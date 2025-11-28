ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ-ମୟୂରଭଞ୍ଜ ସୀମାନ୍ତରୁ ବିପୁଳ ବିସ୍ଫୋରକ ଜବତ, ୨ ଗିରଫ
ସୀମାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳରୁ ବିପୁଳ ପରିମାଣର ବିସ୍ଫୋରକ ସାମଗ୍ରୀ ଜବତ । ୨ ଜଣ ଗିରଫ । ବାଇକ ଜବତ । ପୋଲିସର ତଦନ୍ତ ଜାରି ।
Published : November 28, 2025 at 8:51 PM IST
Explosives Seized in Mayurbhanj ରାଇରଙ୍ଗପୁର (ମୟୂରଭଞ୍ଜ): ବାଇକରେ ବିପୁଳ ପରିମାଣର ବିସ୍ଫୋରକ ନେଇ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ପୋଲିସ ଦ୍ଵାରା ଜବତ କରାଯାଇଛି । ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ-ମୟୂରଭଞ୍ଜ ସୀମାନ୍ତବର୍ତ୍ତୀ ଗୋରୁମହିଷାଣି ଥାନା ଅଞ୍ଚଳରୁ ବିସ୍ଫୋରକ ଜବତ କରାଯାଇଛି । ଘଟଣାରେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିବା ସହ ବାଇକ ଜବତ କରିଛି ପୋଲିସ । ଗିରଫ ଅଭିଯୁକ୍ତମାନେ ହେଲେ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର ତିରିଂ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ କୁଲଡିହା ଗ୍ରାମର ଚନ୍ଦ୍ର ଶେଖର ନାୟକ(୪୫) ଓ ନନ୍ଦାବସା ଗ୍ରାମର ଜେସାଇ ମାର୍ଣ୍ଡି(୨୨) ।
ବିସ୍ଫୋରକ ଜବତ:
ରାଇରଙ୍ଗପୁର ଏସଡିପିଓ ଗୋକୁଳାନନ୍ଦ ସାହୁ କହିଛନ୍ତି, ଏକ ବାଇକରେ ବିପୁଳ ପରିମାଣର ଡେଟୋନେଟର ବିସ୍ଫୋରକ ସାମଗ୍ରୀ ଚାଲାଣ ହେଉଥିବା ନେଇ ବିଶ୍ୱସ୍ଥ ସୂତ୍ରରୁ ଗୋରୁମହିଷାଣି ଥାନା ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଖବର ମିଳିଥିଲା । ଯାହାକୁ ନେଇ ଏକ ପାଟ୍ରୋଲିଂ ଟିମ ନୂଆଡ଼ିହି ଗ୍ରାମ ନିକଟରେ ଯାଞ୍ଚ କରୁଥିଲେ । ଏହି ସମୟରେ ଏକ ବାଇକରେ ଦୁଇ ବ୍ୟକ୍ତି ବିସ୍ଫୋରକ ନେଇ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ପୋଲିସକୁ ଦେଖି ଚମ୍ପଟ ମାରିଥିଲେ । ପୋଲିସ ଟିମ୍ ସେମାନଙ୍କ ପିଛା କରି ମାର୍ଚାଗୋଡା ଗ୍ରାମ ନିକଟରୁ ଦୁଇ ଜଣକୁ ଧରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଥିଲା । ବାଇକରେ ଥିବା ଏକ ବ୍ୟାଗ ଯାଞ୍ଚ କରିବା ବେଳେ ସେଥିରୁ ୫୮୫ ଜିଲୋଟିନ, ୧୭୫ଟି ଡେଟୋନେଟର ଓ ପ୍ରାୟ ୩୦୦ ମିଟର କଏଲ ଜବତ କରିଛି ପୋଲିସ ।
ପାଟ୍ରୋଲିଂ କଡାକଡି:
ସେମାନେ କେରକେରା ଗ୍ରାମର ଜେନା ବାବୁଙ୍କ ନିକଟରୁ ଉକ୍ତ ବିସ୍ଫୋରକ ଗୁଡିକ କିଣିକି ଆଣିଥିବା ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି । ଏନେଇ କୌଣସି ସରକାରୀ କାଗଜପତ୍ର ଦେଖାଇ ପାରିନଥିଲେ । ବେଆଇନ ଭାବେ ବିପୁଳ ପରିମାଣର ବିସ୍ଫୋରକ ସାମଗ୍ରୀ ଚାଲାଣ କରିଥିବାରୁ ସେମାନେ କୌଣସି ଅପରାଧିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଭିଆଇବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ଯାହାକୁ ନେଇ ପୋଲିସ ସେସବୁ ଜବତ କରିବା ସହ ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି । ତେବେ ସୀମାନ୍ତବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳରୁ ବିପୁଳ ପରିମାଣର ବିସ୍ଫୋରକ ଜବତ ହେବାକୁ ନେଇ ପୋଲିସ ପାଟ୍ରୋଲିଂ ପ୍ରକ୍ରିୟା କଡାକଡି କରିଛନ୍ତି ।
କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ:
ଏନେଇ ରାଇରଙ୍ଗପୁର ଏସଡିପିଓ ଗୋକୁଳାନନ୍ଦ ସାହୁ କହିଛନ୍ତି, "ଗତ ୨୬ ତାରିଖ ଦିନ ରାତିରେ ଗୋରୁମହିଷାଣୀ ଥାନାର ଏସଆଇ ବିକାଶ ରଞ୍ଜନ ନାଏକ ଓ କିଛି ପୋଲିସ ପାଟ୍ରୋଲିଂ କରୁଥିବା ସମୟରେ ବାଇକରେ ଥିବା ଦୁଇ ଜଣ ଯୁବକଙ୍କୁ ଧରିଥିଲେ । ସେମାନଙ୍କ ନିକଟରୁ ବିସ୍ଫୋରକ ସାମଗ୍ରୀ ଜବତ କରିଥିଲେ । ୫୮୫ଟି ଜିଲେଟିନ, ୧୭୫ଟି ଡେଟୋନେଟର ଓ ପାଖାପାଖି ୩୦୦ ମିଟର ଇଲେକ୍ଟ୍ରି ତାର ଜବତ କରିଥିଲେ । ସେମାନେ କୌଣସି ସରକାରୀ କାଗଜପତ୍ର ଦେଖାଇ ପାରିନଥିଲେ । ତେଣୁ ଉଭୟଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯିବା ସହିତ ଗୋରୁମହିଷାଣୀ ଥାନାରେ ପୋଲିସ କେସ ନଂ ୧୨୪/୨୦୨୫ରେ ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ କରାଯାଇଛି । ସେମାନଙ୍କୁ ପୋଲିସ ପଚରାଉଚୁରା ଜାରି ରଖିଛି । ଆଜି ଉଭୟଙ୍କୁ ରାଇରଙ୍ଗପୁର କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରାଯିବ ବୋଲି ।"