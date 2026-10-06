ତିଖିରି ସରପଞ୍ଚ ଚାମେଲି ଓଝା ଘଟଣା: ତଦନ୍ତ ଜୋରଦାର କଲା NHRC ଟିମ୍, ହାଜର ହେଉଛନ୍ତି ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ
ଘଟଣା ସହ ଜଡ଼ିତ ବିଭିନ୍ନ ଦିଗ ସମ୍ପର୍କରେ ତତ୍କାଳୀନ ଆଇଆଇସିଙ୍କୁ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ପଚରାଉଚୁରା କରାଯାଇଛି । ରିପୋର୍ଟ ରାଧାକାନ୍ତ ମହାନ୍ତି
Published : October 6, 2026 at 12:17 PM IST
କେନ୍ଦ୍ରାପଡା: ମହାକାଳପଡା ବ୍ଲକ ତିଖିରୀ ସରପଞ୍ଚ ଚାମେଲି ଓଝାଙ୍କ ମାନବାଧିକାର କ୍ଷୁର୍ଣ୍ଣ ଅଭିଯୋଗ ଘଟଣାରେ ତଦନ୍ତ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଜୋରଦାର ହୋଇଛି। ଘଟଣାର ଦ୍ଵିତୀୟ ଦିନରେ ତିନି ଜଣିଆ ସଦସ୍ୟ ବିଶିଷ୍ଟ ମାନବାଧିକାର କମିଶନ ଟିମ ମହାକାଳପଡ଼ା ଥାନାରେ ପହଞ୍ଚି ତଦନ୍ତ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଆଗେଇ ନେଇଛନ୍ତି। ଗତ ଜୁନ ୧୧ ତାରିଖରେ ଚାମେଲି ଓଝାଙ୍କୁ ଅମାନୁଷିକ ନିର୍ଯ୍ୟାତନା ଅଭିଯୋଗର ସତ୍ୟାସତ୍ୟ ପରଖିବା ପାଇଁ ଏହି ଟିମ୍ ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ଯାଞ୍ଚ ଚଳାଇଛି। ଆଜି ସକାଳ ୯ ଘଟିକା ଠାରୁ ତତ୍କାଳୀନ ମହାକାଳପଡ଼ା ଆଇଆଇସି (IIC) ମାନସ ମଲିକଙ୍କୁ ମାନବାଧିକାର କମିଶନ ସଦସ୍ୟ ଇସାମ୍ ସିଂହଙ୍କ ନେତୃତ୍ଵାଧୀନ ଟିମ ଜେରା ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି।
ମହାକାଳପଡା ଆଇଆଇସିଙ୍କୁ ଜେରା
ଏହି ତଦନ୍ତ ସମୟରେ ଘଟଣା ସହ ଜଡ଼ିତ ବିଭିନ୍ନ ଦିଗ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଇଆଇସିଙ୍କୁ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ପଚରାଉଚୁରା କରାଯାଇଛି । ଅନ୍ୟପଟେ ଏହି ମାମଲାରେ ଅଧିକ ସୂଚନା ସଂଗ୍ରହ ପାଇଁ ସ୍ଥାନୀୟ ବିଡ଼ିଓ ରବି ନାରାୟଣ ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମହାକାଳପଡ଼ା ଥାନାକୁ ଡକାଯାଇଛି। ତାଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଘଟଣା ଦିନର ସ୍ଥିତି ଓ ପାରିପାର୍ଶ୍ୱିକ ପ୍ରମାଣ ସମ୍ପର୍କରେ ତଦନ୍ତକାରୀ ଟିମ୍ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ତଦନ୍ତର ପରିସରକୁ ବ୍ୟାପକ କରାଯାଉଥିବା ନେଇ ମାନବାଧିକାର କମିଶନ ସଦସ୍ୟ ଇସାମ୍ ସିଂହ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି।
ସେ କହିଛନ୍ତି "ଚାମେଲି ଓଝାଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ। ଆସନ୍ତା ଚାରି ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ତଦନ୍ତ ପ୍ରକ୍ରିୟା ନିରବଚ୍ଛନ୍ନ ଭାବେ ଜାରି ରହିବ। ଏହି ଘଟଣା ସହ ଜଡ଼ିତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି, ସାକ୍ଷୀ ଏବଂ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ପଚରାଉଚୁରା କରାଯାଇ ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରାଯିବ" ।
ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ, ଚଳିତ ବର୍ଷ ଜୁନ ମାସ ୧୧ ତାରିଖରେ ଚାମେଲି ଓଝାଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ମହାକାଳପଡ଼ା ବ୍ଲକରେ ମାନସିକ ନିର୍ଯ୍ୟାତନା ଓ ପରେ ମହାକାଳପଡ଼ା ପୋଲିସ ଦ୍ୱାରା ଶାରୀରିକ ଓ ମାନସିକ ନିର୍ଯ୍ୟାତନା ଦିଆ ଯାଇଥିବା ନେଇ NHRC ର ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଥିଲେ ଚାମେଲି । ପୁଲିସ ଓ ପ୍ରଶାସନିକ ସ୍ତରରେ ଅବହେଳା କରାଯାଇଥିବା ନେଇ ଅଭିଯୋଗ ହେବା ପରେ ମାନବାଧିକାର କମିଶନ ଏହାର ଗୁରୁତ୍ୱକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଆଗାମୀ ଚାରି ଦିନର ତଦନ୍ତ ପରେ କମିଶନଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଏକ ବିସ୍ତୃତ ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯିବ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ମହିଳା ସରପଞ୍ଚ ଚାମେଲିଙ୍କୁ ପୋଲିସ ନିର୍ଯାତନା ମାମଲା; ରାୟଗଡା ସରପଞ୍ଚ ମହାସଂଘର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା, ଲୋଡ଼ିଲେ ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ ହସ୍ତକ୍ଷେପ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ସରପଞ୍ଚ ଚାମେଲି ଓଝାଙ୍କୁ ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର ଘଟଣା; ବନ୍ଧା ହେଲେ ମହାକାଳପଡ଼ା ଆତ୍ମା ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ହିମାଂଶୁ ପ୍ରଧାନ
ଇଟିଭି ଭାରତ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା