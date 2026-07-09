କିଛି ଏଭଳି ଅଟକେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବିଶାଳ ରଥ, ବ୍ୟବହାର ହୁଏ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଦଉଡ଼ି ଏବଂ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କାଠ ବ୍ରେକ୍
ରଥ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଥିବା ବେଳେ ରଥର ବ୍ରେକ୍ କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲୁରହିଛି । ଏଥିପାଇଁ ବ୍ଯବହାର ହୁଏ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଦଉଡ଼ି ଏବଂ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କାଠ ବ୍ରେକ । ରିପୋର୍ଟ:ଶକ୍ତି ପ୍ରସାଦ ମିଶ୍ର
Published : July 9, 2026 at 8:59 PM IST
ପୁରୀ: ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ବିଶ୍ବ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ରଥଯାତ୍ରାର ବିଶେଷ ମୂହୁର୍ତ୍ତ ଧୀରେ ଧୀରେ ପାଖେଇ ଆସୁଛି । ରଥଖଳା ଖୁବ୍ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ହୋଇଉଠିଛି । ରଥ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପହଞ୍ଚି ସାରିଥିବା ବେଳେ ବର୍ତ୍ତମାନ ରଥଟଣା ବେଳେ ରଥକୁ ସଠିକ ସମୟରେ ଅଟକାଇବା ପାଇଁ ବ୍ରେକ୍ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲୁରହିଛି । ଏହି ବ୍ରେକ୍ର ନିର୍ମାଣ ଶୈଳୀ ନିଆରା । ଏଥିପାଇଁ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର କାଠ ଓ ଦୌଡ଼ିର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥାଏ । ଆସନ୍ତୁ ରଥର ବ୍ରେକ୍ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର ହେଉଥିବା ପାରମ୍ପାରିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ବିଷୟରେ ଅଧିକ ଜାଣିବା...
ଚୂଡାନ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପହଞ୍ଚିଛି ତିନି ରଥ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ । ବର୍ତ୍ତମାନ ତିନି ରଥର ବ୍ରେକ କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି ରହିଛି । କାଠରେ ନିର୍ମିତ ବ୍ରେକକୁ ଦୌଡ଼ି ସାହାଯ୍ୟରେ ରଥର ସମ୍ମୁଖ ଭାଗରେ ଉପରୁ ତଳକୁ ଓହଳା ଯାଇଥାଏ । ଯେଉଁଠି ରଥ ମୋଡ ଖାଇଥାଏ ସେଠାରେ ବ୍ରେକକୁ ତଳକୁ ଦୌଡ଼ି ସାହାଯ୍ୟରେ ଖସା ଯାଇଥାଏ । ଫଳରେ ରଥ ଚକ ଆଗରେ ଏହି ୨୦ ଫୁଟିଆ କାଠ ବ୍ରେକ୍ ପଡିବା କ୍ଷଣି ରଥ ଚକ ଅଟକି ଯାଏ । ଆଉ ଆଗକୁ ଅଗ୍ରସର ହୁଏ ନାହିଁ ।
ବ୍ରେକ୍ରେ ଲାଗେ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ରବର:
ଏହି ବ୍ରେକ୍କୁ ଏମସିଏଲ ତରଫରୁ ଏବେ ଉନ୍ନତ କରାଯାଇଛି । ଏଥିରେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ରକାରର ରବର ବ୍ୟବହାର ହେବା ସହିତ ଏହା ଉପରେ କଣ୍ଟା ପିଟା ଯାଉଛି । ଏହି କଣ୍ଟା ଭୂମିରେ ଘର୍ଷଣ ହେବା ଦ୍ବାରା ରଥ ଅଟକି ଯାଇଥାଏ । ବ୍ରେକ୍ ପଟାରେ ବେଶି ଚାପ ପଡି ନ ଫାଟିବା ପାଇଁ ଏଥିରେ ରବର ଦିଆଯାଇ କଣ୍ଟା ପିଟା ଯାଉଛି । ଏହି ରବର ମଧ୍ୟ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର । ନାଇଲନ କଟନ ଓ ରବରକୁ ମିଶାଇ ଏହି ରବର ବେଲ୍ଟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି । ତତ୍ସହିତ ଏଥିରେ ପିଟା ଯାଉଥିବା କଣ୍ଟା ମଧ୍ୟ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର । ଏହା ବାରମ୍ବାର ଘଷି ହେବା ସତ୍ତ୍ବେ ସରେ ନାହିଁ ।
ରଥ ଦୌଡ଼ି:
ରଥ ଟଣା ପାଇଁ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ଭାବେ ଦଉଡ଼ି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଥାଏ । ରଥ ଟଣା ବେଳେ ଦଉଡ଼ି ଯେଭଳି ନ ଛିଡିବ ତାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖାଯାଇ ମଜଭୁତ୍ ଦଉଡ଼ି ତିଆରି ହୋଇଥାଏ । ଓଡ଼ିଶା କତା ନିଗମ ପକ୍ଷରୁ ରଥ ଦଉଡ଼ି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନକୁ ଦିଆଯାଏ । ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦଉଡ଼ିର ଲମ୍ୱ ୨୨୦ ଫୁଟ । ନନ୍ଦିଘୋଷ, ତାଳଧ୍ୱଜ ଓ ଦର୍ପଦଳନ ରଥ ପାଇଁ ଦୁଇଟି ସେଟ୍ ଦଉଡ଼ି ଆସିଥାଏ । ପ୍ରତ୍ୟେକ ରଥରେ ୪ଟି ଲେଖାଏଁ ଦଉଡ଼ି ଲାଗିଥାଏ ଏବଂ ଅତିରିକ୍ତ ଭାବେ ୨ ଟି ଲେଖାଏଁ ଦଉଡ଼ି ରଖାଯାଏ । ଏହି ହିସାବରେ ତିନିରଥ ପାଇଁ ମୋଟ ୧୮ ଦଉଡ଼ି ଆବଶ୍ୟକ। କିନ୍ତୁ ସୁରକ୍ଷା ଓ ବିକଳ୍ପ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଇଁ ଅତିରିକ୍ତ ଦଉଡ଼ି ସହ ମୋଟ ୨୮ଟି ଦଉଡ଼ି ଅଣାଯାଇଛି ।
ନେତ୍ର ଉତ୍ସବରେ ଲାଗେ ରଥରେ ଦଉଡ଼ି:
ଦଉଡ଼ି ଗୁଡିକୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ ରଖାଯାଇଛି । ରଥ ନିର୍ମାଣ ସରିବା ପରେ ନେତ୍ର ଉତ୍ସବ ପୂର୍ବରୁ ରଥରେ ଦଉଡ଼ି ଲଗାଯିବ । ନଡ଼ିଆ କତାରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଏହି ଦଉଡ଼ି ରଥରେ ଲାଗିବା ପରେ ଏହାର ମାହାତ୍ମ୍ୟ ବଢିଯାଏ । ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଭକ୍ତ ଏହି ଦଉଡ଼ିକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରି କୃତାର୍ଥ ହୋଇଥାନ୍ତି । ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ରଥ ଟାଣିବାକୁ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଅପେକ୍ଷାରେ ଥାଆନ୍ତି ।
ତାଳଧ୍ୱଜ ରଥର ମହାରଣା ସେବକ ବାଳକୃଷ୍ଣ ମହାରଣା କହିଛନ୍ତି, "ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ରଥକୁ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଅତି ଆନନ୍ଦରେ ଟାଣି ନିଅନ୍ତି । ତେବେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ରଥକୁ ରୋକିବାକୁ ହୁଏ । ରଥ ମୋଡ ଖାଇଲେ ରଥକୁ ଅଟକାଇବାକୁ ପଡ଼େ । ୨୦ ଫୁଟ ଲମ୍ବ, ଅଢ଼େଇ ଫୁଟ ଓସାର ବିଶିଷ୍ଟ ଏକ କାଠଗଣ୍ଡିକୁ ରଥ ବ୍ରେକ ଭାବେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ । ରଥ ଆଗରେ ଏହାକୁ ଝୁଲାଇ ରଖାଯାଏ । ଏହି କାଠ ବ୍ରେକକୁ ଭୋଇ ସେବକ ମାନେ ପରିଚାଳନା କରନ୍ତି ।"
"ରଥକୁ ରୋକିବାକୁ ହେଲେ କାଠଗଣ୍ଡିକୁ ଦଉଡ଼ି ଦ୍ଵାରା ଖସାଯାଏ । କାଠଟି ତଳେ ପଡ଼ିବା ପରେ ରଥ ଚକ ଅବରୋଧ ହେବା ଦ୍ବାରା ରଥ ରହିଯାଏ । ଚଳିତ ବର୍ଷ ତିନି ରଥ ପାଇଁ ୩ଟି ନୁଆ ବ୍ରେକ ତିଆରି ହୋଇଛି । ଶାଳ କାଠ ଭଳି ମଜଭୁତ୍ କାଠରେ ଏହି ବ୍ରେକ୍ ତିଆରି ହୁଏ । ରଥ ଦଉଡ଼ି ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ଶିଳ୍ପ କତା ନିଗମ ଯୋଗାଇ ଆସୁଛି । ବହୁ ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ କେରଳରୁ ରଥ ଦଉଡ଼ି ଆସୁଥିଲା । ହେଲେ ତାହା ନିମ୍ନ ମାନର ହେବା ଯୋଗୁଁ ଦଉଡ଼ି ଛିଡି ଯାଉଥିଲା । ପରେ ଓଡ଼ିଶା କତା ଶିଳ୍ପ ନିଗମ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ରଥ ଦଉଡ଼ି ତିଆରି କରାଯାଇ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଛି," ବୋଲି ତାଳଧ୍ୱଜ ରଥର ମହାରଣା ସେବକ କହିଛନ୍ତି ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ପୁରୀ