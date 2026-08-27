ରୋଗୀଙ୍କୁ ବାଣ୍ଟିଲେନି, ନଦୀ ପଠାରେ ଫିଙ୍ଗିଦେଲେ ପୁଳା ପୁଳା ଔଷଧ ଓ ଡାକ୍ତରୀ ଉପକରଣ
ରୋଗୀଙ୍କ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଔଷଧ ନଷ୍ଟ ହୋଇଥିବା ନେଇ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ତଦନ୍ତ ଦାବି । ବାରିପଦା ମେଡିକାଲ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ମେଡିସିନ ଫିଙ୍ଗିଥିବା ଅଭିଯୋଗ । ରିପୋର୍ଟ: ସଞ୍ଜୟ ପରିଡା
Published : August 27, 2026 at 4:05 PM IST
ବାରିପଦା (ମୟୂରଭଞ୍ଜ): ନଦୀ ପଠାରେ ପଡିରହିଥିଲା ପୁଳା ପୁଳା ମେଡିସିନ୍ ଓ ଚିକିତ୍ସା ସାମଗ୍ରୀ । ତାହା ପୁଣି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ମୂଲ୍ୟର । ରୋଗୀଙ୍କୁ ଦେବା ବଦଳରେ ନଦୀ ପଠାରେ ଏତେ ଔଷଧ ପଡିବାକୁ ନେଇ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ ପାଇବା ସେଠାରୁ ଉଠାଇ ନେଇଛନ୍ତି ମେଡିକାଲ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ । ତେବେ ଗତ 3ରୁ 4 ଦିନ ତଳେ ବାରିପଦା ସ୍ଥିତ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଡାକ୍ତରଖାନା ନିକଟରେ ଥିବା ବୁଢାବଳଙ୍ଗ ଶାଖା ନଦୀର ପଠାରେ ଔଷଧ ଫିଙ୍ଗା ଯାଇଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା ।
ଫିଙ୍ଗା ଯାଇଛି ପୁଳା ପୁଳା ମେଡିସିନ:
ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଔଷଧ ନଷ୍ଟ ହେବା ପରେ ଏହାକୁ ନଦୀ ପଠାରେ ମେଡିକାଲ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଫିଙ୍ଗି ଦେଇଥିବା ସାଧାରଣରେ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିଲା । ବିଶେଷ କରି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଔଷଧ ସମେତ କରୋନା ସମୟରେ କିଣା ଯାଇଥିବା ଭେଣ୍ଟିଲେଟର କିଟ୍, ମୂଲ୍ୟବାନ ଔଷଧ, ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ, ସାଲାଇନ୍ ବୋତଲ ଓ ଡାକ୍ତରୀ ଉପକରଣ ଫୋପଡା ଯାଇଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା ।
କ୍ଷୋଭ ପ୍ରକାଶ କଲେ ସମାଜସେବୀ:
ବାରିପଦା ଅଞ୍ଚଳର ସମାଜସେବୀ ସଞ୍ଜୀବ ରାଉତ ଏହି ମେଡିସିନ୍ ଫିଙ୍ଗା ଯିବା ଘଟଣାରେ କ୍ଷୋଭ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି । ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, କରୋନା ଆରମ୍ଭରୁ ବାରିପଦା ମେଡିକାଲରେ ରୋଗୀଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ମୂଲ୍ୟର ଔଷଧ, ବିଭିନ୍ନ କିଟ୍, ଉପକରଣ ଅଣାଯାଇଥିଲା । ହେଲେ ତାହାକୁ ରୋଗୀଙ୍କ ବଣ୍ଟା ନଯାଇ ଗଚ୍ଛିତ କରି ରଖିବା ପରେ ନଦୀ ପଠାରେ ପିଙ୍ଗି ଦେଇଥିଲେ ମେଡିକାଲ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ । କାହିଁକି ଏତେ ଔଷଧ ନଷ୍ଟ କରାଗଲା ତାହାର ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ତଦନ୍ତ କରାଯାଉ ।
ସଞ୍ଜୀବ ରାଉତ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି, କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ମେଡିସିନ ପାଣିରେ ଫିଙ୍ଗା ଯିବା ଗ୍ରହଣୀୟ ନୁହେଁ । ଏତେ ସଂଖ୍ୟକ ମେଡିସିନ କାହିଁକି ଅଣାଯାଇଥିଲା ବୋଲି ସେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି ।
ସଫେଇ ରଖିଲେ ମେଡିକାଲ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ:
ସେପଟେ ମେଡିସିନ ଫିଙ୍ଗା ଘଟଣାକୁ ନେଇ ସଫେଇ ରଖିଛନ୍ତି ମେଡିକାଲ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ । ବାରିପଦା ମୁଖ୍ୟ ଡାକ୍ତରଖାନାର ଷ୍ଟୋର କିପର୍ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ନାଥ ସିଂ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଏସବୁ ମେଡିସିନ କରୋନା ସମୟରେ ଆସିଥିଲା । ଏପରି ଫିଙ୍ଗା ଯିବା ଗ୍ରହଣୀୟ ନୁହେଁ । ଏଥିପାଇଁ ଆମେ କ୍ଷମା ମାଗୁଛୁ । ଯେଉଁଠି ମେଡିସିନ ପକା ଯାଇଥିଲା ସେ ସ୍ଥାନରୁ ମେଡିସିନ ଉଠାଇ ଦିଆଯାଇଛି । ତେବେ କରୋନା ସମୟରେ ମେଡିସିନ ଆସିଥିଲା । କିନ୍ତୁ ସେ ସମୟରେ ଏସବୁ ବ୍ୟବହାର ହୋଇପାରିନଥିଲା ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:
ବିବାହ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇ ପ୍ରତାରଣା ଅଭିଯୋଗ ! ମହିଳାଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଆଧାରରେ ପୋଲିସ ସବ୍-ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଗିରଫ
ମାରିଦେବାର ଧମକ ଦେଇ ତିନି ଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ନିଶା ଚକୋଲେଟ୍ ଖୁଆଇ ଦେଲେ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ, ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି
ଇଟିଭି ଭାରତ, ରାଇରଙ୍ଗପୁର