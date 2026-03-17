ସିବିଆଇ ଅଧିକାରୀ ପରିଚୟ ଦେଇ ୮୬୨ ଗ୍ରାମ ସୁନା ଅଳଙ୍କାର ଲୁଟ୍, 3 ଆନ୍ତଃରାଜ୍ୟ ଲୁଟେରା ଗିରଫ
ସିବିଆଇ ଅଧିକାରୀ ପରିଚୟ ଦେଇ କୋଟିଏ ଟଙ୍କାର ସୁନା ଲୁଟ ଘଟଣା । 3 ଆନ୍ତଃରାଜ୍ୟ ଲୁଟେରା ଗିରଫ । 88 ଗ୍ରାମ ସୁନା ଅଳଙ୍କାର ଜବତ ।
Published : March 17, 2026 at 8:23 AM IST
ବ୍ରହ୍ମପୁର: ଧରା ପଡିଲେ ନକଲି CBI ଅଧିକାରୀ । ନିଜକୁ ସିବିଆଇ ଅଧିକାରୀ ବୋଲି ପରିଚୟ ଦେଇ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ ଲୁଟ୍ କରୁଥିଲେ । ବ୍ରହ୍ମପୁର ରେଳଷ୍ଟେସନ ନିକଟରୁ ୮୬୨ ଗ୍ରାମ ସୁନା ଅଳଙ୍କାର ଲୁଟ୍ ଅଭିଯୋଗ ହେବା ପରେ ଆକ୍ସନ ମୋଡରେ ଥିଲେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ସୁରକ୍ଷା କର୍ମୀ । ବ୍ରହ୍ମପୁର ଜିଆରପି ଏବଂ ଆର୍.ପି.ଏଫ୍ ପୋଲିସର ମିଳିତ ଚଢାଉରେ 3 ଆନ୍ତଃରାଜ୍ୟ ଲୁଟେରାଙ୍କୁ ଗିରଫ୍ କରାଯାଇଛି । ଏଥି ସହିତ ସମ୍ପୃକ୍ତ 5 ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତି ଫେରାର ଅଛନ୍ତି ।
3 ଗିରଫ, 5 ଫେରାର:
ବ୍ରହ୍ମପୁର ପୋଲିସର ମିଳିତ ଚଢାଉରେ 3 ଆନ୍ତଃ ରାଜ୍ୟ ଲୁଟେରା ଗିରଫ୍ ହୋଇଛନ୍ତି । ଗିରଫ୍ ଅଭିଯୁକ୍ତମାନେ ହେଲେ ରାଜସ୍ଥାନ ବାଲୋତ୍ରାର ନରେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ଓରଫ ପ୍ରଜାପତି (୨୪), ପୁନମ ଚାନ୍ଦ (୫୫) ଓ ପାଲି ଅଞ୍ଚଳର ଜିତୁ ଚୌଧୁରୀ(୨୮) । ସେମାନଙ୍କ ନିକଟରୁ ମୋଟ୍ 188 ଗ୍ରାମ ସୁନା ଅଳଙ୍କାର ଜବତ କରାଯାଇଛି । ଘଟଣାରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅନ୍ୟ 5 ଜଣ ଫେରାର ରହିଛନ୍ତି । ସେମାନଙ୍କୁ ଧରିବା ପାଇଁ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରହିଥିବା କୁହାଯାଇଛି । ବ୍ରହ୍ମପୁର ଜିଆରପି ଥାନା ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ଆୟୋଜିତ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଏସ୍.ଡି.ପି.ଓ ଜଗନ୍ନାଥ ମଲ୍ଲିକ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ।
CBI ଅଧିକାରୀଙ୍କ ନାମରେ ଠକେଇ:
ଗତ ଫେବୃଆରୀ ମାସ ୨୫ ତାରିଖ ରାତ୍ରପ୍ରାୟ ସାଢ଼େ ୧୦ଟା ସମୟରେ ବିଶାଖାପାଟଣାର ସୁନା ବ୍ୟବସାୟୀ ହସମୁଖ ଜୈନ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଜଣେ ସହଯୋଗୀ କୋଣାର୍କ ଏକ୍ସପ୍ରେସରୁ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଷ୍ଟେସନରେ ଓହ୍ଲାଇଥିଲେ । ରେଳଷ୍ଟେସନ୍ ପରିସରରେ ରହିଥିବା ମୋଟର ସାଇକେଲ ପାର୍କିଂ ସ୍ଥଳ ନିକଟକୁ ଯାଉଥିବା ସମୟରେ ଦୁଇ ଜଣ ଅଜଣା ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜକୁ ସିବିଆଇ ଅଫିସର ପରିଚୟ ଦେଇ ସେମାନଙ୍କୁ ଅଟକାଇଥିଲେ । ହସମୁଖଙ୍କ ବ୍ୟାଗ୍ ଯାଞ୍ଚ କରିବା ବାହାନାରେ ସେମାନେ ବଳପୂର୍ବକ ସୁନା ଅଳଙ୍କାର ଭର୍ତ୍ତି ବ୍ୟାଗ ଲୁଟି ନେଇଥିଲେ । ସେହି ବ୍ୟାଗରେ ପ୍ରାୟ ୩୩ ପ୍ରକାରର ସୁନା ଅଳଙ୍କାର ରହିଥିଲା । ଯାହାର ଓଜନ ପ୍ରାୟ ୮୬୨ ଗ୍ରାମ ହେବ । ଏହା ସହିତ 2ଟି ମୋବାଇଲ୍ ଫୋନ୍ ଏବଂ ଜରୁରୀ କାଗଜପତ୍ର ରହିଥିବା ବ୍ୟାଗଟିକୁ ଲୁଟି ନେଇ ଫେରାର ହୋଇଯାଇଥିଲେ ।
ରାଜସ୍ଥାନରୁ ଲୁଟେରା ଗିରଫ୍:
ଏସଡିଆରପିଓ ଜଗନ୍ନାଥ ମଲ୍ଲିକ କହିଛନ୍ତି, "ଏନେଇ ବ୍ରହ୍ମପୁରର ଜି.ଆର୍.ପି ଥାନାରେ ମାମଲା ନଂ- ୧୭/୨୦୨୬ Us- 309BNS ରେ ମାମାଲା ରୁଜୁ କରାଯିବା ପରେ ଏହାକୁ ନେଇ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଦଳ ଗଠନ କରାଯାଇଥିଲା । ଆର୍.ପି.ଏଫ୍ ଏବଂ ଜି.ଆର୍.ପିର ମିଳିତ ଟିମ୍ ବିଭିନ୍ନ ସିସିଟିଭିକୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବା ସହିତ ବିଭିନ୍ନ ଦିଗରୁ ତଦନ୍ତ କରାଯାଇଥିଲା । ଶେଷରେ ଏହି ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ଦଳ ରାଜସ୍ଥାନ ଅଭିମୁଖେ ବାହାରିଥିଲା । ସେଠାରେ ସ୍ଥାନୀୟ ପୋଲିସ ସହାୟତାରେ 2 ଜଣଙ୍କୁ ଏବଂ ବିଶାଖାପାଟଣା ଅଞ୍ଚଳରୁ ଜଣଙ୍କୁ ଏଭଳି ମୋଟ୍ ତିନି ଜଣଙ୍କୁ ପୋଲିସ ଗିରଫ କରିଛି ।" ଘଟଣାରେ ସଂପୃକ୍ତ ଅନ୍ୟ 5 ଜଣ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଫେରାର ରହିଥିବା ନେଇ ପୋଲିସ କହିଛି ।
ଲୁଟେରାଙ୍କ ନାଁରେ ରହିଛି ଆପରାଧିକ ମାମଲା:
ବ୍ରହ୍ମପୁର ରେଳବାଇ ଥାନାର ଅଧିକାରୀ ସି.ଭି.ରମଣା କହିଛନ୍ତି, "ସିସିଟିଭି ଭିଡିଓରୁ ଅଭିଯୁକ୍ତ ମାନଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇଛି । ଅଭିଯୁକ୍ତ ମାନେ ରାଜସ୍ଥାନର ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡିବା ପରେ ପୋଲିସ ଦଳ ଉକ୍ତ ରାଜ୍ୟକୁ ଯାଇ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି ।" ଗିରଫଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ମିଥୁଲାଲାଙ୍କ ନାମରେ ମୋଟ 3ଟି ମାମଲା ରହିଥିବା ପୋଲିସ ତଦନ୍ତ ସମୟରେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଥିବା କୁହାଯାଇଛି ।
ପୁରାତନ କର୍ମଚାରୀ ଦେଇଥିଲେ ଗୁରୁତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ ସୂଚନା:
ବିଶାଖାପାଟଣାରୁ ବ୍ରହ୍ମପୁରକୁ କିଛି ସୁନା ବ୍ୟବସାୟୀ ନିୟମିତ ଆସି ବ୍ୟବସାୟ କରୁଥିବା ନେଇ ଏକ ପୁରାତନ କର୍ମଚାରୀ ଜିତୁ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଅପରାଧି ମାନଙ୍କୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ ବୋଲି ଅଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି । ସୁନା ଲୁଟ କରିବା ଯୋଜନା ବିଶାଖାପାଟଣାରେ ଚୁଡ଼ାନ୍ତ ହୋଇଥିଲା । ବ୍ରହ୍ମପୁର ରେଳଷ୍ଟେସନରେ ବ୍ୟବସାୟୀ ଜଣଙ୍କ ଓଲ୍ଲାଇବା ପରେ ସିବିଆଇ ଅଧିକାରୀ ବୋଲି ପରିଚୟ ଦେଇ ତତକ୍ଷଣାତ୍ ଲୁଟେରା ତାଙ୍କୁ ଲୁଟି ନେଇଥିଲେ ବୋଲି ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:
ଲୁଟେରାଙ୍କ ଆତଙ୍କ: ସ୍ପ୍ରେ ମାରି ୬ ଲକ୍ଷର ସୁନା ଲୁଟ୍, ପୋଲିସ ଅଫିସରଙ୍କ ମା'ଙ୍କ ବେକରୁ କାଟିନେଲେ ଚେନ୍
ରାଜଧାନୀରେ ବନ୍ଧୁକ ମୁନରେ ଲୁଟ ଘଟଣା, ପୋଲିସ ପଞ୍ଝାରେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଅଶୋକ ବେହେରା
ଇଟିଭି ଭାରତ, ବ୍ରହ୍ମପୁର