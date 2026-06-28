ETV Bharat / state

ମାଟିତଳେ ପୋତା ଯାଇଥିଲା ବିପୁଳ ବିସ୍ଫୋରକ ଓ ମାଓ ସାମଗ୍ରୀ; ଜବତ କଲା ମାଲକାନଗିରି ପୋଲିସ

ଡିଭିଏଫ ଯବାନମାନେ ଆଜି କାଲିମେଳା ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଗୁନ୍ଥାବେଢ଼ା ଏବଂ କଦମଗୁଡ଼ା ଫରେଷ୍ଟ ଜଙ୍ଗଲରେ ଥିବା ମାଓ ଡମ୍ପ ଉପରେ ଚଢାଉ କରିଥିଲେ । ରିପୋର୍ଟ-ପଞ୍ଚାନନ ଦାଶ

Huge quantity of explosives and Maoist material seized from Maoist dump
ମାଟିତଳେ ପୋତା ଯାଇଥିଲା ବିପୁଳ ବିସ୍ଫୋରକ ଓ ମାଓ ସାମଗ୍ରୀ; ଧରିଲା ମାଲକାନଗିରି ପୋଲିସ (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : June 28, 2026 at 4:44 PM IST

|

Updated : June 28, 2026 at 5:09 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

ମାଲକାନଗିରି: ମାଲକାନଗିରି ପୋଲିସକୁ ମିଳିଛି ଏକ ବଡ଼ ସଫଳତା । ଜିଲ୍ଲାରେ ଯଦିଓ ମାଓ ଗତିବିଧି ଏକ ପ୍ରକାର ନାହିଁ, ତଥାପି ମାଓ ବିରୋଧୀ ଅଭିଯାନ ଜିଲ୍ଲା ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ଘନଘନ ଜାରି ରହିଛି। ପୂର୍ବରୁ ଆତ୍ମସମର୍ପଣକାରୀ ମାଓବାଦୀଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ପାଇବା ପରେ, ମାଲକାନଗିରି ଏସପିଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ ଭଲ୍ୟୁଣ୍ଟାରୀ ଫୋର୍ସ ( dvf) ଯବାନଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଆଜି ସକାଳେ ତଲାସି ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ କରା ଯାଇଥିଲା ।

ଡିଭିଏଫ ଯବାନମାନେ ଆଜି କାଲିମେଳା ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଗୁନ୍ଥାବେଢ଼ା ଏବଂ କଦମଗୁଡ଼ା ଫରେଷ୍ଟ ଜଙ୍ଗଲରେ ଥିବା ମାଓ ଡମ୍ପ ଉପରେ ଚଢାଉ କରିଥିଲେ । ସେହିପରି ଓଡ଼ିଶା ଆନ୍ଧ୍ର ସୀମାନ୍ତ ଥାନା ଅଧିନସ୍ଥ ଡୋକରାଇ ଜଙ୍ଗଲରେ ସମାନ ଭାବରେ ମାଓବାଦୀଙ୍କ ଡମ୍ପ ଠାବ କରିଥିଲେ ଯବାନ। ଏଠାରେ ବିପୁଳ ବିସ୍ଫୋରକ, ମାଓ ସାମଗ୍ରୀକୁ ମାଟିତଳେ ପୋତି ଯାଇଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା । ଏହା ପଛରେ ମାଓବାଦୀଙ୍କର ଏକ ବଡ ଷଡଯନ୍ତ୍ର ଥିଲା । ଯବାନମାନଙ୍କୁ ବଡ଼ ଧରଣର କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ମାଓବାଦୀଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ମାଟି ତଳେ ଏପରି ପୋତା ଯାଇଥିବା ଜଣାଯାଇଛି । ଯାହାବି ହେଉ, ମାଲକାନଗିରି ପୋଲିସ ଏହ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରକୁ ବିଫଳ କରି ଦେଇଛି ।

ମାଟିତଳେ ପୋତା ଯାଇଥିଲା ବିପୁଳ ବିସ୍ଫୋରକ ଓ ମାଓ ସାମଗ୍ରୀ (Etv Bharat)

ଡମ୍ପରୁ ଜବତ ହୋଇଥିବା ବିସ୍ଫୋରଣ ସାମଗ୍ରୀ ମଧ୍ୟରେ ୨ଟି SLR ବନ୍ଧୁକ, ୨ଟି ହାତ ତିଆରି ପିସ୍ତଲ, ଗୋଟିଏ ଆମେରିକା ନିର୍ମିତ ପିସ୍ତଲ, ଗୋଟିଏ ୩୦୩ ବନ୍ଧୁକ ବ୍ୟାରେଲ, ୫କିଲୋ ଓ ୨କିଲୋଗ୍ରାମର ଆଇଇଡି, କ୍ଲେମୋର ମାଇନ୍ ଏବଂ ୪ଟି ବିଜିଏଲ ସେଲ, ୭ଟି ୱାକିଟକି, ୩ଟି ଚାର୍ଜର, ୩ଟି ବ୍ୟାଟେରୀ ଏବଂ ୨ଟି ଆଣ୍ଟିନା, ୪୫ଟି ପେନଡ୍ରାଇଭ, ଗୋଟିଏ ହାର୍ଡଡିସ୍କ, ଗୋଟିଏ ପାୱାର ବ୍ୟାଙ୍କ ଏବଂ ଗୋଟିଏ କି-ବୋର୍ଡ ରହିଛି । ଏଥିସହିତ ୫ଟି କାର୍ଟିଜ, ୪ ମିଟର ଏମସିପି ସୁଇଚ୍ ତାର, ମୋଟରସାଇକେଲ ବ୍ୟାଟେରୀ, ମାଓ ପୋଷାକ ଏବଂ ମେଡିସିନ୍ କିଟ୍ ସହ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଦୈନନ୍ଦିନ ବ୍ୟବହାର୍ଯ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଜବତ ହୋଇଛି।

ଏହି ସମସ୍ତ ସାମଗ୍ରୀ ଆନ୍ଧ୍ର ଓଡ଼ିଶା ବର୍ଡର ସ୍ପେଶାଲ ଜୋନ କମିଟି (AOBSZC) କ୍ୟାଡରଙ୍କର ବୋଲି ସନ୍ଦେହ କରାଯାଉଛି ବୋଲି ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ମାଲକାନଗିରି ଏସପି ବିନୋଦ ପାଟିଲ ଏସ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ସର୍ଚ୍ଚ ଅପରେସନ ଜାରି ରହିବ ବୋଲି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି ମାଲକାନଗିରି ଏସପି।


ଇଟିଭି ଭାରତ, ମାଲକାନଗିରି

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ମାଲକାନଗିରିରେ ବିପୁଳ ମାଓ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଠାବ: ଆଇଇଡି, ଗ୍ରେନେଡ୍ ଜବତ

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ରାୟଗଡ଼ାରେ ମାଓ ଅପରେସନ୍‌କୁ ବଡ ସଫଳତା: ମାଓ ଡମ୍ପରୁ ବିପୁଳ ଅସ୍ତ୍ର ଓ ବିସ୍ଫୋରକ ଜବତ

Last Updated : June 28, 2026 at 5:09 PM IST

TAGGED:

HUGE QUANTITY OF EXPLOSIVES SEIZED
MAOIST MATERIAL SEIZED
MAOIST DUMP
MAOIST DUMP

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.