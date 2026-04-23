ରାଜ୍ୟରେ ମନ୍ଥର ଗତିରେ ପିଏନ୍ଜି ସଂଯୋଗ, କେତେ ପ୍ରଭାବ ପକାଇବ ଓଡ଼ିଶା ସିଟି ଗ୍ୟାସ ବିତରଣ ନୀତି ?
8ବର୍ଷ ତଳେ ପିଏନ୍ଜି ସଂଯୋଗ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏବେ ସୁଦ୍ଧା ରାଜ୍ୟରେ ମାତ୍ର 32 ହଜାର ଗ୍ରାହକ ଥିବା ଜଣାପଡିଛି । ରିପୋର୍ଟ: ଭବାନୀ ଶଙ୍କର ଦାସ
Published : April 23, 2026 at 9:18 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ବର: ପାଇପ୍ ନାଚୁରାଲ ଗ୍ୟାସ ବା ପିଏନ୍ଜିକୁ ବିକଳ୍ପ ଇନ୍ଧନ ଭାବେ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଆହ୍ୱାନ ଦେଉଛନ୍ତି । 2017 ମସିହାରୁ ଓଡିଶାରେ ରାଷ୍ଟ୍ରାୟତ୍ତ ଗେଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଲିମିଟେଡ ଗ୍ୟାସ ପାଇପ୍ ଲାଇନ କାମ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା । 8 ବର୍ଷ ତଳେ ପିଏନ୍ଜି ସଂଯୋଗ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏପ୍ରିଲ ମାସ ଆରମ୍ଭ ସୁଦ୍ଧା ରାଜ୍ୟରେ ମାତ୍ର 32 ହଜାର ପିଏନଜି ଗ୍ରାହକ ଥିବା ଜଣାପଡିଛି । ଯୁଦ୍ଧ ଯୋଗୁଁ ଏଲପିଜି ଯୋଗାଣ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିବାରୁ ଓଡିଶା ସରକାର ଆଣିଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶା ସିଟି ଗ୍ୟାସ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ ବା CGD ନୀତି । କ୍ୟାବିନେଟ୍ରେ ପାରିତ ହୋଇଥିବା ଏହି ନୀତି ଦ୍ବାରା ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ପିଏନ୍ଜି ଓ ସିଏନ୍ଜି ଭିତ୍ତିଭୂମିର ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ତ୍ବରାନ୍ବିତ ହେବ ବୋଲି ସରକାର ଆଶା ବାନ୍ଧିଛନ୍ତି ।
8 ବର୍ଷରେ ରାଜ୍ୟରେ ମାତ୍ର 32 ହଜାର ପିଏନଜି ସଂଯୋଗ:
ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ଯୁଦ୍ଧ ଯୋଗୁଁ ଦେଶରେ ଏଲପିଜି ଯୋଗାଣ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି । ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ପାଇପ୍ ନାଚୁରାଲ ଗ୍ୟାସ ବା ପିଏନ୍ଜି ଭଳି ବିକଳ୍ପ ଇନ୍ଧନ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଉଛନ୍ତି । ଏନେଇ ଭିତ୍ତିଭୂମି ଦୃଢ଼ୀକରଣ କରିବାକୁ ସିଟି ଗ୍ୟାସ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ ବା ସିଜିଡି ଲାଗୁ କରିବା ପାଇଁ କମ୍ପାନୀଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି । ରାଜ୍ୟର ସବୁ ସହରାଞ୍ଚଳରେ ଆଗାମୀ 3 ମାସରେ ପିଏନ୍ଜି ସଂଯୋଗ ପାଇଁ ମୋହନ ସରକାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି । ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରରେ ଚାଲିଥିବା ପାଇପ୍ ଲାଇନ କାର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଥର ଥିବାରୁ ଏହି ସମୟ ଅବଧିରେ ପିଏନଜି ଯୋଗାଇବା କଷ୍ଟକର । ଏଥିପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ଭିତ୍ତିଭୂମି ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବାରେ ସରକାର ବିଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି । ଫଳରେ ଗତ 8 ବର୍ଷରେ ରାଜ୍ୟରେ ମାତ୍ର 32 ହଜାର ପିଏନ୍ଜି ଗ୍ରାହକ ରହିଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି । 3 ମାସରେ ସବୁ ସହରକୁ ପିଏନ୍ଜି ସଂଯୋଗ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ।
ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ କାମ ଅଧପନ୍ତରିଆ:
ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ 2017 ମସିହାରୁ ରାଷ୍ଟ୍ରାୟତ୍ତ କମ୍ପାନୀ ଗେଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଲିମିଟେଡ୍ ଗ୍ୟାସ ପାଇପ୍ ଲାଇନ କାମ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା । ମାତ୍ର ଏବେ ସୁଦ୍ଧା ରାଜଧାନୀର ସବୁ ଅଞ୍ଚଳରେ ପିଏନଜି ସୁବିଧା ପହଞ୍ଚି ପାରିନାହିଁ । ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖରପୁର, ପଟିଆ, ପୋଖରୀପୁଟ, ଜାଗମରା, ଡୁମୁଡୁମା, କଳିଙ୍ଗନଗର ଭଳି ଅଞ୍ଚଳରେ ଏବେ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ପିଏନଜି ଯୋଗଇ ଦିଆଯାଇଛି । ରସୁଲଗଡ, ରସୁଲଗଡ ଶିଳ୍ପାଞ୍ଚଳ, ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ବିହାର, ଜୟଦେବ ବିହାର, ଶହୀଦ ନଗର, ମଞ୍ଚେଶ୍ୱର ଶିଳ୍ପାଞ୍ଚଳ ସହ ଅନ୍ୟ ପ୍ରମୁଖ ଅଞ୍ଚଳ ଓ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଶିଳ୍ପାଞ୍ଚଳରେ ଏହାର ସେବା ପହଞ୍ଚା ଯାଇପାରିନାହିଁ । ବିଗତ 8 ବର୍ଷ ହେବ କାମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବାବେଳେ ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ଅଧପନ୍ତରିଆ ହୋଇ କାମ ପଡି ରହିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛି ।
ରାଜଧାନୀ ଲୋକେ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ:
ଭୁବନେଶ୍ୱର ରସୁଲଗଡ଼ ଅଞ୍ଚଳର ଦିଲ୍ଲୀପ ରାଉତ କହିଛନ୍ତି, "କେଉଁଠି ପାଇପ ଲାଇନ ବିଛା ହୋଇଛି ତ କେଉଁଠି ପିଏନଜି ସଂଯୋଗ ମିଳିନାହିଁ । ଅନେକ ସ୍ଥାନକୁ ଏବେ ଯାଏଁ ଗ୍ୟାସ ପାଇପ୍ଲାଇନ ହିଁ ବିଛାଯାଇନାହିଁ । ରାଜଧାନୀରେ ଅବସ୍ଥା ଯଦି ଏମିତି, ତେବେ ରାଜ୍ୟର ଅନ୍ୟ ପ୍ରାନ୍ତରେ କାମ କିଭଳି ସେନେଇ ସନ୍ଦେହ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ।" ସେହିପରି କଟକର ସିଡିଏ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏହି ସୁବିଧା ମିଳୁଛି । ସିଡିଏ ବାଦ୍ ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ ଗ୍ରାହକ ପିଏନଜି ପାଉନାହାନ୍ତି । ବର୍ତ୍ତମାନ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ 19,000ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ, କଟକରେ 9,000ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ବ ଓ ଅନ୍ୟ ସହରରେ 5,000 ପିଏନଜି ଗ୍ରାହକ ରହିଥିବା ଜଣାପଡିଛି ।
କାହାକୁ କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରେ ମିଳିଛି ଦାଇତ୍ୱ ?
ବିଧାନସଭାରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଦେଇଥିବା ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାରେ ସେବା ଯୋଗାଇବା ଲାଗି 5ଟି କମ୍ପାନୀଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ୱ ମିଳିଛି । ଗେଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ, ଗେଲ୍ ଗ୍ୟାସ ଲିମିଟେଡ, ବିପିସିଏଲ, ଆଦାନୀ ଟୋଟାଲ ଓ ମେଘା ଭଳି କମ୍ପାନି ରହିଛନ୍ତି । କଟକ ଓ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲାର ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଛି ଗେଲ ଇଣ୍ଡିଆ ଲିମିଟେଡ । ଭଦ୍ରକ, ବାଲେଶ୍ୱର, ନବରଙ୍ଗପୁର ଓ ମାଲକାନଗିରି ଜିଲା ପାଇଁ ଆଦାନି ଟୋଟାଲ ଗ୍ୟାସ ଲିମିଟେଡକୁ ଦାୟିତ୍ୱ ମିଳିଛି । ଭଦ୍ରକରେ 200 ପରିବାର ପିଏନଜି ସଂଯୋଗ ନେଇଛନ୍ତି । ବାଲେଶ୍ୱରରେ ଏଯାଏ କାମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇନଥିବା ଜଣାପଡିଛି । ରାୟଗଡା, କଳାହାଣ୍ଡି, ନୂଆପଡା ଏବଂ ବଲାଙ୍ଗୀର ପାଇଁ ମେଘା ଗ୍ୟାସ ଲିମିଟେଡ କାମ ନେଇଛି ।
ବର୍ଷା ପୂର୍ବରୁ ସରିବ ପିଏନଜି ସଂଯୋଗ କାର୍ଯ୍ୟ:
ସେହିଭଳି ପୁରୀ, ନୟାଗଡ, ଗଜପତି, ଗଞ୍ଜାମ, କନ୍ଧମାଳ, ବୌଦ୍ଧ, ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର, ଝାରସୁଗୁଡା, ସୁନ୍ଦରଗଡ ପାଇଁ ଗେଲ୍ ଗ୍ୟାସ ଲିମିଟେଡକୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି । ଜଗତସିଂହପୁର, କେନ୍ଦ୍ରାପଡା, ଢ଼େଙ୍କାନାଳ, କେନ୍ଦୁଝର, ଅନୁଗୁଳ, ଦେବଗଡ, ସମ୍ବଲପୁର, ବରଗଡରେ ବିପିସିଏଲ୍ ଗ୍ୟାସ୍ ପାଇପ୍ ଲାଇନ ବିଛାଇବ । ନଗର ଉନ୍ନୟନ ମନ୍ତ୍ରୀ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ମହାପାତ୍ର କହିଛନ୍ତି, "ସବୁ ଜିଲ୍ଲାରେ ବର୍ଷା ପୂର୍ବରୁ ପିଏନ୍ଜି ସଂଯୋଗ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ । ରାଜ୍ୟର ସବୁ ସହରରେ ପାଇପ ଲାଇନ ଯୋଗେ ଗ୍ୟାସ ପହଞ୍ଚାଇବା ଲକ୍ଷ୍ୟ । ସବୁ ମହାନଗର ନିଗମ ସହ ଅନୁଗୁଳ ଓ ଢେଙ୍କାନାଳ ଭଳି ବଡ଼ ସହରରେ ପ୍ରାୟ କାମ ସରିଲାଣି । ବାକି ଥିବା ସ୍ଥାନଗୁଡ଼ିକରେ କାମ ଶୀଘ୍ର ଆରମ୍ଭ ହେବ ।"
ସହଯୋଗ କରିବ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ:
ସେହିପରି ମନ୍ତ୍ରୀ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି, "ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଏହି ଦିଗରେ ସବୁ ପ୍ରକାର ସହଯୋଗ କରିବ । ନୂଆ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଦ୍ୱାରା ଶୀଘ୍ର ପାଇପ୍ ଲାଇନ କାର୍ଯ୍ୟ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରାଯିବା ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିଛି । ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ହେବ ଏହି କାମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପୂର୍ବ ସରକାର ସହଯୋଗ ନ କରିବାରୁ ରାଜ୍ୟରେ କାମ ଆଗକୁ ବଢ଼ି ପାରିନଥିଲା । ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ ସରକାର ଏହି କାମକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରୁଛନ୍ତି । ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ମହାନଗର ନିଗମ ଗୁଡ଼ିକରେ ସେବା ଉପଲବ୍ଧ ହେବ । ଏହା ପରେ ମୁନିସିପାଲିଟି ଏବଂ ଏନଏସି ଗୁଡ଼ିକରେ ପିଏନଜି ସଂଯୋଗ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରାଯିବା ନେଇ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି । ସେହିପରି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଓଡ଼ିଶା ସିଟି ଗ୍ୟାସ ବିତରଣ ନୀତିକୁ ମଞ୍ଜୁରୀ କରିଛନ୍ତି । ପୂର୍ବରୁ ବିଭିନ୍ନ ସଂସ୍ଥାଠୁ ଅନୁମତି ମିଳିବା ବିଳମ୍ବ ହେଉଥିବାରୁ ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବାରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିଲା । ନୂଆ ନୀତି ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ସରଳୀକୃତ କରିବା ସହ ଶୀଘ୍ର ସମାପ୍ତିକୁ ନିଶ୍ଚିତ କରିବ ।
ସମନ୍ୱୟ ଅଭାବରୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆସୁଥିଲା ବାଧା:
ରାଷ୍ଟ୍ରାୟତ୍ତ ଇଣ୍ଡିଆନ ଅଏଲର ସିଜିଏମ କମଲ ସିଲ କହିଛନ୍ତି, "ବଡ଼ ସହର ଉପରେ ପ୍ରଥମ ଫୋକସ ରହିଛି । ପାଇପ୍ ଲାଇନ କାମ 3 ମାସରେ ସାରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ରହିଛି । ପୂର୍ବରୁ ବିଭିନ୍ନ ସଂସ୍ଥାଠାରୁ ଅନୁମତି ପାଇବାରେ ବିଳମ୍ବ ହେଉଥିଲା । ସମନ୍ୱୟ ଅଭାବରୁ ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବାରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିଲା । ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଓଡ଼ିଶା ସିଟି ଗ୍ୟାସ ବିତରଣ ନୀତି ଆଣିଛନ୍ତି । ବିଭିନ୍ନ ଗ୍ୟାସ ବିତରକ ସଂସ୍ଥା ସହ ସରକାର ବିସ୍ତୃତ ଭାବେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ । ନୂଆ ନୀତିର ସମସ୍ତ ସୂଚନା ହସ୍ତଗତ ହେଲେ ଅଧିକ ଏ ବାବଦରେ କୁହାଯାଇପାରିବ ।"
ନୂଆ ନୀତି ଦ୍ବାରା ପଡିବ ନାହିଁ ଆର୍ଥିକ ବୋଝ:
ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଗତକାଲି ଅନୁଷ୍ଠିତ ରାଜ୍ୟ କ୍ୟାବିନେଟ ଓଡ଼ିଶା ସିଟି ଗ୍ୟାସ ବିତରଣ ନୀତିକୁ ମଞ୍ଜୁରୀ ଦେଇଛି । ଫଳରେ ପିଏନଜି ଓ ସିଏନଜି ଭିର୍ତ୍ତିଭୂମି ପାଇଁ ଦକ୍ଷ କାର୍ଯ୍ୟ ଖସଡ଼ା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯିବ । ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗୀୟ ଅନୁମତି ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ସହଜ ହେବ । ସ୍ବଚ୍ଛ ଜାଳେଣିର ବ୍ୟବହାରକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବ । ସିଟି ଗ୍ୟାସ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକୁ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଶେଷ କରିବ । ପ୍ରକଳ୍ପ ସମ୍ପତ୍ତିର ସଠିକ ପରିଚାଳନା ମାଧ୍ୟମରେ ନିରାପଦ ଏବଂ ନିରନ୍ତର ଗ୍ୟାସ ଯୋଗାଣ ନିଶ୍ଚିତ କରିବ । ସ୍ବଚ୍ଛ ଭାରତ ମିଶନ ଅନ୍ତର୍ଗତ କମ୍ରେସଡ ବାୟୋ ଗ୍ୟାସ ବା CBG ପ୍ଲାଣ୍ଟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ ସମନ୍ୱୟ ରକ୍ଷା କରିବ । ଏହି ନୀତି ଦ୍ବାରା ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ କୌଣସି ଆର୍ଥିକ ବୋଝ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ । ଏହା ଘରୋଇ ପୁଞ୍ଜିନିବେଶକୁ ଆକୃଷ୍ଟ କରିବା ସହ ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରିବ । ବ୍ୟବସାୟିକ ସହଜତାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବ । ମାର୍ଚ୍ଚ 2027 ମସିହା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସରକାର ଅନୁମୋଦନ ଶୁଳ୍କରେ ରିହାତି ପ୍ରଦାନ କରିବ ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:
ସହରାଞ୍ଚଳରେ ପିଏନଜି ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ, PNG କନେକ୍ସନ ନେଇଥିଲେ ଏଲପିଜି ମନା
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର