ଜମୁଛି ରାଜଧାନୀ ବାଲିଯାତ୍ରା: ମେଳା ଓ ଦୋଳିର ମଜା ନେଉଛନ୍ତି ଲୋକେ, ୧୦ କୋଟି ବ୍ୟବସାୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ
ଜମୁଛି ଭୁବନେଶ୍ୱର ବାଲିଯାତ୍ରା ମହୋତ୍ସବ । ଶୀତୁଆ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀଙ୍କ ଗୀତରେ ମତୁଆଲା ହେଉଛନ୍ତି ରାଜଧାନୀବାସୀ ।
Published : November 10, 2025 at 1:29 PM IST
Bhubaneswar Baliyatra Mahotsav 2025 ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଜମୁଛି ଭୁବନେଶ୍ୱର ବାଲିଯାତ୍ରା ମହୋତ୍ସବ । ଶୀତୁଆ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ମେଳା ଓ ଦୋଳିର ମଜା ନେଉଛନ୍ତି ରାଜଧାନୀବାସୀ । ଚାହିଦାକୁ ନେଇ ବଢୁଛି କଳେବର । ୨୦୦ଟି ଷ୍ଟଲରୁୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଏହି ମହୋତ୍ସବ ଏବେ ଦେଢ଼ ହଜାର ଷ୍ଟଲରେ ପହଞ୍ଚିଲାଣି । ଚଳିତ ବର୍ଷ ୧୦ କୋଟି ବ୍ୟବସାୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି ଭୁବନେଶ୍ୱର ବାଲିଯାତ୍ରା ମହୋତ୍ସବ ସମିତି ।
ଭୁବନେଶ୍ୱର ବାଲିଯାତ୍ରା ପଡିଆରେ ଖଚାଖଚ୍ ଭିଡ:
ଐତିହ୍ୟ ଓ ପରମ୍ପରାର ନିଦର୍ଶନକୁ ନେଇ କୁଆଖାଇ ନଦୀ ପଠାରେ ଜମୁଛି ଭୁବନେଶ୍ୱର ବାଲିଯାତ୍ରା ମହୋତ୍ସବ 2025 । ନଭେମ୍ବର 5 ତାରିଖରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ବାଲିଯାତ୍ରା ମହୋତ୍ସବ 6 ଦିନରେ ପହଞ୍ଚିଛି । ସନ୍ଧ୍ୟା ହେବା ମାତ୍ରେ ବାଲିଯାତ୍ରା ମହୋତ୍ସବରେ ରାଜଧାନୀବାସୀଙ୍କର ଲାଗୁଛି ଖଚାଖଚ ଭିଡ । ସବୁ ବର୍ଷ ପରି ଏଥର ମଧ୍ୟ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବାଲିଯାତ୍ରା ପଲିଥିନ ମୁକ୍ତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ସ୍ୱଚ୍ଛତାକୁ ବେଶ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି ।
ମେଳା ଓ ଦୋଳିର ମଜା ନେଉଛନ୍ତି ରାଜଧାନୀବାସୀ:
ଖାଦ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଘରକରଣା ସାମଗ୍ରୀ, ଦୋଳି, ସୌଖିନ ଜିନିଷ ସବୁକିଛିର ସମ୍ଭାର ବାଲିଯାତ୍ରାରେ ରହିଥିବା ବେଳେ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲେ ମେଳା ଓ ଦୋଳିର ମଜା ନେଉଛନ୍ତି ରାଜଧାନୀବାସୀ । ପରିବାର ଓ ପ୍ରିୟଜନଙ୍କ ସହ ଆସି ମେଳା ବୁଲୁଥିବା ବେଳେ ଠୁଙ୍କାପୁରୀ, ଚାଟ ଦହିବରା, ମଥୁରା କେକ ଓ ଲଙ୍କା ଷ୍ଟଲ ପାଖରେ ଲୋକଙ୍କ ଭିଡ ଜମୁଛି । ମେଳାରେ ଲାଗିଥିବା ଖାଦ୍ୟ ପସରାର ମଜା ନେଉଛନ୍ତି ରାଜଧାନୀବାସୀ । ଏସବୁ ଭିତରେ ସବୁଠୁ କୌତୁହଳ ରହିଛି ରାମ ଦୋଳି, ବ୍ରେକ ଡ୍ୟାନ୍ସ ସହ ଛୋଟ ଛୁଆଙ୍କ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଦୋଳି । ମେଳାରେ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବଡ ଯାଏ ସମସ୍ତେ ଦୋଳିରେ ବେଶ ମଜା ଉଠାଇଛନ୍ତି ।
ଭୁବନେଶ୍ୱର ବାଲିଯାତ୍ରାକୁ ବୁଲିବାକୁ ଆସିଥିବା ଜଣେ ରାଜଧାନୀବାସୀ କହିଛନ୍ତି, ‘କଟକ ବାଲିଯାତ୍ରା ଯେହେତୁ ଆମ ଘରଠୁ ବହୁ ଦୂର ସେଥିପାଇଁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବାଲିଯାତ୍ରା ବୁଲିବା ପାଇଁ ଆସୁଛି । ଏଠାକୁ ଆସି ବହୁତ ମଜା ଲାଗିଲା । ମ୍ୟୁଜିକ ଶୋ ହେଉଛି, ବିଭିନ୍ନ ଷ୍ଟାର ସିଙ୍ଗରମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଷ୍ଟଲ ପଡିଛି ।’
କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀଙ୍କ ଗୀତରେ ମତୁଆଲା ଦର୍ଶକ:
ଏହି ନୌବାଣିଜ୍ୟ ମେଳା ବାଲିଯାତ୍ରାର ଆଉ ଏକ ଆକର୍ଷଣର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ରହିଛି ଓଲିଉଡ଼ କଳାକାର ବା କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀଙ୍କ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ । ବେଶ ଜଣାଶୁଣା କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ଶୀତୁଆ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ କଣ୍ଠର ଯାଦୁରେ ମତୁଆଲା କରୁଛନ୍ତି । ନୃତ୍ୟ ଗୀତ ସହ ରଙ୍ଗାରଙ୍ଗ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଲୋକପ୍ରିୟ ଗୀତ ଗାଇ ଦର୍ଶକଙ୍କ ହୃଦୟକୁ ଜିତୁଛନ୍ତି ଗାୟକ ଓ ଗାୟିକା । ରବିବାର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ଅନ୍ତରା ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ଶୀତୁଆ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଲୋକପ୍ରିୟ ଗୀତ ମାଧ୍ୟମରେ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ମତୁଆଲା କରିଥିଲେ । ଆଉ ମଧ୍ୟ ଚଳିତ ବର୍ଷ ମେଳାରେ ବେଶ ଜଣାଶୁଣା କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ କୁମାର ବାପି, ଦିପ୍ତିମୟୀ ଦାସ, ସ୍ୱଂୟ ପାଢୀ, ଅନ୍ତରା ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ନିଜର କଣ୍ଠର ଯାଦୁରେ ମତୁଆଲା କରିଥିବା ବେଳେ ଆଗକୁ ବର୍ଣ୍ଣାଳୀ ହୋତା, ଦୀପ୍ତିରେଖା,ଇରା ମହାନ୍ତି, ଋକଶୁନା, ଓ ଅସୀମା ପଣ୍ଡାଙ୍କ ଭଳି ଲୋକପ୍ରିୟ ଗାୟିକା ଓ ଗାୟକ ସାମିଲ ହେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ।
୮ ରୁ ୧୦ କୋଟି ବ୍ୟବସାୟ ହେବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ:
ଭୁବନେଶ୍ୱର ବାଲିଯାତ୍ରା ପଡିଆରେ ଦେଢ ହଜାରରୁ ଅଧିକ ଦୋକାନୀ ନିଜର ପସରା ମେଲାଇଥାନ୍ତି । ଗତ ବର୍ଷ ୯ ଦିନର ଏହି ମହୋତ୍ସବରେ ୭ କୋଟି ଟଙ୍କାର ବ୍ୟବସାୟ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏଥର ୮ ରୁ ୧୦ କୋଟି ବ୍ୟବସାୟ ହେବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛି ଭୁବନେଶ୍ୱର ବାଲିଯାତ୍ରା ମହୋତ୍ସବ ସମିତି । ସୁରକ୍ଷା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବାଲିଯାତ୍ରା ପାଇଁ ୧୨ ପ୍ଲାଟୁନ ପୋଲିସ ଫୋର୍ସ ମୁତୟନ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏଥିରେ ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗର ମଧ୍ୟ ସହଯୋଗ ରହିଛି । ତିନୋଟି ପାର୍କିଙ୍ଗ ସ୍ଥାନ ସହ ପୋଲିସ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କକ୍ଷ ମଧ୍ୟ ଖୋଲାଯାଇଛି ।
ଭୁବନେଶ୍ୱର ବାଲିଯାତ୍ରା ସମିତିର ସହ ସମ୍ପାଦକ ବିନେଶ କୁମାର ସାହୁ କହିଛନ୍ତି, ‘ଭୁବନେଶ୍ୱର ବାଲିଯାତ୍ରା ସମିତି ଏହା ଭାଇଚାରାର ପର୍ବ । ସବୁଆଡେ ସଫା ସୁତୁରା ରଖାଯାଇଛି । କେଉଁଠି ଧୂଳିଟିଏ ବି ନାହିଁ । ସିସିଟିଭି କ୍ୟାମେରା ଲାଗିଛି । ସମିତି ସଦସ୍ୟମାନେ ବି ଉପସ୍ଥିତ ରହିଛନ୍ତି । ସବୁପ୍ରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି । କୌଣସିରେ ଅବହେଳା କରାଯାଇନାହିଁ । ସବୁଠୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଓ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାବେ ବାଲିଯାତ୍ରା ପାଳନ କରାଯାଉଛି ।"
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:
ବାଲିଯାତ୍ରାରେ MBA ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଷ୍ଟଲ, ଆବର୍ଜନାରୁ କରିଛନ୍ତି ଆକର୍ଷଣୀୟ ଜିନିଷ
ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ପିନ୍ଧି ପରିବେଶ ସଚେତନତା ବାର୍ତ୍ତା ଦେଲେ ବାପି, କଳିଙ୍ଗ ବାଲିଯାତ୍ରାରେ ଆକର୍ଷଣର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ
କଟକ ବାଲିଯାତ୍ରାରେ ଇଣ୍ଡୋନେସିଆ ପ୍ୟାଭିଲିଅନ, ବଢୁଛି ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଆଗ୍ରହ
200ରୁ 1500 ଷ୍ଟଲ:
2017 ମସିହାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଭୁବନେଶ୍ୱର ବାଲିଯାତ୍ରା ମହୋତ୍ସବ ଚଳିତ ବର୍ଷ 9 ବର୍ଷରେ ପହଞ୍ଚିଛି । କୁଆଖାଇ ନଦୀପଠାରେ ଓଡ଼ିଶାର ନୌବାଣିଜ୍ୟର ଅନନ୍ୟ ଇତିହାସକୁ ମନେରଖିବା ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ବାଲିଯାତ୍ରା ମହୋତ୍ସବ । ପ୍ରଥମ ବର୍ଷ 200 ଷ୍ଟଲରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଭୁବନେଶ୍ୱର ବାଲିଯାତ୍ରା ପଡିଆରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଢ ହଜାର ଷ୍ଟଲ ପଡୁଛି ।
ଭୁବନେଶ୍ୱର ବାଲିଯାତ୍ରା ପଡିଆର ଲୋକ ସମ୍ପର୍କ ଅଧିକାରୀ ପଦ୍ମ ଲୋଚନ ପରିଡା କହିଛନ୍ତି, ‘ସବୁପ୍ରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି । ଧୂଳି ନ ଉଡିବା ପାଇଁ ଚାରିଆଡେ ମ୍ୟାଟିଂ ହୋଇଛି । ମଦର ଚାଇଲ୍ଡ ଫିଡିଂ କରାଇବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି । ସୁରକ୍ଷା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ପୋଲିସ, ଓଡ୍ରାଫ ଓ ସ୍ବେଚ୍ଛାସେବୀମାନେ ରହିଛନ୍ତି । ଚଳିତ ବର୍ଷ ଦେଢ ହଜାର ଷ୍ଟଲ ପଡିଛି । ସେଲ୍ଫି ପଏଣ୍ଟ 2ଟି ହୋଇଛି । ବାଲୁକା ଶିଳ୍ପୀ ଆସିଛନ୍ତି । ବାଲୁକା କଳା କରାଯାଉଛି ।’
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର