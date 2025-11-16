ETV Bharat / state

ସମ୍ବଲପୁରରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି ହାତୀ ମଣିଷ ସଂଘର୍ଷ, ସ୍ଥାୟୀ ପ୍ରତିକାର ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ନିକଟରେ ଦାବି

ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ଗତ 5 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ହାତୀ ଆକ୍ରମଣରେ 43 ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥୁବା ବେଳେ 2020ରୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 38ଟି ହାତୀଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି।

ସମ୍ବଲପୁରରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି ହାତୀ ମଣିଷ ସଂଘର୍ଷ
ସମ୍ବଲପୁରରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି ହାତୀ ମଣିଷ ସଂଘର୍ଷ (ETV BHARAT ODISHA)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : November 16, 2025 at 11:27 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

ସମ୍ବଲପୁର: ଦିନକୁ ଦିନ ଜଙ୍ଗଲ ନଷ୍ଟ ହେବାରେ ଲାଗିଛି । ଏହାସହ ଦୃତ ଭାବରେ ଜନସଂଖ୍ୟା ବଢୁଥିବା ସହ କୋଠାବାଡ଼ି ନିର୍ମାଣ, କଂକ୍ରିଟ୍ ରାସ୍ତା ପ୍ରଶସ୍ତିକରଣ, ଆବଶ୍ୟକ ଆସବାବପତ୍ର ପାଇଁ ଜଙ୍ଗଲ ନଷ୍ଟ ହେଉଛି l ଜଙ୍ଗଲ ଧ୍ୱଂସ ଯୋଗୁଁ ବନ୍ୟଜନ୍ତୁଙ୍କ ପାଇଁ ଖାଦ୍ୟର ଘୋର ଅଭାବ ଦେଖାଯାଇଛି। ତେଣୁ ଖାଦ୍ୟର ଅନ୍ଵେଷଣରେ ହାତୀମାନେ ଗାଁ ଓ ସହର ମୁହାଁ ହେଉଛନ୍ତି। ଘରଦ୍ଵାର ଭାଙ୍ଗିବା ସହ ଧାନ, ଚାଉଳ ଓ ଶସ୍ୟ ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବାକୁ ମଧ୍ୟ ପଛାଉ ନାହାନ୍ତି । କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ ଜମିରେ ପଶି ଧାନ ଓ ପନିପରିବା ଫସଲ ଖାଇବା ସହ ନଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ।

ସମ୍ବଲପୁରରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି ହାତୀ ମଣିଷ ସଂଘର୍ଷ, ସ୍ଥାୟୀ ପ୍ରତିକାର ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ନିକଟରେ ଦାବି (ETV BHARAT ODISHA)


ନିଜର କଷ୍ଟ ଉପାର୍ଜିତ ଶସ୍ୟକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ମଣିଷ ଜମି ନିକଟରେ ବାନ୍ଧି ହୋଇ ରହୁଛି । ହାତୀ ଉପଦ୍ରବ ଅଞ୍ଚଳରେ ମେଳିକରି ଫସଲ ଜଗିବା ସହ ବାଣ ଫୁଟାଇ, ବାଜା ବଜାଇ, ନିଆଁ ଦେଖାଇ ହାତୀକୁ ଘଉଡାଉଛନ୍ତି ଲୋକେ । ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ପ୍ରତ୍ୟହ ହାତୀ ଓ ମଣିଷ ମଧ୍ୟରେ ଛକାପଞ୍ଝା ଲାଗି ରହୁଛି । ତେବେ ହାତୀ ଓ ମଣିଷ ଲଢେଇ ମଧ୍ୟରେ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କ ମୂଲ୍ୟବାନ ଜୀବନ ଯାଉଛି l ରାଜ୍ୟରେ ହାତୀ ମଣିଷ ସଂଘର୍ଷ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି । ଏହି ଲଢ଼େଇରେ କେତେବେଳେ ମଣିଷ ତ ପୁଣି କେତେବେଳେ ହାତୀର ମୃତ୍ୟୁ ହେଉଛି । ଗତ କିଛି ଦିନ ତଳେ ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲା ଜମନକିରା ବ୍ଲକର କୁତବ ଗାଁର 2 ଜଣ ଚାଷୀ କ୍ଷେତକୁ ଧାନ ଜଗିବାକୁ ଯାଇଥିବା ବେଳେ ହାତୀ ଆକ୍ରମଣରେ ମୃତ୍ୟୁ ବରଣ କରିଥିଲେ l

ବନ ବିଭାଗର ବିଶ୍ବସ୍ତ ସୂତ୍ରରୁ ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ଗତ 5 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ହାତୀ ଆକ୍ରମଣରେ 43 ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥୁବା ବେଳେ 2020ରୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 38ଟି ହାତୀଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, 2021-22ରେ 6 ଜଣ, 2022-23ରେ 6 ଜଣ, 2023-24 ରେ 9 ଜଣ, 2024-25ରେ 14 ଜଣ ଓ 2025ରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା 8 ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି । ସେହିପରି ଅନେକ ଲୋକ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି । ଚଳିତବର୍ଷ ରେଢାଖୋଲ ବନଖଣ୍ଡ ଅଧିନରେ 3 ଜଣ, ବାମରାରେ 3 ଜଣ ଓ ସମ୍ବଲପୁରରେ 2 ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଯାଇଛି। ବାମରା ବନଖଣ୍ଡ ଅନ୍ତର୍ଗତ ବଡ଼ରମା ରେଞ୍ଜ ଉଷାକୋଠି ଅଭୟାରଣ୍ଯ କୁତବ ଗ୍ରାମରେ ଗତ 11 ନଭେମ୍ବର, 2025ରେ ହାତୀ ଆକ୍ରମଣରେ 2 ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ମୃତକମାନେ କୁତବ ଗ୍ରାମର ଗଙ୍ଗାରାମ ପଟେଲ (60) ଓ ଟାମ୍ପରଗଡ଼ ଗ୍ରାମର ପ୍ରଦୀପ ଘଟୁଆଳ (45) ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି । ସେମାନେ ନିଜ ଖରିଫ ଧାନ ଫସଲକୁ ଜଗିବାକୁ ଯାଇଥିବା ବେଳେ ହାତୀ ଆକ୍ରମଣରେ ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିଲେ l

ହାତୀ ମଣିଷ ସଂଘର୍ଷ ନେଇ ତାଳବ ଗାଁର ଚାଷୀ ଦେବେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ କହନ୍ତି ଯେ, "ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲା ବନ ଜଙ୍ଗଲ ଘେରା ଅଞ୍ଚଳ ଅଟେ l ଜିଲ୍ଲାର କୁଚିଣ୍ଡା, ରେଢ଼ାଖୋଲ, ବାମରା ଅଞ୍ଚଳରେ ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲ ରହିଛି l ଏହି ଅଞ୍ଚଳ ଗୁଡ଼ିକରେ ବହୁ ହାତୀ କରିଡର ରହିଛି l ଏହାସହ ସମ୍ବଲପୁର ସହର ଉପକଣ୍ଠ ଅଞ୍ଚଳରେ ବହୁ ଗାଁରେ ହାତୀ ଉପଦ୍ରଵ ଅଞ୍ଚଳ ରହିଛି l ତେବେ ବନ ବିଭାଗର ତ୍ରୁଟିପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିଚାଳନା ଯୋଗୁଁ ହାତୀ ମଣିଷ ମଧ୍ୟରେ ସଂଘର୍ଷ ଲାଗି ରହିଛି l ଏହି ସଂଘର୍ଷ ଦିନକୁ ଦିନ ହ୍ରାସ ପାଇବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି l ଏହାଦ୍ୱାରା ବହୁ ମୂଲ୍ୟବାନ ଜୀବନ ହାନୀ ହେଉଛି l ମୁଖ୍ୟତଃ ଶିଳ୍ପ ଅନୁଷ୍ଠାନ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦ୍ୱାରା ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଜଙ୍ଗଲ କ୍ଷୟ ହେଉଛି l ଅନ୍ୟପଟେ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ହାତୀ ମାନଙ୍କ ଖାଦ୍ୟ ପାଇଁ ଯେଉଁଭଳିଆ ବୃକ୍ଷ ରୋପଣ କରାଯିବା କଥା, ତାହା ବନ ବିଭାଗ ସଠିକ ଭାବେ କରୁନଥିବାରୁ ଆଜି ମଣିଷ ଓ ହାତୀ ମଧ୍ୟରେ ସଂଘର୍ଷ ଲାଗି ରହିଛି l ଆଉ ହାତୀମାନେ ଗାଁ ଓ ସହର ମୁହାଁ ହେଉଛନ୍ତି l"

ଅନ୍ୟପଟେ ସମ୍ବଲପୁର ସଚେତନ ନାଗରିକ ଜ୍ଞାନ ରଞ୍ଜନ ମିଶ୍ର ଏହି ସମସ୍ୟା ନେଇ କହନ୍ତି ଯେ, "ବର୍ତ୍ତମାନ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ହାତୀ ମଣିଷ ସଂଘର୍ଷ ଜାରି ରହିଛି l ବିଗତ କିଛି ବର୍ଷ ଭିତରେ ହାତୀ ଓ ମଣିଷ ମଧ୍ୟରେ ସଂଘର୍ଷ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି l ଏହାର ଅନେକ କାରଣ ରହିଛି l ପ୍ରଥମ କାରଣ ହେଲା କିଛି ଲୋକ ନିଜର ଚାଷ ଜମିକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ବିଦ୍ୟୁତ ତାର ବିଛେଇ ରଖୁଛନ୍ତି l ଯାହାର ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସି ହାତୀ ଗୁଡ଼ିକର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥାଏ l ଏହାସହ ହାତୀର ଟ୍ରେନ ଧକ୍କା ଓ ଶିକାରୀ ମାନଙ୍କ ଯୋଗୁଁ ମଧ୍ୟ ମୃତ୍ୟୁ ହେଉଛି l ଅନ୍ୟପଟେ ହାତୀ ଯେହେତୁ ଏକ ବଡ଼ ଜୀବ ସେମାନଙ୍କୁ ଜଙ୍ଗଲରେ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପରିମାଣର ଖାଦ୍ୟ ମିଳିପାରୁ ନାହିଁ l ଏହାଦ୍ୱାରା ହାତୀମାନେ ଗାଁ ବସତି ମୁହାଁ ହୋଇ ବେଳେ ବେଳେ ମଣିଷକୁ ମାରି ଦେଉଛନ୍ତି l ଏଥିପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏହାର ସ୍ଥାୟୀ ପ୍ରତିକାର କରିବା କଥା," ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ସମ୍ବଲପୁରର ସଚେତନ ନାଗରିକ ଜ୍ଞାନ ରଞ୍ଜନ ମିଶ୍ର l

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ଫସଲ ଜଗିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ; ଅନ୍ଧାରରେ ଦଳିଦେଲା ହାତୀ, 2 ଚାଷୀ ମୃତ

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ସାତକୋଶିଆରେ ହାତୀ ଉପଦ୍ରବ: ମଞ୍ଚା ଗଢି ପାଚିଲା ଫସଲ ଜଗୁଛି ଚାଷୀ

ଇଟିଭି ଭାରତ, ସମ୍ବଲପୁର

TAGGED:

SAMBALPUR ELEPHANT HUMAN
ସମ୍ବଲପୁରରେ ହାତୀ ମଣିଷ ଲଢ଼େଇ
ELEPHANT ATTACK DEATH
SAMBALPUR ELEPHANT ATTACK
SAMBALPUR ELEPHANT HUMAN

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ଅପଠିତ ଶିଳାଲେଖକୁ କରୁଛନ୍ତି ଉନ୍ମୋଚନ, ଶିଳାଲିପି ଗବେଷକ ବିଷ୍ଣୁମୋହନଙ୍କ ପ୍ରେରଣାଦାୟକ ଯାତ୍ରା

ଗଞ୍ଜାମର ନିଆରା ଡ଼େରା ବେଶ, କାହିଁକି ଗାଁ ଦାଣ୍ଡରେ ବଡ଼ କାଠ ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ଡେରାଯାଏ ?

ଏହି କାରଣରୁ 99% ଲୋକଙ୍କଠାରେ ଦେଖାଯାଏ ହୃଦ୍‌ଘାତ ସମସ୍ୟା, କିପରି ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବେ ଜାଣନ୍ତୁ ...

ଅବହେଳିତ ଉଷାକୋଠି ଅଭୟାରଣ୍ୟ, ପ୍ରକୃତିର ଭୂସ୍ବର୍ଗକୁ ପହଞ୍ଚିପାରନି ବିକାଶ !

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.