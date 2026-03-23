ଗୃହିଣୀରୁ ସଫଳ ଉଦ୍ୟୋଗୀ ଦୁର୍ଗା: ଗୋବରରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛନ୍ତି ପେଣ୍ଟ, 30 ଜଣଙ୍କୁ ଦେଇଛନ୍ତି ନିଯୁକ୍ତି

ବ୍ୟାଙ୍କ ଦେଲାନି ଋଣ, ନିଜ ଜମିବାଡ଼ି ବିକ୍ରିକରି ଠିଆ କଲେ ବ୍ୟବସାୟିକ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ l ପଢ଼ନ୍ତୁ, ବାଦଶାହ ଯୁସ୍ମନ କୁମାର ରଣାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ...

Housewife turned successful entrepreneur Durga Making paint from cow dung employing 40 people
ଗୃହିଣୀରୁ ସଫଳ ଉଦ୍ୟୋଗୀ ଦୁର୍ଗା: ଗୋବରରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛନ୍ତି ପେଣ୍ଟ, 30 ଜଣଙ୍କୁ ଦେଇଛନ୍ତି ନିଯୁକ୍ତି (ETV BHARAT ODISHA)
Published : March 23, 2026 at 3:05 PM IST

ସମ୍ବଲପୁର/ବରଗଡ଼: ଗୃହିଣୀରୁ କୋଟିପତି ଉଦ୍ୟୋଗୀ l ଏମିତି ଜଣେ ମହିଳା ହେଲେ, ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ଦୁର୍ଗା ପ୍ରିୟଦର୍ଶିନୀ l ସ୍ୱାମୀ ଜଣେ ଚାର୍ଟେଡ୍ ଆକାଉଣ୍ଟାଣ୍ଟ ଥିବା ବେଳେ ସେ ଜଣେ ଗୃହିଣୀ ଥିଲେ l ତେବେ ଦୃଢ଼ ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି ବଳରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଏକ ପେଣ୍ଟ କମ୍ପାନୀ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରି ବର୍ଷକୁ କୋଟିଏ ଟଙ୍କାର ବ୍ୟବସାୟ କରୁଛନ୍ତି l ଏହାସହ ସେ ନିଜ ସଂସ୍ଥାରେ 30 ଜଣ ଯୁବକ ଯୁବତୀଙ୍କୁ ରୋଜଗାର ଦେଇ ସେମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ କରିଛନ୍ତି l ତେବେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କର ସଫଳତାର ଯାତ୍ରା ବହୁ ସଂଘର୍ଷପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା l କିନ୍ତୁ ସବୁ ବାଧା ବିଘ୍ନ ଏଡେଇ ଦେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ବରଗଡ଼ ସହରର ଅମ୍ବାପାଲି ଠାରେ ନିଜର କର୍ପୋରେଟ ଅଫିସ ଖୋଲିଥିବା ବେଳେ ସୋହେଲା ବ୍ଲକ ପିପଲଖୁଣ୍ଟା ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର କନଗାଁଠାରେ ଏକ କାରଖାନା ସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି । ଯେଉଁଠି ଗୋବରରୁ ପରିବେଶ ଅନୁକୂଳ ପେଣ୍ଟ ଉତ୍ପାଦନ ହେଉଛି l ଏହି କାରଖାନାରେ ଆଖପାଖର 3ଟି ଗାଁର ପ୍ରାୟ 40 ଜଣ ଚାଷୀ ଗୋବର ଦେଉଥିବା ବେଳେ ଏଥିରୁ ତିଆରି ହେଉଛି ଇକୋଫ୍ରେଣ୍ଡଲି ପେଣ୍ଟ l ଚାଷୀମାନଙ୍କଠାରୁ କେଜି ପ୍ରତି 5 ଟଙ୍କାରେ ଦରରେ କମ୍ପାନୀ ଗୋବର କିଣୁଛି l ଏହାଦ୍ୱାରା ସ୍ଥାନୀୟ ଚାଷୀମାନେ ଆର୍ଥିକ ସ୍ତରରେ ସ୍ୱଚ୍ଛଳ ହେବା ସହ ଦେଶୀ ଗାଇ ଗୋରୁଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ମଧ୍ୟ ହେଉଥିବା ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକ କହିଛନ୍ତି l

ଗୃହିଣୀରୁ ସଫଳ ଉଦ୍ୟୋଗୀ ଦୁର୍ଗା: ଗୋବରରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛନ୍ତି ପେଣ୍ଟ, 30 ଜଣଙ୍କୁ ଦେଇଛନ୍ତି ନିଯୁକ୍ତି (ETV BHARAT ODISHA)

କେତେ ସଂଘର୍ଷପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା ଏହି କାରଖାନା ଆରମ୍ଭ କରିବା
ବରଗଡ଼ର ବୋହୁ ଦୁର୍ଗା ପ୍ରିୟଦର୍ଶିନୀଙ୍କ ବାପ ଘର ପଡ଼ୋଶୀ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ରାଜ୍ୟର ସିମଡେଗା ଅଞ୍ଚଳରେ l ସେ 2007 ମସିହାରେ ରାଞ୍ଚି ବିଶ୍ୱ ବିଦ୍ୟାଳୟରୁ ଇତିହାସ ସମ୍ମାନରେ ଗ୍ରାଜୁଏସନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କଲା ପରେ ରାଞ୍ଚି ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଇତିହାସରେ ପିଜି କରିଥିଲେ l ଏହି ସମୟରେ 2009ରେ ସେ ବରଗଡ଼ ସହରର ଚାର୍ଟେଡ୍ ଆକାଉଣ୍ଟାଣ୍ଟ ଯୋଗେଶ୍ୱର ସାହୁଙ୍କୁ ବିବାହ କରିଥିଲେ l 2010ରେ ସେ ପିଜି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଥିଲେ l ଏହାପରେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଚାକିରୀ କାଳରେ ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ସହରରେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ସହ 9 ବର୍ଷ କାଳ ଜଣେ ଗୃହିଣୀ ଭାବେ ରହିଥିଲେ l ତେବେ ତାଙ୍କ ମନ ଭିତରେ କିଛି ଗୋଟିଏ କରିବାର ଇଚ୍ଛା ଥିଲା, ଯାହା ଦ୍ୱାରା ସମାଜର ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ଉପକୃତ ହୋଇପାରିବେ l

କାରଖାନାରେ ଆଖପାଖର 3ଟି ଗାଁର ପ୍ରାୟ 40 ଜଣ ଚାଷୀ ଗୋବର ଦେଉଥିବା ବେଳେ ଏଥିରୁ ତିଆରି ହେଉଛି ଇକୋଫ୍ରେଣ୍ଡଲି ପେଣ୍ଟ l
କାରଖାନାରେ ଆଖପାଖର 3ଟି ଗାଁର ପ୍ରାୟ 40 ଜଣ ଚାଷୀ ଗୋବର ଦେଉଥିବା ବେଳେ ଏଥିରୁ ତିଆରି ହେଉଛି ଇକୋଫ୍ରେଣ୍ଡଲି ପେଣ୍ଟ l (ETV BHARAT ODISHA)

ଦୁର୍ଗାଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ସେ ପିଲା ଦିନରୁ କିରନ ବେଦୀଙ୍କ ପରି ସଫଳ ମହିଳାଙ୍କ ଜୀବନୀ ବିଷୟରେ ବିଭିନ୍ନ ଗଣମାଧ୍ୟମରୁ ଜାଣି ପ୍ରେରଣା ପାଇଥିଲେ ଓ କିଛି କରିବାକୁ ମନସ୍ଥ କରିଥିଲେ l ମାତ୍ର ଏହାକୁ କରିବାକୁ ତାଙ୍କୁ ବିବାହ ପରେ ପ୍ରାୟ 10 ବର୍ଷ ଲାଗିଗଲା l 2019ରେ କୋଭିଡ୍ କାଳରେ ସେ କିଛି କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ l ସେତେବେଳେ ସେ ଗୁଡ଼ଗାଁଓରେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ସହ ରହୁଥିଲେ l ସେଠାରେ ସେ ନିକଟସ୍ଥ ଝାଝର ସହରକୁ ଯାଇ ଏକ ଗାଈ ଫାର୍ମରେ ରହି 8 ମାସ ତାଲିମ ନେଇଥିଲେ l

ନିଜ ସଂସ୍ଥାରେ 30 ଜଣ ଯୁବକ ଯୁବତୀଙ୍କୁ ରୋଜଗାର ଦେଇ ସେମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ କରିଛନ୍ତି l
ନିଜ ସଂସ୍ଥାରେ 30 ଜଣ ଯୁବକ ଯୁବତୀଙ୍କୁ ରୋଜଗାର ଦେଇ ସେମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ କରିଛନ୍ତି l (ETV BHARAT ODISHA)

ମୁଖ୍ୟତଃ ପ୍ରଥମେ ସେ ଏକ ଗୋଶାଳା କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ l ତେବେ ସେଠାରେ ସେ ବହୁ ପରିମାଣର ଗୋବର, କୌଣସି ବ୍ୟବହାର ନହୋଇ ଅପଚୟ ହେଉଥିବାର ଦେଖିଥିଲେ l ତେଣୁ ତାଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ଏହି ଗୋବରକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ଏହାକୁ କିପରି ବ୍ୟବହାର ଉପଯୋଗୀ କରି ବ୍ୟବସାୟକରଣ କରାଯିବ ସେନେଇ ଚେଷ୍ଟା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ l ସେହି ସମୟରେ ରାଜସ୍ଥାନ KVICର ଜଣେ ବିଜ୍ଞାନୀ ଗୋବରରୁ ପେଣ୍ଟ ତିଆରି ହୋଇପାରେ ବୋଲି କହିଥିବାର ଇଣ୍ଟରନେଟ ମାଧ୍ୟମରୁ ଜାଣିଥିଲେ । ତେଣୁ ସେ ରାଜସ୍ଥାନର ଜୟପୁର ଯାଇ KVIC ସଂସ୍ଥା ସହ ଜଡ଼ିତ ହେବାସହ ପେଣ୍ଟ ତିଆରି କରିବାର ତାଲିମ ନେଇଥିଲେ l ତେବେ ସେମାନେ କେବଳ 2 ପ୍ରକାର ର ପେଣ୍ଟ ତିଆରି କରୁଥିଲେ l ଏହାକୁ ଦେଖି ସେ ନିଜେ ଏକ ପେଣ୍ଟ କାରଖାନା କରିବାକୁ ମନସ୍ଥ କରିଥିଲେ l

ବରଗଡ଼ ସହରର ଅମ୍ବାପାଲି ଠାରେ ନିଜର କର୍ପୋରେଟ ଅଫିସ ଖୋଲିଥିବା ବେଳେ, ସୋହେଲା ବ୍ଲକ ପିପଲଖୁଣ୍ଟା ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର କନଗାଁ ଠାରେ କାରଖାନା ଖୋଲିଛନ୍ତି
ବରଗଡ଼ ସହରର ଅମ୍ବାପାଲି ଠାରେ ନିଜର କର୍ପୋରେଟ ଅଫିସ ଖୋଲିଥିବା ବେଳେ, ସୋହେଲା ବ୍ଲକ ପିପଲଖୁଣ୍ଟା ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର କନଗାଁ ଠାରେ କାରଖାନା ଖୋଲିଛନ୍ତି (ETV BHARAT ODISHA)

ଏହାପରେ ସେ ମୁମ୍ବାଇ, ଦିଲ୍ଲୀକୁ ଯାଇ କେତେକ ଟେକ୍ନିସିଆନ, କେମିଷ୍ଟ ଓ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ପାଖରେ ତାଲିମ ମଧ୍ୟ ନେଲେ l ସବୁ ତାଲିମ ପାଇବା ପରେ ବରଗଡ଼ ଆସି ନିଜେ କାରଖାନା ଖୋଲିବାକୁ ପ୍ରୟାସ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ l ତେବେ ମହିଳାଙ୍କ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ବହୁ ଯୋଜନା ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ କୌଣସି ବ୍ୟାଙ୍କ ଏହି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ପାଇଁ ଋଣ ଦେବାକୁ ମନା କରିଦେଇଥିଲେ l ତେବେ ସେ ହାର ମାନି ନଥିଲେ l ନିଜର ଜମି ବାଡ଼ି ବିକ୍ରି କରି, ନିଜର ସଂଚୟକୁ ନେଇ 1 କୋଟି ଟଙ୍କା ନିବେଶ କରି ଛୋଟ ଆକାରରେ ଏହି କାରଖାନା ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ l ଏହି କାରଖାନା ପାଇଁ ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରୁ ଯନ୍ତ୍ରପତି ଓ ମେସିନ ସେ ନିଜେ ମଗେଇଥିଲେ l ଆଉ ବର୍ତମାନ ସେ ଜଣେ ସଫଳ ଉଦ୍ୟୋଗୀ ହୋଇ ପାରିଛନ୍ତି l ବର୍ତମାନ ତାଙ୍କ ସଂସ୍ଥାର ଅଫିସ ବରଗଡ଼, ସମ୍ବଲପୁର, ଭୁବନେଶ୍ୱର, ବାଲେଶ୍ୱର, ବେଙ୍ଗାଳୁରୁ ଆଦି ସ୍ଥାନରେ ରହିଛି ଓ ବାର୍ଷିକ 1 କୋଟି ଟଙ୍କାର ବ୍ୟବସାୟ କରୁଛି, କେଵଳ ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ ଥିବା କାରଖାନାରେ ସେ 30 ଜଣ ଯୁବକ, ଯୁବତୀ ଓ ଗରିବ ମହିଳାଙ୍କୁ ରୋଜଗାର ଦେଇଛନ୍ତି l

ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ଦୁର୍ଗା ପ୍ରିୟଦର୍ଶିନୀ
ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ଦୁର୍ଗା ପ୍ରିୟଦର୍ଶିନୀ (ETV BHARAT ODISHA)

କେଉଁ ଉତ୍ପାଦ ସବୁ ତିଆରି ହେଉଛି
ବର୍ତ୍ତମାନ ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ସଂସ୍ଥା 29 ପ୍ରକାରର ଇକୋଫ୍ରେଣ୍ଡଲି ଗୋବର ତିଆରି ପେଣ୍ଟ ଉତ୍ପାଦନ କରୁଛି l ଏଥିରେ ରହିଛି ପ୍ରାଇମର, ଡେମ୍ପ ପ୍ରୁଫ୍, ମେଟାଲିକ୍ସ, ଇକୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡଲି ଇନାମଲ ପରି ଉତ୍ପାଦ l ଏହି ଉତ୍ପାଦ ଗୁଡ଼ିକ 3 ବର୍ଷରୁ 15 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାମ କରିଥାଏ ଓ ଏହାର ଦାମ୍ ବଜାରରେ ମିଳୁଥିବା ଅନ୍ୟ ପେଣ୍ଟ ଠାରୁ ଟିକେ କମ୍ ମଧ୍ୟ l

ବ୍ୟାଙ୍କ ଦେଲନି ଋଣ, ନିଜ ଜମିବାଡ଼ି ବିକ୍ରିକରି ଠିଆ କଲେ ବ୍ୟବସାୟିକ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ l
ବ୍ୟାଙ୍କ ଦେଲନି ଋଣ, ନିଜ ଜମିବାଡ଼ି ବିକ୍ରିକରି ଠିଆ କଲେ ବ୍ୟବସାୟିକ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ l (ETV BHARAT ODISHA)
କ'ଣ ରହିଛି ଏହାର ବିଶେଷତ୍ୱ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା, ଏହି ଗୋବରରୁ ତିଆରି ପେଣ୍ଟ ପରିବେଶ ଅନୁକୂଳ ପେଣ୍ଟ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏହାକୁ ଘରେ ପେଣ୍ଟ କଲେ ଘର ଭିତରର ତାପମାତ୍ରା 3ରୁ 5 ଡିଗ୍ରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କମ୍ ରହିଥାଏ l ଏହାସହ ଘର ଭିତରର ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣର ମାତ୍ରାକୁ ମଧ୍ୟ ହ୍ରାସ କରିଥାଏ l ଅନ୍ୟପଟେ ପେଣ୍ଟରମାନଙ୍କୁ ଆସ୍ଥମା ଆଦି ରୋଗ ହେବାରୁ ବଞ୍ଚାଇଥାଏ l ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା ଏହି ପେଣ୍ଟରେ 35 ପ୍ରତିଶତ ଗୋବର ବ୍ୟବହାର ହେଉଥିବା ବେଳେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଗ୍ରୀନ ଅଲଟରନେଟର ବ୍ୟବହାର ହୋଇଥାଏ l
ସ୍ୱାମୀ ଚାର୍ଟେଡ୍ ଆକାଉଣ୍ଟାଣ୍ଟ ଯୋଗେଶ୍ୱର ସାହୁଙ୍କ ସହ ଦୁର୍ଗା ପ୍ରିୟଦର୍ଶିନୀ
ସ୍ୱାମୀ ଚାର୍ଟେଡ୍ ଆକାଉଣ୍ଟାଣ୍ଟ ଯୋଗେଶ୍ୱର ସାହୁଙ୍କ ସହ ଦୁର୍ଗା ପ୍ରିୟଦର୍ଶିନୀ (ETV BHARAT ODISHA)

ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ଏହି ସଫଳତା ପଛରେ ସ୍ୱାମୀ ଯୋଗେଶ୍ୱର ସାହୁଙ୍କ ବହୁତ ବଡ଼ ଭୂମିକା ରହିଛି l ଏହି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟରେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ତାଙ୍କୁ ସବୁ ପ୍ରକାର ସହଯୋଗ କରିଥିବା ଦୁର୍ଗା କୁହନ୍ତି l ତେଣେ ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଯୋଗେଶ୍ୱରଙ୍କ କହିବା କଥା ହେଲା ଯେ, ଦୁର୍ଗା କୋଭିଡ୍ ସମୟରେ 2020 ମସିହାରେ ଏହାର ପରିକଳ୍ପନା କରିଥିଲେ l ପ୍ରଥମେ ସେ ଏକ ଦେଶୀ ଗାଈର ଗୋଶାଳା କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ l ସେଥିପାଇଁ ସେ ହରିଆଣାର ଝାଝର ସହର ସ୍ଥିତ ଏକ ଦେଶୀ ଗାଈ ଫାର୍ମକୁ ଯାଇ ଗୋଶାଳା କରିବାର ତାଲିମ ନେଲେ l ତାଙ୍କର ମୂଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା ଦେଶୀ ଗାଈଙ୍କୁ ବିଲୁପ୍ତ ହେବାରୁ ବଞ୍ଚାଇବା l କାରଣ କ୍ଷୀର ଦେଉଥିବା ଗାଈକୁ ଲୋକେ ଘରେ ରଖନ୍ତି ଓ ଗାଈ କ୍ଷୀର ଦେବା ବନ୍ଦ କଲେ ରାସ୍ତାରେ ଛାଡି ଦିଅନ୍ତି l ତେଣୁ ଗୋବରର ବ୍ୟବସାୟୀକରଣ କଲେ ଲୋକେ ସବୁ ଗାଈଗୋରୁଙ୍କୁ ଘରେ ରଖିବେ ବୋଲି ଭାବି ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ l

ଚାଷୀମାନଙ୍କଠାରୁ କେଜି ପ୍ରତି 5 ଟଙ୍କାରେ ଦରରେ କମ୍ପାନୀ ଗୋବର କିଣୁଛି l
ଚାଷୀମାନଙ୍କଠାରୁ କେଜି ପ୍ରତି 5 ଟଙ୍କାରେ ଦରରେ କମ୍ପାନୀ ଗୋବର କିଣୁଛି l (ETV BHARAT ODISHA)

ଏହି କାରଖାନା ଦ୍ୱାରା ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇବା ସହ ଆଖ ପାଖ 3ଟି ଗାଁର ଚାଷୀ ମଧ୍ୟ ଉପକୃତ ହୋଇଛନ୍ତି l ମୁଖ୍ୟତଃ ଚାଷୀ ମାନଙ୍କ ଠାରୁ କିଲୋପ୍ରତି 5 ଟଙ୍କା ଦରରେ ଏହି କମ୍ପାନୀ ଗୋବର କିଣୁଛି l ସ୍ଥାନୀୟ ଚାଷୀ ସନ୍ତୋଷ କୁମାରଙ୍କ କହିବା କଥା ହେଲା ଯେ, ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଗୋବର ସବୁକୁ ଏଣେତେଣେ ଫିଙ୍ଗି ଦେଉଥିଲୁ । ବର୍ତମାନ ଆମେ ଏଠାରେ 5 ଟଙ୍କା ଦରରେ ଗୋବର ବିକ୍ରି କରୁଛୁ l ଆଉ ଯେଉଁ ଗୋବରକୁ ଦିନେ ଆମେ ଫିଙ୍ଗି ଦେଉଥିଲୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଥିରୁ ଆମେ ଟଙ୍କା ପାଉଛୁ l

