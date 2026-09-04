ପୁରୀକୁ ନିଶା ମୁକ୍ତ କରିବାକୁ ପୋଲିସର ଉଦ୍ୟମ; ପେଣ୍ଠକଟାରୁ ବିପୁଳ ଗଞ୍ଜେଇ ଜବତ, ଦୁଇ ଅଟକ
ପୁରୀକୁ ନିଶା ମୁକ୍ତ କରିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ ଜାରି ରହିଛି । ଯେଉଁମାନେ ନିଶା କାରବାର କରିବେ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ପୋଲିସ୍ କଡା କାର୍ଯ୍ୟନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବ । ରିପୋର୍ଟ-ଶକ୍ତି ପ୍ରସାଦ ମିଶ୍ର
Published : September 4, 2026 at 3:29 PM IST
MARIJUANA SEIZED FROM PURI,ପୁରୀ: ସ୍ଥାନୀୟ ପେଣ୍ଠକଟା ମେରାଇନ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଗୋପାଳପୁରର ଏକ ଭଡ଼ା ଘରୁ ବିପୁଳ ପରିମାଣର ଗଞ୍ଜେଇ ଜବତ କରିଛି ପୁଲିସ। ଜବତ ଗଞ୍ଜେଇର ମୂଲ୍ୟ ଏକ କ୍ୱିଣ୍ଟାଲରୁ ଅଧିକ ହେବ । ଏହି ଗଞ୍ଜେଇକୁ ପ୍ୟାକେଟ କରାଯାଇ ରଖାଯାଇଥିଲା। ପୁରୀ ପୋଲିସର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟିମକୁ ଏ ନେଇ ଖବର ମିଳିବା ପରେ ଏସପି ପ୍ରତୀକ ସିଂଙ୍କ ତତ୍ତ୍ଵାବଧାନରେ ଏହି ଚଢାଉ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ଘଟଣାରେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ପୁଲିସ ଅଟକ ରଖିଛି। ସେମାନେ ହେଲେ ପୁରୀ ତାଳବଣିଆ ଥାନା ଟିକରପଡ଼ା ମହାନ୍ତି ସାହିର କାର୍ତ୍ତିକ ସାମନ୍ତରାୟ (୫୬) ଏବଂ ସିଦ୍ଧମହାବୀର ମୈତ୍ରୀ ବିହାରର ଦେବେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ସାହୁ (୫୫)।
ଏହି ଦୁଇ ଜଣ ଗୋପାଳପୁରରେ ଏକ ଘର ଭଡ଼ା ନେଇ ଗଞ୍ଜେଇ ବ୍ୟବସାୟ କରୁଥିଲେ। ତେବେ ଆହୁରି ୨ଟି ସ୍ଥାନରେ ଗଞ୍ଜେଇ ଏମାନେ ରଖିଥିବା ପୋଲିସକୁ ସୁଚନା ମିଳିଛି। ଏଣୁ ଉକ୍ତ ସ୍ଥାନରେ ପୋଲିସ୍ ପକ୍ଷରୁ ଚଢ଼ାଉ କରାଯିବ ବୋଲି ପୁରୀ ଏସପି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି।
ଏ ନେଇ ଏସପି ପ୍ରତୀକ ସିଂ କହିଛନ୍ତି, ‘ପୁରୀରେ ନିଶା କାରବାର ଉପରେ ରୋକ୍ ଲଗାଇବା ପାଇଁ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟିମ ଗଠନ କରାଯାଇ କଡା ନଜର ରଖାଯାଇଛି। ଗତକାଲି ଆମକୁ ଖବର ମିଳିଥିଲା ଯେ, ପେଣ୍ଠକଟା ମେରାଇନ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଗୋପାଳପୁରରେ ଏକ ଘରେ ବିପୁଳ ପରିମାଣର ଗଞ୍ଜେଇ ରଖାଯାଇଛି। ଦୁଇ ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତି କାର୍ତ୍ତିକ ସାମନ୍ତରାୟ ଏବଂ ଦେବେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ସାହୁ ଏକ ଭଡ଼ା ଘରେ ବିପୁଳ ଗଞ୍ଜେଇ ରଖିଛନ୍ତି।’
ଏସପି ଆହୁରି କହୁଛନ୍ତି, ‘ଏହି ଦୁଇ ଜଣ ନିଶା ବେପାରୀ । ପୂର୍ବରୁ ଏହି ଦୁଇ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ନାମରେ ନିଶା କାରବାରର ମାମଲା ମଧ୍ୟ ରହିଛି । ତେବେ ଖବର ମିଳିବା ପରେ ପୁଲିସ ପକ୍ଷରୁ ତୁରନ୍ତ ଚଢ଼ାଉ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ଦୁଇ ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖି ପଚରାଉଚରା କରାଯାଉଛି। ସେମାନେ ଏହି ଗଞ୍ଜେଇ ଆଣି ରଖିଥିବା ପୋଲିସ୍ ଆଗରେ ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି। ଜଣାପଡୁଛି, ଏକ କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଉପରେ ଗଞ୍ଜେଇକୁ ପ୍ୟାକେଟ କରାଯାଇ ରଖାଯାଇଥିଲା । ଆହୁରି କିଛି ଜାଗାରେ ଗଞ୍ଜେଇ ରଖିଥିବା ଜଣାପଡିଛି । ସେଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଜବତ କରାଯିବ। ପୁର୍ବରୁ ଏମାନେ କନ୍ଧମାଳ ଆଦି ଅଞ୍ଚଳରୁ ଗଞ୍ଜେଇ ଆଣି ବେପାର କରୁଥିବା ସୁଚନା ରହିଛି।’
ପୁରୀକୁ ନିଶା ମୁକ୍ତ କରିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ ଜାରି ରହିଛି । ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ନିଶା କାରବାର କରିବେ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ପୋଲିସ୍ କଡା କାର୍ଯ୍ୟନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବ ବୋଲି ଏସପି କହିଛନ୍ତି ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ପୁରୀ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ଗଞ୍ଜେଇ ଚାଲାଣର ହବ ପାଲଟିଛି ବଲାଙ୍ଗୀର; ଅନଲାଇନ ବେପାରର ପର୍ଦ୍ଦାଫାଶ କଲା ପୋଲିସ, 7 ଗିରଫ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରୁ ୧୦ କୋଟିର ଗଞ୍ଜେଇ ଜବତ୍: ପୋଲିସକୁ ଦେଖି ଫେରାର ହେଲେ ମାଫିଆ