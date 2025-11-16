ସମ୍ବଲପୁରରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି ହାତୀ ମଣିଷ ସଂଘର୍ଷ, ସ୍ଥାୟୀ ପ୍ରତିକାର ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ନିକଟରେ ଦାବି
ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ଗତ 5 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ହାତୀ ଆକ୍ରମଣରେ 43 ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥୁବା ବେଳେ 2020ରୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 38ଟି ହାତୀଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି।
ସମ୍ବଲପୁର: ଦିନକୁ ଦିନ ଜଙ୍ଗଲ ନଷ୍ଟ ହେବାରେ ଲାଗିଛି । ଏହାସହ ଦୃତ ଭାବରେ ଜନସଂଖ୍ୟା ବଢୁଥିବା ସହ କୋଠାବାଡ଼ି ନିର୍ମାଣ, କଂକ୍ରିଟ୍ ରାସ୍ତା ପ୍ରଶସ୍ତିକରଣ, ଆବଶ୍ୟକ ଆସବାବପତ୍ର ପାଇଁ ଜଙ୍ଗଲ ନଷ୍ଟ ହେଉଛି l ଜଙ୍ଗଲ ଧ୍ୱଂସ ଯୋଗୁଁ ବନ୍ୟଜନ୍ତୁଙ୍କ ପାଇଁ ଖାଦ୍ୟର ଘୋର ଅଭାବ ଦେଖାଯାଇଛି। ତେଣୁ ଖାଦ୍ୟର ଅନ୍ଵେଷଣରେ ହାତୀମାନେ ଗାଁ ଓ ସହର ମୁହାଁ ହେଉଛନ୍ତି। ଘରଦ୍ଵାର ଭାଙ୍ଗିବା ସହ ଧାନ, ଚାଉଳ ଓ ଶସ୍ୟ ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବାକୁ ମଧ୍ୟ ପଛାଉ ନାହାନ୍ତି । କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ ଜମିରେ ପଶି ଧାନ ଓ ପନିପରିବା ଫସଲ ଖାଇବା ସହ ନଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ।
ନିଜର କଷ୍ଟ ଉପାର୍ଜିତ ଶସ୍ୟକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ମଣିଷ ଜମି ନିକଟରେ ବାନ୍ଧି ହୋଇ ରହୁଛି । ହାତୀ ଉପଦ୍ରବ ଅଞ୍ଚଳରେ ମେଳିକରି ଫସଲ ଜଗିବା ସହ ବାଣ ଫୁଟାଇ, ବାଜା ବଜାଇ, ନିଆଁ ଦେଖାଇ ହାତୀକୁ ଘଉଡାଉଛନ୍ତି ଲୋକେ । ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ପ୍ରତ୍ୟହ ହାତୀ ଓ ମଣିଷ ମଧ୍ୟରେ ଛକାପଞ୍ଝା ଲାଗି ରହୁଛି । ତେବେ ହାତୀ ଓ ମଣିଷ ଲଢେଇ ମଧ୍ୟରେ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କ ମୂଲ୍ୟବାନ ଜୀବନ ଯାଉଛି l ରାଜ୍ୟରେ ହାତୀ ମଣିଷ ସଂଘର୍ଷ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି । ଏହି ଲଢ଼େଇରେ କେତେବେଳେ ମଣିଷ ତ ପୁଣି କେତେବେଳେ ହାତୀର ମୃତ୍ୟୁ ହେଉଛି । ଗତ କିଛି ଦିନ ତଳେ ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲା ଜମନକିରା ବ୍ଲକର କୁତବ ଗାଁର 2 ଜଣ ଚାଷୀ କ୍ଷେତକୁ ଧାନ ଜଗିବାକୁ ଯାଇଥିବା ବେଳେ ହାତୀ ଆକ୍ରମଣରେ ମୃତ୍ୟୁ ବରଣ କରିଥିଲେ l
ବନ ବିଭାଗର ବିଶ୍ବସ୍ତ ସୂତ୍ରରୁ ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ଗତ 5 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ହାତୀ ଆକ୍ରମଣରେ 43 ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥୁବା ବେଳେ 2020ରୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 38ଟି ହାତୀଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, 2021-22ରେ 6 ଜଣ, 2022-23ରେ 6 ଜଣ, 2023-24 ରେ 9 ଜଣ, 2024-25ରେ 14 ଜଣ ଓ 2025ରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା 8 ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି । ସେହିପରି ଅନେକ ଲୋକ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି । ଚଳିତବର୍ଷ ରେଢାଖୋଲ ବନଖଣ୍ଡ ଅଧିନରେ 3 ଜଣ, ବାମରାରେ 3 ଜଣ ଓ ସମ୍ବଲପୁରରେ 2 ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଯାଇଛି। ବାମରା ବନଖଣ୍ଡ ଅନ୍ତର୍ଗତ ବଡ଼ରମା ରେଞ୍ଜ ଉଷାକୋଠି ଅଭୟାରଣ୍ଯ କୁତବ ଗ୍ରାମରେ ଗତ 11 ନଭେମ୍ବର, 2025ରେ ହାତୀ ଆକ୍ରମଣରେ 2 ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ମୃତକମାନେ କୁତବ ଗ୍ରାମର ଗଙ୍ଗାରାମ ପଟେଲ (60) ଓ ଟାମ୍ପରଗଡ଼ ଗ୍ରାମର ପ୍ରଦୀପ ଘଟୁଆଳ (45) ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି । ସେମାନେ ନିଜ ଖରିଫ ଧାନ ଫସଲକୁ ଜଗିବାକୁ ଯାଇଥିବା ବେଳେ ହାତୀ ଆକ୍ରମଣରେ ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିଲେ l
ହାତୀ ମଣିଷ ସଂଘର୍ଷ ନେଇ ତାଳବ ଗାଁର ଚାଷୀ ଦେବେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ କହନ୍ତି ଯେ, "ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲା ବନ ଜଙ୍ଗଲ ଘେରା ଅଞ୍ଚଳ ଅଟେ l ଜିଲ୍ଲାର କୁଚିଣ୍ଡା, ରେଢ଼ାଖୋଲ, ବାମରା ଅଞ୍ଚଳରେ ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲ ରହିଛି l ଏହି ଅଞ୍ଚଳ ଗୁଡ଼ିକରେ ବହୁ ହାତୀ କରିଡର ରହିଛି l ଏହାସହ ସମ୍ବଲପୁର ସହର ଉପକଣ୍ଠ ଅଞ୍ଚଳରେ ବହୁ ଗାଁରେ ହାତୀ ଉପଦ୍ରଵ ଅଞ୍ଚଳ ରହିଛି l ତେବେ ବନ ବିଭାଗର ତ୍ରୁଟିପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିଚାଳନା ଯୋଗୁଁ ହାତୀ ମଣିଷ ମଧ୍ୟରେ ସଂଘର୍ଷ ଲାଗି ରହିଛି l ଏହି ସଂଘର୍ଷ ଦିନକୁ ଦିନ ହ୍ରାସ ପାଇବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି l ଏହାଦ୍ୱାରା ବହୁ ମୂଲ୍ୟବାନ ଜୀବନ ହାନୀ ହେଉଛି l ମୁଖ୍ୟତଃ ଶିଳ୍ପ ଅନୁଷ୍ଠାନ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦ୍ୱାରା ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଜଙ୍ଗଲ କ୍ଷୟ ହେଉଛି l ଅନ୍ୟପଟେ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ହାତୀ ମାନଙ୍କ ଖାଦ୍ୟ ପାଇଁ ଯେଉଁଭଳିଆ ବୃକ୍ଷ ରୋପଣ କରାଯିବା କଥା, ତାହା ବନ ବିଭାଗ ସଠିକ ଭାବେ କରୁନଥିବାରୁ ଆଜି ମଣିଷ ଓ ହାତୀ ମଧ୍ୟରେ ସଂଘର୍ଷ ଲାଗି ରହିଛି l ଆଉ ହାତୀମାନେ ଗାଁ ଓ ସହର ମୁହାଁ ହେଉଛନ୍ତି l"
ଅନ୍ୟପଟେ ସମ୍ବଲପୁର ସଚେତନ ନାଗରିକ ଜ୍ଞାନ ରଞ୍ଜନ ମିଶ୍ର ଏହି ସମସ୍ୟା ନେଇ କହନ୍ତି ଯେ, "ବର୍ତ୍ତମାନ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ହାତୀ ମଣିଷ ସଂଘର୍ଷ ଜାରି ରହିଛି l ବିଗତ କିଛି ବର୍ଷ ଭିତରେ ହାତୀ ଓ ମଣିଷ ମଧ୍ୟରେ ସଂଘର୍ଷ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି l ଏହାର ଅନେକ କାରଣ ରହିଛି l ପ୍ରଥମ କାରଣ ହେଲା କିଛି ଲୋକ ନିଜର ଚାଷ ଜମିକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ବିଦ୍ୟୁତ ତାର ବିଛେଇ ରଖୁଛନ୍ତି l ଯାହାର ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସି ହାତୀ ଗୁଡ଼ିକର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥାଏ l ଏହାସହ ହାତୀର ଟ୍ରେନ ଧକ୍କା ଓ ଶିକାରୀ ମାନଙ୍କ ଯୋଗୁଁ ମଧ୍ୟ ମୃତ୍ୟୁ ହେଉଛି l ଅନ୍ୟପଟେ ହାତୀ ଯେହେତୁ ଏକ ବଡ଼ ଜୀବ ସେମାନଙ୍କୁ ଜଙ୍ଗଲରେ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପରିମାଣର ଖାଦ୍ୟ ମିଳିପାରୁ ନାହିଁ l ଏହାଦ୍ୱାରା ହାତୀମାନେ ଗାଁ ବସତି ମୁହାଁ ହୋଇ ବେଳେ ବେଳେ ମଣିଷକୁ ମାରି ଦେଉଛନ୍ତି l ଏଥିପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏହାର ସ୍ଥାୟୀ ପ୍ରତିକାର କରିବା କଥା," ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ସମ୍ବଲପୁରର ସଚେତନ ନାଗରିକ ଜ୍ଞାନ ରଞ୍ଜନ ମିଶ୍ର l
