍ ଓ ଅଭିଯୁକ୍ତ ସହ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଛାନଭିନ୍ କରିଥିଲା । ଘାସବୁଦା ଭିତରୁ କିଛି ହାଡ଼ ଓ କଙ୍କାଳ ଜବତ କରାଯାଇଛି । ପୋଲିସ ଏହି କଙ୍କାଳକୁ ଜବତ କରି ଫରେନସିକ୍ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ପଠାଇଛି । ଅଭିଯୁକ୍ତ ଭଗବାନ ତାଣ୍ଡିକୁ ଅଟକ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଘଟଣାର ଅଧିକ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରହିଥିବା SDPO ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ।
ସମ୍ବଲପୁର ସଦର SDPO ତୁଫାନ ବାଗ କହିଛନ୍ତି, "ଭୂୟାଁପଡ଼ାର ଭଗବାନ ତାଣ୍ଡି ନାମକ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ରାଜେଶକୁ ହତ୍ୟା କରି ଫିଙ୍ଗି ଦେଇଥିବା ନେଇ ଆମକୁ ଖବର ମିଳିଥିଲା । ପୋଲିସ ଭଗବାନକୁ ଥାନାରେ ଅଟକ ରଖି ପଚରାଉଚରା କରିଥିଲା । ଭଗବାନ ପୋଲିସ ଆଗରେ ସ୍ବୀକାର କରିଥିଲା ଯେ, ସେ ରାଜେଶକୁ ପଥରରେ ଛେଚି ହତ୍ୟା କରିବା ପରେ ପ୍ରମାଣ ଲୁଚାଇବା ପାଇଁ ମୃତଦେହକୁ ନେଇ ଫିଙ୍ଗିଦେଇଥିଲା । ପୋଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ କଙ୍କାଳ ଜବତ କରି ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ପଠାଇଛି ।"
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ...
ଅଣାୟତ ଅପରାଧୀ; ଦୀପାବଳି ପୂର୍ବରୁ ରାଜଧାନୀ ଅଶାନ୍ତ, ଚାରି ଦିନରେ ଗଡ଼ିଲା ୪ ମୁଣ୍ଡ
ଭିଏସଏସ୍ ନଗରରେ ଶଳାକୁ ହତ୍ୟା କଲା ଭିଣୋଇ, ଦୁର୍ଘଟଣାର ରୂପ ଦେବାକୁ ଉଦ୍ୟମ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ସମ୍ବଲପୁର