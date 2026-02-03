ପରୀକ୍ଷା ପୂର୍ବରୁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ କିପରି ରହିବେ ଚାପ ମୁକ୍ତ; ଶୁଣନ୍ତୁ, ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ଟିପ୍ସ
ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବଢୁଛି ପ୍ରତିଯୋଗିତା ମନୋଭାବ । ତେଣୁ ପରୀକ୍ଷା ବେଳେ ଅନେକ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଚାପରେ ରହିଥାଆନ୍ତି ।
Published : February 3, 2026 at 9:58 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ବର: ଆସିଲାଣି ପରୀକ୍ଷା ଋତୁ । ପରୀକ୍ଷା ବେଳେ ଅନେକ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଚାପରେ ରହିଥାଆନ୍ତି । ତେବେ ଏହି ସମୟରେ କେମିତି ଚାପମୁକ୍ତ ରହିବେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ, ସେ ନେଇ ଏକ ବଡ଼ ଚିନ୍ତାର କାରଣ ପାଲଟିଛି । ମାଟ୍ରିକ ପରୀକ୍ଷା ଜୀବନର ଶେଷ ପରୀକ୍ଷା ନୁହେଁ । ଏମିତି ଅନେକ ପରୀକ୍ଷା ଆସିବ ଓ ଯିବ, ତେଣୁ ଚାପମୁକ୍ତ ହୋଇ ପରୀକ୍ଷା ଦେଲେ ପରୀକ୍ଷା ଭଲ ହେବ ବୋଲି ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି ମାନସ୍ତତ୍ଵବିତ୍ ।
ପରୀକ୍ଷା ଆସିଲେ, ପରୀକ୍ଷା ନାଁ ଶୁଣିଲେ ଅଧିକାଂଶ ପିଲା ଚାପରେ ପଡ଼ିଯାଆନ୍ତି । ଯେତିକି ସମୟ ପାଖେଇ ଆସେ, ପରୀକ୍ଷାର ଚାପ ବଢିବାରେ ଲାଗିଥାଏ । ଏବେ ରାଜ୍ୟରେ ଦଶମ ଓ ଦ୍ଵାଦଶ ବୋର୍ଡ ପରୀକ୍ଷା ତାରିଖ ଘୋଷଣା ହୋଇସାରିଛି । ବୋର୍ଡ ପରୀକ୍ଷା ସମସ୍ତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସମୟ । ସମସ୍ତେ ଭଲ ମାର୍କ ରଖିବାକୁ ଚାହିଁଥାଆନ୍ତି । ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଏନେଇ ଦିନ ରାତି ଏକ କରି ଗଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରିଥାନ୍ତି । ଯାହା ଫଳରେ କି ପରୀକ୍ଷା ପ୍ରସ୍ତୁତି ବେଳେ ଅନେକ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଅତ୍ୟଧିକ ଚାପଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇପଡନ୍ତି । ଏହା ସେମାନଙ୍କର ଉଭୟ ମାନସିକ ଓ ଶାରିରୀକ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥାଏ । ବିଶେଷକରି ଯୁକ୍ତ ଦୁଇ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ସମୟ ଖୁବ୍ ଚାପପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥାଏ । ଏହାର କାରଣ ହେଉଛି ସେମାନଙ୍କୁ ବୋର୍ଡ ପରୀକ୍ଷା ସହ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପ୍ରତିଯୋଗିତାମୂଳକ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିବାକୁ ପଡିଥାଏ ।
ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ କିପରି ରହିବେ ଚାପ ମୁକ୍ତ:-
ସଠିକ ସମୟ ପରିଚାଳନା-
ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ସଠିକ ଭାବେ ସମୟକୁ ପରିଚାଳନା କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି । କେଉଁ ସମୟରେ ପାଠ ପଢ଼ା ଯିବ ଆଉ କେଉଁ ସମୟରେ ବିଶ୍ରାମ କି ଖେଳାକୁଦ କରାଯିବ ତାହାର ଏକ ସମୟ ବାହାର କରିବା ଆବଶ୍ୟକ । ପାଠ ପଢା ସମୟରେ କିଛି ସମୟ ବିରତି ନେବା ଆବଶ୍ୟକ । ଯାହା ଫଳରେ କି ମନ ଓ ମସ୍ତିଷ୍କକୁ ବିଶ୍ରାମ ଦେବା ସହିତ ପାଠପଢ଼ାରେ ମନ ମଧ୍ୟ ଲାଗିଥାଏ ।
ମେଡିଟେସନ-
ପ୍ରତିଦିନ ଅତିବେଶୀରେ 10ରୁ 15 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମେଡିଟେସନ (ଯୋଗ) କରିବା ଆବଶ୍ୟକ । ଯାହା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ମାନଙ୍କୁ ମାନସିକ ରୂପେ ସଶକ୍ତ କରିଥାଏ । ସାଧାରଣ ଭାବେ ମେଡିଟେସନ ଦ୍ବାରା ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିର ଚାପ କମିବା ସହିତ ପାଠ ପଢ଼ାରେ ଏକାଗ୍ରତା ବଢେ । ଯାହାକି ପରୀକ୍ଷା ପ୍ରସ୍ତୁତିରେ ଅଧିକ ସହାୟକ ହୋଇଥାଏ ।
ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟକର ଖାଦ୍ୟ ସେବନ-
ବିଶେଷ କରି ପିଲାର ଶକ୍ତି ଓ ଏକାଗ୍ରତା ଉପରେ ସିଧାସଖଳ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥାଏ ସୁଷମା ଖାଦ୍ୟ । ପିଲାମାନେ ପୌଷ୍ଟିକ ଖାଦ୍ୟ ଯେପରି ଫଳ, ସବୁଜ ପନିପରିବା, ବାଦାମ ଖାଇବା ଆବଶ୍ୟକ । ଚା' ଓ କଫି ଭଳି ପାନୀୟ ପଦାର୍ଥରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ । ଏହା ଶରୀରରେ ଉତ୍ତେଜନା ବଢାଇବା ସହ ନିଦ ପ୍ରଭାବିତ କରିପାରେ ।
ପାରିବାରର ସହଯୋଗ-
ବାପାମାଆ ଓ ପରିବାରର ସହଯୋଗ ପିଲାଙ୍କ ପରୀକ୍ଷା ଚାପ କମାଇବାରେ ସାହାଯ୍ୟ ଅଧିକ କରିଥାଏ । ତେଣୁ ପରୀକ୍ଷା ସମୟରେ ପିଲାଙ୍କ ସହିତ ଅଧିକ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରନ୍ତୁ । ତା'ର ବିଚାର ବୁଝନ୍ତୁ । ଉଚିତ୍ ପରାମର୍ଶ ଦିଅନ୍ତୁ । ଯାହା ଫଳରେ କି ପିଲାକୁ ମାନସିକ ଶାନ୍ତି ମିଳିଥାଏ । ଯାହା ପରୀକ୍ଷାରେ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥାଏ ।
ଏନେଇ ଛାତ୍ରୀ ଶୁଭଶ୍ରୀ ସାହୁ କହିଛନ୍ତି ଯେ,"ଯେତିକି ସମୟ ପଢୁଛି ସେତିକି ପାଠ କିଭଳି ଭାବେ ମାନେ ରହିବ ସେନେଇ ଧ୍ୟାନ ଦେଉଛି । ଆଗକୁ ଯେହେତୁ ପରୀକ୍ଷା ରହିଛି ତେବେ ଚାପ ରହିବ କିନ୍ତୁ ସବୁକିଛି ହେଲେ ମଧ୍ୟ ମାନ ଲଗାଇକି ପାଠ ପଢ଼ିବାର ଦରକାର", ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି । ତେବେ ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ, "ପରୀକ୍ଷା ଆସିଲେ ଅନେକ ପିଲାମାନେ ଅଧିକ ଚାପ ନେଇଥାନ୍ତି । ଯାହା ଫଳରେ କି ସେମାନଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟବସ୍ଥା ଖରାପ ହେଉଛି । ପରୀକ୍ଷାରେ ଠିକା ଭାବରେ ପଢିଥିବା ପାଠ ମନେ ରୁହେନି କି ଲେଖିପାରନ୍ତି ନାହିଁ", ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି ।
ଏପଟେ ଛାତ୍ର ଆଲୋକ କହିଛନ୍ତି ଯେ,"ଆଉ କିଛି ଦିନ ପରେ ପରୀକ୍ଷା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯିବ । ପରୀକ୍ଷା ସମୟରେ ଅଧିକ ଚାପ ନେଇକି ପାଠ ପଢିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ । ଯେତିକି ସମୟ ପାଠ ପଢିବା ସେତିକି ଭଲ ଭାବରେ ମନେ ରଖିବା ଆବଶ୍ୟକ । ଏହା ସହିତ ପରିବାର ବର୍ଗଙ୍କ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ରହିଛି । ପରୀକ୍ଷା ସମୟରେ କିଭଳି ଭାବରେ ପିଲାଙ୍କୁ ପରଖିବେ ସେନେଇ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଆବଶ୍ୟକ," ବୋଲି ଛାତ୍ର ଆଲୋକ କହିଛନ୍ତି ।
ଏପଟେ ୟୁନିଟ ୩ର ସରସ୍ବତୀ ବିଦ୍ୟା ମନ୍ଦିରର ପ୍ରଧାନଶିକ୍ଷକ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ପରୀକ୍ଷା ରହିଛି । ଆହୁରି ଭଲ କରିବା ଅପାଇଁ ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷକମାନେ ପିଲାଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କରେ ରହିଛନ୍ତି । ପିଲାମାନେ ଚାପ ମୁକ୍ତ ରହିନାହାନ୍ତି । ପରସ୍ପର ସହିତ ଭଲ ଭାବରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହୋଇ ପଢୁଛନ୍ତି । ଯେଉଁମାନେ ଖରାପ ପଦର୍ଶନୀ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ କିଭଳି ଭାବେ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବେ ପରୀକ୍ଷାରେ ସେନେଇ ଶିକ୍ଷକମାନେ ପିଲାଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କରେ ରହୁଛନ୍ତି । ପରୀକ୍ଷା ସମୟରେ ଭଲ ପଦର୍ଶନ କରିବେ ସେନେଇ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି । ରାତି ୪ଟାରୁ ସମସ୍ତ ପିଲାଙ୍କୁ ସମ୍ପର୍କ କରାଯାଉଛି । ଯାହା ୪ରୁ ୬ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଠ ପଢୁଛନ୍ତି । କେଉଁଠି ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, ତାହା ଜାଣିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରାଯାଉଛି । ଏହା ସହିତ ଶିକ୍ଷକମାନେ ମଧ୍ୟ ପିଲାମାନଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଇ କିଭଳି ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚାଲିଛି ତାହା ଜାଣିବା ପାଇଁ ଶିକ୍ଷକମାନେ ଯାଇଥାନ୍ତି," ବୋଲି କହିଛନ୍ତି । ଏହା ସହିତ ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ,"ଯେତିକି ସମୟ ଆବଶ୍ୟକ ସେହି ଅନୁସାରେ ପାଠ ପଢ । କିନ୍ତୁ ଅଧିକ ଭଲ ନମ୍ବର ଆଣିବା ଆଶାରେ ନିଜ ଶରୀରରକୁ ପ୍ରଭାବିତ ନକରିବା", ପାଇଁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନଶିକ୍ଷକ ନିରଞ୍ଜନ ତରଶ ।
ଏପଟେ ମନସ୍ତତ୍ବବିତ ଉମାକାନ୍ତ ବିଶ୍ୱାଳ କହିଛନ୍ତି ଯେ,"ପୂର୍ବରୁ ପିଲାମାନେ ଭବିଷ୍ୟତରେ କଣ କରିବେ ତାହା ଏତେ ମାତ୍ରାରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ନଥିଲା । କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଦଶମ କିମ୍ବା ଦ୍ୱାଦଶ ପରେ କିଏ କେଉଁ ରାସ୍ତାରେ ଯିବେ ସେନେଇ ପିଲାମାନେ ପୂର୍ବରୁ ନିଷ୍ପତି ନେଉଛନ୍ତି । ପରିବାର ଶିକ୍ଷକ ଓ ପିଲାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସହଭାଗିତା ସମ୍ପର୍କ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ । ଚାପ ମୁକ୍ତ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ କିଛି ନିଜକୁ ଦିଆନ୍ତୁ । ବ୍ୟାୟାମ କରନ୍ତୁ, ଅଯଥା କଥାରେ ସମୟ ନଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ । ପାଠ ଛଡା ଅନ୍ୟ କିଛି ଭାବନ୍ତୁ ନାହିଁ । ପରିବାର ମଧ୍ୟ ପିଲାଙ୍କୁ ଏନକରେଜ କରନ୍ତୁ । ପରୀକ୍ଷା କିଭଳି ଭଲ ହେବ ପଜିଟିଭି ଟିପ୍ସ ଦିଅନ୍ତୁ । ଚାପ ମୁକ୍ତ ପାଇଁ ଦୁଇଟି ଜିନିଷ ରହିବ । ୧) ଭଲ ଲାଇଫ ଷ୍ଟାଇଲ, ୨) ପରିବାରଙ୍କ ସପୋର୍ଟ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ," ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ।
ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ଫେବୃଆରୀ ୧୯ରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଚଳିତ ବର୍ଷ ମାଟ୍ରିକ ପରୀକ୍ଷା । ରେଗୁଲାର, ଏକ୍ସ ରେଗୁଲାର ଓ ମଧ୍ୟମା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଦେବେ ପରୀକ୍ଷା । ଫେବୃଆରୀ ୧୯ରୁ ପରୀକ୍ଷା ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ମାର୍ଚ୍ଚ ୨ରେ ସରିବ । ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳ ୯ଟାରୁ ପରୀକ୍ଷା ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ୧୧ଟା ୩୦ ମିନିଟରେ ସରିବ । ସେହିପରି ଭାବେ ବାର୍ଷିକ ଉଚ୍ଚ-ମାଧ୍ୟମିକ ବା ଯୁକ୍ତ ଦୁଇ (+2) ପରୀକ୍ଷା 2026 ଫେବୃଆରୀ ୧୮ରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ । ମାର୍ଚ୍ଚ ୨୧ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପରୀକ୍ଷା ଚାଲିବ । ଚଳିତ ବର୍ଷ ଯୁକ୍ତ ଦୁଇରେ ମୋଟ ୪ ଲକ୍ଷ ୭ ହଜାର ୩୭ ଜଣ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀ ପରୀକ୍ଷା ଦେବେ । ପରୀକ୍ଷା ସକାଳ ୧୦ ଟାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ଅପରାହ୍ନ ୨ ଟାରେ ଶେଷ ହେବ ।
ପରୀକ୍ଷା ସମୟରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଚାପମୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ଏବଂ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ମିଳିତ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି । ଚାପ ଗସ୍ତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ‘ଟେଲି ମାନସ’ ସେବା । ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଏକ ଟୋଲ ଫ୍ରି ନମ୍ବର ୧୪୪୧୬ ଜାରି କରାଯାଇଛି । ପରୀକ୍ଷା ସମୟରେ ପିଲାମାନେ ଚାପ ଓ ଚିନ୍ତାରେ ରହିଥାନ୍ତି । ଏ ଦିଗରେ ସଚେତନତା ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ଏପରି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି । ପରୀକ୍ଷା ସମୟରେ ଚାପ ଗ୍ରସ୍ତ ଥିଲେ ଏହି ଟୋଲ ଫ୍ରି ନମ୍ବରରେ ଫୋନ୍ କରି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଏବଂ ଅଭିଭାବକ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ମତାମତ ନେଇ ସେମାନଙ୍କ ଦ୍ବନ୍ଦ୍ବ ଦୂର କରିପାରିବେ ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ଫେବୃଆରୀ 19ରୁ ମାଟ୍ରିକ ପରୀକ୍ଷା ମାର୍ଚ୍ଚ 2ରେ ସରିବ, ଜାଣନ୍ତୁ କେଉଁ ଦିନ କେଉଁ ବିଷୟ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ମାଟ୍ରିକ ପରୀକ୍ଷା; ସବୁ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଲାଗିବ CCTV, ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ରର 2 ସାଇଟରେ ରହିବ ୱାଟର ମାର୍କ୍
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର