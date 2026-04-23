ETV Bharat / state

ରାଜ୍ୟରେ ମନ୍ଥର ଗତିରେ ପିଏନ୍‌ଜି ସଂଯୋଗ, କେତେ ପ୍ରଭାବ ପକାଇବ ଓଡ଼ିଶା ସିଟି ଗ୍ୟାସ ବିତରଣ ନୀତି ?

8ବର୍ଷ ତଳେ ପିଏନ୍‌ଜି ସଂଯୋଗ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏବେ ସୁଦ୍ଧା ରାଜ୍ୟରେ ମାତ୍ର 32 ହଜାର ଗ୍ରାହକ ଥିବା ଜଣାପଡିଛି । ରିପୋର୍ଟ: ଭବାନୀ ଶଙ୍କର ଦାସ

how much impactful will be Odisha City Gas Distribution policy on Slow PNG connection in state
ରାଜ୍ୟରେ ମନ୍ଥର ଗତିରେ ପିଏନ୍‌ଜି ସଂଯୋଗ, କେତେ ପ୍ରଭାବ ପକାଇବ ଓଡ଼ିଶା ସିଟି ଗ୍ୟାସ ବିତରଣ ନୀତି ?
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : April 23, 2026 at 9:18 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

ଭୁବନେଶ୍ବର: ପାଇପ୍ ନାଚୁରାଲ ଗ୍ୟାସ ବା ପିଏନ୍‌ଜିକୁ ବିକଳ୍ପ ଇନ୍ଧନ ଭାବେ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଆହ୍ୱାନ ଦେଉଛନ୍ତି । 2017 ମସିହାରୁ ଓଡିଶାରେ ରାଷ୍ଟ୍ରାୟତ୍ତ ଗେଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଲିମିଟେଡ ଗ୍ୟାସ ପାଇପ୍ ଲାଇନ କାମ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା । 8 ବର୍ଷ ତଳେ ପିଏନ୍‌ଜି ସଂଯୋଗ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏପ୍ରିଲ ମାସ ଆରମ୍ଭ ସୁଦ୍ଧା ରାଜ୍ୟରେ ମାତ୍ର 32 ହଜାର ପିଏନଜି ଗ୍ରାହକ ଥିବା ଜଣାପଡିଛି । ଯୁଦ୍ଧ ଯୋଗୁଁ ଏଲପିଜି ଯୋଗାଣ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିବାରୁ ଓଡିଶା ସରକାର ଆଣିଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶା ସିଟି ଗ୍ୟାସ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ ବା CGD ନୀତି । କ୍ୟାବିନେଟ୍‌ରେ ପାରିତ ହୋଇଥିବା ଏହି ନୀତି ଦ୍ବାରା ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ପିଏନ୍‌ଜି ଓ ସିଏନ୍‌ଜି ଭିତ୍ତିଭୂମିର ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ତ୍ବରାନ୍ବିତ ହେବ ବୋଲି ସରକାର ଆଶା ବାନ୍ଧିଛନ୍ତି ।

ପିଏନ୍‌ଜି କନେକ୍ସନ (ETV Bharat Odisha)

8 ବର୍ଷରେ ରାଜ୍ୟରେ ମାତ୍ର 32 ହଜାର ପିଏନଜି ସଂଯୋଗ:
ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ଯୁଦ୍ଧ ଯୋଗୁଁ ଦେଶରେ ଏଲପିଜି ଯୋଗାଣ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି । ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ପାଇପ୍ ନାଚୁରାଲ ଗ୍ୟାସ ବା ପିଏନ୍‌ଜି ଭଳି ବିକଳ୍ପ ଇନ୍ଧନ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଉଛନ୍ତି । ଏନେଇ ଭିତ୍ତିଭୂମି ଦୃଢ଼ୀକରଣ କରିବାକୁ ସିଟି ଗ୍ୟାସ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ ବା ସିଜିଡି ଲାଗୁ କରିବା ପାଇଁ କମ୍ପାନୀଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି । ରାଜ୍ୟର ସବୁ ସହରାଞ୍ଚଳରେ ଆଗାମୀ 3 ମାସରେ ପିଏନ୍‌ଜି ସଂଯୋଗ ପାଇଁ ମୋହନ ସରକାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି । ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରରେ ଚାଲିଥିବା ପାଇପ୍ ଲାଇନ କାର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଥର ଥିବାରୁ ଏହି ସମୟ ଅବଧିରେ ପିଏନଜି ଯୋଗାଇବା କଷ୍ଟକର । ଏଥିପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ଭିତ୍ତିଭୂମି ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବାରେ ସରକାର ବିଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି । ଫଳରେ ଗତ 8 ବର୍ଷରେ ରାଜ୍ୟରେ ମାତ୍ର 32 ହଜାର ପିଏନ୍‌ଜି ଗ୍ରାହକ ରହିଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି । 3 ମାସରେ ସବୁ ସହରକୁ ପିଏନ୍‌ଜି ସଂଯୋଗ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ।


ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ କାମ ଅଧପନ୍ତରିଆ:
ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ 2017 ମସିହାରୁ ରାଷ୍ଟ୍ରାୟତ୍ତ କମ୍ପାନୀ ଗେଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଲିମିଟେଡ୍ ଗ୍ୟାସ ପାଇପ୍ ଲାଇନ କାମ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା । ମାତ୍ର ଏବେ ସୁଦ୍ଧା ରାଜଧାନୀର ସବୁ ଅଞ୍ଚଳରେ ପିଏନଜି ସୁବିଧା ପହଞ୍ଚି ପାରିନାହିଁ । ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖରପୁର, ପଟିଆ, ପୋଖରୀପୁଟ, ଜାଗମରା, ଡୁମୁଡୁମା, କଳିଙ୍ଗନଗର ଭଳି ଅଞ୍ଚଳରେ ଏବେ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ପିଏନଜି ଯୋଗଇ ଦିଆଯାଇଛି । ରସୁଲଗଡ, ରସୁଲଗଡ ଶିଳ୍ପାଞ୍ଚଳ, ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ବିହାର, ଜୟଦେବ ବିହାର, ଶହୀଦ ନଗର, ମଞ୍ଚେଶ୍ୱର ଶିଳ୍ପାଞ୍ଚଳ ସହ ଅନ୍ୟ ପ୍ରମୁଖ ଅଞ୍ଚଳ ଓ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଶିଳ୍ପାଞ୍ଚଳରେ ଏହାର ସେବା ପହଞ୍ଚା ଯାଇପାରିନାହିଁ । ବିଗତ 8 ବର୍ଷ ହେବ କାମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବାବେଳେ ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ଅଧପନ୍ତରିଆ ହୋଇ କାମ ପଡି ରହିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛି ।

ରାଜଧାନୀ ଲୋକେ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ:
ଭୁବନେଶ୍ୱର ରସୁଲଗଡ଼ ଅଞ୍ଚଳର ଦିଲ୍ଲୀପ ରାଉତ କହିଛନ୍ତି, "କେଉଁଠି ପାଇପ ଲାଇନ ବିଛା ହୋଇଛି ତ କେଉଁଠି ପିଏନଜି ସଂଯୋଗ ମିଳିନାହିଁ । ଅନେକ ସ୍ଥାନକୁ ଏବେ ଯାଏଁ ଗ୍ୟାସ ପାଇପ୍‌ଲାଇନ ହିଁ ବିଛାଯାଇନାହିଁ । ରାଜଧାନୀରେ ଅବସ୍ଥା ଯଦି ଏମିତି, ତେବେ ରାଜ୍ୟର ଅନ୍ୟ ପ୍ରାନ୍ତରେ କାମ କିଭଳି ସେନେଇ ସନ୍ଦେହ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ।" ସେହିପରି କଟକର ସିଡିଏ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏହି ସୁବିଧା ମିଳୁଛି । ସିଡିଏ ବାଦ୍ ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ ଗ୍ରାହକ ପିଏନଜି ପାଉନାହାନ୍ତି । ବର୍ତ୍ତମାନ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ 19,000ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ, କଟକରେ 9,000ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ବ ଓ ଅନ୍ୟ ସହରରେ 5,000 ପିଏନଜି ଗ୍ରାହକ ରହିଥିବା ଜଣାପଡିଛି ।

ପିଏନ୍‌ଜି କନେକ୍ସନ (ETV Bharat Odisha)



କାହାକୁ କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରେ ମିଳିଛି ଦାଇତ୍ୱ ?
ବିଧାନସଭାରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଦେଇଥିବା ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାରେ ସେବା ଯୋଗାଇବା ଲାଗି 5ଟି କମ୍ପାନୀଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ୱ ମିଳିଛି । ଗେଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ, ଗେଲ୍ ଗ୍ୟାସ ଲିମିଟେଡ, ବିପିସିଏଲ, ଆଦାନୀ ଟୋଟାଲ ଓ ମେଘା ଭଳି କମ୍ପାନି ରହିଛନ୍ତି । କଟକ ଓ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲାର ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଛି ଗେଲ ଇଣ୍ଡିଆ ଲିମିଟେଡ । ଭଦ୍ରକ, ବାଲେଶ୍ୱର, ନବରଙ୍ଗପୁର ଓ ମାଲକାନଗିରି ଜିଲା ପାଇଁ ଆଦାନି ଟୋଟାଲ ଗ୍ୟାସ ଲିମିଟେଡକୁ ଦାୟିତ୍ୱ ମିଳିଛି । ଭଦ୍ରକରେ 200 ପରିବାର ପିଏନଜି ସଂଯୋଗ ନେଇଛନ୍ତି । ବାଲେଶ୍ୱରରେ ଏଯାଏ କାମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇନଥିବା ଜଣାପଡିଛି । ରାୟଗଡା, କଳାହାଣ୍ଡି, ନୂଆପଡା ଏବଂ ବଲାଙ୍ଗୀର ପାଇଁ ମେଘା ଗ୍ୟାସ ଲିମିଟେଡ କାମ ନେଇଛି ।



ବର୍ଷା ପୂର୍ବରୁ ସରିବ ପିଏନଜି ସଂଯୋଗ କାର୍ଯ୍ୟ:
ସେହିଭଳି ପୁରୀ, ନୟାଗଡ, ଗଜପତି, ଗଞ୍ଜାମ, କନ୍ଧମାଳ, ବୌଦ୍ଧ, ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର, ଝାରସୁଗୁଡା, ସୁନ୍ଦରଗଡ ପାଇଁ ଗେଲ୍ ଗ୍ୟାସ ଲିମିଟେଡକୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି । ଜଗତସିଂହପୁର, କେନ୍ଦ୍ରାପଡା, ଢ଼େଙ୍କାନାଳ, କେନ୍ଦୁଝର, ଅନୁଗୁଳ, ଦେବଗଡ, ସମ୍ବଲପୁର, ବରଗଡରେ ବିପିସିଏଲ୍ ଗ୍ୟାସ୍ ପାଇପ୍ ଲାଇନ ବିଛାଇବ । ନଗର ଉନ୍ନୟନ ମନ୍ତ୍ରୀ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ମହାପାତ୍ର କହିଛନ୍ତି, "ସବୁ ଜିଲ୍ଲାରେ ବର୍ଷା ପୂର୍ବରୁ ପିଏନ୍‌ଜି ସଂଯୋଗ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ । ରାଜ୍ୟର ସବୁ ସହରରେ ପାଇପ ଲାଇନ ଯୋଗେ ଗ୍ୟାସ ପହଞ୍ଚାଇବା ଲକ୍ଷ୍ୟ । ସବୁ ମହାନଗର ନିଗମ ସହ ଅନୁଗୁଳ ଓ ଢେଙ୍କାନାଳ ଭଳି ବଡ଼ ସହରରେ ପ୍ରାୟ କାମ ସରିଲାଣି । ବାକି ଥିବା ସ୍ଥାନଗୁଡ଼ିକରେ କାମ ଶୀଘ୍ର ଆରମ୍ଭ ହେବ ।"


ସହଯୋଗ କରିବ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ:
ସେହିପରି ମନ୍ତ୍ରୀ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି, "ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଏହି ଦିଗରେ ସବୁ ପ୍ରକାର ସହଯୋଗ କରିବ । ନୂଆ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଦ୍ୱାରା ଶୀଘ୍ର ପାଇପ୍ ଲାଇନ କାର୍ଯ୍ୟ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରାଯିବା ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିଛି । ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ହେବ ଏହି କାମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପୂର୍ବ ସରକାର ସହଯୋଗ ନ କରିବାରୁ ରାଜ୍ୟରେ କାମ ଆଗକୁ ବଢ଼ି ପାରିନଥିଲା । ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ ସରକାର ଏହି କାମକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରୁଛନ୍ତି । ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ମହାନଗର ନିଗମ ଗୁଡ଼ିକରେ ସେବା ଉପଲବ୍ଧ ହେବ । ଏହା ପରେ ମୁନିସିପାଲିଟି ଏବଂ ଏନଏସି ଗୁଡ଼ିକରେ ପିଏନଜି ସଂଯୋଗ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରାଯିବା ନେଇ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି । ସେହିପରି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଓଡ଼ିଶା ସିଟି ଗ୍ୟାସ ବିତରଣ ନୀତିକୁ ମଞ୍ଜୁରୀ କରିଛନ୍ତି । ପୂର୍ବରୁ ବିଭିନ୍ନ ସଂସ୍ଥାଠୁ ଅନୁମତି ମିଳିବା ବିଳମ୍ବ ହେଉଥିବାରୁ ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବାରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିଲା । ନୂଆ ନୀତି ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ସରଳୀକୃତ କରିବା ସହ ଶୀଘ୍ର ସମାପ୍ତିକୁ ନିଶ୍ଚିତ କରିବ ।


ସମନ୍ୱୟ ଅଭାବରୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆସୁଥିଲା ବାଧା:
ରାଷ୍ଟ୍ରାୟତ୍ତ ଇଣ୍ଡିଆନ ଅଏଲର ସିଜିଏମ କମଲ ସିଲ କହିଛନ୍ତି, "ବଡ଼ ସହର ଉପରେ ପ୍ରଥମ ଫୋକସ ରହିଛି । ପାଇପ୍ ଲାଇନ କାମ 3 ମାସରେ ସାରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ରହିଛି । ପୂର୍ବରୁ ବିଭିନ୍ନ ସଂସ୍ଥାଠାରୁ ଅନୁମତି ପାଇବାରେ ବିଳମ୍ବ ହେଉଥିଲା । ସମନ୍ୱୟ ଅଭାବରୁ ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବାରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିଲା । ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଓଡ଼ିଶା ସିଟି ଗ୍ୟାସ ବିତରଣ ନୀତି ଆଣିଛନ୍ତି । ବିଭିନ୍ନ ଗ୍ୟାସ ବିତରକ ସଂସ୍ଥା ସହ ସରକାର ବିସ୍ତୃତ ଭାବେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ । ନୂଆ ନୀତିର ସମସ୍ତ ସୂଚନା ହସ୍ତଗତ ହେଲେ ଅଧିକ ଏ ବାବଦରେ କୁହାଯାଇପାରିବ ।"


ନୂଆ ନୀତି ଦ୍ବାରା ପଡିବ ନାହିଁ ଆର୍ଥିକ ବୋଝ:
ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଗତକାଲି ଅନୁଷ୍ଠିତ ରାଜ୍ୟ କ୍ୟାବିନେଟ ଓଡ଼ିଶା ସିଟି ଗ୍ୟାସ ବିତରଣ ନୀତିକୁ ମଞ୍ଜୁରୀ ଦେଇଛି । ଫଳରେ ପିଏନଜି ଓ ସିଏନଜି ଭିର୍ତ୍ତିଭୂମି ପାଇଁ ଦକ୍ଷ କାର୍ଯ୍ୟ ଖସଡ଼ା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯିବ । ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗୀୟ ଅନୁମତି ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ସହଜ ହେବ । ସ୍ବଚ୍ଛ ଜାଳେଣିର ବ୍ୟବହାରକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବ । ସିଟି ଗ୍ୟାସ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକୁ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଶେଷ କରିବ । ପ୍ରକଳ୍ପ ସମ୍ପତ୍ତିର ସଠିକ ପରିଚାଳନା ମାଧ୍ୟମରେ ନିରାପଦ ଏବଂ ନିରନ୍ତର ଗ୍ୟାସ ଯୋଗାଣ ନିଶ୍ଚିତ କରିବ । ସ୍ବଚ୍ଛ ଭାରତ ମିଶନ ଅନ୍ତର୍ଗତ କମ୍ରେସଡ ବାୟୋ ଗ୍ୟାସ ବା CBG ପ୍ଲାଣ୍ଟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ ସମନ୍ୱୟ ରକ୍ଷା କରିବ । ଏହି ନୀତି ଦ୍ବାରା ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ କୌଣସି ଆର୍ଥିକ ବୋଝ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ । ଏହା ଘରୋଇ ପୁଞ୍ଜିନିବେଶକୁ ଆକୃଷ୍ଟ କରିବା ସହ ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରିବ । ବ୍ୟବସାୟିକ ସହଜତାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବ । ମାର୍ଚ୍ଚ 2027 ମସିହା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସରକାର ଅନୁମୋଦନ ଶୁଳ୍କରେ ରିହାତି ପ୍ରଦାନ କରିବ ।

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର

TAGGED:

PIPED NATURAL GAS
PNG CONNECTIONS
PIPED NATURAL GAS SUPPLY ODISHA
ଓଡିଶା ସିଟି ଗ୍ୟାସ ବିତରଣ ନୀତି
PNG CONNECTIONS ODISHA

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.