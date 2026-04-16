ଜନଗଣନା 2027ର ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଘର ତାଲିକାକରଣ, ନିଆଯାଇଛି ବ୍ୟାପକ ପଦକ୍ଷେପ

ଜନଗଣନା 2027ର ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଗୃହ ତାଲିକାକରଣ ଏବଂ ଗୃହ ଗଣନା ପାଇଁ କ୍ଷେତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟ ଆଜିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି । ରିପୋର୍ଟ: ଭବାନୀ ଶଙ୍କର ଦାସ

House listing has begun, extensive steps have been taken
ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଘର ତାଲିକାକରଣ, ନିଆଯାଇଛି ବ୍ୟାପକ ପଦକ୍ଷେପ (Etv Bharat Odisha)
By ETV Bharat Odisha Team

Published : April 16, 2026 at 9:38 PM IST

ଭୁବନେଶ୍ବର: ଭାରତରେ ଜନଗଣନା 2027ର ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଗୃହ ତାଲିକାକରଣ ଏବଂ ଗୃହ ଗଣନା ପାଇଁ କ୍ଷେତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟ ଆଜି ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି । ଆଣ୍ଡାମାନ ଏବଂ ନିକୋବର ଦ୍ୱୀପପୁଞ୍ଜ, ଗୋଆ, କର୍ଣ୍ଣାଟକ, ଲକ୍ଷଦ୍ୱୀପ, ମିଜୋରାମ, ଓଡ଼ିଶା, ସିକିମ ସମେତ 8ଟି ରାଜ୍ୟ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ର ଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏହି ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି । ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଜନଗଣନା‌ ପାଇଁ ଜନସଂଖ୍ୟା ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ବ୍ୟାପକ ପ୍ରସ୍ତୁତି ହୋଇଛି ।

ଜନଗଣନା ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟର ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ରାଜ୍ୟରେ ଆଜିଠୁ ମେ 15 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବାକୁ ଥିବା ଜନଗଣନା କାର୍ଯ୍ୟ ପରିଚାଳନା କରିବା ପାଇଁ 90 ହଜାର 2 ଶହ ଜଣ ଜନଗଣନା ଅଧିକାରୀ ଓ 15 ହଜାର 140 ଜଣ ସୁପରଭାଇଜର ନିୟୋଜିତ ହୋଇଛନ୍ତି । ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଘର ଗଣତି ସହ ନମ୍ବରିଂ ଏବଂ ଘରର ମୁଖ୍ୟଙ୍କ ସବିଶେଷ ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଉଛି । ପ୍ରତି ଜନଗଣନା ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ 8 ଶହ ଲୋକଙ୍କ ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରିବାକୁ ଦିଆଯାଇଛି । ଏଥିପାଇଁ ଜଣଙ୍କୁ 200ରୁ 220 ଘର ଗଣତି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ । ଗଣନାକାରୀ ପ୍ରତି ଗଳିକନ୍ଦି ବୁଲି ଘର ଗଣିବା ସହ ଘର ନମ୍ବରିଂ କରୁଛନ୍ତି । ଏହାସହ ଘରର ମୁଖ୍ୟଙ୍କୁ 33ଟି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଛନ୍ତି । ପକ୍କା ଘର ନା କଚ୍ଚା ଘର ବାବଦରେ ପଚାରି ବୁଝୁଛନ୍ତି । ପକ୍କା ଘର ଥିଲେ ଚର୍ତୁଭୁଜ ଓ କଚ୍ଚା ଘର ଥିଲେ ତ୍ରିଭୁଜ ଆଙ୍କୁଛନ୍ତି ।

ରାଜ୍ୟରେ ଆଜିଠୁ ମେ 15 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବାକୁ ଥିବା ଜନଗଣନା କାର୍ଯ୍ୟ ପରିଚାଳନା କରିବା ପାଇଁ 90 ହଜାର 2 ଶହ ଜଣ ଜନଗଣନା ଅଧିକାରୀ ଓ 15 ହଜାର 140 ଜଣ ସୁପରଭାଇଜର ନିୟୋଜିତ ହୋଇଛନ୍ତି ।
ରାଜ୍ୟରେ ଆଜିଠୁ ମେ 15 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବାକୁ ଥିବା ଜନଗଣନା କାର୍ଯ୍ୟ ପରିଚାଳନା କରିବା ପାଇଁ 90 ହଜାର 2 ଶହ ଜଣ ଜନଗଣନା ଅଧିକାରୀ ଓ 15 ହଜାର 140 ଜଣ ସୁପରଭାଇଜର ନିୟୋଜିତ ହୋଇଛନ୍ତି । (Etv Bharat Odisha)



ପ୍ରତ୍ୟେକ ସୁପରଭାଇଜରଙ୍କ ଅଧୀନରେ 6 ଜଣ ଜନଗଣନା ଅଧିକାରୀ ରହିଛନ୍ତି । ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ ସର୍ବାଧିକ 6396 ଜଣ ଜନଗଣନା ଅଧିକାରୀ ଓ 1128 ଜଣ ସୁପରଭାଇଜର ନିୟୋଜିତ ହୋଇଛନ୍ତି । ଭୁବନେଶ୍ବରରେ ସର୍ବାଧିକ 2596 ଜଣ ଜନଗଣନା ଅଧିକାରୀ ଓ 445 ଜଣ ସୁପରଭାଇଜର ନିୟୋଜିତ ହୋଇଛନ୍ତି । ଜନଗଣନା ଅଧିକାରୀ ଭାବେ ପ୍ରାଥମିକ ସ୍କୁଲ ଶିକ୍ଷକ ଏବଂ ସୁପରଭାଇଜର ଭାବେ ହାଇସ୍କୁଲ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ନିୟୋଜିତ ହୋଇଛନ୍ତି । ଜନଗଣନା ପାଇଁ ସ୍କୁଲ ଛୁଟି ହେବନାହିଁ । ସ୍କୁଲ କାମ ପରେ ଜନଗଣନା କାର୍ଯ୍ୟ ଶିକ୍ଷକ କରିବେ । ସେହିପରି ଶନିବାର ଓ ରବିବାର ସକାଳୁ ସକାଳୁ ସର୍ଭେ କାର୍ଯ୍ୟ ହେବ । ପ୍ରତିଦିନ ଘର ଗଣନା ତଥ୍ୟର ସମୀକ୍ଷା କରାଯିବ ।

ଗୃହ କର୍ତ୍ତାଙ୍କୁ ଘରେ କେମିତି ରହୁଛନ୍ତି, କ’ଣ ଖାଉଛନ୍ତି, ଘର ଚଟାଣ, କାନ୍ଥ କ’ଣ ଅଛି, ଘରର ମୁଖ୍ୟଙ୍କ ସବିଶେଷ ତଥ୍ୟ ମାଗୁଛନ୍ତି । ସେହିପରି ଘରର ସଦସ୍ୟ ସଂଖ୍ୟା, ପୁରୁଷ, ମହିଳା, ପିଲା, ତୃତୀୟ ଲିଙ୍ଗିଙ୍କ ବାବଦରେ ତଥ୍ୟ ହାସଲ କରୁଛନ୍ତି । ଭଡ଼ା ନା ନିଜ ଘର, ମୋବାଇଲ ନା ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଫୋନ ବ୍ୟବହାର, କେତେଜଣ ବିବାହିତ ଦମ୍ପତି, କେତୋଟି କୋଠରି, ‌ଘରେ ଆଲୋକର ମୁଖ୍ୟ ଉତ୍ସ କ’ଣ ସେ ବିବାଦରେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଛନ୍ତି । ପାଇଖାନା ଅଛି କି ନାହିଁ, କେଉଁଠିକୁ ଝାଡ଼ା ଯାଉଛନ୍ତି, ମଇଳା ପାଣି କିପରି ନିଷ୍କାସନ ହେଉଛି, କେଉଁଥିରେ ରୋଷେଇ କରୁଛନ୍ତି ଏହାର ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ ହେଉଛି । ସେହିପରି କାଠ ନା ଗ୍ୟାସ ଚୁଲା, ସହରାଞ୍ଚଳରେ ଏଲପିଜି ନା ପିଏନଜି, ବିଦ୍ୟୁତ ଶକ୍ତ, ଗୋବର ଗ୍ୟାସ, ସୌର ଶକ୍ତି ବ୍ୟବହାର ବାବଦରେ ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରୁଛନ୍ତି ।

ଭୁବନେଶ୍ବରରେ ସର୍ବାଧିକ 2596 ଜଣ ଜନଗଣନା ଅଧିକାରୀ ଓ 445 ଜଣ ସୁପରଭାଇଜର ନିୟୋଜିତ ହୋଇଛନ୍ତି ।
ଭୁବନେଶ୍ବରରେ ସର୍ବାଧିକ 2596 ଜଣ ଜନଗଣନା ଅଧିକାରୀ ଓ 445 ଜଣ ସୁପରଭାଇଜର ନିୟୋଜିତ ହୋଇଛନ୍ତି । (Etv Bharat Odisha)
ସେହିଭଳି ରେଡିଓ, ଟିଭି ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ, ଯଦି ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ସେଥିରେ ଡିଟିଏଚ, ଡିସ ନା କେବୁଲ ସଂଯୋଗ ଅଛି, ଇଣ୍ଟରନେଟ ସଂଯୋଗ ଅଛି ନା ନାହିଁ, ଲାପଟପ ନା କମ୍ପ୍ୟୁଟର ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି, ସାଇକେଲ, ମୋଟର ସାଇକେଲ, କାର, ଜିପ, ଭ୍ୟାନ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ, ଉଭୟ ଅଛି ନା ଜମା ନାହିଁ, ପରିବାର ଲୋକଙ୍କର ପ୍ରଧାନ ଖାଦ୍ୟଶସ୍ୟ କ’ଣ, ଚାଉଳ, ଗହମ, ଯଅ, ବାଜରା, ମକା ନା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ସାମଗ୍ରୀ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ସେ ସଂପର୍କରେ ଜନଗଣନା ଅଧିକାରୀ ସୂଚନା ନେଉଛନ୍ତି । ଏହା ସହ ଉକ୍ତ ଅଞ୍ଚଳର ଏକ ନକ୍ସା ଆଙ୍କିକି ନେଉଛନ୍ତି । ତଥ୍ୟ ଜନଗଣନା ଅଧିକାରୀ ଆଣିଲେ ଏହାକୁ ସୁପରଭାଇଜର ଯାଞ୍ଚ କରିବେ ।
ଜନଗଣନା 2027ର ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଗୃହ ତାଲିକାକରଣ ଏବଂ ଗୃହ ଗଣନା ପାଇଁ କ୍ଷେତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟ ଆଜିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ।
ଜନଗଣନା 2027ର ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଗୃହ ତାଲିକାକରଣ ଏବଂ ଗୃହ ଗଣନା ପାଇଁ କ୍ଷେତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟ ଆଜିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି । (Etv Bharat Odisha)
ସ୍ବଗଣନାକାରୀ ନିଜର ଆଇଡି ଜନଗଣନା ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଦେବେ । ଜନଗଣନା ଅଧିକାରୀ ଏହାକୁ ଯାଞ୍ଚ କରି ଅପଲୋଡ୍ କରିବେ । ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରାୟ 1 ଲକ୍ଷ 80 ହଜାରରୁ ଅଧିକ ଅନଲାଇନରେ ତଥ୍ୟ ଅପଡେଟ କରିଛନ୍ତି । ଜନଗଣନା ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ଜନଗଣନା ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଏକ କିଟ ବ୍ୟାଗ ଦିଆଯାଇଛି । ଏଥିରେ ପେନସିଲ, ମାର୍କର ପେନ୍, କ୍ୟାପ୍, ବୋର୍ଡ, ମୋବାଇଲ ପାଉଚ୍ ରହିଛି ।

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର

