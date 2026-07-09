ETV Bharat / state

କିଛି ଏଭଳି ଅଟକେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବିଶାଳ ରଥ, ବ୍ୟବହାର ହୁଏ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଦଉଡ଼ି ଏବଂ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କାଠ ବ୍ରେକ୍

ରଥ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଥିବା ବେଳେ ରଥର ବ୍ରେକ୍ କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲୁରହିଛି । ଏଥିପାଇଁ ବ୍ଯବହାର ହୁଏ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଦଉଡ଼ି ଏବଂ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କାଠ ବ୍ରେକ । ରିପୋର୍ଟ:ଶକ୍ତି ପ୍ରସାଦ ମିଶ୍ର

How Jagannath Chariot Brakes Work: The Secret of Special Ropes & Wooden Brakes
ଏପରି ଅଟକେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବିଶାଳ ରଥ, ବ୍ଯବହାର ହୁଏ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଦଉଡ଼ି ଏବଂ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କାଠ ବ୍ରେକ (ETV Bharat Odisha)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : July 9, 2026 at 8:59 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

ପୁରୀ: ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ବିଶ୍ବ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ରଥଯାତ୍ରାର ବିଶେଷ ମୂହୁର୍ତ୍ତ ଧୀରେ ଧୀରେ ପାଖେଇ ଆସୁଛି । ରଥଖଳା ଖୁବ୍ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ହୋଇଉଠିଛି । ରଥ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପହଞ୍ଚି ସାରିଥିବା ବେଳେ ବର୍ତ୍ତମାନ ରଥଟଣା ବେଳେ ରଥକୁ ସଠିକ ସମୟରେ ଅଟକାଇବା ପାଇଁ ବ୍ରେକ୍ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲୁରହିଛି । ଏହି ବ୍ରେକ୍‌ର ନିର୍ମାଣ ଶୈଳୀ ନିଆରା । ଏଥିପାଇଁ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର କାଠ ଓ ଦୌଡ଼ିର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥାଏ । ଆସନ୍ତୁ ରଥର ବ୍ରେକ୍ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର ହେଉଥିବା ପାରମ୍ପାରିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ବିଷୟରେ ଅଧିକ ଜାଣିବା...

ଏପରି ଅଟକେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବିଶାଳ ରଥ, ବ୍ଯବହାର ହୁଏ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଦଉଡ଼ି ଏବଂ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କାଠ ବ୍ରେକ (ETV Bharat Odisha)

ଚୂଡାନ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପହଞ୍ଚିଛି ତିନି ରଥ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ । ବର୍ତ୍ତମାନ ତିନି ରଥର ବ୍ରେକ କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି ରହିଛି । କାଠରେ ନିର୍ମିତ ବ୍ରେକକୁ ଦୌଡ଼ି ସାହାଯ୍ୟରେ ରଥର ସମ୍ମୁଖ ଭାଗରେ ଉପରୁ ତଳକୁ ଓହଳା ଯାଇଥାଏ । ଯେଉଁଠି ରଥ ମୋଡ ଖାଇଥାଏ ସେଠାରେ ବ୍ରେକକୁ ତଳକୁ ଦୌଡ଼ି ସାହାଯ୍ୟରେ ଖସା ଯାଇଥାଏ । ଫଳରେ ରଥ ଚକ ଆଗରେ ଏହି ୨୦ ଫୁଟିଆ କାଠ ବ୍ରେକ୍ ପଡିବା କ୍ଷଣି ରଥ ଚକ ଅଟକି ଯାଏ । ଆଉ ଆଗକୁ ଅଗ୍ରସର ହୁଏ ନାହିଁ ।

Special wooden brake
ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କାଠ ବ୍ରେକ (ETV Bharat Odisha)

ବ୍ରେକ୍‌ରେ ଲାଗେ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ରବର:
ଏହି ବ୍ରେକ୍‌କୁ ଏମସିଏଲ ତରଫରୁ ଏବେ ଉନ୍ନତ କରାଯାଇଛି । ଏଥିରେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ରକାରର ରବର ବ୍ୟବହାର ହେବା ସହିତ ଏହା ଉପରେ କଣ୍ଟା ପିଟା ଯାଉଛି । ଏହି କଣ୍ଟା ଭୂମିରେ ଘର୍ଷଣ ହେବା ଦ୍ବାରା ରଥ ଅଟକି ଯାଇଥାଏ । ବ୍ରେକ୍ ପଟାରେ ବେଶି ଚାପ ପଡି ନ ଫାଟିବା ପାଇଁ ଏଥିରେ ରବର ଦିଆଯାଇ କଣ୍ଟା ପିଟା ଯାଉଛି । ଏହି ରବର ମଧ୍ୟ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର । ନାଇଲନ କଟନ ଓ ରବରକୁ ମିଶାଇ ଏହି ରବର ବେଲ୍ଟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି । ତତ୍ସହିତ ଏଥିରେ ପିଟା ଯାଉଥିବା କଣ୍ଟା ମଧ୍ୟ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର । ଏହା ବାରମ୍ବାର ଘଷି ହେବା ସତ୍ତ୍ବେ ସରେ ନାହିଁ ।

Special wooden brake
ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କାଠ ବ୍ରେକ (ETV Bharat Odisha)
ବିଭିନ୍ନ ଉପକରଣ:ବ୍ରେକରେ ବ୍ୟବହାର ହେଉଥିବା ନାଇଲନ ରବର ବେଲ୍ଟ ରାସ୍ତାରେ ଘର୍ଷଣ ହୋଇ ରଥର ଗତି ଠିକ ଭାବରେ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ କରିଥାଏ l ତିନି ରଥର ଏହି ବ୍ରେକ୍ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ରବର ଓ ନାଇଲନ ଲେୟାର ଥିବା ବେଲ୍ଟ ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇଥାଏ l ତିନି ରଥ ପାଇଁ ମୋଟ ୩୬ ଖଣ୍ଡ ବେଲ୍ଟ ଆବଶ୍ୟକ ପଡେ । ପ୍ରତି ବେଲ୍ଟର ଲମ୍ବ ୧ ଫୁଟ, ଚଉଡା ୯ ଇଞ୍ଚ, ମୋଟା ୧୬ ମିଲିମିଟର ରଖାଯାଏ । ଏହାସହିତ ୧୫ କେଜି ନିହାଣ କଣ୍ଟା, ୫କେଜି ଜୁଖିଆ କଣ୍ଟା ଓ ୩କେଜି ୱାସର ଆଦି ଉପକରଣର ବ୍ୟବହାର କରା ଯାଇଥାଏ ।
Special Wooden Brakes
ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କାଠ ବ୍ରେକ (ETV Bharat Odisha)

ରଥ ଦୌଡ଼ି:
ରଥ ଟଣା ପାଇଁ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ଭାବେ ଦଉଡ଼ି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଥାଏ । ରଥ ଟଣା ବେଳେ ଦଉଡ଼ି ଯେଭଳି ନ ଛିଡିବ ତାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖାଯାଇ ମଜଭୁତ୍ ଦଉଡ଼ି ତିଆରି ହୋଇଥାଏ । ଓଡ଼ିଶା କତା ନିଗମ ପକ୍ଷରୁ ରଥ ଦଉଡ଼ି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନକୁ ଦିଆଯାଏ । ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦଉଡ଼ିର ଲମ୍ୱ ୨୨୦ ଫୁଟ । ନନ୍ଦିଘୋଷ, ତାଳଧ୍ୱଜ ଓ ଦର୍ପଦଳନ ରଥ ପାଇଁ ଦୁଇଟି ସେଟ୍ ଦଉଡ଼ି ଆସିଥାଏ । ପ୍ରତ୍ୟେକ ରଥରେ ୪ଟି ଲେଖାଏଁ ଦଉଡ଼ି ଲାଗିଥାଏ ଏବଂ ଅତିରିକ୍ତ ଭାବେ ୨ ଟି ଲେଖାଏଁ ଦଉଡ଼ି ରଖାଯାଏ । ଏହି ହିସାବରେ ତିନିରଥ ପାଇଁ ମୋଟ ୧୮ ଦଉଡ଼ି ଆବଶ୍ୟକ। କିନ୍ତୁ ସୁରକ୍ଷା ଓ ବିକଳ୍ପ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଇଁ ଅତିରିକ୍ତ ଦଉଡ଼ି ସହ ମୋଟ ୨୮ଟି ଦଉଡ଼ି ଅଣାଯାଇଛି ।

Special Ropes
ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଦଉଡ଼ି (ETV Bharat Odisha)

ନେତ୍ର ଉତ୍ସବରେ ଲାଗେ ରଥରେ ଦଉଡ଼ି:
ଦଉଡ଼ି ଗୁଡିକୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ ରଖାଯାଇଛି । ରଥ ନିର୍ମାଣ ସରିବା ପରେ ନେତ୍ର ଉତ୍ସବ ପୂର୍ବରୁ ରଥରେ ଦଉଡ଼ି ଲଗାଯିବ । ନଡ଼ିଆ କତାରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଏହି ଦଉଡ଼ି ରଥରେ ଲାଗିବା ପରେ ଏହାର ମାହାତ୍ମ୍ୟ ବଢିଯାଏ । ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଭକ୍ତ ଏହି ଦଉଡ଼ିକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରି କୃତାର୍ଥ ହୋଇଥାନ୍ତି । ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ରଥ ଟାଣିବାକୁ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଅପେକ୍ଷାରେ ଥାଆନ୍ତି ।


ତାଳଧ୍ୱଜ ରଥର ମହାରଣା ସେବକ ବାଳକୃଷ୍ଣ ମହାରଣା କହିଛନ୍ତି, "ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ରଥକୁ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଅତି ଆନନ୍ଦରେ ଟାଣି ନିଅନ୍ତି । ତେବେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ରଥକୁ ରୋକିବାକୁ ହୁଏ । ରଥ ମୋଡ ଖାଇଲେ ରଥକୁ ଅଟକାଇବାକୁ ପଡ଼େ । ୨୦ ଫୁଟ ଲମ୍ବ, ଅଢ଼େଇ ଫୁଟ ଓସାର ବିଶିଷ୍ଟ ଏକ କାଠଗଣ୍ଡିକୁ ରଥ ବ୍ରେକ ଭାବେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ । ରଥ ଆଗରେ ଏହାକୁ ଝୁଲାଇ ରଖାଯାଏ । ଏହି କାଠ ବ୍ରେକକୁ ଭୋଇ ସେବକ ମାନେ ପରିଚାଳନା କରନ୍ତି ।"

Special Ropes
ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଦଉଡ଼ି (ETV Bharat Odisha)

"ରଥକୁ ରୋକିବାକୁ ହେଲେ କାଠଗଣ୍ଡିକୁ ଦଉଡ଼ି ଦ୍ଵାରା ଖସାଯାଏ । କାଠଟି ତଳେ ପଡ଼ିବା ପରେ ରଥ ଚକ ଅବରୋଧ ହେବା ଦ୍ବାରା ରଥ ରହିଯାଏ । ଚଳିତ ବର୍ଷ ତିନି ରଥ ପାଇଁ ୩ଟି ନୁଆ ବ୍ରେକ ତିଆରି ହୋଇଛି । ଶାଳ କାଠ ଭଳି ମଜଭୁତ୍ କାଠରେ ଏହି ବ୍ରେକ୍ ତିଆରି ହୁଏ । ରଥ ଦଉଡ଼ି ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ଶିଳ୍ପ କତା ନିଗମ ଯୋଗାଇ ଆସୁଛି । ବହୁ ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ କେରଳରୁ ରଥ ଦଉଡ଼ି ଆସୁଥିଲା । ହେଲେ ତାହା ନିମ୍ନ ମାନର ହେବା ଯୋଗୁଁ ଦଉଡ଼ି ଛିଡି ଯାଉଥିଲା । ପରେ ଓଡ଼ିଶା କତା ଶିଳ୍ପ ନିଗମ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ରଥ ଦଉଡ଼ି ତିଆରି କରାଯାଇ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଛି," ବୋଲି ତାଳଧ୍ୱଜ ରଥର ମହାରଣା ସେବକ କହିଛନ୍ତି ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:

ଗଜପତିଙ୍କ ଅନୁରୋଧକୁ ଇସ୍କନର ବେଖାତିର: ଅଦିନିଆ ରଥଯାତ୍ରା ବନ୍ଦ କରିବା ନେଇ ଚିଠିକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ

ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଉପରେ ପୁଣି ଉଡ଼ିଲା ଡ୍ରୋନ, ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଯୁବକ ଅଟକ

ISKCONର ଅଦିନିଆ ରଥଯାତ୍ରା ବନ୍ଦ ଦାବିରେ ପୁଣି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଓ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖିଲେ ଗଜପତି ମହାରାଜା



ଇଟିଭି ଭାରତ, ପୁରୀ

TAGGED:

HOW CHARIOTS STOPS
TRADITIONAL CHARIOT BRAKING SYSTEMS
ରଥ ବ୍ରେକ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ
RATH YATRA 2026
CHARIOTS BRAKE MECHANISM

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.