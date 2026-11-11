କଟକ ରେଳ ଷ୍ଟେସନରୁ ୧୪,୪୪,୦୦୦ ଟଙ୍କାର ଗଞ୍ଜେଇ ଜବତ, ୨ ଗିରଫ
Cannabis Seized: ବେଆଇନ ନିଶା କାରବାର ବିରୁଦ୍ଧରେ ରେଳ ସୁରକ୍ଷା ବଳ (RPF) ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ଅପରେସନ ନାର୍କୋକୁ କଟକ ରେଳ ଷ୍ଟେସନରେ ଏକ ବଡ଼ ସଫଳତା ମିଳିଛି । ରିପୋର୍ଟ: ନାରାୟଣ ସାହୁ
Published : November 11, 2026 at 7:29 PM IST
କଟକ: କଟକ ରେଳ ଷ୍ଟେସନରୁ ୨୮.୮ କେଜି ଗଞ୍ଜେଇ ଜବତ କରାଯାଇଛି । ଯାହାର ଆନୁମାନିକ ମୂଲ୍ୟ 14 ଲକ୍ଷ 44 ହଜାର ଟଙ୍କା ହେବ । ଏହି ଘଟଣାରେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ଦୁଇ ଅନ୍ତରାଜ୍ୟ ଚାଲାଣକାରୀଙ୍କୁ ରେଳବାଇ ପୋଲିସ ଗିରଫ କରିଛି । ଆର୍.ପି.ଏଫ୍. (RPF) ପୋଷ୍ଟ କଟକ ଏବଂ ଆର୍.ପି.ଏଫ୍. ମଞ୍ଚେଶ୍ୱରର ଡଗ୍ ସ୍କ୍ୱାଡ୍ ଟିମ୍ର ମିଳିତ ସଫଳତା ଯୋଗୁଁ କଟକ ରେଳ ଷ୍ଟେସନରେ ଏକ ବଡ଼ଧରଣର ଗଞ୍ଜେଇ ଚାଲାଣକୁ ପଣ୍ଡ କରାଯାଇଛି ।
ରେଳ ବିଭାଗ ପୋଲିସ କହିଛି, "ଅପରେସନ୍ ନାର୍କୋ ଅଧୀନରେ ହୋଇଥିବା ଏହି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନରେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ଦୁଇଜଣ ଅନ୍ତରାଜ୍ୟ ଗଞ୍ଜେଇ ଚାଲାଣକାରୀଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯିବା ସହ ସେମାନଙ୍କ ନିକଟରୁ ୨୮.୮୦୦ କେଜି ଗଞ୍ଜେଇ ଜବତ କରାଯାଇଛି, ଯାହାର ଆନୁମାନିକ ବଜାର ମୂଲ୍ୟ ୧୪,୪୪,୦୦୦ ଟଙ୍କା ହେବ । ଆଜି ୧୧:୦୫ ମିନିଟ୍ ସମୟରେ କଟକ ରେଳ ଷ୍ଟେସନର ୨ ଓ ୩ ନମ୍ବର ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ନିକଟରୁ ଗଞ୍ଜେଇ ଜବତ କରାଯାଇଛି ।"
ଗିରଫ ହୋଇଥିବା ଦୁଇ ଅଭିଯୁକ୍ତ:
- ନିରାଶ ଏସ୍.କେ. (୨୬ ବର୍ଷ), ପିତା- ମହାସିନ୍ ଏସ୍.କେ., ଘର- ନାତୁନ୍ ବାମନାବାଦ, କାଜିପାଡ଼ା, ଥାନା- ସାଗରପଡ଼ା, ଜିଲ୍ଲା- ମୁର୍ସିଦାବାଦ, ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ।
- ତନ୍ମୟ ଏସ୍.କେ. (୧୯ ବର୍ଷ), ପିତା- ମିଣ୍ଟୁ ଏସ୍.କେ., ଘର- ନାତୁନ୍ ବାମନାବାଦ, କାଜିପାଡ଼ା, ଥାନା- ସାଗରପଡ଼ା, ଜିଲ୍ଲା- ମୁର୍ସିଦାବାଦ, ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ।
କୁକୁର 'ଜ୍ୟାକସନ' କଲା ସହାୟତା:
ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ଉଭୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ, କେରଳ ଯିବାକୁ ଥିବା ଟ୍ରେନ୍କୁ ଅପେକ୍ଷା କରି ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ସନ୍ଦିଗ୍ଧ ଅବସ୍ଥାରେ ବୁଲୁଥିଲେ । ଆର୍.ପି.ଏଫ୍. ଟିମ୍କୁ ଦେଖି ସେମାନେ ଭୟରେ ଖସି ପଳାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ । କିନ୍ତୁ କର୍ମଚାରୀମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ଗୋଡ଼ାଇ କାବୁ କରିଥିଲେ । ଯାଞ୍ଚ ସମୟରେ ସେମାନଙ୍କ ବ୍ୟାଗ୍ଗୁଡ଼ିକରୁ ଗଞ୍ଜେଇର ବାସ୍ନା ବାହାରିଥିଲା । ଡଗ୍ ସ୍କ୍ୱାଡର ‘ଜ୍ୟାକ୍ସନ୍’ ମଧ୍ୟ ଏହି ଗ୍ୟାଗରେ ଗଞ୍ଜେଇ ଥିବା ସଙ୍କେତ ଦେଇଥିଲା । ପ୍ରାୟ ୩୦ଟି ପ୍ୟାକେଟରେ ଏହି ଗଞ୍ଜେଇ ଚାଲାଣ କରାଯାଉଥିଲା । ଏନ୍.ଡି.ପି.ଏସ୍. (NDPS) କିଟ୍ରେ ପରୀକ୍ଷା ପରେ ଗଞ୍ଜେଇ ବୋଲି ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇଥିଲା ।
ଅଭିଯୁକ୍ତମାନେ କେରଳର ଆଲୁଭା ସ୍ଥିତ ଏକ ମାର୍ବଲ କାରଖାନାରେ କାମ କରୁଥିଲେ । କଟକରୁ ଆଲୁଭାକୁ ଗଞ୍ଜେଇ ଚାଲାଣ ପାଇଁ ପ୍ରତି ବ୍ୟକ୍ତି ପିଛା ୨୦,୦୦୦ ଟଙ୍କା ଅଫର ମିଳିଥିଲା । ଏଥି ପାଇଁ ଅଭିଯୁକ୍ତମାନେ ରାଜି ହୋଇଥିଲେ ବୋଲି ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି । କଟକର ରାଣୀହାଟ ଛକ ନିକଟରେ ଏକ ଲାଲ ରଙ୍ଗର କାରରେ ଆସିଥିବା ଜଣେ ଅଜ୍ଞାତ ବ୍ୟକ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଏହି ବ୍ୟାଗ୍ଗୁଡ଼ିକ ଦେଇଥିଲେ ବୋଲି ଅଭିଯୁକ୍ତମାନେ କହିଛନ୍ତି । ଅଭିଯୁକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଗିରଫ ପରେ କୋର୍ଟ ଚଲାଣ କରାଯାଇଛି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ...
ଖୋରଧା ଅବକାରୀ ବିଭାଗର ବଡ଼ ସଫଳତା : ଦୁଇଟି ସ୍ଥାନରେ ଚଢ଼ଉ, ୧୪୦ କେଜି ଗଞ୍ଜେଇ ଜବତ, ୫ ଗିରଫ
ପୋଲିସ ହେପାଜତରେ ମାଲକାନଗିରି ଯୁବକ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟଣାରେ ଆକ୍ସନ, 5 ହରିୟାଣା ପୋଲିସ ନିଲମ୍ବିତ
ଇଟିଭି ଭାରତ, କଟକ