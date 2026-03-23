ଗୃହିଣୀରୁ ସଫଳ ଉଦ୍ୟୋଗୀ ଦୁର୍ଗା: ଗୋବରରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛନ୍ତି ପେଣ୍ଟ, 30 ଜଣଙ୍କୁ ଦେଇଛନ୍ତି ନିଯୁକ୍ତି
ବ୍ୟାଙ୍କ ଦେଲାନି ଋଣ, ନିଜ ଜମିବାଡ଼ି ବିକ୍ରିକରି ଠିଆ କଲେ ବ୍ୟବସାୟିକ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ l ପଢ଼ନ୍ତୁ, ବାଦଶାହ ଯୁସ୍ମନ କୁମାର ରଣାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ...
Published : March 23, 2026 at 3:05 PM IST
ସମ୍ବଲପୁର/ବରଗଡ଼: ଗୃହିଣୀରୁ କୋଟିପତି ଉଦ୍ୟୋଗୀ l ଏମିତି ଜଣେ ମହିଳା ହେଲେ, ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ଦୁର୍ଗା ପ୍ରିୟଦର୍ଶିନୀ l ସ୍ୱାମୀ ଜଣେ ଚାର୍ଟେଡ୍ ଆକାଉଣ୍ଟାଣ୍ଟ ଥିବା ବେଳେ ସେ ଜଣେ ଗୃହିଣୀ ଥିଲେ l ତେବେ ଦୃଢ଼ ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି ବଳରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଏକ ପେଣ୍ଟ କମ୍ପାନୀ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରି ବର୍ଷକୁ କୋଟିଏ ଟଙ୍କାର ବ୍ୟବସାୟ କରୁଛନ୍ତି l ଏହାସହ ସେ ନିଜ ସଂସ୍ଥାରେ 30 ଜଣ ଯୁବକ ଯୁବତୀଙ୍କୁ ରୋଜଗାର ଦେଇ ସେମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ କରିଛନ୍ତି l ତେବେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କର ସଫଳତାର ଯାତ୍ରା ବହୁ ସଂଘର୍ଷପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା l କିନ୍ତୁ ସବୁ ବାଧା ବିଘ୍ନ ଏଡେଇ ଦେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ବରଗଡ଼ ସହରର ଅମ୍ବାପାଲି ଠାରେ ନିଜର କର୍ପୋରେଟ ଅଫିସ ଖୋଲିଥିବା ବେଳେ ସୋହେଲା ବ୍ଲକ ପିପଲଖୁଣ୍ଟା ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର କନଗାଁଠାରେ ଏକ କାରଖାନା ସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି । ଯେଉଁଠି ଗୋବରରୁ ପରିବେଶ ଅନୁକୂଳ ପେଣ୍ଟ ଉତ୍ପାଦନ ହେଉଛି l ଏହି କାରଖାନାରେ ଆଖପାଖର 3ଟି ଗାଁର ପ୍ରାୟ 40 ଜଣ ଚାଷୀ ଗୋବର ଦେଉଥିବା ବେଳେ ଏଥିରୁ ତିଆରି ହେଉଛି ଇକୋଫ୍ରେଣ୍ଡଲି ପେଣ୍ଟ l ଚାଷୀମାନଙ୍କଠାରୁ କେଜି ପ୍ରତି 5 ଟଙ୍କାରେ ଦରରେ କମ୍ପାନୀ ଗୋବର କିଣୁଛି l ଏହାଦ୍ୱାରା ସ୍ଥାନୀୟ ଚାଷୀମାନେ ଆର୍ଥିକ ସ୍ତରରେ ସ୍ୱଚ୍ଛଳ ହେବା ସହ ଦେଶୀ ଗାଇ ଗୋରୁଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ମଧ୍ୟ ହେଉଥିବା ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକ କହିଛନ୍ତି l
କେତେ ସଂଘର୍ଷପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା ଏହି କାରଖାନା ଆରମ୍ଭ କରିବା
ବରଗଡ଼ର ବୋହୁ ଦୁର୍ଗା ପ୍ରିୟଦର୍ଶିନୀଙ୍କ ବାପ ଘର ପଡ଼ୋଶୀ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ରାଜ୍ୟର ସିମଡେଗା ଅଞ୍ଚଳରେ l ସେ 2007 ମସିହାରେ ରାଞ୍ଚି ବିଶ୍ୱ ବିଦ୍ୟାଳୟରୁ ଇତିହାସ ସମ୍ମାନରେ ଗ୍ରାଜୁଏସନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କଲା ପରେ ରାଞ୍ଚି ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଇତିହାସରେ ପିଜି କରିଥିଲେ l ଏହି ସମୟରେ 2009ରେ ସେ ବରଗଡ଼ ସହରର ଚାର୍ଟେଡ୍ ଆକାଉଣ୍ଟାଣ୍ଟ ଯୋଗେଶ୍ୱର ସାହୁଙ୍କୁ ବିବାହ କରିଥିଲେ l 2010ରେ ସେ ପିଜି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଥିଲେ l ଏହାପରେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଚାକିରୀ କାଳରେ ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ସହରରେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ସହ 9 ବର୍ଷ କାଳ ଜଣେ ଗୃହିଣୀ ଭାବେ ରହିଥିଲେ l ତେବେ ତାଙ୍କ ମନ ଭିତରେ କିଛି ଗୋଟିଏ କରିବାର ଇଚ୍ଛା ଥିଲା, ଯାହା ଦ୍ୱାରା ସମାଜର ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ଉପକୃତ ହୋଇପାରିବେ l
ଦୁର୍ଗାଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ସେ ପିଲା ଦିନରୁ କିରନ ବେଦୀଙ୍କ ପରି ସଫଳ ମହିଳାଙ୍କ ଜୀବନୀ ବିଷୟରେ ବିଭିନ୍ନ ଗଣମାଧ୍ୟମରୁ ଜାଣି ପ୍ରେରଣା ପାଇଥିଲେ ଓ କିଛି କରିବାକୁ ମନସ୍ଥ କରିଥିଲେ l ମାତ୍ର ଏହାକୁ କରିବାକୁ ତାଙ୍କୁ ବିବାହ ପରେ ପ୍ରାୟ 10 ବର୍ଷ ଲାଗିଗଲା l 2019ରେ କୋଭିଡ୍ କାଳରେ ସେ କିଛି କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ l ସେତେବେଳେ ସେ ଗୁଡ଼ଗାଁଓରେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ସହ ରହୁଥିଲେ l ସେଠାରେ ସେ ନିକଟସ୍ଥ ଝାଝର ସହରକୁ ଯାଇ ଏକ ଗାଈ ଫାର୍ମରେ ରହି 8 ମାସ ତାଲିମ ନେଇଥିଲେ l
ମୁଖ୍ୟତଃ ପ୍ରଥମେ ସେ ଏକ ଗୋଶାଳା କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ l ତେବେ ସେଠାରେ ସେ ବହୁ ପରିମାଣର ଗୋବର, କୌଣସି ବ୍ୟବହାର ନହୋଇ ଅପଚୟ ହେଉଥିବାର ଦେଖିଥିଲେ l ତେଣୁ ତାଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ଏହି ଗୋବରକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ଏହାକୁ କିପରି ବ୍ୟବହାର ଉପଯୋଗୀ କରି ବ୍ୟବସାୟକରଣ କରାଯିବ ସେନେଇ ଚେଷ୍ଟା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ l ସେହି ସମୟରେ ରାଜସ୍ଥାନ KVICର ଜଣେ ବିଜ୍ଞାନୀ ଗୋବରରୁ ପେଣ୍ଟ ତିଆରି ହୋଇପାରେ ବୋଲି କହିଥିବାର ଇଣ୍ଟରନେଟ ମାଧ୍ୟମରୁ ଜାଣିଥିଲେ । ତେଣୁ ସେ ରାଜସ୍ଥାନର ଜୟପୁର ଯାଇ KVIC ସଂସ୍ଥା ସହ ଜଡ଼ିତ ହେବାସହ ପେଣ୍ଟ ତିଆରି କରିବାର ତାଲିମ ନେଇଥିଲେ l ତେବେ ସେମାନେ କେବଳ 2 ପ୍ରକାର ର ପେଣ୍ଟ ତିଆରି କରୁଥିଲେ l ଏହାକୁ ଦେଖି ସେ ନିଜେ ଏକ ପେଣ୍ଟ କାରଖାନା କରିବାକୁ ମନସ୍ଥ କରିଥିଲେ l
ଏହାପରେ ସେ ମୁମ୍ବାଇ, ଦିଲ୍ଲୀକୁ ଯାଇ କେତେକ ଟେକ୍ନିସିଆନ, କେମିଷ୍ଟ ଓ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ପାଖରେ ତାଲିମ ମଧ୍ୟ ନେଲେ l ସବୁ ତାଲିମ ପାଇବା ପରେ ବରଗଡ଼ ଆସି ନିଜେ କାରଖାନା ଖୋଲିବାକୁ ପ୍ରୟାସ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ l ତେବେ ମହିଳାଙ୍କ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ବହୁ ଯୋଜନା ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ କୌଣସି ବ୍ୟାଙ୍କ ଏହି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ପାଇଁ ଋଣ ଦେବାକୁ ମନା କରିଦେଇଥିଲେ l ତେବେ ସେ ହାର ମାନି ନଥିଲେ l ନିଜର ଜମି ବାଡ଼ି ବିକ୍ରି କରି, ନିଜର ସଂଚୟକୁ ନେଇ 1 କୋଟି ଟଙ୍କା ନିବେଶ କରି ଛୋଟ ଆକାରରେ ଏହି କାରଖାନା ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ l ଏହି କାରଖାନା ପାଇଁ ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରୁ ଯନ୍ତ୍ରପତି ଓ ମେସିନ ସେ ନିଜେ ମଗେଇଥିଲେ l ଆଉ ବର୍ତମାନ ସେ ଜଣେ ସଫଳ ଉଦ୍ୟୋଗୀ ହୋଇ ପାରିଛନ୍ତି l ବର୍ତମାନ ତାଙ୍କ ସଂସ୍ଥାର ଅଫିସ ବରଗଡ଼, ସମ୍ବଲପୁର, ଭୁବନେଶ୍ୱର, ବାଲେଶ୍ୱର, ବେଙ୍ଗାଳୁରୁ ଆଦି ସ୍ଥାନରେ ରହିଛି ଓ ବାର୍ଷିକ 1 କୋଟି ଟଙ୍କାର ବ୍ୟବସାୟ କରୁଛି, କେଵଳ ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ ଥିବା କାରଖାନାରେ ସେ 30 ଜଣ ଯୁବକ, ଯୁବତୀ ଓ ଗରିବ ମହିଳାଙ୍କୁ ରୋଜଗାର ଦେଇଛନ୍ତି l
କେଉଁ ଉତ୍ପାଦ ସବୁ ତିଆରି ହେଉଛି
ବର୍ତ୍ତମାନ ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ସଂସ୍ଥା 29 ପ୍ରକାରର ଇକୋଫ୍ରେଣ୍ଡଲି ଗୋବର ତିଆରି ପେଣ୍ଟ ଉତ୍ପାଦନ କରୁଛି l ଏଥିରେ ରହିଛି ପ୍ରାଇମର, ଡେମ୍ପ ପ୍ରୁଫ୍, ମେଟାଲିକ୍ସ, ଇକୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡଲି ଇନାମଲ ପରି ଉତ୍ପାଦ l ଏହି ଉତ୍ପାଦ ଗୁଡ଼ିକ 3 ବର୍ଷରୁ 15 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାମ କରିଥାଏ ଓ ଏହାର ଦାମ୍ ବଜାରରେ ମିଳୁଥିବା ଅନ୍ୟ ପେଣ୍ଟ ଠାରୁ ଟିକେ କମ୍ ମଧ୍ୟ l
ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ଏହି ସଫଳତା ପଛରେ ସ୍ୱାମୀ ଯୋଗେଶ୍ୱର ସାହୁଙ୍କ ବହୁତ ବଡ଼ ଭୂମିକା ରହିଛି l ଏହି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟରେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ତାଙ୍କୁ ସବୁ ପ୍ରକାର ସହଯୋଗ କରିଥିବା ଦୁର୍ଗା କୁହନ୍ତି l ତେଣେ ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଯୋଗେଶ୍ୱରଙ୍କ କହିବା କଥା ହେଲା ଯେ, ଦୁର୍ଗା କୋଭିଡ୍ ସମୟରେ 2020 ମସିହାରେ ଏହାର ପରିକଳ୍ପନା କରିଥିଲେ l ପ୍ରଥମେ ସେ ଏକ ଦେଶୀ ଗାଈର ଗୋଶାଳା କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ l ସେଥିପାଇଁ ସେ ହରିଆଣାର ଝାଝର ସହର ସ୍ଥିତ ଏକ ଦେଶୀ ଗାଈ ଫାର୍ମକୁ ଯାଇ ଗୋଶାଳା କରିବାର ତାଲିମ ନେଲେ l ତାଙ୍କର ମୂଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା ଦେଶୀ ଗାଈଙ୍କୁ ବିଲୁପ୍ତ ହେବାରୁ ବଞ୍ଚାଇବା l କାରଣ କ୍ଷୀର ଦେଉଥିବା ଗାଈକୁ ଲୋକେ ଘରେ ରଖନ୍ତି ଓ ଗାଈ କ୍ଷୀର ଦେବା ବନ୍ଦ କଲେ ରାସ୍ତାରେ ଛାଡି ଦିଅନ୍ତି l ତେଣୁ ଗୋବରର ବ୍ୟବସାୟୀକରଣ କଲେ ଲୋକେ ସବୁ ଗାଈଗୋରୁଙ୍କୁ ଘରେ ରଖିବେ ବୋଲି ଭାବି ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ l
ଏହି କାରଖାନା ଦ୍ୱାରା ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇବା ସହ ଆଖ ପାଖ 3ଟି ଗାଁର ଚାଷୀ ମଧ୍ୟ ଉପକୃତ ହୋଇଛନ୍ତି l ମୁଖ୍ୟତଃ ଚାଷୀ ମାନଙ୍କ ଠାରୁ କିଲୋପ୍ରତି 5 ଟଙ୍କା ଦରରେ ଏହି କମ୍ପାନୀ ଗୋବର କିଣୁଛି l ସ୍ଥାନୀୟ ଚାଷୀ ସନ୍ତୋଷ କୁମାରଙ୍କ କହିବା କଥା ହେଲା ଯେ, ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଗୋବର ସବୁକୁ ଏଣେତେଣେ ଫିଙ୍ଗି ଦେଉଥିଲୁ । ବର୍ତମାନ ଆମେ ଏଠାରେ 5 ଟଙ୍କା ଦରରେ ଗୋବର ବିକ୍ରି କରୁଛୁ l ଆଉ ଯେଉଁ ଗୋବରକୁ ଦିନେ ଆମେ ଫିଙ୍ଗି ଦେଉଥିଲୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଥିରୁ ଆମେ ଟଙ୍କା ପାଉଛୁ l
ଇଟିଭି ଭାରତ, ସମ୍ବଲପୁର/ବରଗଡ଼