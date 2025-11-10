ETV Bharat / state

ଜମୁଛି ରାଜଧାନୀ ବାଲିଯାତ୍ରା: ମେଳା ଓ ଦୋଳିର ମଜା ନେଉଛନ୍ତି ଲୋକେ, ୧୦ କୋଟି ବ୍ୟବସାୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ

ଜମୁଛି ଭୁବନେଶ୍ୱର ବାଲିଯାତ୍ରା ମହୋତ୍ସବ । ଶୀତୁଆ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀଙ୍କ ଗୀତରେ ମତୁଆଲା ହେଉଛନ୍ତି ରାଜଧାନୀବାସୀ ।

Bhubaneswar Baliyatra Mahotsav 2025 gate
Bhubaneswar Baliyatra Mahotsav 2025 Gate (ETV Bharat Odisha)
Published : November 10, 2025 at 1:29 PM IST

Bhubaneswar Baliyatra Mahotsav 2025 ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଜମୁଛି ଭୁବନେଶ୍ୱର ବାଲିଯାତ୍ରା ମହୋତ୍ସବ । ଶୀତୁଆ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ମେଳା ଓ ଦୋଳିର ମଜା ନେଉଛନ୍ତି ରାଜଧାନୀବାସୀ । ଚାହିଦାକୁ ନେଇ ବଢୁଛି କଳେବର । ୨୦୦ଟି ଷ୍ଟଲରୁୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଏହି ମହୋତ୍ସବ ଏବେ ଦେଢ଼ ହଜାର ଷ୍ଟଲରେ ପହଞ୍ଚିଲାଣି । ଚଳିତ ବର୍ଷ ୧୦ କୋଟି ବ୍ୟବସାୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି ଭୁବନେଶ୍ୱର ବାଲିଯାତ୍ରା ମହୋତ୍ସବ ସମିତି ।

Bhubaneswar Baliyatra Mahotsav
Huge crowd at Bhubaneswar Baliyatra Mahotsav (ETV Bharat Odisha)

ଭୁବନେଶ୍ୱର ବାଲିଯାତ୍ରା ପଡିଆରେ ଖଚାଖଚ୍‌ ଭିଡ:

ଐତିହ୍ୟ ଓ ପରମ୍ପରାର ନିଦର୍ଶନକୁ ନେଇ କୁଆଖାଇ ନଦୀ ପଠାରେ ଜମୁଛି ଭୁବନେଶ୍ୱର ବାଲିଯାତ୍ରା ମହୋତ୍ସବ 2025 । ନଭେମ୍ବର 5 ତାରିଖରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ବାଲିଯାତ୍ରା ମହୋତ୍ସବ 6 ଦିନରେ ପହଞ୍ଚିଛି । ସନ୍ଧ୍ୟା ହେବା ମାତ୍ରେ ବାଲିଯାତ୍ରା ମହୋତ୍ସବରେ ରାଜଧାନୀବାସୀଙ୍କର ଲାଗୁଛି ଖଚାଖଚ ଭିଡ । ସବୁ ବର୍ଷ ପରି ଏଥର ମଧ୍ୟ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବାଲିଯାତ୍ରା ପଲିଥିନ ମୁକ୍ତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ସ୍ୱଚ୍ଛତାକୁ ବେଶ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି ।

Bhubaneswar Baliyatra Mahotsav 2025 gate
Bhubaneswar Baliyatra Mahotsav 2025 gate (ETV Bharat Odisha)

ମେଳା ଓ ଦୋଳିର ମଜା ନେଉଛନ୍ତି ରାଜଧାନୀବାସୀ:

ଖାଦ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଘରକରଣା ସାମଗ୍ରୀ, ଦୋଳି, ସୌଖିନ ଜିନିଷ ସବୁକିଛିର ସମ୍ଭାର ବାଲିଯାତ୍ରାରେ ରହିଥିବା ବେଳେ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲେ ମେଳା ଓ ଦୋଳିର ମଜା ନେଉଛନ୍ତି ରାଜଧାନୀବାସୀ । ପରିବାର ଓ ପ୍ରିୟଜନଙ୍କ ସହ ଆସି ମେଳା ବୁଲୁଥିବା ବେଳେ ଠୁଙ୍କାପୁରୀ, ଚାଟ ଦହିବରା, ମଥୁରା କେକ ଓ ଲଙ୍କା ଷ୍ଟଲ ପାଖରେ ଲୋକଙ୍କ ଭିଡ ଜମୁଛି । ମେଳାରେ ଲାଗିଥିବା ଖାଦ୍ୟ ପସରାର ମଜା ନେଉଛନ୍ତି ରାଜଧାନୀବାସୀ । ଏସବୁ ଭିତରେ ସବୁଠୁ କୌତୁହଳ ରହିଛି ରାମ ଦୋଳି, ବ୍ରେକ ଡ୍ୟାନ୍ସ ସହ ଛୋଟ ଛୁଆଙ୍କ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଦୋଳି । ମେଳାରେ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବଡ ଯାଏ ସମସ୍ତେ ଦୋଳିରେ ବେଶ ମଜା ଉଠାଇଛନ୍ତି ।

ଭୁବନେଶ୍ୱର ବାଲିଯାତ୍ରାକୁ ବୁଲିବାକୁ ଆସିଥିବା ଜଣେ ରାଜଧାନୀବାସୀ କହିଛନ୍ତି, ‘କଟକ ବାଲିଯାତ୍ରା ଯେହେତୁ ଆମ ଘରଠୁ ବହୁ ଦୂର ସେଥିପାଇଁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବାଲିଯାତ୍ରା ବୁଲିବା ପାଇଁ ଆସୁଛି । ଏଠାକୁ ଆସି ବହୁତ ମଜା ଲାଗିଲା । ମ୍ୟୁଜିକ ଶୋ ହେଉଛି, ବିଭିନ୍ନ ଷ୍ଟାର ସିଙ୍ଗରମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଷ୍ଟଲ ପଡିଛି ।’

singer antara chakraborty performance at Bhubaneswar
singer antara chakraborty performance at Bhubaneswar (ETV Bharat Odisha)

କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀଙ୍କ ଗୀତରେ ମତୁଆଲା ଦର୍ଶକ:

ଏହି ନୌବାଣିଜ୍ୟ ମେଳା ବାଲିଯାତ୍ରାର ଆଉ ଏକ ଆକର୍ଷଣର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ରହିଛି ଓଲିଉଡ଼ କଳାକାର ବା କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀଙ୍କ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ । ବେଶ ଜଣାଶୁଣା କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ଶୀତୁଆ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ କଣ୍ଠର ଯାଦୁରେ ମତୁଆଲା କରୁଛନ୍ତି । ନୃତ୍ୟ ଗୀତ ସହ ରଙ୍ଗାରଙ୍ଗ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଲୋକପ୍ରିୟ ଗୀତ ଗାଇ ଦର୍ଶକଙ୍କ ହୃଦୟକୁ ଜିତୁଛନ୍ତି ଗାୟକ ଓ ଗାୟିକା । ରବିବାର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ଅନ୍ତରା ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ଶୀତୁଆ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଲୋକପ୍ରିୟ ଗୀତ ମାଧ୍ୟମରେ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ମତୁଆଲା କରିଥିଲେ । ଆଉ ମଧ୍ୟ ଚଳିତ ବର୍ଷ ମେଳାରେ ବେଶ ଜଣାଶୁଣା କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ କୁମାର ବାପି, ଦିପ୍ତିମୟୀ ଦାସ, ସ୍ୱଂୟ ପାଢୀ, ଅନ୍ତରା ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ନିଜର କଣ୍ଠର ଯାଦୁରେ ମତୁଆଲା କରିଥିବା ବେଳେ ଆଗକୁ ବର୍ଣ୍ଣାଳୀ ହୋତା, ଦୀପ୍ତିରେଖା,ଇରା ମହାନ୍ତି, ଋକଶୁନା, ଓ ଅସୀମା ପଣ୍ଡାଙ୍କ ଭଳି ଲୋକପ୍ରିୟ ଗାୟିକା ଓ ଗାୟକ ସାମିଲ ହେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ।

Bhubaneswar Baliyatra Mahotsav 2025 gate
Bhubaneswar Baliyatra Mahotsav 2025 gate (ETV Bharat Odisha)

୮ ରୁ ୧୦ କୋଟି ବ୍ୟବସାୟ ହେବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ:
ଭୁବନେଶ୍ୱର ବାଲିଯାତ୍ରା ପଡିଆରେ ଦେଢ ହଜାରରୁ ଅଧିକ ଦୋକାନୀ ନିଜର ପସରା ମେଲାଇଥାନ୍ତି । ଗତ ବର୍ଷ ୯ ଦିନର ଏହି ମହୋତ୍ସବରେ ୭ କୋଟି ଟଙ୍କାର ବ୍ୟବସାୟ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏଥର ୮ ରୁ ୧୦ କୋଟି ବ୍ୟବସାୟ ହେବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛି ଭୁବନେଶ୍ୱର ବାଲିଯାତ୍ରା ମହୋତ୍ସବ ସମିତି । ସୁରକ୍ଷା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବାଲିଯାତ୍ରା ପାଇଁ ୧୨ ପ୍ଲାଟୁନ ପୋଲିସ ଫୋର୍ସ ମୁତୟନ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏଥିରେ ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗର ମଧ୍ୟ ସହଯୋଗ ରହିଛି । ତିନୋଟି ପାର୍କିଙ୍ଗ ସ୍ଥାନ ସହ ପୋଲିସ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କକ୍ଷ ମଧ୍ୟ ଖୋଲାଯାଇଛି ।

Bhubaneswar Baliyatra Mahotsav 2025
Bhubaneswar Baliyatra Mahotsav 2025 (ETV Bharat Odisha)

ଭୁବନେଶ୍ୱର ବାଲିଯାତ୍ରା ସମିତିର ସହ ସମ୍ପାଦକ ବିନେଶ କୁମାର ସାହୁ କହିଛନ୍ତି, ‘ଭୁବନେଶ୍ୱର ବାଲିଯାତ୍ରା ସମିତି ଏହା ଭାଇଚାରାର ପର୍ବ । ସବୁଆଡେ ସଫା ସୁତୁରା ରଖାଯାଇଛି । କେଉଁଠି ଧୂଳିଟିଏ ବି ନାହିଁ । ସିସିଟିଭି କ୍ୟାମେରା ଲାଗିଛି । ସମିତି ସଦସ୍ୟମାନେ ବି ଉପସ୍ଥିତ ରହିଛନ୍ତି । ସବୁପ୍ରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି । କୌଣସିରେ ଅବହେଳା କରାଯାଇନାହିଁ । ସବୁଠୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଓ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାବେ ବାଲିଯାତ୍ରା ପାଳନ କରାଯାଉଛି ।"

SHG woman selling painting in Bhubaneswar Baliyatra Mahotsav
SHG woman selling painting in Bhubaneswar Baliyatra Mahotsav (ETV Bharat Odisha)

200ରୁ 1500 ଷ୍ଟଲ:

2017 ମସିହାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଭୁବନେଶ୍ୱର ବାଲିଯାତ୍ରା ମହୋତ୍ସବ ଚଳିତ ବର୍ଷ 9 ବର୍ଷରେ ପହଞ୍ଚିଛି । କୁଆଖାଇ ନଦୀପଠାରେ ଓଡ଼ିଶାର ନୌବାଣିଜ୍ୟର ଅନନ୍ୟ ଇତିହାସକୁ ମନେରଖିବା ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ବାଲିଯାତ୍ରା ମହୋତ୍ସବ । ପ୍ରଥମ ବର୍ଷ 200 ଷ୍ଟଲରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଭୁବନେଶ୍ୱର ବାଲିଯାତ୍ରା ପଡିଆରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଢ ହଜାର ଷ୍ଟଲ ପଡୁଛି ।

Bhubaneswar Baliyatra Mahotsav
Huge crowd at Bhubaneswar Baliyatra Mahotsav (ETV Bharat Odisha)

ଭୁବନେଶ୍ୱର ବାଲିଯାତ୍ରା ପଡିଆର ଲୋକ ସମ୍ପର୍କ ଅଧିକାରୀ ପଦ୍ମ ଲୋଚନ ପରିଡା କହିଛନ୍ତି, ‘ସବୁପ୍ରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି । ଧୂଳି ନ ଉଡିବା ପାଇଁ ଚାରିଆଡେ ମ୍ୟାଟିଂ ହୋଇଛି । ମଦର ଚାଇଲ୍ଡ ଫିଡିଂ କରାଇବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି । ସୁରକ୍ଷା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ପୋଲିସ, ଓଡ୍ରାଫ ଓ ସ୍ବେଚ୍ଛାସେବୀମାନେ ରହିଛନ୍ତି । ଚଳିତ ବର୍ଷ ଦେଢ ହଜାର ଷ୍ଟଲ ପଡିଛି । ସେଲ୍ଫି ପଏଣ୍ଟ 2ଟି ହୋଇଛି । ବାଲୁକା ଶିଳ୍ପୀ ଆସିଛନ୍ତି । ବାଲୁକା କଳା କରାଯାଉଛି ।’

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର

