ETV Bharat / state

ଋଣ ବୋଝରୁ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିରତା: ଓଡ଼ିଶା ଏବେ ନିବେଶକଙ୍କ ପସନ୍ଦ, ପାଲଟିଛି ଦେଶରେ ନୂଆ ଆର୍ଥିକ ମଡେଲ୍

ଦିନେ ଓଡ଼ିଶା ଦେଶର ସର୍ବାଧିକ ଋଣଗ୍ରସ୍ତ ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଥିଲା। ତେବେ ଆଜି ଉଚ୍ଚ ପୁଞ୍ଜି ବ୍ୟୟ ଓ ବୃହତ୍ ଶିଳ୍ପ ନିବେଶ ଯୋଗୁଁ ନିବେଶକଙ୍କ ପସନ୍ଦ ପାଲଟିଛି । ରିପୋର୍ଟ: ମୀନତି ସିଂହ

INDIAN STATES FISCAL HEALTH
ଦିନେ ଓଡ଼ିଶା ଦେଶର ସର୍ବାଧିକ ଋଣଗ୍ରସ୍ତ ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଥିଲା। ତେବେ ଆଜି ଉଚ୍ଚ ପୁଞ୍ଜି ବ୍ୟୟ ଓ ବୃହତ୍ ଶିଳ୍ପ ନିବେଶ ଯୋଗୁଁ ନିବେଶକଙ୍କ ପସନ୍ଦ ପାଲଟିଛି। (ETV Bharat Odisha)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : August 5, 2026 at 9:15 AM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

ଭୁବନେଶ୍ୱର: 2000 ଦଶକର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ସମୟରେ ଓଡ଼ିଶା ଦେଶର ସର୍ବାଧିକ ଋଣଗ୍ରସ୍ତ ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଥିଲା। ସେତେବେଳେ ରାଜ୍ୟ ଉଚ୍ଚ ରାଜସ୍ୱ ଘାଟତି, ବଢ଼ୁଥିବା ସୁଧ ବୋଝ ଏବଂ ବିକାଶମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ସୀମିତ ଆର୍ଥିକ ସମ୍ବଳ ଭଳି ଗମ୍ଭୀର ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର ସମ୍ମୁଖୀନ ଥିଲା। ଇଟିଭି ଭାରତର ‘ଷ୍ଟେଟ୍ ଫିସ୍କାଲ୍ ହେଲ୍ଥ’ (State Fiscal Health) ଶୃଙ୍ଖଳାର ତୃତୀୟ ପର୍ବରେ ଋଣ ବୋଝରୁ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିରତା ହାସଲ କରିଥିବା ଓଡ଼ିଶା ବିଷୟରେ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରାଯାଇଛି ।

ଦିନେ ଓଡ଼ିଶା ଦେଶର ସର୍ବାଧିକ ଋଣଗ୍ରସ୍ତ ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଥିଲା। ତେବେ ଆଜି ଉଚ୍ଚ ପୁଞ୍ଜି ବ୍ୟୟ ଓ ବୃହତ୍ ଶିଳ୍ପ ନିବେଶ ଯୋଗୁଁ ନିବେଶକଙ୍କ ପସନ୍ଦ ପାଲଟିଛି। (ETV Bharat Odisha)

କିନ୍ତୁ ଗତ ଦୁଇ ଦଶକ ଧରି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇଥିବା ଏକାଧିକ ଗଠନମୂଳକ ସଂସ୍କାର ଯୋଗୁଁ ରାଜ୍ୟର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିରେ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଛି । ଫିସ୍କାଲ୍ ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି ଆଣ୍ଡ ବଜେଟ୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ (FRBM) ଆଇନର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ପ୍ରୟୋଗ, ଋଣ ପୁନର୍ଗଠନ, ବ୍ୟୟ ଉପରେ କଡ଼ା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ, କର ପ୍ରଶାସନର ସୁଧାର, ସରକାରୀ ଆର୍ଥିକ ପରିଚାଳନାକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ଏବଂ ସତର୍କ ଋଣ ନୀତି ଓଡ଼ିଶାକୁ ଦେଶର ସବୁଠାରୁ ଆର୍ଥିକ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସ୍ଥାନ ଦେଇଛି ।

ଏହି ସଂସ୍କାର ସହ ଖଣି କ୍ଷେତ୍ରରୁ ମିଳୁଥିବା ଅଣ-କର ରାଜସ୍ୱ ଏବଂ ଭିତ୍ତିଭୂମି ବିକାଶରେ ଲଗାତାର ବିନିଯୋଗ ରାଜ୍ୟର ଋଣ ବୋଝ କମାଇବା ସହ ଆର୍ଥିକ ଭାବେ ସୁଦୃଢ଼ କରିଛି। ନିକଟରେ ନୀତି ଆୟୋଗର Investment Friendliness Index-ରେ ଓଡ଼ିଶା ପଞ୍ଚମ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିଥିବାରୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଉପରେ ନିବେଶକଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସ ଆହୁରି ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଛି ।

  • ଦୁଇ ବର୍ଷରେ 20 ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କାର ନିବେଶ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ

ରାଜ୍ୟକୁ ମିଳୁଥିବା ବୃହତ୍ ନିବେଶ ପ୍ରସ୍ତାବ ନେଇ ସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ କହିଛନ୍ତି, "ଗୁଜରାଟ, ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଏବଂ ତାମିଲନାଡୁ ପରି ରାଜ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ବହୁ ପୂର୍ବରୁ ଶିଳ୍ପାୟନରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିଥିଲେ । ଓଡ଼ିଶା ତୁଳନାତ୍ମକ ଭାବେ ବିଳମ୍ବରେ ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଅଗ୍ରସର ହେଉଛି । ଗତ ଦୁଇ ବର୍ଷରେ ରାଜ୍ୟ 20 ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କାର ନିବେଶ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଆକର୍ଷିତ କରିଛି ।"

ସେ କହିଛନ୍ତି, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 453ଟି ଶିଳ୍ପ ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ଅନୁମୋଦନ ମିଳିଛି, ଯେଉଁଥିରେ 9.5 ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କାର ବିନିଯୋଗ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ଗତ ଦୁଇ ବର୍ଷରେ ସରକାର 3.11 ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କା ମୂଲ୍ୟର 152ଟି ପ୍ରକଳ୍ପର ଉଦ୍ଘାଟନ ଓ ଶିଳାନ୍ୟାସ କରିଛନ୍ତି, ଯାହା ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରାୟ 2.5 ଲକ୍ଷ ଯୁବକ-ଯୁବତୀଙ୍କ ପାଇଁ ରୋଜଗାର ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହେବ ।

ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି ଯେ, ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାରେ ଶିଳ୍ପାୟନକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଏବଂ ରୋଜଗାର ସୃଷ୍ଟି ଉପରେ ସରକାର ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଛନ୍ତି।

  • GSDPର ମାତ୍ର 13.6% ଋଣ, 3% ରାଜସ୍ୱ ଅଧିକ

ରାଜ୍ୟର ସଦ୍ୟତମ ଆର୍ଥିକ ସମୀକ୍ଷା (Economic Survey) ଅନୁଯାୟୀ, 2026-27 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା 3.10 ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କାର ବଜେଟ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛି। ରାଜ୍ୟର ସକଳ ରାଜ୍ୟ ଘରୋଇ ଉତ୍ପାଦ (GSDP) 7.9% ହାରରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି।

ଓଡ଼ିଶାର ଋଣ ଭାର GSDPର ମାତ୍ର 13.6%, ଯାହା ପଞ୍ଜାବ, ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଏବଂ କେରଳ ଭଳି ରାଜ୍ୟଠାରୁ ଯଥେଷ୍ଟ କମ୍। ଏହାଛଡ଼ା, ରାଜ୍ୟ GSDPର 3% ରାଜସ୍ୱ ଅଧିକ୍ୟ (Revenue Surplus) ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି, ଯାହା ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ଓ CM କିଷାନ ଯୋଜନା ପରି କଲ୍ୟାଣମୂଳକ ଯୋଜନାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବାରେ ସହାୟକ ହେଉଛି। ରାଜ୍ୟର ପୁଞ୍ଜି ବ୍ୟୟ (Capital Outlay) ମଧ୍ୟ GSDPର 6.5%, ଯାହା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ତୁଳନାରେ ଅଧିକ।

  • ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିରତା ନିବେଶକଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସ ବଢ଼ାଏ

ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ଅର୍ଥ ବିଭାଗର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ (ବଜେଟ୍)-କମ୍-ଅତିରିକ୍ତ ସଚିବ ସତ୍ୟପ୍ରିୟ ରଥ କହିଛନ୍ତି, "କୌଣସି ରାଜ୍ୟର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିରତା ନୀତିର ଧାରାବାହିକତା ଓ ଭିତ୍ତିଭୂମି ପ୍ରସ୍ତୁତିକୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରେ, ଯାହା ନିବେଶ ଆକର୍ଷଣରେ ସହାୟକ ହୁଏ । ସରକାର ଯେତେବେଳେ ଅଧିକ ଋଣ ପରିଶୋଧ ଭାରରେ ଚାପଗ୍ରସ୍ତ ନଥାଏ, ସେତେବେଳେ ସରକାରୀ ଅର୍ଥ ଭିତ୍ତିଭୂମି ବିକାଶରେ ବ୍ୟୟ ହୋଇପାରେ ।"

ସେ କହିଛନ୍ତି, ଓଡ଼ିଶା ଗଭୀର ସମୁଦ୍ର ବନ୍ଦର, ଡେଡିକେଟେଡ୍ ଫ୍ରେଟ୍ କରିଡୋର, ସ୍ୱଚ୍ଛ ଶକ୍ତି ନେଟୱର୍କ ଏବଂ ଶିଳ୍ପ ପାର୍କରେ ବିନିଯୋଗ କରିଆସୁଛି । ଏହା ନିବେଶକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ବିଶ୍ୱାସ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ଯେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଦେଇଥିବା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପାଳନ କରିବା ସହ ବ୍ୟବସାୟ ପାଇଁ ଅନୁକୂଳ ପରିବେଶ ଯୋଗାଇପାରିବ । କମ୍ ଋଣ ଅନୁପାତ ଥିବା ରାଜ୍ୟରେ ପୁଞ୍ଜି ବ୍ୟୟ ଦୀର୍ଘମିଆଦି ବେସରକାରି ବିନିଯୋଗକୁ ଆକର୍ଷିତ କରିଥାଏ ।

  • 2047 ସୁଦ୍ଧା ବିକଶିତ ଭାରତ ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ଓଡ଼ିଶାର ବଡ଼ ଭୂମିକା

ଆର୍ଥିକ ବିଶେଷଜ୍ଞମାନଙ୍କ ମତରେ, ମହାରାଷ୍ଟ୍ର, ତାମିଲନାଡୁ, ଗୁଜରାଟ, କର୍ଣ୍ଣାଟକ ଏବଂ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ଭଳି ଶିଳ୍ପାୟିତ ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କ ସହ ଓଡ଼ିଶା ମଧ୍ୟ 2047 ସୁଦ୍ଧା ଭାରତକୁ ବିକଶିତ ଦେଶ କରିବାରେ ପ୍ରମୁଖ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଇଞ୍ଜିନ୍ ଭାବେ କାମ କରିବ ।

ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଚେମ୍ବର ଅଫ୍ କମର୍ସ (ICC) ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ପରିଷଦର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ରାଜୀବ ଶେଖର ସାହୁ କହିଛନ୍ତି, "2047 ସୁଦ୍ଧା ଭାରତକୁ 35 ଟ୍ରିଲିୟନ ଡଲାରର ଅର୍ଥନୀତି କରିବାରେ ଓଡ଼ିଶା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅବଦାନ ଦେବ । ନିବେଶକଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସ, ନୀତିଗତ ସ୍ଥିରତା ଓ ଭିତ୍ତିଭୂମିର ବିଶ୍ୱସନୀୟତା ରାଜ୍ୟର ଆର୍ଥିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ । ଇସ୍ପାତ ଓ ଆଲୁମିନିୟମ୍ ବ୍ୟତୀତ ପୋଷାକ ଶିଳ୍ପ, ପେଟ୍ରୋକେମିକାଲ୍, ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ ଓ ପର୍ଯ୍ୟଟନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଶାର ବିପୁଳ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ।"

  • ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ସତର୍କବାଣୀ: ଅଧିକ ସମ୍ପତ୍ତି ସୃଷ୍ଟି ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦରକାର

ବିଶେଷଜ୍ଞମାନଙ୍କ ମତରେ, ନଗଦ ସହାୟତା ଓ ମାଗଣା ଯୋଜନାରେ ଅଧିକ ବ୍ୟୟ କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ସରକାର ଦୀର୍ଘସ୍ଥାୟୀ ସମ୍ପତ୍ତି ସୃଷ୍ଟି ଉପରେ ଅଧିକ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଉଚିତ। ସଫଳ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ଅଧିକ ବ୍ୟୟ ଅପେକ୍ଷା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ରୂପାୟନ ଓ ଦୀର୍ଘମିଆଦି ସମ୍ପତ୍ତି ନିର୍ମାଣ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରନ୍ତି।

ପୂର୍ବତନ ସୂଚନା କମିଶନର ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଦିଲ୍ଲୀପ ବିଶୋଇ କହିଛନ୍ତି, "ଓଡ଼ିଶାର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ଦେଖିବାକୁ ଭଲ ଲାଗୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ଏକ ପ୍ରକାର ଆର୍ଥିକ ବିକୃତି ଦିଗକୁ ଅଗ୍ରସର ହେଉଛି । ରାଜ୍ୟର ପ୍ରାୟ 20% ଅର୍ଥନୀତି ଅଣ-କର ରାଜସ୍ୱ ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ, ବିଶେଷକରି ଖଣି କ୍ଷେତ୍ରରୁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ପ୍ରାୟ 50,000 କୋଟି ଟଙ୍କା ଆସୁଛି । ଏହା ଏକ ଅସ୍ଥାୟୀ ଆୟ, କାରଣ ଖଣିଜ ସମ୍ପଦ ଶେଷ ହେଲେ ଏହି ରାଜସ୍ୱ ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବ । ସୁଭଦ୍ରା ଓ CM କିଷାନ ଭଳି ଯୋଜନାରେ ନଗଦ ବଣ୍ଟନ ପରି ଅଣ-ଉତ୍ପାଦନଶୀଳ ବ୍ୟୟ ରାଜ୍ୟର ଅର୍ଥନୀତିକୁ ଦୁର୍ବଳ କରିପାରେ ।"

  • ପରବର୍ତ୍ତୀ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ: ଆଞ୍ଚଳିକ ବୈଷମ୍ୟ ଦୂର କରିବା

ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିରେ ଉନ୍ନତି ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆଞ୍ଚଳିକ ବୈଷମ୍ୟ ଏବଂ ଲୋକଙ୍କ ଆୟରେ ଅସମାନତା ଏବେ ବି ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ ହୋଇରହିଛି।

ପୂର୍ବତନ ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ପଞ୍ଚାନନ କାନୁନଗୋ କହିଛନ୍ତି, "ଓଡ଼ିଶା ଋଣ ବୋଝରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବାରେ ସଫଳ ହୋଇଛି । କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟର ଅଭିବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ଆଞ୍ଚଳିକ ବୈଷମ୍ୟ ଦୂର କରି ସମାବେଶୀ ବିକାଶ ନିଶ୍ଚିତ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ । ଖଣିଜ ସମ୍ପଦରେ ସମୃଦ୍ଧ ଅନେକ ଜିଲ୍ଲାରେ ମଧ୍ୟ ମୌଳିକ ଭିତ୍ତିଭୂମିର ଅଭାବ ରହିଛି। ଭାରତର ଅର୍ଥନୀତିରେ ଓଡ଼ିଶାର ତିନୋଟି ପ୍ରମୁଖ ଅବଦାନ ହେଉଛି;ଖଣିଜ ସମ୍ପଦ, ଏକ ବୃହତ୍ ଉପଭୋକ୍ତା ରାଜ୍ୟ ଏବଂ କୃଷି ଉତ୍ପାଦନରେ ଅଧିକ୍ୟ। କିନ୍ତୁ ଆଞ୍ଚଳିକ ବୈଷମ୍ୟ ଦୂର ନହେଲେ ଓଡ଼ିଶା ଦେଶର ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଆର୍ଥିକ ଶକ୍ତି ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ।"

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ...

୫ଟି ରାଜ୍ୟର ମୁଣ୍ଡପିଛା ଆୟ ଜାତୀୟ ହାରଠାରୁ ଦୁଇ ଗୁଣ; ନେପାଳଠାରୁ ବି ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ଓ ବିହାରର ଆୟ କମ୍

ଗୁଜରାଟ ତୁଳନାରେ ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶ ଓ ବିହାରର ଋଣ ପ୍ରାୟ ଦୁଇଗୁଣ; ମୋଟ ଋଣରେ ଶୀର୍ଷରେ ତାମିଲନାଡୁ, ସବୁଠାରୁ କମ୍ ଋଣ ନେଇଛି ଦିଲ୍ଲୀ

TAGGED:

ODISHA GOVERNMENT DEBT
INDIAN STATES DEBT
ଓଡିଶା ଅର୍ଥନୀତି
ଓଡିଶା ପୁଞ୍ଜିନିବେଶ
INDIAN STATES FISCAL HEALTH

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.