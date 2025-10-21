ETV Bharat / state

ଫୁଲ ଚାଷରୁ ଲକ୍ଷପତି; ଦୀପାବଳିରେ ରେକର୍ଡ ପରିମାଣର ଫୁଲ ବିକ୍ରି, ଚାଷୀ କହିଲେ ପୂର୍ବରୁ ପଡିଆ ପଡିଥିଲା ଜମି

ସମ୍ବଲପୁର ଜୁଯୁମୁରା ବ୍ଲକ ଫୁଲ ଚାଷୀଙ୍କ କଥା । ଦୀପାବଳିରେ ଏହି ଅଞ୍ଚଳର 4ଟି ପଂଚାୟତରୁ ମୋଟ 9ଟନ ଫୁଲ ବିକ୍ରି ହୋଇଛି l

Flower selling hike in Diwali
Flower selling hike in Diwali (ETV Bharat Odisha)
Commercial flower farming in Sambalpur ସମ୍ବଲପୁର: ଦୀପାବଳିରେ ଫୁଲ ଚାଷୀଙ୍କ ଉପରେ ଧନ ବର୍ଷା କଲେ ମା' ଲକ୍ଷ୍ମୀ l ମାଲେମାଲ ହେଲେ ଫୁଲ ଚାଷୀ l ଆମେ କହୁଛୁ ଜିଲ୍ଲାର ଜୁଯୁମୁରା ବ୍ଲକ ଫୁଲ ଚାଷୀଙ୍କ କଥା l କାରଣ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଦୀପାବଳୀ ଓ କାଳୀ ପୂଜାରେ ଏହି ଅଞ୍ଚଳର ଫୁଲ ଚାଷୀ 2 ରୁ 3 ଦିନ ଭିତରେ ଫୁଲ ବିକ୍ରି କରି ଲକ୍ଷପତି ହୋଇଛନ୍ତି l ଏହା ନିଜେ ଚାଷୀ ମାନେ କହୁଛନ୍ତି l

Flower selling hike in Diwali (ETV Bharat Odisha)

କାରଣ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ଭଲ ଫୁଲ ଉତ୍ପାଦନ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏହି ଅଞ୍ଚଳର ରେକର୍ଡ ପରିମାଣର ଫୁଲ ବିକ୍ରି ହୋଇଛି l ତେବେ କେଵଳ ଦୀପାବଳି ନୁହେଁ ଧାନ ଓ ପନିପରିବା ଚାଷ ଛାଡି ଏହି ଅଞ୍ଚଳର ଚାଷୀ ମାନେ ଯେବେଠୁ ଫୁଲ ଚାଷ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିରେ ଉନ୍ନତି ଆସିଛି l ଚଳିତ ଦୀପାବଳି ଓ କାଳୀପୂଜାରେ ଚାଷୀ ଭାଗ୍ୟ ସତେ ଯେମିତି ବଦଳି ଗଲା l ଏଥିପାଇଁ ଏହି ଅଞ୍ଚଳର ଚାଷୀଙ୍କ ମୁହଁରେ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଆତ୍ମବିଶ୍ଵାସ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି l

ଏହି ପରି ଜଣେ ମହିଳା ଫୁଲ ଚାଷୀ ହେଲେ ଜୁଯୁମୁରା ବ୍ଲକ ଘେନୁପାଲି ପଞ୍ଚାୟତର ଠାକୁରମାଲ ଗାଁର ଶଙ୍ଖଜିନି ପ୍ରଧାନ l ସେ ଏବେ ନିଜ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ସହ ମିଶି 20 ଡ଼ିସିମିଲ ଜମିରେ ଗେଣ୍ଡୁ ଫୁଲ ଚାଷ କରିଛନ୍ତି l ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଭେଟିଲା ପରେ ତାଙ୍କ ମୁହଁରେ ଏକ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଆତ୍ମବିଶ୍ଵାସ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥିଲୁ l ପୂର୍ବରୁ ସେ ସାଇକେଲରେ ଯିବା ଆସିବା କରୁଥିବା ବେଳେ ଏବେ ସ୍କୁଟିରେ ଯିବା ଆସିବା କରୁଛନ୍ତି l ଆଜି ତାଙ୍କୁ ଫୁଲ ଚାଷ ବିଷୟରେ ପଚରାଯିବାରୁ ସେ କହିଥିଲେ, "ଦୀପାବଳୀରେ ସମସ୍ତେ ଚାହାଁନ୍ତି ନିଜ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ନୂଆ ଡ୍ରେସ କିଣିବା ପାଇଁ, ଆଉ ଆମେ ଏଥର ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ନୂଆ ଡ୍ରେସ କିଣିଛୁ l ଜୀବନ ଧାରଣର ମାନ ତ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଛି l କାରଣ ପୂର୍ବରୁ ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ସହ ମିଶି ଧାନ ଓ ପନି ପରିବା ଆଦି ଚାଷ କରୁଥିଲୁ, ତେବେ ଆମେ ଦେଖିଲୁ ଯେ ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ସମସ୍ତେ ଫୁଲ ଚାଷ କରୁଛନ୍ତି ତ ଆମେ ଫୁଲ ଚାଷ ଆରମ୍ଭ କଲୁ, ଗତ ବର୍ଷ ଆମେ କାମ ଚାଷ କରିଥିଲୁ କିନ୍ତୁ ଏଥର ଅଧିକ ଜମିରେ ଚାଷ କଲୁ l ଏବେ ଆମର ଭଲ ଲାଭ ହୋଇଛି କାରଣ ଦୀପାବଳିରେ ଆମେ ଗେଣ୍ଡୁ ଫୁଲ କେଜି ପ୍ରତି 200 ଟଙ୍କାରେ ବିକ୍ରି କରିଛୁ l ପ୍ରଥମେ ଦଲାଲ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ କମ ଲାଭ ପାଉଥିଲୁ କିନ୍ତୁ ଏବେ "ସବୁଜ ସନାତନପାଲି " FPO ମାଧ୍ୟମରେ ବିକ୍ରି କରିବାରୁ ଆମକୁ ସିଧା ସଳଖ ଲାଭ ମିଳିଲା l ଗତ 3 ଦିନରେ ଆମେ 20 ହଜାର ଟଙ୍କାର ଫୁଲ ବିକ୍ରି କରିଛୁ l ଗତ ବର୍ଷ ଏତେ ଲାଭ ପାଇନଥିଲୁ, ତେବେ ଏଥର ଭଲ ଲାଭ ହୋଇଛି l ତେବେ ଆଗକୁ ମାର୍ଗଶିର ମାସ ଗୁରୁବାରରୁ ଶିବ ରାତ୍ରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନେକ ପର୍ବ ଥିବାରୁ ଆହୁରି ଭଲ ଦାମରେ ଫୁଲ ବିକ୍ରି ହେବ ବୋଲି ଆମର ଆଶା ରହିଛି l"


ଏହି ଭଳି ଆଉ ଜଣେ ଚାଷୀ ହେଉଛନ୍ତି ସନାତନପାଲି ଅଞ୍ଚଳର କୈଳାଶ ପ୍ରଧାନ ଯିଏ ଏହି ଦୀପାବଳୀ ଓ କାଳୀପୂଜାରେ ଫୁଲ ବିକ୍ରି କରି 2 ଦିନରେ ଲକ୍ଷପତି ହୋଇଛନ୍ତି l ମାନେ ସେ "ସବୁଜ ସନାତନପାଲି" FPO କୁ 1 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଫୁଲବିକ୍ରି କରିଛନ୍ତି l ଏନେଇ କୈଳାଶ କୁହନ୍ତି, "ଆମେ ଯେଉଁ ଜମିରେ ଫୁଲ ଚାଷ କରିଛୁ ତାହା ପୂର୍ବରୁ ପଡିଆ ପଡିଥିଲା, ଧାନ ଚାଷ ହେଉନଥିଲା, ଏହା ସହ ହାତୀ ପରି ବନ୍ୟ ଜନ୍ତୁର ଭୟ ମଧ୍ୟ ରହୁଥିଲା l ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଫୁଲ ଚାଷ କରି ଆମେ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ହୋଇ ପାରିଛୁ l ମୁଁ 50 ଡ଼ିସିମିଲ ଜମିରେ ଫୁଲ ଚାଷ କରିଛି l ଆଉ ଏଥିରୁ ମୁଁ 10 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଫୁଲ "ସବୁଜ ସନାତନ ପାଲି" FPO କୁ ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ବିକ୍ରି କରିଛି l ଆଉ ଏଥିପାଇଁ ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି l ବର୍ତ୍ତମାନ ଦୀପାବଳି ସମୟରେ 1 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପାଇଛି ଆଉ ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଦୁର୍ଗାପୂଜା ଓ ବିଶ୍ୱକର୍ମା ପୂଜା ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଭଲ ରୋଜଗାର କରିଛି l ଦୁର୍ଗାପୂଜାରେ 30 ହଜାର ଟଙ୍କାର ଫୁଲ ବିକ୍ରି କରିଥିଲି ଓ ବର୍ତ୍ତମାନ 10 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ବିକ୍ରି କରିଥିଲି ଏଥିରୁ ଦେଢ଼ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପାଇଛି l ଗତ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ଫୁଲ ଚାଷ କରିଥିଲୁ କିନ୍ତୁ ଏମିତି ଲାଭ ହୋଇନଥିଲା, ଏବେ ଏଥର କୋଲକାତାରୁ ଫୁଲ ଆସିନଥିବାରୁ ଆମର ଫୁଲ ଭଲ ବିକ୍ରି ହୋଇଛି l ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ କୋଲକାତା ଫୁଲକୁ ପସନ୍ଦ କରୁ ନାହାଁନ୍ତି, ଆମର ଫୁଲକୁ ସ୍ବଦେଶୀ ଭାବି ଅଧିକ କିଣୁଛନ୍ତି l ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ କିଲୋ ପ୍ରତି 150 ଟଙ୍କାରେ ଫୁଲ ବିକ୍ରି କରୁଛୁ l ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମରି ଫୁଲ ବରଗଡ଼, ଝାରସୁଗୁଡା, ବ୍ରହ୍ମପୁର, ଭୁବନେଶ୍ୱର ଓ ଛତିଶଗଡକୁ ଯାଉଛି l"

Flower selling hike in Diwali
Flower selling hike in Diwali (ETV Bharat Odisha)

ଏହା ବି ପଢନ୍ତୁ- ସମ୍ବଲପୁରରେ ବିଦେଶୀ ଫୁଲ 'ୟୁଷ୍ଟୋମା', ଗୋଟିଏ ଫୁଲ ତୋଡ଼ା 1500 ଟଙ୍କା



"ମୁଖ୍ୟତଃ ଫୁଲ ଚାଷ ଦ୍ୱାରା ଆମ ଅଞ୍ଚଳ ର ସବୁ ଚାଷୀ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥରରେ ସ୍ଵଛଳ ହେବା ସହ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ହୋଇ ପାରିଛନ୍ତି l ଏହା ସହ ଯେଉଁ ମହିଳା ମାନେ ଘରେ ବସି ରହୁଥିଲେ ଅଥବା ଦାଦନ ଖଟିବାକୁ ବାହାର ରାଜ୍ୟକୁ ଯାଉଥିଲେ ସେମାନେ ଏବେ ଫୁଲ ଚାଷ କରି ଭଲ ରୋଜଗାର କରୁଛନ୍ତି," ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଚାଷୀ କୈଳାଶ ପ୍ରଧାନ l



ଫୁଲର ଏହି ବ୍ୟବସାୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ସମ୍ବଲପୁରର ସବୁଜ ସନାତନପାଲି FPOର ବଡ଼ ଭୂମିକା ରହିଛି l ଏହି FPO NBRI, ଲକ୍ଷ୍ନୌରୁ 8 ଲକ୍ଷ ଉନ୍ନତ ମାନର ଫୁଲର ଚାରା ଆଣି ଏହି ଅଞ୍ଚଳର ଚାଷୀଙ୍କୁ ବାଣ୍ଟିଥିଲା l ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ଚାରା ରୁ ଫୁଲ ଉତ୍ପାଦନ ହେଉଛି l ସବୁଜ ସନାତନପାଲି ର ପରିଚାଳନା ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ମନବୋଧ ବାରିକ କୁହନ୍ତି, ଯେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଆମ ଅଞ୍ଚଳରେ ବହୁତ ଗେଣ୍ଡୁଫୁଲ ଉତ୍ପାଦନ ହୋଇଛି l ଚାଷୀ ମାନେ ଏହି ଗେଣ୍ଡୁଫୁଲ ଚାଷ କରି ଏମିତି ଲାଭବାନ ହେବେ ବୋଲି ଆମେ ଭାବି ନଥିଲୁ l ମୁଖ୍ୟତଃ NBRI ପକ୍ଷରୁ ଆମକୁ ଯେଉଁ 8 ଲକ୍ଷ ଚାରା ଦେଇଥିଲେ ତାକୁ ଆମେ ଚାଷୀଙ୍କୁ ଦେଇଥିଲୁ l ଆଉ ଏହି ଚାରାରୁ ଉତ୍ପାଦନ ଫୁଲକୁ ଏହି ଚାଷୀ ମାନେ 150 ଟଙ୍କା ପ୍ରତି କେଜିରେ ବିକ୍ରି କରୁଛନ୍ତି l ଆମର ଏହି ଫୁଲ ଚାଷରେ NBRI ସହ ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଓ ଉଦ୍ୟାନ କୃଷି ବିଭାଗର ସହଯୋଗ ରହିଛି l ଏହି କ୍ରମରେ ଆଗକୁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଆଉ 7ଟି ପଲି ହାଉସ ତିଆରି ହେବାକୁ ଯାଉଛି l ଏଥିରେ ୟୁଷ୍ଟୋମା, ଯରବେରା, ରଜନୀଗନ୍ଧା ପରି ଫୁଲ ଚାଷ କରିବାକୁ ଆମେ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛୁ l ପାଖାପାଖି 100 ଏକର ଜମିରେ ଫୁଲ ଚାଷ କରି ସନାତନପଲି ଗାଁ କୁ ଫୁଲର ଗାଁ ଭାବେ ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି କରିବୁ l

Flower selling hike in Diwali
Flower selling hike in Diwali (ETV Bharat Odisha)


ଏହାସହ ମନବୋଧ ବାରିକ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଚଳିତ ଦୀପାବଳିରେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଚାଷୀ 1 ଲକ୍ଷରୁ ଦେଢ଼ ଲକ୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲାଭ ପାଇଛନ୍ତି l ମୁଖ୍ୟତଃ ପୂର୍ବରୁ ଫୁଲର ଅଭାବୀ ବିକ୍ରି ରହି ଆସୁଥିଲା,ତେଵେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର FPO ହେବାରୁ ଫୁଲର ମାର୍କେଟର କୌଣସି ଅଭାବ ରହିଲା ନାହିଁ l ଏହା ଦ୍ୱାରା ଲାଭ କୌଣସି ଦଲାଲ ପାଖକୁ ନଯାଇ ସିଧା ସଳଖ ଚାଷୀର ପକେଟକୁ ଗଲା l ଆମ ଅଞ୍ଚଳର 64ଟି ଗାଁର ପ୍ରାୟ 50 ଜଣ ଚାଷୀ 100 ଏକର ଜମିରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗେଣ୍ଡୁ ଫୁଲ ଚାଷ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ଅନ୍ୟ ଫୁଲ ସବୁ ବର୍ତମାନ ଛୋଟ ଆକାର ରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି l ତେବେ ଗତ ବର୍ଷ ସବୁଜ ସନାତନପାଲି FPO ଜରିଆରେ ମୋଟ 15 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଫୁଲ ବ୍ୟବସାୟ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଚଳିତ ବର୍ଷ କେବଳ ଦୀପାବଳୀରେ 18 ରୁ 19 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ବ୍ୟବସାୟ ହୋଇଛି l ତେବେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଦୁର୍ଗାପୂଜାରୁ ଦୀପାବଳି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 30 ଲକ୍ଷ ଫୁଲ ବ୍ୟବସାୟ ହୋଇଥିବା ସବୁଜ ସନାତନପାଲି FPOର ପରିଚାଳନା ନିର୍ଦେଶକ ମନବୋଧ ବାରିକ କହିଛନ୍ତି l


ଅନ୍ୟପଟେ ଜିଲ୍ଲା ଉଦ୍ୟାନ କୃଷି ବିଭାଗ ରେ ADHO ମୌସୁମୀ ସରପଟିଆ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସବୁଜ ସନାତନପାଲି ଅଞ୍ଚଳ ରେ ପୂର୍ବରୁ ଚାଷୀ ମାନେ ଫୁଲ ଚାଷ କରି ଆସୁଛନ୍ତି l ତେଣୁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନା ଲାଗୁ କରାଯାଇ ଚାଷୀ ଲାଭ ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରାଯାଉଛି l ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ଫୁଲ ଚାଷ ପାଇଁ କେତେକ ପଲି ହାଉସ ତିଆରି ପାଇଁ ଯୋଜନା ରହିଛି l ମୁଖ୍ୟତଃ ଆଗକୁ ଜରବେରା ଚାଷ ପାଇଁ ଚାଷୀଙ୍କୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦିଆଯିବ l ଏହା ସହ ଆଗକୁ ଅନ୍ୟ କେତେକ ପଂଚାୟତ ରେ ମଧ୍ୟ ଗେଣ୍ଡୁ ଫୁଲ ଚାଷକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦିଆଯାଇ ନୂତନ କ୍ଳଷ୍ଟର ତିଆରି କରାଯିବ l କେତେକ ସ୍ଥାନରେ କାମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲାଣି l

Flower selling hike in Diwali
Flower selling hike in Diwali (ETV Bharat Odisha)



ତେବେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ସନାତନପାଲି ଅଞ୍ଚଳର ଚାଷୀ ଆଗୁଆ ଚାଷ କରି ଠିକ ସମୟରେ ଫୁଲ ଉତ୍ପାଦନ କରିଥିବାରୁ ଭଲ ଦାମରେ ଫୁଲ ବିକ୍ରି ହୋଇଥିଲା l ଏହି ଦୀପାବଳୀରେ ଏହି ଅଞ୍ଚଳର 4ଟି ପଂଚାୟତରୁ ମୋଟ 9ଟନ ଫୁଲ ବିକ୍ରି ହୋଇଛି l ଏହା FPO ଜରିଆରେ ସବୁ ଫୁଲ ବିକ୍ରି ହୋଇଥିବାରୁ ଚାଷୀ ଭଲ ଲାଭ ପାଇଛନ୍ତି l



ଇଟିଭି ଭାରତ, ସମ୍ବଲପୁର

SAMBALPUR FLOWER FARMER
SAMBALPUR JUJUMORA BLOCK
MARIGOLD CHRYSANTHEMUM TUBEROSE
DUSSEHRA DIWALI KALI PUJA 2025
FLOWER SELLING HIKE IN DIWALI

