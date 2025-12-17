ETV Bharat / state

ଭୀମସାରରେ ବିରଳ ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର, ବେକରୁ ବାହାରିଲା 10 କେଜିର ବିରାଟ ଟ୍ୟୁମର

25 ବର୍ଷ ଧରି ଜଣେ ରୋଗୀଙ୍କ ବେକରେ ଓହଳି ରହିଥିବା ଏକ 10 କେଜି ଓଜନର ଟ୍ୟୁମରକୁ ଭୀମସାର ମେଡିକାଲରେ ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର ଜରିଆରେ ସଫଳତାର ସହ ଅଲଗା କରାଯାଇଛି l

Huge 10 kg tumour removed in rare operation at VIMSAR might be placed in world record
ଭୀମସାରରେ ବିରଳ ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର, ବାହାରିଲା 10 କେଜି ଓଜନର ବିରାଟ ଟ୍ୟୁମର, ମିଳିପାରେ ବିଶ୍ବ ରେକର୍ଡରେ ସ୍ଥାନ (ETV Bharat Odisha)
By ETV Bharat Odisha Team

Published : December 17, 2025 at 8:04 PM IST

ସମ୍ବଲପୁର: ବୁର୍ଲା ସ୍ଥିତ ଭୀମସାର ମେଡିକାଲରେ ବିରଳ ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର । 25 ବର୍ଷ ଧରି ଜଣେ ରୋଗୀଙ୍କ ବେକରେ ଓହଳି ରହିଥିବା ଏକ 10 କେଜି ଓଜନର ଟ୍ୟୁମରକୁ ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର ଜରିଆରେ ସଫଳତାର ସହ ଅଲଗା କରାଯାଇଛି l ଭିମ୍‌ସାରର ENT ବିଭାଗରେ ଗତ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ଏହି ବିରଳ ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର କରାଯାଇଛି । ତେବେ ଏହା ବିଶ୍ବ ରେକର୍ଡରେ ସ୍ଥାନ ପାଇବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଥିବାର କହିଛନ୍ତି ଭୀମସାର ମେଡିକାଲର ENT ବିଭାଗର ପ୍ରଫେସର ଡ଼ା. ସୌଭାଗିନୀ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ।

25 ବର୍ଷ ଧରି ପାଉଥିଲେ ଯନ୍ତ୍ରଣା:

ଭୀମସାର ମେଡିକାଲର ENT ବିଭାଗର ପ୍ରଫେସର ଡ଼ା ସୌଭାଗିନୀ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ କହିଛନ୍ତି, ‘ରୋଗୀ ଜଣକଙ୍କ ବୟସ ପ୍ରାୟ 58 ବର୍ଷ ହେବ l ସେ ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ଟିଟିଲାଗଡ଼ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଆସିଥିଲେ l ତାଙ୍କ ନାମ ଗୋବିନ୍ଦ ରଣା । 25 ବର୍ଷ ଧରି ତାଙ୍କ ବେକରେ ଏକ ବଡ଼ ଟ୍ୟୁମର ଓହଳି ରହିଥିଲା । ତାହା ଫାଟି ଯାଇ ରକ୍ତଶ୍ରାବ ହେଉଥିଲା l ତାକୁ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଆଡ଼ମିସନ କରିବା ପରେ ଆମେ ତାଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ପରୀକ୍ଷା ନିରୀକ୍ଷା କରିଥିଲୁ l ଏହା ପରେ ଏହି ବିରଳ ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର ପାଇଁ ଆମେ ଏକ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ଟିମ ଗଠନ କରିଥିଲୁ l’

Huge 10 kg tumour removed in rare operation at VIMSAR might be placed in world record
ବିଶ୍ବ ରେକର୍ଡରେ ମିଳିପାରେ ସ୍ଥାନ:

ଜେନେରାଲ ଆନେସ୍ଥେସିଆ ସାହାଯ୍ୟରେ ଏହି ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର କରାଯାଇଥିବା ପ୍ରଫେସର ଡ଼ା ସୌଭାଗିନୀ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ କହିଛନ୍ତି l ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି, ‘ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର ଜରିଆରେ ଆମେ ସଫଳତାର ସହ ଟ୍ୟୁମରକୁ କାଟି ବାହାର କରିଥିଲୁ l ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ରୋଗୀ ଜଣକଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟବସ୍ଥା ସ୍ଥିର ରହିଛି l ଏହି ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର କରିବାକୁ ଆମକୁ 5 ଘଣ୍ଟା ଲାଗିଥିଲା l ତେବେ ବେକରେ ଥିବା ଏତେ ବଡ଼ ଟ୍ୟୁମର ଆମେ କେବେ ଦେଖିନାହୁଁ କି କୌଣସି ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ କିମ୍ବା ୱାର୍ଲଡ ରେକର୍ଡରେ ଥିବା ଜାଣିନାହୁଁ l ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଆମେ ବେକରୁ ଏତେ ବଡ ଟ୍ୟୁମର ବାହାର କରିଛୁ l ତେଣୁ ଗ୍ରୀନିଜ ବୁକ ଅଫ ୱାର୍ଲଡରେ ଏହା ସ୍ଥାନ ପାଇ ପାରେ ବୋଲି ଆଶା କରୁଛୁ ।’


ଏହି ବିରଳ ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାରରେ ପ୍ରଫେସର ସୌଭାଗିନୀ ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ନେତୃତ୍ବରେ ଡା. ସୁଜାତା ପଣ୍ଡା, ଡା. ରଶ୍ମିତା ନାୟକ, ଡା. ପଙ୍କଜ ବର୍ମା, ଡା. ଏଲ୍. କେ. ପାଣିଗ୍ରାହୀ ପ୍ରମୁଖ ଯୋଗ ଦେଇ ଟ୍ୟୁମରକୁ କାଟି ବାହାର କରିଥିଲେ ।

ଇଟିଭି ଭାରତ, ସମ୍ବଲପୁର

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

