ଖରାଦିନେ ଆପଣ ପିଉଥିବା ଦହି କିମ୍ବା ଲସି କେତେ ହିତକର! ପିଇବା ପୂର୍ବରୁ, ଏସବୁ ଦିଗ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ
ଲସି ନାଁରେ ବଜାରରେ ବିଷ ବିକ୍ରି ହେଉଥିବା ବେଳେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗର କଟକଣା କେବଳ ଭେଳିକି ସାଜିଛି ! ରିପୋର୍ଟ- ନାରାୟଣ ସାହୁ
Published : May 11, 2026 at 7:40 PM IST
କଟକ : ଖରା ଦିନେ ବାହାରେ ଦହି କିମ୍ବା ଲସି ପିଉଥିଲେ ସାବଧାନ ହୋଇଯାଆନ୍ତୁ । କାରଣ ଆପଣ ପିଉଥିବା ଏହି ସୁସ୍ବାଦୁ ଜିନିଷ ପାଟିକୁ ଯେତେ ଭଲ ଲାଗିଲେ ବି ଶରୀର ପାଇଁ ତାହା କେତେ ହିତକର, ତାହା ଜାଣିବା ମଧ୍ୟ ସେତିକି ଆବଶ୍ୟକ । କେଉଁ ପରିବେଶରେ ଏହା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଉଛି, ତାହା ବି ଜାଣିବା ଆବଶ୍ୟକ । ବିଶେଷକରି ଲସିରେ ଯେଉଁ ବରଫ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି, ତାହା ମଧ୍ୟ କେତେ ପରିମାଣରେ ହିତକର, ତାହା ବି ଜାଣିବା ଆବଶ୍ୟକ । ଏହି ବରଫ କେଉଁ ପାଣିରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛି ଓ ତାହାର ମାନ କେମିତି, ତାହା କେହି ବି ଜାଣି ପାରନ୍ତି ନାହିଁ । ଯାହାର ଫାଏଦା ଲସି ଦୋକାନୀ ମାନେ ନେଇଥାନ୍ତି । ଅବଶ୍ୟ ଏହା ଉପରେ ନଜର ରଖିବା ଦାୟିତ୍ୱ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗର । ମାତ୍ର ଏହା କେବଳ କାଗଜ ପତ୍ରରେ ସୀମିତ ବା ଭେଳିକି ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି ।
ବଢୁଛି ତାପମାତ୍ରା । ପ୍ରବଳ ଗରମରେ ସିଝୁଛନ୍ତି ଜନ ସାଧାରଣ । ଆଉ ବାଟୋଇମାନେ ଏହା ଦ୍ଵାରା ଅନେକ ମାତ୍ରାରେ ପ୍ରଭାବିତ ହେଉଛନ୍ତି । କାରଣ ଖରା ଦାଉରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ଅନେକ ଲୋକ ଥଣ୍ଡା ପାନୀୟ ପିଇବା ପାଇଁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି । କେହି କେହି ବରଫ ପଡ଼ିଥିବା ଦହି କିମ୍ବା ଲସିକୁ ପିଇବା ପାଇଁ ପସନ୍ଦ କରିଥାନ୍ତି । ଆଉ ଲୋକଙ୍କ ଚାହିଦାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ସହରରେ ଅନେକ ଲସି ବା ସର୍ବତ ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ଦୋକାନ ଖୋଲିଛନ୍ତି । ବର୍ତ୍ତମାନ କଟକ ସହରର ଅନେକ ଛକ ମାନଙ୍କରେ ଏହି ଦୋକାନ ଖୋଲି ସାରିଛି । ଆଉ ଖରାର ପ୍ରକୋପ ବଢ଼ିବା ସାଙ୍ଗକୁ ଏହିସବୁ ଲସି ଦୋକାନରେ ଲୋକଙ୍କର ଭିଡ଼ ବି ଜମୁଛି ।
ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି କାଳବୈଶାଖୀ ଜାରି ରହିଥିବାରୁ ଲସି ବ୍ୟବସାୟ ଟିକେ ପ୍ରଭାବିତ ହେଉଛି । ଫଳରେ ଯେଉଁ ଲସି କିମ୍ବା ରାବିଡ଼ି ବଳକା ରହୁଛି, ତାହାକୁ ଫ୍ରିଜରେ ରଖି କେହି କେହି ବହୁ ଦିନ ଧରି ବିକ୍ରି କରୁଛନ୍ତି । ଫଳରେ ତାହା ମଧ୍ୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି । ଯେଉଁ ଖାଉଟିମାନେ ଏହାକୁ ପିଉଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଖରାପ ହେଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି ।
ଏପରିସ୍ଥଳେ ଲସି ବ୍ୟବସାୟୀ ଶୁଭମ୍ କହିଛନ୍ତି, ସର୍ବତ ପ୍ରାୟ 3 ପ୍ରକାରର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଉଛି । ଦହି ସର୍ବତ, ରାବିଡ଼ି ସର୍ବତ ଏବଂ ମିକ୍ସ ସର୍ବତ । ଏହି ସର୍ବତରେ ନଡ଼ିଆ, କାଜୁ, ଚେରୀ, କିସମିସ ଆଦି ପକାଯାଇ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଉଛି । ନିଜ ଘରେ ଦହି କିମ୍ବା ରାବିଡ଼ି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଉଛି । ସେହିପରି ମିନେରିଆଲ ପାଣିରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ବରଫକୁ ଏଥିରେ ମିଶ୍ରିତ କରାଯାଉଛି । ଏପରିକି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟକର ପରିବେଶରେ ଏହି ଲସି ବିକ୍ରି କରାଯାଉଥିବା ବ୍ୟବସାୟୀ କହିଛନ୍ତି ।
ଏନେଇ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି ସିଏମସି ମେୟର ସୁବାସ ସିଂ । ସେ କହିଛନ୍ତି, ଖରାଦିନେ ଦୂଷିତ ଜିନିଷ ବା ବାସୀ ଦହି କିମ୍ବା ଲସି ବିକ୍ରି କଲେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ । ଏନେଇ ସିଏମସିର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ କଡ଼ା ନଜର ରଖିଛି । ବିଭିନ୍ନ ଦୋକାନ ବୁଲି ଚଢ଼ାଉ କରୁଛି । ଏହି କ୍ରମରେ 10 ରୁ 15 ଟି ଦୋକାନ ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି. ସେମାନଙ୍କୁ ତାଗିଦ କରାଯାଇଛି. ଅର୍ଥାତ ବାରମ୍ବାର ଏହି ତ୍ରୁଟି କରିଲେ ସେମାନଙ୍କ ଲାଇସେନ୍ସ ରଦ୍ଦ କରାଯିବ ବୋଲି ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି. ସିଏମସି ର ପ୍ରାୟ 10 ଟି ଟିମ ସହର ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରତ୍ୟକ ଦିନ ବୁଲି ସ୍ଥିତି ଉପରେ ନଜର ରଖୁଛନ୍ତି.
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ଖରାତାତିରୁ ମିଳିବ ମୁକ୍ତି; ଜାଣନ୍ତୁ ଗୁଡ଼ ଲସି ପ୍ରସ୍ତୁତି ପ୍ରଣାଳୀ, ନିଜେ ପିଅନ୍ତୁ ଓ ମଜା ନିଅନ୍ତୁ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ସାବଧାନ... ଫଳ ଓ ଲସି ସହ ବିଷ ଖାଉ ନାହାନ୍ତି ତ ! ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ନିରୀକ୍ଷକ ଦେଲେଣି ଚେତାବନୀ
ଇଟିଭି ଭାରତ, କଟକ