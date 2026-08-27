ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ରଥ ଚକ କିିଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କି ? ଜାଣିନିଅନ୍ତୁ କଣ ରହିଛି ପ୍ରକ୍ରିୟା
ରଥର ଚକ ସମେତ ବିଭିନ୍ନ ଅଂଶକୁ ଭକ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ କରାଯିବା ନିଲାମ । ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସହ ଯୋଗାଯୋଗ କରି କିଣିପାରିବେ । ରିପୋର୍ଟ: ଶକ୍ତି ପ୍ରସାଦ ମିଶ୍ର
Published : August 27, 2026 at 12:31 PM IST
ପୁରୀ: ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ରଥଯାତ୍ରା ଶେଷ ହେବା ପରେ ଗତ 25 ଅଗଷ୍ଟରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ରଥ ଭଙ୍ଗା କାର୍ଯ୍ୟ । ଭୋଇ ସର୍ଦ୍ଦାର ରବି ଭୋଇଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ଭୋଇ ସେବକ ସିଂହଦ୍ବାର ସମ୍ମୁଖରେ ଦଣ୍ଡାୟମାନ ତିନିରଥର ଭାଙ୍ଗିବା କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି । ବିଧି ଅନୁସାରେ ପ୍ରଥମେ ଦେବୀ ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କ ଦର୍ପଦଳନ, ଏହାପରେ ତାଳଧ୍ବଜ ଓ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ନନ୍ଦିଘୋଷ ରଥ ଭଙ୍ଗାଯିବ । ତେବେ ତିନି ରଥର ଚକ, ପ୍ରଭା, ଗୁଜ ଏବଂ ଅସୁଆରୀକୁ ଭକ୍ତଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ନିଲାମ କରାଯିବ ।
କିପରି କିଣିପାରିବେ ରଥର ଅଂଶ ?
ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ହେବାକୁ ଥିବା ରଥ ଚକ ଓ ବିଭିନ୍ନ ଅଂଶର ନିଲାମୀରେ ଭାଗ ନେଇ ଏବଂ ନିଲାମୀରେ ସ୍ଥିର ମୂଲ୍ୟ ଦେଇ ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରେମୀ ଅବା ଯେକୌଣସି ଅନୁଷ୍ଠାନ ରଥ ଚକ ସହିତ ରଥର ବିଭିନ୍ନ ଅଂଶ କିଣିପାରିବେ । ତେବେ ଖୁବଶୀଘ୍ର ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ ଅରବିନ୍ଦ ପାଢୀଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଏକ ବୈଠକ କରାଯାଇ ଚଳିତବର୍ଷ ପାଇଁ ରଥ ଚକ ସହିତ ରଥର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅଂଶ ନିଲାମ ନେଇ ସର୍ବନିମ୍ନ ଧାର୍ଯ୍ୟ ମୂଲ୍ୟ ସ୍ଥିର କରାଯିବ । ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରେମୀ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଅନୁଷ୍ଠାନ ମାନେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଯୋଗାଯୋଗ କରି ସମସ୍ତ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଅନୁପାଳନ କରି ରଥ ଚକ ଏବଂ ରଥର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅଂଶ କିଣିପାରିବେ ।
ରଥ ଭାଙ୍ଗିବାକୁ କଷ୍ଟ ଲାଗେ...
ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଭୋଇ ସର୍ଦ୍ଦାର ରବି ଭୋଇ କହିଛନ୍ତି, ‘ତିନି ରଥକୁ ଭାଙ୍ଗିବା ପାଇଁ ୧୦ ରୁ ୧୨ ଦିନ ସମୟ ଲାଗିଥାଏ । ରଥ ଭଙ୍ଗା ଯିବା ପରେ ଯେଉଁ କାଠ ବାହାରିଥାଏ ସେହି କାଠକୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ରୋଷଶାଳାକୁ ଯାଇଥାଏ । ସେହି କାଠରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ କୋଠ ଭୋଗ ପ୍ରତିଦିନ ହୋଇଥାଏ । ଚକ, ଗୁଜ, ଅଶୁଆରି, ପ୍ରଭା ଆଦି ସାମଗ୍ରୀ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ନିଲାମ କରାଯାଏ । ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ସହ ଯୋଗାଯୋଗ କରି ଭକ୍ତ ମାନେ ଏହି ରଥ ସାମଗ୍ରୀ କିଣିପାରିବେ । ତେବେ ଏହି ରଥ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଆମକୁ ୨ ମାସ ସମୟ ଲାଗେ । ୭୭ ଜଣ ଭୋଇ ସେବକ ରଥ ନିର୍ମାଣରେ ନିୟୋଜିତ ହୋଇଥାନ୍ତି । ଏଣୁ ରଥକୁ ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ବହୁତ୍ କଷ୍ଟ ଅନୁଭବ ହୁଏ ।’
ଗତବର୍ଷ କେତେ ଟଙ୍କାରେ ନିଲାମ ହୋଇଥିଲା ?
ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, ଗତ ୨୦୨୫ ମସିହାରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନନ୍ଦିଘୋଷ ରଥର ଗୋଟିଏ ଚକର ସର୍ବନିମ୍ନ ନିଲାମୀ ମୂଲ୍ୟ ୩ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା, ପ୍ରଭୁ ବଳଭଦ୍ରଙ୍କ ତାଳଧ୍ବଜ ରଥର ଚକ ଦୁଇଲକ୍ଷ ଏବଂ ଦେବୀ ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କ ଦେବଦଳନ ରଥ ଚକର ମୂଲ୍ୟ ଦେଢ଼ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ରଖାଯାଇଥିଲା । ସେହିପରି ରଥର ଗୁଜ ଏବଂ ଅସୁଆରୀର ମୂଲ୍ୟ ଗୋଟା ପିଛା ୧୫ ହଜାର ଟଙ୍କା ଏବଂ ରଥର ପ୍ରଭା ପିଛା ୨୫ ହଜାର ଟଙ୍କା ଦାମ୍ ରଖାଯାଇଥିଲା । ତେବେ ରଥ ଚକ ଏବଂ ରଥର ବିଭିନ୍ନ ଅଂଶର ଚାହିଦା ବହୁତ ଅଧିକ ଥିବାରୁ ଚଳିତବର୍ଷ ପୂର୍ବ ବର୍ଷ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ଦାମ୍ ସ୍ଥିର ହେବା ନେଇ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ତେବେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ ଅରବିନ୍ଦ ପାଢୀଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଏକ ବୈଠକ କରାଯାଇ ରଥ ଚକ ସହିତ ବିଭିନ୍ନ ଅଂଶର ନିଲାମ ନେଇ ଦର ଧାର୍ଯ୍ୟ ସ୍ଥିର କରାଯିବ ।
ନିଲାମ ନେଇ ଭକ୍ତକୁ ସୂଚନା ଦେବ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ:
ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ପରିଡ଼ା କହିଛନ୍ତି, ‘ରଥ ଭାଙ୍ଗିବା କାର୍ଯ୍ଯ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି । ରଥ ବିଭିନ୍ନ ଅଂଶ ନିଲାମ ନେଇ କେତେ ଦର୍ ରହିବ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଏକ ବୈଠକ କରାଯାଇ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଗ୍ରହଣ କରାଯିବା । ପରେ ଭକ୍ତ ମାନଙ୍କୁ ଏନେଇ ସୂଚନା ଦିଆଯିବ । ଭକ୍ତ ମାନେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଆସି ଯାହା ପ୍ରକ୍ରିୟା ରହିଛି ତାହା ଅନୁପାଳନ କରି ରଥ ଚକ ସମେତ ରଥର ବିଭିନ୍ନ ଅଂଶକୁ ନିଲାମରେ ନେଇ ପାରିବେ ।’
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:
ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭବନରେ ଶୋଭା ପାଇବ ପୁରୀ ରଥଯାତ୍ରାର ତିନି ରଥର ତିନି ଚକ, ମହାମହିମ ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ଦେଲେ ସମ୍ମତି
କେନ୍ଦ୍ର ସଂସ୍କୃତି ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଚିଠି; ରଥଯାତ୍ରାକୁ ୟୁନେସ୍କୋର ଐତିହ୍ୟ ତାଲିକାରେ ସାମିଲ ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ପୁରୀ