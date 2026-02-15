ରାତି ୧୦ଟାରେ ଉଠିବ ମହାଦୀପ; 'ଦୀପ ଲଗାଇବା ସମୟରେ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତୁ'
ପ୍ରଭୁ ଲିଙ୍ଗରାଜାଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ବଢୁଛି ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ଭିଡ଼ । ପ୍ରଶାସନର ନିୟମକୁ ମାନିବା ସହ ଦୀପ ଲଗାଇବା ସମୟରେ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କଲେ ଭୁବନେଶ୍ବର ଡିସିପି ।
Published : February 15, 2026 at 6:49 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ବର: ସମୟ ଯେତିକି ବଢୁଛି ଲିଙ୍ଗରାଜା ମନ୍ଦିରରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ଭିଡ଼ ସେତିଛି ବଢୁଛି । ପ୍ରଶାସନର ନିୟମକୁ ମାନିବା ସହ ଦୀପ ଲଗାଇବା ସମୟରେ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କଲେ ଭୁବନେଶ୍ବର ଡିସିପି ଜଗମୋହନ ମୀନା । ସେପଟେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଧରି ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଥିବାରୁ କ୍ଷୋଭ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ।
ଏନେଇ ଡିସିପି ଜଗମୋହନ ମୀନା କହିଛନ୍ତି,"ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳାର ସହ ଭକ୍ତମାନେ ପ୍ରଭୁ ଲିଙ୍ଗରାଜଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି । ଚଳିତ ଥର ସୁରକ୍ଷା କାର୍ଯ୍ୟରେ ପ୍ରାୟ ୪୦ ପ୍ଲାଟୁନ ଫୋର୍ସ ମୁତୟନ ରହିଛନ୍ତି । ଉତ୍ତର ଦ୍ୱାର, ଦକ୍ଷିଣ ଦ୍ୱାର ଓ ସିଂଘ ଦ୍ୱାରରେ ସବୁଠି ପୋଲିସ ମୁତୟନ କରାଯାଉଛି । ଏଥିରେ ୩ ଜଣ ଡିସିପି ରାଙ୍କର ଅଫିସର, ସିନିୟର ଅଫିସର, ୬ ଜଣ ଅଡିସନାଲ ଡିସିପି, ୨୦୦ରୁ ଅଧିକ ଅଫିସର ନିୟୋଜିତ ରହିଛନ୍ତି । ଏହାସହ ସମୟ ଅନୁସାରେ ମନ୍ଦିରର ସମସ୍ତ ରୀତିନୀତି ଜାରି ରହିଛି । ଅଗ୍ନି ନିରାପତ୍ତା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗର ଅଧିକାରୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଛନ୍ତି । ଯଦି କୌଣସି ଅଘଟଣା ଘଟେ, ତେବେ ତୁରନ୍ତ କିଭଳି ଭାବରେ ସୁରକ୍ଷା ଦିଆଯାଇପାରିବ, ସେନେଇ ସମସ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି । ବିଶେଷକରି ଯେଉଁଠାରେ ଦୀପ ଜଳା ହେଉଛି, ସେଠାରେ ଅଘଟଣ ଘଟିପାରେ । ଏହା ଉପରେ ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ କଡ଼ା ନଜର ରଖିଛି । ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମେ ଆନୁରୋଧ କରୁଛୁ ଯେ, ଦୀପ ଲଗାଇଲା ବେଳେ ନିଜେ ସାବଧାନତା ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତୁ ।"
ଡିସିପିଙ୍କ ଅପିଲ୍:
ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି," ଟ୍ରାଫିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ୮ ପ୍ଲାଟୁନ ପୋଲିସ ଫୋର୍ସ ମୁତୟନ କରାଯାଇଛି । ମନ୍ଦିର ଚାରି ପାଖରେ ଯେଉଁ ରୋଡ଼ ସବୁ ସଂଯୋଗ କରୁଛି, ସେଠାରେ ଚେକ୍ ଗେଟ୍ କରାଯାଇଛି । ଅଯଥାରେ ଗାଡି ମନ୍ଦିର ନିକଟକୁ ଛଡାଯାଉନାହିଁ । ଟ୍ରାଫିକ ପାଇଁ ଲୋକାମାନେ ପାର୍କିଂ ସ୍ଥାନରେ ଗାଡି ରଖନ୍ତୁ । ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମର ଆନୁରୋଧ ରହିବ କି ଟ୍ରାଫିକ୍ ନିୟମକୁ ନିହାତି ପାଳନ କରନ୍ତୁ । ପ୍ରଭୁ ଲିଙ୍ଗରାଜଙ୍କ ମହାଦୀପ ରାତି ୧୦ ଟାରେ ଉଠିବ ବୋଲି ସମୟ ନିର୍ଘଣ୍ଟ ହୋଇଛି । ପୂର୍ବ ବର୍ଷ ଭଳି ଯେପରି କୌଣସି ଅଘଟଣ ନ ହୁଏ, ସେଥିପ୍ରତି ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ବ ଦିଆଯାଇଛି । "
କ୍ଷୋଭ ପ୍ରକାଶ କଲେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ:
ସେପଟେ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧାଡିରେ ଠିଆ ହୋଇ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ଲିଙ୍ଗରାଜଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇନଥିବାରୁ କ୍ଷୋଭ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ । ଜଣେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ କହିଛନ୍ତି ଯେ," ଆମେ ଦୀର୍ଘ ୧୦ ଘଣ୍ଟା ହେଲା ଲାଇନରେ ଠିଆ ହୋଇଛୁ । ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମକୁ ଦର୍ଶନ ମିଳିନାହିଁ । ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ କୌଣସି ବ୍ୟବସ୍ଥା ସଠିକ ଢଙ୍ଗରେ କରାଯାଇନାହିଁ । "
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର