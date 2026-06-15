ETV Bharat / state

ମାଲକାନଗିରିରେ ବିପୁଳ ମାଓ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଠାବ: ଆଇଇଡି, ଗ୍ରେନେଡ୍ ଜବତ

ମାଲକାନଗିରି ପୋଲିସକୁ ମିଳିଛି ବଡ଼ ସଫଳତା । ବିଶାଳ ମାଓ ଡମ୍ପ ଠାବ । ରିପୋର୍ଟ- ପଞ୍ଚାନନ ଦାଶ

HUGE MAOIST ARMS CACHE FOUND IN MALKANGIRI: IED, GRENADES SEIZED
ମାଲକାନଗିରିରେ ବିପୁଳ ମାଓ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଠାବ: ଆଇଇଡି, ଗ୍ରେନେଡ୍ ଜବତ (ETV BHARAT ODISHA)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : June 15, 2026 at 8:02 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

MALKANGIRI MAO DUMP UNEARTHED, ମାଲକାନଗିରି: ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାରେ ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀକୁ ପୁଣି ଏକ ବଡ଼ ସଫଳତା ମିଳିଛି । ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିଥିବା ନକ୍ସଲଙ୍କ ଠାରୁ ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାର ପଡ଼ିଆ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ସିଲାକୋଟା ଜଙ୍ଗଲରେ ଏକ ବିଶାଳ ମାଓ ଡମ୍ପ ମିଳିଥବା ମାଲକାନଗିରି ଏସପି ବିନୋଦ ପାଟିଲ୍ ଏଚ୍, ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ।

ମାଲକାନଗିରିରେ ବିପୁଳ ମାଓ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଠାବ: ଆଇଇଡି, ଗ୍ରେନେଡ୍ ଜବତ (ETV BHARAT ODISHA)


ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାରେ ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀକୁ ପୁଣି ଏକ ବଡ଼ ସଫଳତା ମିଳିଛି । ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିଥିବା ନକ୍ସଲଙ୍କ ଠାରୁ ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଆଧାରରେ ମାଲକାନଗିରି ଡିଭିଏଫ୍ (DVF) ଟିମ୍ ଦ୍ୱାରା ଚାଲିଥିବା ସର୍ଚ୍ଚ ଅପରେସନ ବେଳେ ଏକ ବଡ଼ ମାଓବାଦୀ ଡମ୍ପ ଠାବ କରାଯାଇଛି । ସୋମବାର ସକାଳ ପ୍ରାୟ ୫ଟା ୪୫ ମିନିଟ ସମୟରେ ପୋଡ଼ିଆ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ସିଲାକୋଟା, ପେରୱାଇ ଓ କେସ୍କାଗୁଡା ଜଙ୍ଗଲ ଅଞ୍ଚଳରେ ଚଢ଼ାଉ କରାଯାଇଥିଲା । ଏହି ଅଞ୍ଚଳ ଛତିଶଗଡ଼ର ସୁକମା ଜିଲ୍ଲା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଡୋର୍ଣ୍ଣାପାଲ ଥାନା ସୀମାକୁ ଲାଗିଥିବା ବେଳେ ସେଠାରୁ ବିପୁଳ ପରିମାଣର ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର, ବିସ୍ଫୋରକ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ମାଓ ସାମଗ୍ରୀ ଜବତ କରାଯାଇଛି ।

ଜବତ ସାମଗ୍ରୀ ମଧ୍ୟରେ ୩ଟି ଷ୍ଟେନ୍ କାର୍ବାଇନ୍, ଗୋଟିଏ ଦେଶୀ ପିସ୍ତଲ, ଗୋଟିଏ ଏସବିଏମଏଲ୍ ବନ୍ଧୁକ, ଗୋଟିଏ ଭଙ୍ଗା ୧୨ ବୋର୍ ବନ୍ଧୁକ, ୫ଟି ଆଇଇଡି, ୨୦ଟି ୟୁବିଜିଏଲ୍ ଗ୍ରେନେଡ୍, ୫୩ ରାଉଣ୍ଡ ୧୨ ବୋର୍ ଗୁଳି, ସ୍ନାଇପର ଟେଲିସ୍କୋପ, ବ୍ୟାଟେରୀ, ସୋଲାର ପ୍ୟାନେଲ, ମଲ୍ଟିମିଟର, ୱେଲ୍ଡିଂ ମେସିନ୍, ୱାୟାର କଟର, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ତାର ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ରହିଛି ।

ପୋଲିସର ସନ୍ଦେହ ଅନୁସାରେ, ଏହି ଅସ୍ତ୍ର ଓ ବିସ୍ଫୋରକ ସାମଗ୍ରୀ ଆନ୍ଧ୍ର-ଓଡ଼ିଶା ସୀମା ବିଶେଷ ଜୋନାଲ କମିଟି (AOBSZC) ମାଓବାଦୀଙ୍କର ହୋଇଥାଇପାରେ । ଏହି ସାମଗ୍ରୀ ସାଧାରଣ ଜନତା ଓ ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିବା ପାଇଁ ଗଚ୍ଛିତ ରଖାଯାଇଥିବା ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି ।

କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ ୩୧ ମାର୍ଚ୍ଚ ୨୦୨୬ ସୁଦ୍ଧା ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାକୁ ନକ୍ସଲମୁକ୍ତ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି । ଜାନୁଆରୀ ୨୦୨୫ରୁ ୩୧ ମାର୍ଚ୍ଚ ୨୦୨୬ ମଧ୍ୟରେ ୨ ଜଣ ନକ୍ସଲ ଗିରଫ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ୨୩ ଜଣ ନକ୍ସଲ ପୋଲିସ ନିକଟରେ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି । ଭବିଷ୍ୟତରେ ମାଓବାଦୀ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପର ପୁନରାବୃତ୍ତି ରୋକିବା ପାଇଁ ଏସଓଜି, ଡିଭିଏଫ୍ ଓ ବିଏସଏଫ୍ ପକ୍ଷରୁ ଅଞ୍ଚଳରେ ନିୟମିତ କମ୍ବିଂ ଓ ସର୍ଚ୍ଚ ଅପରେସନ ଜାରି ରହିଥିବା ପୋଲିସ ସୂଚନା ଦେଇଛି ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ମାଲକାନଗିରିରେ ମାଓ ବିରୋଧୀ ଅଭିଯାନ, ବିପୁଳ ମାଓ ସାମଗ୍ରୀ ଜବତ

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ରାୟଗଡ଼ାରେ ମାଓ ଅପରେସନ୍‌କୁ ବଡ ସଫଳତା: ମାଓ ଡମ୍ପରୁ ବିପୁଳ ଅସ୍ତ୍ର ଓ ବିସ୍ଫୋରକ ଜବତ

ଇଟିଭି ଭାରତ, ମାଲକାନଗିରି

TAGGED:

MAOIST ARMS DUMP UNEARTHED
MALKANGIRI MAO DUMP UNEARTHED
HUGE MAOIST CACHE FOUND
ବିପୁଳ ମାଓ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଠାବ
HUGE MAOIST ARMS UNEARTHED

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.