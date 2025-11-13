ବାଲିଯାତ୍ରାରେ ମହକୁଛି ଗୋବର..ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ଟାଣୁଛି ଗୋବର ତିଆରି ଚପଲ, ଖାତା ଆଉ ଠାକୁରଙ୍କ ଫଟୋ
କଟକର ଐତିହାସିକ ବାଲିଯାତ୍ରାରେ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ଟାଣି ଆଣୁଛି ଗୋବର ତିଆରି ସାମଗ୍ରୀ । ବିକ୍ରେତା କହନ଼୍ତି, ଘରେ ରଖିଲେ ନେଗେଟିଭ ଶକ୍ତି ପ୍ରଭାବ ଆଉ ରହିବ ନାହିଁ ।
Published : November 13, 2025 at 5:53 PM IST
କଟକ: ମହକୁଛି ଗୋବର..ଆକର୍ଷିତ କରୁଛି ଗୋବରରେ ତିଆରି ଜିନିଷ । କଟକର ଐତିହାସିକ ବାଲିଯାତ୍ରାରେ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ଟାଣି ଆଣୁଛି । ଏକଥା ଶୁଣିଲେ ହୁଏତ ଆପଣ ଭାବୁଥିବେ ଗୋବରର ପୁଣି କି ରୂପ, କି ଗନ୍ଧ ? କଣ ଦେଖି ଦର୍ଶକ ଆକର୍ଷିତ ହେଉଛନ୍ତି ? ହେଲେ ଥରେ ବାଲିଯାତ୍ରାକୁ ଯାଇ ଗୋବର ପ୍ରସ୍ତୁତ ଏ ସାମଗ୍ରୀକୁ ନ ଦେଖିଲେ ଭ୍ରମ ଦୂର ହେବନି ।
ଗୋବର ପ୍ରସ୍ତୁତ ସାମଗ୍ରୀ କିଣିବା ପାଇଁ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଭିଡ଼
ୱାଲ ପେଣ୍ଟିଂ ହେଉ କି ୱାଲ ହ୍ୟାଗିଂ କିମ୍ବା ହେଉ ଠାକୁରଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି..। ଥରେ ଦେଖିଲେ ସତରେ ଆଖି ଲାଖିଯିବ । ଏସବୁ ଯେ ସତରେ ଗୋବରରୁ ପ୍ରସ୍ଚୁତ ହୋଇଛି, ହୁଏତ ବିଶ୍ୱାସ କରି ହେବନି । କାରଣ ଗୋବରରୁ ଘଷି,ଖତ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଥିବା ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି । ହେଲେ ଖାତା, ବହି, ଚପଲ, ଠାକୁରଙ୍କ ଫଟୋ ତିଆରି ହୋଇ ପାରିବ.. ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗିବା ସ୍ୱଭାବିକ । ଗୋବରରୁ ଅନେକ ପ୍ରକାରର ଘର କରଣା ସାମଗ୍ରୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ବାଲିଯାତ୍ରାକୁ ଆଣିଛନ୍ତି କନ୍ଦରପୁର ରୁଦ୍ରାଣୀ ସ୍ୱୟଂ ସାହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀ । ଚଳିତ ବର୍ଷ ବାଲିଯାତ୍ରାରେ ଏହା ପାଲଟିଛି ଅନ୍ୟତମ ଆକର୍ଷଣୀୟ ସାମଗ୍ରୀ । କିଣିବା ପାଇଁ ଷ୍ଟଲ ଆଗରେ ଲାଗିଛି ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଭିଡ଼ ।
ବାଲିଯାତ୍ରାରେ ଏଥର ଅନ୍ୟତମ ଆକର୍ଷଣ ସାଜିଛି ଗୋବର ତିଆରି ସାମଗ୍ରୀ । ବିଶେଷକରି ଗୋବରରେ ତିଆରି ଚପଲକୁ ନେଇ ସବୁଠି ଚର୍ଚ୍ଚା । ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଥିବ, ଗୋବରରେ ଚପଲ ? ସେ ପୁଣି କେମିତି ! ଏହା କେତେ ଦିନ ଜଣେ ପିନ୍ଧି ପାରିବ ! ଏହାକୁ ପିନ୍ଧି କେଉଁଠିକୁ ଯାଇହେବ ? ଏହାର ଦାମ କେତେ ? ଏହା ପିନ୍ଧି ଜଣେ ବାହାରକୁ ଯାଇ ପାରିବ କି ? ପାଣି ପଡିଲେ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବନି ତ ?
ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ଭାରୀ ଉପକାରୀ ଗୋବର ତିଆରି ଚପଲ
ଓରମାସରେ ରୁଦ୍ରାଣୀ ସ୍ୱୟଂ ସାହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀର ଷ୍ଟଲରେ ଏହି ଗୋବର ତିଆରି ସାମଗ୍ରୀ ଉପଲବ୍ଧ । ଆପଣ ଯେଉଁ ଚପଲ ପିନ୍ଧୁଛନ୍ତି, ଇଏ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ଠିକ ସେହିପରି । ହେଲେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ଭାରୀ ଉପକାରୀ । ପ୍ରତ୍ୟକ ଦିନ କିଛି କିଛି ଘଣ୍ଟା ପିନ୍ଧିଲେ ଏହାର ଉପକାର ଅନୁଭବ କରିପାରିବେ । ହେଲେ ଏହାକୁ ନେଇ ବାଥରୁମକୁ ଯାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ । କାରଣ ପାଣି ଲାଗିଲେ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ । ଏହି ଚପଲ ପିନ୍ଧି କେବଳ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ଠିଆ ହୋଇ ରହିହାକୁ ପଡିବ । ମ ଠିକ ଭାବେ ବ୍ୟବହାର କଲେ ଏହା 2 ରୁ 3 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲାଷ୍ଟିଂ କରିବ । ତେବେ ଏହି ଚପଲକୁ ସୌଖୀନ ସାମଗ୍ରୀ ଭାବେ ନୁହେଁ ବରଂ ମଧୁମେହ ଭଳି ରୋଗକୁ ମାତ ଦେବା ପାଇଁ ଜଣେ ପିନ୍ଧିବା ଉଚିତ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ବ୍ୟବସାୟୀ ।
ମିଳୁଛି ଗୋବର ତିଆରି ଆକ୍ୟୁପ୍ରେସର ମେସିନ
ସେହିପରି ଆକ୍ୟୁପ୍ରେସର ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଗୋବରରେ ତିଆରି ସାମଗ୍ରୀ ଏଠି ମିଳୁଛି । ଏହା ଉପରେ ଠିଆ ହେଲେ ଆକ୍ୟୁପ୍ରେସର ଭଳି କାମ ଦେବ । ଏହାର ଦାମ ରହିଛି ଅଢ଼େଇ ହଜାର ଟଙ୍କା । ସେତିକି ନୁହେଁ, ଗୋବରରେ ଖାତା, ନୋଟ ପ୍ୟାଡ଼, କଲମ ଖୋଳ, ଠାକୁରଙ୍କ ଫଟୋ, ବାସ୍ତୁ ଜନିତ ସାମଗ୍ରୀ ଆଦି ଅନେକ ପ୍ରକାର ଗୋବର ତିଆରି ସାମଗ୍ରୀ ରହିଛି । ଏଗୁଡିକୁ ଘରେ ରଖିଲେ ଘର ଭିତରେ ଥିବା ନେଗେଟିଭ ଶକ୍ତି ଆଉ ରହିବ ନାହିଁ । ସେହିପରି ମୁକ୍ତ ଅମ୍ଳଜାନ ମଧ୍ୟ ମିଳିବ । ଏହା ପରିବେଶ ଉପଯୋଗୀ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଷ୍ଟଲ ବ୍ୟବସାୟୀ ଧୀର ପ୍ରସାଦ ମହାନ୍ତି ।
ଏହି ଗୋବର ତିଆରି ସାମଗ୍ରୀ କିଣିବାକୁ ଷ୍ଟଲ ଆଗରେ ବହୁ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଭିଡ଼ ଜମୁଛି । ଯେତେ ଦର ହେଲେ ବି ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ କୌଣସି ପ୍ରଭାବ ପକାଇ ପାରିନାହିଁ । ତନୁଶ୍ରୀ ମହାନ୍ତି ନାମକ ଜଣେ ଗ୍ରାହକ କହିଛନ୍ତି. କରୋନା ସମୟରେ ଗୋବର ଅନେକ ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇ ଥିଲା । ଆଜିକାଲି ଲୋକ ଗୋବରର ବ୍ୟବହାର ଜାଣୁ ନାହାଁନ୍ତି । ପୂର୍ବରୁ ଏହି ଗୋବରକୁ ଅନେକ ଲୋକ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ । ମାତ୍ର ଏହା ବେଶ ଉପକାରୀ ହୋଇଥିବାରୁ ସମସ୍ତେ ଏହି ସାମଗ୍ରୀ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଉଚିତ ।
ଏଟିଭି ଭାରତ, କଟକ
