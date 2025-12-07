ଫ୍ୟାଶନ ଡିଜାଇନ ପାଠ ପଢି ସାଜିଛନ୍ତି ମାନବାଧିକାର କର୍ମୀ: ଅସହାୟ ମଣିଷ ପାଇଁ ଲଢୁଛନ୍ତି, ମଣିଷର ଅଧିକାର ଦେଉଛନ୍ତି
୨୦୨୦ଏପ୍ରିଲରେ ତାଙ୍କରପ୍ରଥମ ଓ ଦ୍ଵିତୀୟ କେଶର ଶୁଣାଣୀ ଶେଷହୋଇଥିଲା । ଉଭୟ କେସରେ ପୀଡିତାଙ୍କୁ କ୍ଷତିପୂରଣ ଦିଆଯାଇଥିଲା । ଏହାଥିଲା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରେରଣା..ପ୍ରୋତ୍ସାହନ । ସେହିଦିନଠାରୁ ମଣିଷର ଅଧିକାର ପାଇଁ ଲଢିଆସୁଛନ୍ତି ।
Published : December 7, 2025 at 3:10 PM IST
କେନ୍ଦ୍ରାପଡା: ୨୦୧୯ ମସିହା ଜୁଲାଇ ମାସର ଘଟଣା । ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲା କୁଚିଣ୍ଡାର ଜଣେ ମହିଳା ଦୁଷ୍କର୍ମ ଶିକାର ହୋଇଥିବା ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିଲା । ଏହି ଘଟଣାରେ ପୋଲିସ ତଦନ୍ତରେ ଶିଥିଳତା କରୁଥିଲା । ମହିଳା ଜଣକ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ହୋଇଥିବା ଅନ୍ୟାୟ ବିରୋଧରେ ଲଢୁଥିଲେ । ଖବରକାଗଜରେ ବାହାରିଥିବା ଏହି ନିଉଜ କ୍ଲିପକୁ ଦେଖି ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପଡିଲେ ସେ । ନ୍ୟାୟ ପାଇବା ମଣିଷର ଅଧିକାର । ତେଣୁ ଏହି ମହିଳାଙ୍କୁ ବି ନ୍ୟାୟ ମିିଳିବା କଥା । ଅଚିହ୍ନା, ଅପରିଚିତା ଏଇ ମହିଳାଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ଦେବା ପାଇଁ ସେ ୨୦୨୦ ଏପ୍ରିଲ ମାସରେ ଜାତୀୟ ମାନବାଧିକାର କମିଶନର ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇ ମାମଲା ଫାଇଲ କରିଥିଲେ । ଅସହାୟ ମଣିଷକୁ ନ୍ୟାୟ ଯୋଗାଇ ଦେବାରେ ଏହା ଥିଲା ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ପ୍ରୟାସ ।
ଏହି ଘଟଣାର ଠିକ ଦେଢମାସ ପରର ଘଟଣା । ୨୦୧୯ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସରେ ସେହି ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲା ଅଇଁଠାପାଲି ଥାନା ଅଞ୍ଚଳରେ ଜଣେ ଆଦିବାସୀ ଯୁବତୀଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ପ୍ରବଞ୍ଚକ ପ୍ରେମିକ ଦେଖା କରିବା ଵାହନାରେ ଡାକିନେଇ ପ୍ରଥମେ ଦୁଷ୍କର୍ମ କରିବା ପରେ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ଡାକି ଗଣଦୁଷ୍କର୍ମ କରାଇଥିଲେ । ଏହି ଖଵର ତାଙ୍କ ନଜରକୁ ଆସିବା ପରେ ସେ ଦ୍ବିତୀୟଥର ପାଇଁ NHRC ରେ କେଶ ଫାଇଲ କରିଥିଲେ । ପିଡ଼ିତା ଆଦିବାସୀ ଯୁବତୀଙ୍କ ମାନବିକ ଅଧିକାର ଅକ୍ଷୁର୍ଣ୍ଣ ପାଇଁ ତଥା କ୍ଷତିପୂରଣ ଯୋଗାଇ ଦେବା ପାଇଁ ସେ ଦାବି କରିଥିଲେ । ଅସହାୟ ମଣିଷ ପାଇଁ ଲଢୁଥିବା ଏହି ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ହେଉଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରାପଡାର ସାଗର ଜେନା ।
ପ୍ରଥମ ମାମଲା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଥିଲା ପ୍ରେରଣା
୨୦୨୦ଏପ୍ରିଲ ଶେଷ ସପ୍ତାହରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଓ ଦ୍ଵିତୀୟ କେଶର ଶୁଣାଣୀ ଶେଷ ହୋଇଥିଲା । ଉଭୟ କେସରେ ପୀଡିତାଙ୍କୁ କ୍ଷତିପୂରଣ ଦିଆଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଅଭିଯୁକ୍ତମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆ ଯାଇଥିବା ନେଇ କମିଶନ ମେଲ ମାଧ୍ୟମରେ ତାଙ୍କୁ ଜଣାଇଥିଲେ । ଏହା ଥିଲା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ପ୍ରେରଣା..ପ୍ରୋତ୍ସାହନ । ସେହିଦିନଠାରୁ ସେ ମଣିଷର ଅଧିକାର ପାଇଁ ଲଢି ଆସୁଛନ୍ତି । ଏଇ ଲଢେଇ ତାଙ୍କୁ ଦେଇଛି ମାନବାଧିକାର କର୍ମୀର ପରିଚୟ ।
ଫ୍ୟାସନ ଡ଼ିଜାଇନିଂ ପାଠ ପଢି ସାଜିଲେ ମାନବାଧିକାର କର୍ମୀ
କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ଜିଲ୍ଲା କଂସାର ପଞ୍ଚାୟତ କଂସାର ଗାଁର ସାଗର ଜେନା । କେନ୍ଦ୍ରାପଡା କଲେଜରୁ ୨୦୦୧ରେ ବି.କମ ପାସ କରିବା ପରେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଫ୍ୟାସନ ଡ଼ିଜାଇନିଂ ଅଫ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି କରିଥିଲେ । ସେଠାରୁ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହେବା ପରେ ଏକ ଜାତୀୟ କମ୍ପାନୀ ଅର୍ମାନୀ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜରେ କାମ କରୁଥିଲେ । ହେଲେ ଏହି କାମରେ ସେ ସନ୍ତୋଷ ଲାଭ କରିପାରି ନ ଥିଲେ । ତେଣୁ ୨୦୧୯ରେ ସେ ଗାଁକୁ ଫେରି ଆସିଥିଲେ। ପ୍ରଥମେ ଟ୍ୟୁସନ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ।
କାହିଁକି ସାଜିଲେ ମାନବାଧିକାର କର୍ମୀ
ସମାଜରେ ଦିନକୁ ଦିନ ମାନବାଧିକାର କ୍ଷୁର୍ଣ୍ଣ ହେଉଥିବା ନେଇ ସେ ବିଚଳିତ ହୋଇ ପଡୁଥିଲେ। ସେ ବୁଝି ପାରୁଥିଲେ, ଉଭୟ ରାଜ୍ୟ ଓ ଜାତୀୟ ମାନବାଧିକାର କମିଶନଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଏଭଳି ମାମଲାରେ ପଡିବା ଅସମ୍ଭବ । ତେଣୁ ଏହସବୁ ଖବର ପ୍ରତି ମାନବାଧିକାର କମିଶନର ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିବା ପାଇଁ ସେ ଆଗେଇ ଆସିଲେ । କୁଚିଣ୍ଡା ଆଉ ଅଇଁଠାପାଲି ଘଟଣା ଦୁଇଟି ତାଙ୍କୁ ଆଗକୁ ଯିବା ପାଇଁ ପ୍ରେରଣା ଯୋଗାଇଥିଲା ।
ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷା ସହ ମହିଳା ଓ ଶିଶୁଙ୍କ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠାଇ ସେମାନଙ୍କୁ ମାନବାଧିକାର ସୁରକ୍ଷା ଦେବା, ଜିଲ୍ଲା ଓ ରାଜ୍ୟର ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସମ୍ପର୍କରେ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରିବା, ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଓ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ଭତ୍ତା ନମିଳିଲେ ସାଗର ସେମାନଙ୍କ ସ୍ୱର ପାଲଟି ଯାଆନ୍ତି । ଏଥିପାଇଁ ଓଡିଶା ମାନବାଧିକାର କମିଶନ ଓ ଜାତୀୟ ମାନବାଧିକାର କମିଶନଙ୍କ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଥାନ୍ତି।
ସାଗର କୁହନ୍ତି,"ମୁଁ ଅନେକ ସମୟରେ ଖବରକାଗଜ ପଢିବା ବେଳେ ମାନବାଧିକାର ଉଲ୍ଲଙ୍ଘନ ହେଉଥିବା ଦେଖେ । ବର୍ଷକୁ ବର୍ଷ ମାନବାଧିକାର ଉଲ୍ଲଙ୍ଘନ ୨ରୁ ୩% ବଢୁଥାବା ଦେଖିଲି । ପ୍ରତ୍ୟେକ କେଶ ମାନବାଧିକାର କମିଶନ ଦେଖିପାରିବେ ନାହିଁ ବୋଲି ଅନୁଭବ କଲି। ତେଣୁ ସେ ଏହି ଦାୟିତ୍ୱକୁ ନିଜ ଉପରକୁ ନେଇଥିଲେ । ୨୦୧୯ ଅଗଷ୍ଟ ମାସରେ ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲା କୁଚିଣ୍ଡା ଅଞ୍ଚଳର ଜଣେ ଦୁଷ୍କର୍ମ ପିଡିତା ମହିଳାଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ଦେବା ପାଇଁ ମୁଁ ପ୍ରଥମେ କମିଶନଙ୍କ ନିକଟରେ କେଶ ଫାଇଲ କରିଥିଲି । ଏହାପରେ ପ୍ରାୟ ଦୁଇମାସ ମଧ୍ୟରେ ଅର୍ଥାତ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସ ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ମୁଁ ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟରେ ଘଟୁଥିବା ଅନ୍ୟାୟ, ଅତ୍ୟାଚାର ଓ ଅବହେଳିତ ଲୋକମାନଙ୍କ ଅଧିକାର ପାଇଁ ପ୍ରାୟ ୧୦୦ଟି କେଶ ଫାଇଲ କରିଥିଲି । "
ସାଗର କୁହନ୍ତି, "୨୦୨୦ ମସିହା ଏପ୍ରିଲ ମାସରେ ମୁଁ ଫାଇଲ କରିଥିବା ସମ୍ବଲପୁର କୁଚିଣ୍ଡା ଦୁଷ୍କର୍ମ କେଶର ଫଳାଫଳ ମିଳି ଯାଇଥିଲା । ଏହାର ଏକମାସ ପରେ ଅଇଁଠାପାଲି ମାମଲାରେ ପୀଡିତାଙ୍କୁ ସହାୟତା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଆସିଥିଲା । ନିର୍ଯ୍ୟାତିତ ଓ ନିରୀହ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ତ୍ୱରିତ ନ୍ୟାୟ ପ୍ରଦାନ ପାଇଁ ମାନବାଧିକାର କମିଶନ ଖୁବ ସୁନ୍ଦର କାମ କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ମୁଁ ଅନୁଭବ କଲି। ସେହିଦିନଠାରୁ ମୁଁ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ କମିଶନଙ୍କ ନିକଟରେ କେଶ ଫାଇଲ କଲି । ମୁଁ ସମସ୍ତ କେଶ ଜାତୀୟ ମାନବାଧିକାର କମିଶନ (National Human Rights Commission)ରେ କରିଥାଏ"ବୋଲି କହିଛନ୍ତି।
କେତେ ମିଳିଛି ସଫଳତା, କେତେ ମିଳିଛି ସନ୍ତୋଷ
ଅଗଷ୍ଟ ୨୦୧୯ରୁ ସାଗର ଜେନା ଆରମ୍ଭ କରିଥିବା ମାନବାଧିକାର ଉଲ୍ଲଂଘନ ମାମଲା ବର୍ଷକୁ ବର୍ଷ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି । ଏନେଇ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖି ସାଗର କୁହନ୍ତି, "ଯେଉଁ କେଶ ଗୁଡିକରେ ମାନବାଧିକାର ଉଲ୍ଲଂଘନ ହୋଇଥାଏ ବୋଲି ଅନୁଭବ କରିଥାଏ ସେହି ମାମଲାଗୁଡିକ କମିଶନଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିଥାଏ। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋଟ ୧,୪୨୫ଟି ମାନବାଧିକାର ଉଲ୍ଲଂଘନ ମାମଲା ମୁଁ କମିଶନଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିଛି। ବିଶେଷକରି ଦୁଷ୍କର୍ମ ପିଡ଼ିତା,ପୀଡିତ ଶ୍ରମିକ,ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା,ହାତୀ ଓ ସାପ ଆକ୍ରମଣରେ ଯେଉଁମାନେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ସହାୟତା ପାଇଁ,ସରକାରୀ ପାଣ୍ଠିର ସଠିକ ବିନିଯୋଗ ନହେବା,ରାସନକାର୍ଡ ନ ପାଇଥିବା ଲୋକ, ଭୋଟର ପରିଚୟପତ୍ରରୁ ନାଁ କଟି ଯାଇଥିବା ଲୋକଙ୍କ ଅଧିକାର ପାଇଁ ମୁଁ ମାନବାଧିକାର କମିଶନଙ୍କ ନିକଟରେ କେଶ ଦାଏର କରିଛି । ପାଖାପାଖି ୮୦୦ କେଶରେ ଫଇସଲା ହୋଇଛି ଓ ସେଥିରେ ମୁଁ ବିଜୟୀ ହୋଇଛି । ପୀଡିତ, ପିଡ଼ିତାମାନଙ୍କୁ କମିଶନଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ପ୍ରାୟ ୫୦କୋଟି ଟଙ୍କାର କ୍ଷତିପୂରଣ ଦିଆଯାଇଛି। "
ଦୁଇଥର ଧମକ ମିଳିବା ପରେ ବି ଅଟକି ଯାଇ ନାହାଁନ୍ତି
ପେପର କ୍ଲିପିଙ୍ଗ କିମ୍ବା ନ୍ୟୁଜ ଲିଙ୍କକୁ ନେଇ ସାଗର କମିଶନଙ୍କ ନିକଟରେ ମାମଲା ଦାଏର କରନ୍ତି । ମୋବାଇଲ ମାଧ୍ୟମରେ ସେ ଏହି ସବୁ କେଶ କରିଥାନ୍ତି । ସେହିଭଳି କମିଶନଙ୍କ ମେଲର ଉତ୍ତର ମଧ୍ୟ ଦେଇଥାନ୍ତି । ଏହି ମାମଲା କରିବା କାରଣରୁ ବାହାର ରାଜ୍ୟରୁ ଥରେ ଦୁଇଥର ଧମକ ଆସିଥିବା ବି କହନ୍ତି ସାଗର । "ମାନବାଧିକାର ଉଲ୍ଲଙ୍ଘନ ମୁଁ ଓ ମୋ ପରି କିଛି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଦେହରେ ଯାଏନି । ତେଣୁ ଆମେ ଫାଇଟ କରୁଛୁ । ଆଜି ହେଉ ଅବା କାଲି ହୁଏତ ଗୋଟିଏ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ । ଆମ ଜେନେରେସନ ନହେଲେ ଆଗାମୀ ଜେନେରେସନରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ । ଏହି ଆଶା ରଖି ଆମକୁ ଫାଇଟ କରିବାକୁ ପଡିବ" ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ମାନବାଧିକାର କର୍ମୀ ସାଗର ।
ଆଦିବାସୀ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ସାଜିଛନ୍ତି ଆଲୋକବର୍ତ୍ତିକା
ସାଗର ଯେ କେବଳ ଟ୍ୟୁସନ ଓ ହ୍ୟୁମାନ ରାଇଟ୍ସ ଆକ୍ଟିଭିଷ୍ଟ ଭାବେ କାମ କରନ୍ତି ତାହା ନୁହେଁ। କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ସହରର କଜଳା ଗାଁର ବସ୍ତିରେ ରହୁଥିବା ଆଦିବାସୀ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସାଜିଛନ୍ତି ଆଲୋକବର୍ତ୍ତିକା।"ବସ୍ତିରୁ ଶିକ୍ଷାକ୍ରାନ୍ତି"ନାମକ ଏକ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଗଢି ସେ ପ୍ରତ୍ୟକ ସପ୍ତାହରେ ଦୁଇଦିନ ମାଗଣାରେ ଛୋଟ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବଡ଼ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମାଗଣାରେ ଶିକ୍ଷାଦାନ କରୁଥିବା ବେଳେ ନିଜ ହାତରୁ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଖାତା କଲମ ବହି ଇତ୍ୟାଦି ଆଣି ଦେଇଥାନ୍ତି।
ଅସହାୟ, ମହିଳା, ଶିଶୁଙ୍କ ପାଖରେ ଦେବଦୂତ ସାଜି ପହଞ୍ଚି ଯାଆନ୍ତି
ସବୁବେଳେ ଗରିବ, ଅସହାୟ, ମହିଳା, ଶିଶୁଙ୍କ ପାଖରେ ଦେବଦୂତ ସାଜି ପହଞ୍ଚିଯାଆନ୍ତି । କିଏ କହୁ ବା ନକହୁ, କାହାର ସମସ୍ୟା ଦେଖିଲେ ସ୍ୱଇଚ୍ଛାରେ ନିଜ ପକେଟରୁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ସେ ଜାଗାରେ ଯାଇ ସେ ପହଞ୍ଚନ୍ତି । ଯଦି ଘଟଣା ଦୂର ସ୍ଥାନର ହୋଇଥାଏ, ତେବେ ପେପର ବା ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମରୁ ଖବର ସଂଗ୍ରହ କରି ମାନବାଧିକାର କମିଶନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଆନ୍ତି । ଏପରି ସେ ୧୨୦୦ରୁ ଅଧିକ କେଶ କରିଛନ୍ତି । ଖାଲି ଓଡ଼ିଶା ନୁହେଁ ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟରେ ହେଉଥିବା ମାନବାଧିକାର ଉଲ୍ଲଂଘନ ସମ୍ପର୍କରେ ସେ କେଶ କରୁଛନ୍ତି। ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ, ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ, ବିହାର, ଝାଡଖଣ୍ଡ,ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ,ଦିଲ୍ଲୀ ଭଳି ରାଜ୍ୟରୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଖବର ପାଇଲେ ସେ ଘରେ ବସି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଲଢନ୍ତି । ଏଭଳି ସହଯୋଗ କରୁଥିବା ଲୋକ ବୋଧହୁଏ ବିରଳ ବୋଲି କହନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ଭାରତୀୟ ମଜଦୁର ସଂଘ ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ଶାନ୍ତନୁ ମଲ୍ଲିକ ।
ଶାନ୍ତନୁ ମଲ୍ଲିକ ଏକ ଘଟଣା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ କହିଥିଲେ, ମହାକାଳପଡ଼ାର ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଯିଏକି ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ, ତାଙ୍କ ପରିବାର କ୍ଷତିପୂରଣ ବାବଦ ସହାୟତା ପାଇବେ ବୋଲି ଜାଣି ନ ଥିଲେ । କିନ୍ତୁ ସାଗରଙ୍କ କେଶ ବଳରେ ସେ ପରିବାରକୁ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ମିଳିଥିଲା । ସେ ଟ୍ୟୁସନ ପଇସାରେ ଚଳନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସମାଜସେବା କରନ୍ତି । ସେତିକି ଆଦିବାସୀ, ଗରିବ ପିଲାଙ୍କୁ ମାଗଣାରେ ପାଠପଢାନ୍ତି । ଆବଶ୍ୟକ ପଡିଲେ, ସେମାନଙ୍କୁ ଖାତା କଲମ ମଧ୍ୟ କିଣି ଦେଇଥାନ୍ତି ।
'ମାନବାଧିକାର କ୍ଷୁର୍ଣ୍ଣ ହେଲେ ଉଠେ ସାଗରଙ୍କ ସ୍ୱର'
"ଭାରତ ବର୍ଷରେ ୧୪୦କୋଟି ଜନତା ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ବିଭିନ୍ନ ବର୍ଗର ଲୋକଙ୍କ ମାନବାଧିକାର ଉଲ୍ଲଙ୍ଘନ ହେଉଛି। ଜୀବିତ ଲୋକମାନଙ୍କର ମାନବାଧିକାର ଉଲ୍ଲଂଘନ ହେଉଛି ଓ ମୃତ ଲୋକମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ମାନବାଧିକାର ମଧ୍ୟ ଉଲ୍ଲଙ୍ଘନ ହେଉଛି। କେଉଁଠି ମୃତଦେହକୁ କୁକୁର ଟାଣି ନେଉଛି ତାହା ମାନବାଧିକାର ଉଲ୍ଲଂଘନ। ଜୀବିତ ଠାରୁ ମୃତକ ଯେଉଁଠାରେ ମଣିଷର ଅଧିକାର ଉଲ୍ଲଂଘନ ହୁଏ ସେଠାରେ ମାନବାଧିକାର ଉଲ୍ଲଂଘନ ମାମଲା ହୋଇଥାଏ। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାର ସାଗର ଜେନା ଜଣେ ବିରଳ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ। ସେ ନ୍ୟାସନାଲ ହେଉ ଅବା ଷ୍ଟେଟ ହ୍ୟୁମାନ ରାଇଟ୍ସ କମିଶନ ଅନେକ ମାମଲା ଦାଏର କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସଫଳତା ମଧ୍ୟ ପାଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଏହି ମାମଲା ଯୋଗୁଁ କେଉଁଠି ଦୁଷ୍କର୍ମ ପୀଡ଼ିତା କ୍ଷତିପୂରଣ ପାଉଛି । କାହାର ଘର ଜଳିଗଲେ ଯଦି ସରକାର ନିର୍ଦ୍ଦୟ ହେଉଛନ୍ତି ତେବେ ସାଗରଙ୍କ ଯୋଗୁଁ କମିଶନଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ସେହି ପରିବାର ଘରଟିଏ ପାଉଛି। ଜେଲରେ ଥିବା ଅନ୍ତେବାସୀଙ୍କୁ ମାରି ଦିଅଗଲେ, ଚିକିତ୍ସା ଅବହେଳା ହେଲେ ବା କୌଣସି ନିର୍ଯ୍ୟାତନା ଦିଆଗଲେ ତାଙ୍କର ମାନବାଧିକାର ଅକ୍ଷୁର୍ଣ୍ଣ ରଖିବା ପାଇଁ ସାଗର ସ୍ୱର ଉଠାଇ କମିଶନଙ୍କ ନିକଟରେ ମାମଲା ଦାଏର କରିଥାନ୍ତି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଆଇନଜୀବି ବିଧୁଭୂଷଣ ମହାପାତ୍ର କୁହନ୍ତି ।
ଇଟିଭି ଭାରତ,କେନ୍ଦ୍ରାପଡା
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ଦାଦନରୁ ରବର ଚାଷୀ: 40 ଗାଁର 400 ହେକ୍ଟରରେ ଚାଷ, ସ୍ବାବଲମ୍ବୀ ହୋଇଛନ୍ତି ମହିଳା
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ କିଆ ଫୁଲ ହବ୍ ଗଞ୍ଜାମ: ଦେଶକୁ ଯୋଗାଏ 90%, ମିଳୁନି ମୂଲ୍ୟ ମଉଳି ଯିବ କି ମହକ ?