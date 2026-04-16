ଜନଗଣନା 2027ର ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଘର ତାଲିକାକରଣ, ନିଆଯାଇଛି ବ୍ୟାପକ ପଦକ୍ଷେପ
ଜନଗଣନା 2027ର ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଗୃହ ତାଲିକାକରଣ ଏବଂ ଗୃହ ଗଣନା ପାଇଁ କ୍ଷେତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟ ଆଜିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି । ରିପୋର୍ଟ: ଭବାନୀ ଶଙ୍କର ଦାସ
Published : April 16, 2026 at 9:38 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ବର: ଭାରତରେ ଜନଗଣନା 2027ର ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଗୃହ ତାଲିକାକରଣ ଏବଂ ଗୃହ ଗଣନା ପାଇଁ କ୍ଷେତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟ ଆଜି ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି । ଆଣ୍ଡାମାନ ଏବଂ ନିକୋବର ଦ୍ୱୀପପୁଞ୍ଜ, ଗୋଆ, କର୍ଣ୍ଣାଟକ, ଲକ୍ଷଦ୍ୱୀପ, ମିଜୋରାମ, ଓଡ଼ିଶା, ସିକିମ ସମେତ 8ଟି ରାଜ୍ୟ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ର ଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏହି ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି । ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଜନଗଣନା ପାଇଁ ଜନସଂଖ୍ୟା ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ବ୍ୟାପକ ପ୍ରସ୍ତୁତି ହୋଇଛି ।
ଜନଗଣନା ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟର ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ରାଜ୍ୟରେ ଆଜିଠୁ ମେ 15 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବାକୁ ଥିବା ଜନଗଣନା କାର୍ଯ୍ୟ ପରିଚାଳନା କରିବା ପାଇଁ 90 ହଜାର 2 ଶହ ଜଣ ଜନଗଣନା ଅଧିକାରୀ ଓ 15 ହଜାର 140 ଜଣ ସୁପରଭାଇଜର ନିୟୋଜିତ ହୋଇଛନ୍ତି । ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଘର ଗଣତି ସହ ନମ୍ବରିଂ ଏବଂ ଘରର ମୁଖ୍ୟଙ୍କ ସବିଶେଷ ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଉଛି । ପ୍ରତି ଜନଗଣନା ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ 8 ଶହ ଲୋକଙ୍କ ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରିବାକୁ ଦିଆଯାଇଛି । ଏଥିପାଇଁ ଜଣଙ୍କୁ 200ରୁ 220 ଘର ଗଣତି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ । ଗଣନାକାରୀ ପ୍ରତି ଗଳିକନ୍ଦି ବୁଲି ଘର ଗଣିବା ସହ ଘର ନମ୍ବରିଂ କରୁଛନ୍ତି । ଏହାସହ ଘରର ମୁଖ୍ୟଙ୍କୁ 33ଟି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଛନ୍ତି । ପକ୍କା ଘର ନା କଚ୍ଚା ଘର ବାବଦରେ ପଚାରି ବୁଝୁଛନ୍ତି । ପକ୍କା ଘର ଥିଲେ ଚର୍ତୁଭୁଜ ଓ କଚ୍ଚା ଘର ଥିଲେ ତ୍ରିଭୁଜ ଆଙ୍କୁଛନ୍ତି ।
ପ୍ରତ୍ୟେକ ସୁପରଭାଇଜରଙ୍କ ଅଧୀନରେ 6 ଜଣ ଜନଗଣନା ଅଧିକାରୀ ରହିଛନ୍ତି । ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ ସର୍ବାଧିକ 6396 ଜଣ ଜନଗଣନା ଅଧିକାରୀ ଓ 1128 ଜଣ ସୁପରଭାଇଜର ନିୟୋଜିତ ହୋଇଛନ୍ତି । ଭୁବନେଶ୍ବରରେ ସର୍ବାଧିକ 2596 ଜଣ ଜନଗଣନା ଅଧିକାରୀ ଓ 445 ଜଣ ସୁପରଭାଇଜର ନିୟୋଜିତ ହୋଇଛନ୍ତି । ଜନଗଣନା ଅଧିକାରୀ ଭାବେ ପ୍ରାଥମିକ ସ୍କୁଲ ଶିକ୍ଷକ ଏବଂ ସୁପରଭାଇଜର ଭାବେ ହାଇସ୍କୁଲ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ନିୟୋଜିତ ହୋଇଛନ୍ତି । ଜନଗଣନା ପାଇଁ ସ୍କୁଲ ଛୁଟି ହେବନାହିଁ । ସ୍କୁଲ କାମ ପରେ ଜନଗଣନା କାର୍ଯ୍ୟ ଶିକ୍ଷକ କରିବେ । ସେହିପରି ଶନିବାର ଓ ରବିବାର ସକାଳୁ ସକାଳୁ ସର୍ଭେ କାର୍ଯ୍ୟ ହେବ । ପ୍ରତିଦିନ ଘର ଗଣନା ତଥ୍ୟର ସମୀକ୍ଷା କରାଯିବ ।
ଗୃହ କର୍ତ୍ତାଙ୍କୁ ଘରେ କେମିତି ରହୁଛନ୍ତି, କ’ଣ ଖାଉଛନ୍ତି, ଘର ଚଟାଣ, କାନ୍ଥ କ’ଣ ଅଛି, ଘରର ମୁଖ୍ୟଙ୍କ ସବିଶେଷ ତଥ୍ୟ ମାଗୁଛନ୍ତି । ସେହିପରି ଘରର ସଦସ୍ୟ ସଂଖ୍ୟା, ପୁରୁଷ, ମହିଳା, ପିଲା, ତୃତୀୟ ଲିଙ୍ଗିଙ୍କ ବାବଦରେ ତଥ୍ୟ ହାସଲ କରୁଛନ୍ତି । ଭଡ଼ା ନା ନିଜ ଘର, ମୋବାଇଲ ନା ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଫୋନ ବ୍ୟବହାର, କେତେଜଣ ବିବାହିତ ଦମ୍ପତି, କେତୋଟି କୋଠରି, ଘରେ ଆଲୋକର ମୁଖ୍ୟ ଉତ୍ସ କ’ଣ ସେ ବିବାଦରେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଛନ୍ତି । ପାଇଖାନା ଅଛି କି ନାହିଁ, କେଉଁଠିକୁ ଝାଡ଼ା ଯାଉଛନ୍ତି, ମଇଳା ପାଣି କିପରି ନିଷ୍କାସନ ହେଉଛି, କେଉଁଥିରେ ରୋଷେଇ କରୁଛନ୍ତି ଏହାର ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ ହେଉଛି । ସେହିପରି କାଠ ନା ଗ୍ୟାସ ଚୁଲା, ସହରାଞ୍ଚଳରେ ଏଲପିଜି ନା ପିଏନଜି, ବିଦ୍ୟୁତ ଶକ୍ତ, ଗୋବର ଗ୍ୟାସ, ସୌର ଶକ୍ତି ବ୍ୟବହାର ବାବଦରେ ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରୁଛନ୍ତି ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର