ETV Bharat / state

ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ରଥ ଚକ କିିଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କି ? ଜାଣିନିଅନ୍ତୁ କଣ ରହିଛି ପ୍ରକ୍ରିୟା

ରଥର ଚକ ସମେତ ବିଭିନ୍ନ ଅଂଶକୁ ଭକ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ କରାଯିବା ନିଲାମ । ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସହ ଯୋଗାଯୋଗ କରି କିଣିପାରିବେ । ରିପୋର୍ଟ: ଶକ୍ତି ପ୍ରସାଦ ମିଶ୍ର

Puri Rath
ତିନି ରଥ (ETV Bharat Odisha)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : August 27, 2026 at 12:31 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ପୁରୀ: ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ରଥଯାତ୍ରା ଶେଷ ହେବା ପରେ ଗତ 25 ଅଗଷ୍ଟରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ରଥ ଭଙ୍ଗା କାର୍ଯ୍ୟ । ଭୋଇ ସର୍ଦ୍ଦାର ରବି ଭୋଇଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ଭୋଇ ସେବକ ସିଂହଦ୍ବାର ସମ୍ମୁଖରେ ଦଣ୍ଡାୟମାନ ତିନିରଥର ଭାଙ୍ଗିବା କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି । ବିଧି ଅନୁସାରେ ପ୍ରଥମେ ଦେବୀ ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କ ଦର୍ପଦଳନ, ଏହାପରେ ତାଳଧ୍ବଜ ଓ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ନନ୍ଦିଘୋଷ ରଥ ଭଙ୍ଗାଯିବ । ତେବେ ତିନି ରଥର ଚକ, ପ୍ରଭା, ଗୁଜ ଏବଂ ଅସୁଆରୀକୁ ଭକ୍ତଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ନିଲାମ କରାଯିବ ।

ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ରଥ ଚକକୁ କିିଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କି ? ଜାଣିନିଅନ୍ତୁ କଣ ରହିଛି ପ୍ରକ୍ରିୟା (ETV Bharat Odisha)

କିପରି କିଣିପାରିବେ ରଥର ଅଂଶ ?


ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ହେବାକୁ ଥିବା ରଥ ଚକ ଓ ବିଭିନ୍ନ ଅଂଶର ନିଲାମୀରେ ଭାଗ ନେଇ ଏବଂ ନିଲାମୀରେ ସ୍ଥିର ମୂଲ୍ୟ ଦେଇ ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରେମୀ ଅବା ଯେକୌଣସି ଅନୁଷ୍ଠାନ ରଥ ଚକ ସହିତ ରଥର ବିଭିନ୍ନ ଅଂଶ କିଣିପାରିବେ । ତେବେ ଖୁବଶୀଘ୍ର ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ ଅରବିନ୍ଦ ପାଢୀଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଏକ ବୈଠକ କରାଯାଇ ଚଳିତବର୍ଷ ପାଇଁ ରଥ ଚକ ସହିତ ରଥର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅଂଶ ନିଲାମ ନେଇ ସର୍ବନିମ୍ନ ଧାର୍ଯ୍ୟ ମୂଲ୍ୟ ସ୍ଥିର କରାଯିବ । ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରେମୀ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଅନୁଷ୍ଠାନ ମାନେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଯୋଗାଯୋଗ କରି ସମସ୍ତ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଅନୁପାଳନ କରି ରଥ ଚକ ଏବଂ ରଥର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅଂଶ କିଣିପାରିବେ ।

Puri Rath
ରଥର ଭଙ୍ଗା କାର୍ଯ୍ଯ (ETV Bharat Odisha)

ରଥ ଭାଙ୍ଗିବାକୁ କଷ୍ଟ ଲାଗେ...

ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଭୋଇ ସର୍ଦ୍ଦାର ରବି ଭୋଇ କହିଛନ୍ତି, ‘ତିନି ରଥକୁ ଭାଙ୍ଗିବା ପାଇଁ ୧୦ ରୁ ୧୨ ଦିନ ସମୟ ଲାଗିଥାଏ । ରଥ ଭଙ୍ଗା ଯିବା ପରେ ଯେଉଁ କାଠ ବାହାରିଥାଏ ସେହି କାଠକୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ରୋଷଶାଳାକୁ ଯାଇଥାଏ । ସେହି କାଠରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ କୋଠ ଭୋଗ ପ୍ରତିଦିନ ହୋଇଥାଏ । ଚକ, ଗୁଜ, ଅଶୁଆରି, ପ୍ରଭା ଆଦି ସାମଗ୍ରୀ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ନିଲାମ କରାଯାଏ । ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ସହ ଯୋଗାଯୋଗ କରି ଭକ୍ତ ମାନେ ଏହି ରଥ ସାମଗ୍ରୀ କିଣିପାରିବେ । ତେବେ ଏହି ରଥ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଆମକୁ ୨ ମାସ ସମୟ ଲାଗେ । ୭୭ ଜଣ ଭୋଇ ସେବକ ରଥ ନିର୍ମାଣରେ ନିୟୋଜିତ ହୋଇଥାନ୍ତି । ଏଣୁ ରଥକୁ ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ବହୁତ୍ କଷ୍ଟ ଅନୁଭବ ହୁଏ ।’

Puri Rath
ଦେବୀ ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କ ରଥ ଭଙ୍ଗା ଚାଲିଛି (ETV Bharat Odisha)


ଗତବର୍ଷ କେତେ ଟଙ୍କାରେ ନିଲାମ ହୋଇଥିଲା ?

ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, ଗତ ୨୦୨୫ ମସିହାରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନନ୍ଦିଘୋଷ ରଥର ଗୋଟିଏ ଚକର ସର୍ବନିମ୍ନ ନିଲାମୀ ମୂଲ୍ୟ ୩ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା, ପ୍ରଭୁ ବଳଭଦ୍ରଙ୍କ ତାଳଧ୍ବଜ ରଥର ଚକ ଦୁଇଲକ୍ଷ ଏବଂ ଦେବୀ ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କ ଦେବଦଳନ ରଥ ଚକର ମୂଲ୍ୟ ଦେଢ଼ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ରଖାଯାଇଥିଲା । ସେହିପରି ରଥର ଗୁଜ ଏବଂ ଅସୁଆରୀର ମୂଲ୍ୟ ଗୋଟା ପିଛା ୧୫ ହଜାର ଟଙ୍କା ଏବଂ ରଥର ପ୍ରଭା ପିଛା ୨୫ ହଜାର ଟଙ୍କା ଦାମ୍ ରଖାଯାଇଥିଲା । ତେବେ ରଥ ଚକ ଏବଂ ରଥର ବିଭିନ୍ନ ଅଂଶର ଚାହିଦା ବହୁତ ଅଧିକ ଥିବାରୁ ଚଳିତବର୍ଷ ପୂର୍ବ ବର୍ଷ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ଦାମ୍ ସ୍ଥିର ହେବା ନେଇ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ତେବେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ ଅରବିନ୍ଦ ପାଢୀଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଏକ ବୈଠକ କରାଯାଇ ରଥ ଚକ ସହିତ ବିଭିନ୍ନ ଅଂଶର ନିଲାମ ନେଇ ଦର ଧାର୍ଯ୍ୟ ସ୍ଥିର କରାଯିବ ।

Puri Rath
ବିଧି ଅନୁସାରେ ପ୍ରଥମେ ଦେବୀ ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କ ଦର୍ପଦଳନ, ଏହାପରେ ତାଳଧ୍ବଜ ଓ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ନନ୍ଦିଘୋଷ ରଥ ଭଙ୍ଗାଯିବ (ETV Bharat Odisha)

ନିଲାମ ନେଇ ଭକ୍ତକୁ ସୂଚନା ଦେବ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ:

ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ପରିଡ଼ା କହିଛନ୍ତି, ‘ରଥ ଭାଙ୍ଗିବା କାର୍ଯ୍ଯ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି । ରଥ ବିଭିନ୍ନ ଅଂଶ ନିଲାମ ନେଇ କେତେ ଦର୍ ରହିବ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଏକ ବୈଠକ କରାଯାଇ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଗ୍ରହଣ କରାଯିବା । ପରେ ଭକ୍ତ ମାନଙ୍କୁ ଏନେଇ ସୂଚନା ଦିଆଯିବ । ଭକ୍ତ ମାନେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଆସି ଯାହା ପ୍ରକ୍ରିୟା ରହିଛି ତାହା ଅନୁପାଳନ କରି ରଥ ଚକ ସମେତ ରଥର ବିଭିନ୍ନ ଅଂଶକୁ ନିଲାମରେ ନେଇ ପାରିବେ ।’

Puri Rath
ଆରମ୍ଭ ହେଲା ତିନି ରଥର ଭଙ୍ଗା କାର୍ଯ୍ଯ (ETV Bharat Odisha)

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:

ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭବନରେ ଶୋଭା ପାଇବ ପୁରୀ ରଥଯାତ୍ରାର ତିନି ରଥର ତିନି ଚକ, ମହାମହିମ ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ଦେଲେ ସମ୍ମତି

କେନ୍ଦ୍ର ସଂସ୍କୃତି ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଚିଠି; ରଥଯାତ୍ରାକୁ ୟୁନେସ୍କୋର ଐତିହ୍ୟ ତାଲିକାରେ ସାମିଲ ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ

ଇଟିଭି ଭାରତ, ପୁରୀ

TAGGED:

MAHAPRABHU JAGANNTH CHARIOT
CHARIOT BUY PROCESS
ପୁରୀ ରଥଯାତ୍ରା
ରଥ ଚକ ନିଲାମ
PURI RATH YATRA 2026

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.