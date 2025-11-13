ETV Bharat / state

ବାଲିଯାତ୍ରାରେ ମହକୁଛି ଗୋବର..ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ଟାଣୁଛି ଗୋବର ତିଆରି ଚପଲ, ଖାତା ଆଉ ଠାକୁରଙ୍କ ଫଟୋ

କଟକର ଐତିହାସିକ ବାଲିଯାତ୍ରାରେ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ଟାଣି ଆଣୁଛି ଗୋବର ତିଆରି ସାମଗ୍ରୀ । ବିକ୍ରେତା କହନ଼୍ତି, ଘରେ ରଖିଲେ ନେଗେଟିଭ ଶକ୍ତି ପ୍ରଭାବ ଆଉ ରହିବ ନାହିଁ ।

Cow dung products attract visitors to Cuttack's historic Bali Yatra
କଟକର ଐତିହାସିକ ବାଲିଯାତ୍ରାରେ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ଟାଣି ଆଣୁଛି ଗୋବର ତିଆରି ସାମଗ୍ରୀ (ଇଟିଭି ଭାରତ)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : November 13, 2025 at 5:53 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

କଟକ: ମହକୁଛି ଗୋବର..ଆକର୍ଷିତ କରୁଛି ଗୋବରରେ ତିଆରି ଜିନିଷ । କଟକର ଐତିହାସିକ ବାଲିଯାତ୍ରାରେ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ଟାଣି ଆଣୁଛି । ଏକଥା ଶୁଣିଲେ ହୁଏତ ଆପଣ ଭାବୁଥିବେ ଗୋବରର ପୁଣି କି ରୂପ, କି ଗନ୍ଧ ? କଣ ଦେଖି ଦର୍ଶକ ଆକର୍ଷିତ ହେଉଛନ୍ତି ? ହେଲେ ଥରେ ବାଲିଯାତ୍ରାକୁ ଯାଇ ଗୋବର ପ୍ରସ୍ତୁତ ଏ ସାମଗ୍ରୀକୁ ନ ଦେଖିଲେ ଭ୍ରମ ଦୂର ହେବନି ।

ଗୋବର ପ୍ରସ୍ତୁତ ସାମଗ୍ରୀ କିଣିବା ପାଇଁ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଭିଡ଼

କଟକର ଐତିହାସିକ ବାଲିଯାତ୍ରାରେ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ଟାଣି ଆଣୁଛି ଗୋବର ତିଆରି ସାମଗ୍ରୀ (ଇଟିଭି ଭାରତ)

ୱାଲ ପେଣ୍ଟିଂ ହେଉ କି ୱାଲ ହ୍ୟାଗିଂ କିମ୍ବା ହେଉ ଠାକୁରଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି..। ଥରେ ଦେଖିଲେ ସତରେ ଆଖି ଲାଖିଯିବ । ଏସବୁ ଯେ ସତରେ ଗୋବରରୁ ପ୍ରସ୍ଚୁତ ହୋଇଛି, ହୁଏତ ବିଶ୍ୱାସ କରି ହେବନି । କାରଣ ଗୋବରରୁ ଘଷି,ଖତ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଥିବା ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି । ହେଲେ ଖାତା, ବହି, ଚପଲ, ଠାକୁରଙ୍କ ଫଟୋ ତିଆରି ହୋଇ ପାରିବ.. ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗିବା ସ୍ୱଭାବିକ । ଗୋବରରୁ ଅନେକ ପ୍ରକାରର ଘର କରଣା ସାମଗ୍ରୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ବାଲିଯାତ୍ରାକୁ ଆଣିଛନ୍ତି କନ୍ଦରପୁର ରୁଦ୍ରାଣୀ ସ୍ୱୟଂ ସାହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀ । ଚଳିତ ବର୍ଷ ବାଲିଯାତ୍ରାରେ ଏହା ପାଲଟିଛି ଅନ୍ୟତମ ଆକର୍ଷଣୀୟ ସାମଗ୍ରୀ । କିଣିବା ପାଇଁ ଷ୍ଟଲ ଆଗରେ ଲାଗିଛି ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଭିଡ଼ ।

ବାଲିଯାତ୍ରାରେ ଏଥର ଅନ୍ୟତମ ଆକର୍ଷଣ ସାଜିଛି ଗୋବର ତିଆରି ସାମଗ୍ରୀ । ବିଶେଷକରି ଗୋବରରେ ତିଆରି ଚପଲକୁ ନେଇ ସବୁଠି ଚର୍ଚ୍ଚା । ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଥିବ, ଗୋବରରେ ଚପଲ ? ସେ ପୁଣି କେମିତି ! ଏହା କେତେ ଦିନ ଜଣେ ପିନ୍ଧି ପାରିବ ! ଏହାକୁ ପିନ୍ଧି କେଉଁଠିକୁ ଯାଇହେବ ? ଏହାର ଦାମ କେତେ ? ଏହା ପିନ୍ଧି ଜଣେ ବାହାରକୁ ଯାଇ ପାରିବ କି ? ପାଣି ପଡିଲେ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବନି ତ ?

ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ଭାରୀ ଉପକାରୀ ଗୋବର ତିଆରି ଚପଲ

ଓରମାସରେ ରୁଦ୍ରାଣୀ ସ୍ୱୟଂ ସାହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀର ଷ୍ଟଲରେ ଏହି ଗୋବର ତିଆରି ସାମଗ୍ରୀ ଉପଲବ୍ଧ । ଆପଣ ଯେଉଁ ଚପଲ ପିନ୍ଧୁଛନ୍ତି, ଇଏ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ଠିକ ସେହିପରି । ହେଲେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ଭାରୀ ଉପକାରୀ । ପ୍ରତ୍ୟକ ଦିନ କିଛି କିଛି ଘଣ୍ଟା ପିନ୍ଧିଲେ ଏହାର ଉପକାର ଅନୁଭବ କରିପାରିବେ । ହେଲେ ଏହାକୁ ନେଇ ବାଥରୁମକୁ ଯାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ । କାରଣ ପାଣି ଲାଗିଲେ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ । ଏହି ଚପଲ ପିନ୍ଧି କେବଳ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ଠିଆ ହୋଇ ରହିହାକୁ ପଡିବ । ମ ଠିକ ଭାବେ ବ୍ୟବହାର କଲେ ଏହା 2 ରୁ 3 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲାଷ୍ଟିଂ କରିବ । ତେବେ ଏହି ଚପଲକୁ ସୌଖୀନ ସାମଗ୍ରୀ ଭାବେ ନୁହେଁ ବରଂ ମଧୁମେହ ଭଳି ରୋଗକୁ ମାତ ଦେବା ପାଇଁ ଜଣେ ପିନ୍ଧିବା ଉଚିତ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ବ୍ୟବସାୟୀ ।

ମିଳୁଛି ଗୋବର ତିଆରି ଆକ୍ୟୁପ୍ରେସର ମେସିନ

ସେହିପରି ଆକ୍ୟୁପ୍ରେସର ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଗୋବରରେ ତିଆରି ସାମଗ୍ରୀ ଏଠି ମିଳୁଛି । ଏହା ଉପରେ ଠିଆ ହେଲେ ଆକ୍ୟୁପ୍ରେସର ଭଳି କାମ ଦେବ । ଏହାର ଦାମ ରହିଛି ଅଢ଼େଇ ହଜାର ଟଙ୍କା । ସେତିକି ନୁହେଁ, ଗୋବରରେ ଖାତା, ନୋଟ ପ୍ୟାଡ଼, କଲମ ଖୋଳ, ଠାକୁରଙ୍କ ଫଟୋ, ବାସ୍ତୁ ଜନିତ ସାମଗ୍ରୀ ଆଦି ଅନେକ ପ୍ରକାର ଗୋବର ତିଆରି ସାମଗ୍ରୀ ରହିଛି । ଏଗୁଡିକୁ ଘରେ ରଖିଲେ ଘର ଭିତରେ ଥିବା ନେଗେଟିଭ ଶକ୍ତି ଆଉ ରହିବ ନାହିଁ । ସେହିପରି ମୁକ୍ତ ଅମ୍ଳଜାନ ମଧ୍ୟ ମିଳିବ । ଏହା ପରିବେଶ ଉପଯୋଗୀ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଷ୍ଟଲ ବ୍ୟବସାୟୀ ଧୀର ପ୍ରସାଦ ମହାନ୍ତି ।

ଏହି ଗୋବର ତିଆରି ସାମଗ୍ରୀ କିଣିବାକୁ ଷ୍ଟଲ ଆଗରେ ବହୁ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଭିଡ଼ ଜମୁଛି । ଯେତେ ଦର ହେଲେ ବି ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ କୌଣସି ପ୍ରଭାବ ପକାଇ ପାରିନାହିଁ । ତନୁଶ୍ରୀ ମହାନ୍ତି ନାମକ ଜଣେ ଗ୍ରାହକ କହିଛନ୍ତି. କରୋନା ସମୟରେ ଗୋବର ଅନେକ ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇ ଥିଲା । ଆଜିକାଲି ଲୋକ ଗୋବରର ବ୍ୟବହାର ଜାଣୁ ନାହାଁନ୍ତି । ପୂର୍ବରୁ ଏହି ଗୋବରକୁ ଅନେକ ଲୋକ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ । ମାତ୍ର ଏହା ବେଶ ଉପକାରୀ ହୋଇଥିବାରୁ ସମସ୍ତେ ଏହି ସାମଗ୍ରୀ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଉଚିତ ।

ଏଟିଭି ଭାରତ, କଟକ

