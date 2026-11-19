ବନ୍ୟା, ବାତ୍ୟା ଓ କୋଟିଆକୁ ନେଇ ତାତିଲା ଗୃହ: ବିରୋଧୀଙ୍କ ହଟ୍ଟଗୋଳକୁ ବିଜେପିର ପାଲଟା ଜବାବ
ବନ୍ୟା, ବାତ୍ୟା ଓ କୋଟିଆକୁ ନେଇ ବିରୋଧୀ ଓ ଶାସକ ଦଳ ବିଧାୟକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆରୋପ ପ୍ରତ୍ୟାରୋପ ଓ ହଟ୍ଟଗୋଳ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଶ୍ନକାଳ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିଲା । ରିପୋର୍ଟ:ସଞ୍ଜୀବ ରାୟ
Published : November 19, 2026 at 4:17 PM IST
ASSEMBLY ON FLOOD CYCLONE KOTIA, ଭୁବନେଶ୍ବର : ଶୀତକାଳୀନ ଅଧିବେଶନର ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନରେ ବି ହଟ୍ଟଗୋଳରେ ଅଚଳ ହେଲା ବିଧାନସଭା । ବନ୍ୟା, ବାତ୍ୟା ପରିଚାଳନାକୁ ନେଇ ବିଜେଡି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଆଲୋଚନା ଦାବି କରିଥିବା ବେଳେ, କୋଟିଆର ସ୍ଥାୟୀ ସମାଧାନ ପାଇଁ ହାଉସ୍ କମିଟି ଓ କେନ୍ଦ୍ରର ହସ୍ତକ୍ଷେପ ଦାବି କରିଛି କଂଗ୍ରେସ । ବିଜେଡି ବିଧାୟକ ସାରଦା ଜେନା ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ଓ ଲୋକଙ୍କ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ଉପରେ ଆଲୋଚନା ଦାବି କରିଥିବା ବେଳେ, ତାରା ବାହିନୀପତି କୋଟିଆ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ସର୍ବଦଳୀୟ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆଣିବାକୁ କହିଛନ୍ତି । ଏହାର ପାଲଟା ଜବାବରେ ବିଜେପି ବିଧାୟକ ରଘୁରାମ ମାଛ ପୂର୍ବ ସରକାରଙ୍କ ଭୂମିକା ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇବା ସହ ବର୍ତ୍ତମାନର ସରକାର କୋଟିଆର ବିକାଶ ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଥିବା କହିଛନ୍ତି । ଏଭଳି ଆରୋପ ପ୍ରତ୍ୟାରୋପ ଓ ହଟ୍ଟଗୋଳ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଶ୍ନକାଳ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିଲା ।
ବିଧାନସଭାର ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନରେ ବି ସ୍ବାଭାବିକ ହେଲାନି ଗୃହ କାର୍ଯ୍ୟ । ଗତକାଲିର ହଟ୍ଟଗୋଳର ପୁନରାବୃତ୍ତି, ଆଜି ବି ସମାନ ଚିତ୍ର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଲା । ବନ୍ୟା ବାତ୍ୟା ପରିଚାଳନାରେ ସରକାରଙ୍କ ଭୂମିକାକୁ ନେଇ ବିଜେଡିର ହୋହଲ୍ଲା, ଅନ୍ୟପଟେ କୋଟିଆ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ସରକାରଙ୍କୁ ଘେରିଛି କଂଗ୍ରେସ । ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ବିରୋଧୀଙ୍କ ଜିଦ୍, ଆଉ ଏହାର ଜବାବରେ ପୂର୍ବ ସରକାରଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକାଳକୁ ନେଇ ବିଜେପିର ପାଲଟା ପ୍ରଶ୍ନ । ଆରୋପ ପ୍ରତ୍ୟାରୋପ, ନାରାବାଜି ଓ ପ୍ରତିବାଦ ଭିତରେ ଚାଲିପାରିଲାନି ଗୃହ ।
ଶୀତ ଅଧିବେଶନର ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିବସ । ଗୃହ ଆରମ୍ଭରୁ ହିଁ ପ୍ରତିବାଦ । ବିରୋଧୀଙ୍କ ହାତରେ ପ୍ଲାକାର୍ଡ, ମୁହଁରେ ନାରା, ଆଉ ଗୃହ ମଧ୍ୟଭାଗରେ ପ୍ରତିବାଦ । ବିଜେଡିର ଦାବି, ବନ୍ୟା ଓ ବାତ୍ୟା ପରିଚାଳନାରେ ସରକାରଙ୍କ ବିଫଳତା ଉପରେ ହେଉ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଆଲୋଚନା । ଗଞ୍ଜାମ, ଗଜପତି ଓ କନ୍ଧମାଳ ଭଳି ପ୍ରଭାବିତ ଜିଲ୍ଲାର ଲୋକଙ୍କ କ୍ଷୟକ୍ଷତି, ଜୀବନ ଓ ଜୀବିକାର ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଗୃହରେ ଉଠାଇଛି ଦଳ । ଏତେ ବଡ଼ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଜିରୋ ଆୱାରର କିଛି ମିନିଟ୍ରେ ସୀମିତ ନରଖି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଦିନ ଓ ସମୟ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରି ବିଧିବଦ୍ଧ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ଦାବି କରିଛି ବିଜେଡି ।
କେବଳ ବନ୍ୟା ବାତ୍ୟା ନୁହେଁ, ରାଜ୍ୟର ଅନ୍ୟତମ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ପ୍ରସଙ୍ଗ କୋଟିଆକୁ ନେଇ ବି ସରଗରମ ହୋଇଛି ଗୃହ । କୋଟିଆରେ ଆନ୍ଧ୍ରର ହସ୍ତକ୍ଷେପ ଓ ରାଜ୍ୟର ସ୍ୱାର୍ଥ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ସରକାରଙ୍କୁ ଘେରିଛି କଂଗ୍ରେସ । ଉଭୟ ରାଜ୍ୟ ଓ କେନ୍ଦ୍ରରେ ବିଜେପି ସରକାର ଥିବାରୁ ଏହାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ଏହା ଏକ ବଡ଼ ସୁଯୋଗ ବୋଲି ଯୁକ୍ତି ବାଢ଼ିଛନ୍ତି କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟକ ତାରା ବାହିନୀପତି । କୋଟିଆ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ସର୍ବଦଳୀୟ ପ୍ରସ୍ତାବ, ହାଉସ୍ କମିଟି ଗଠନ ଏବଂ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଓ କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ରଖିଛନ୍ତି ଦାବି। କୋଟିଆର ସ୍ୱାଭିମାନ ଓ ଓଡ଼ିଶାର ସାର୍ବଭୌମ ସ୍ୱାର୍ଥ ସହ କୌଣସି ସାଲିସ୍ ହେବ ନାହିଁ ବୋଲି ଦୃଢ଼ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି।
ବିରୋଧୀଙ୍କ ଏହି ଅଭିଯୋଗକୁ ନେଇ ଚୁପ୍ ବସିନାହିଁ ଶାସକ ବିଜେପି । ପୂର୍ବ ସରକାରଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକାଳକୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରି ପାଲଟା ଆକ୍ରମଣ କରିଛନ୍ତି ବିଜେପି ବିଧାୟକ ରଘୁରାମ ମାଛ। ୫୬ ବର୍ଷର କଂଗ୍ରେସ ଶାସନ ଏବଂ ୨୪ ବର୍ଷର ବିଜେଡି ଶାସନରେ କୋଟିଆ ପାଇଁ କ’ଣ କରାଯାଇଥିଲା, ତାହାର ଜବାବ ମାଗିଛନ୍ତି ସେ । ତାଙ୍କ ଦାବି, ପୂର୍ବ ସରକାର କୋଟିଆର ବାସ୍ତବ ବିକାଶ ଉପରେ ଯଥେଷ୍ଟ ଧ୍ୟାନ ଦେଇନଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନର ସରକାର କୋଟିଆରେ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କାଉନସିଲ୍ ଗଠନ କରିବା ସହ ବିକାଶ ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛନ୍ତି ।
ଏପଟେ ବିରୋଧୀଙ୍କ ପ୍ରତିବାଦ ଭିତରେ ପ୍ରଶ୍ନକାଳ ଜାରି ରହିଥିଲା । ୩୧ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ରଖିଥିଲେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଗୋକୁଳାନନ୍ଦ ମଲ୍ଲିକ । ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ଗୃହରେ ଅନୁପସ୍ଥିତ ଥିବା ସମୟରେ ବିରୋଧୀ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ହୋହଲ୍ଲା ଓ ପ୍ରତିବାଦ ଜାରି ରହିଥିଲା। ଏପରିକି ରିପୋର୍ଟର ଟେବୁଲ ଉପରେ ଚଢ଼ି ପ୍ରତିବାଦ କରିଥିଲେ କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟକ ତାରା ବାହିନୀପତି । ଶେଷରେ ହଟ୍ଟଗୋଳ ମଧ୍ୟରେ ବାଚସ୍ପତି ଗୃହକୁ ଅପରାହ୍ନ ୪ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଲତବୀ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ।
ବନ୍ୟା ,ବାତ୍ୟାରେ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ଲୋକଙ୍କ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ହେଉ କି କୋଟିଆର ଅଧିକାର ଓ ଅସ୍ମିତା, ଉଭୟ ପ୍ରସଙ୍ଗ ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ । ବିରୋଧୀଙ୍କ କାମ ସରକାରଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରିବା, ଆଉ ଶାସକ ଦଳର ଦାୟିତ୍ୱ ସେହି ପ୍ରଶ୍ନର ତଥ୍ୟଭିତ୍ତିକ ଉତ୍ତର ରଖିବା । କିନ୍ତୁ ଏସବୁ ଭିତରେ ଯଦି ଗୃହ ଅଚଳ ରହେ, ତେବେ କ୍ଷତି ହେବ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ବିତର୍କର, ପ୍ରଭାବିତ ହେବ ଜନସ୍ୱାର୍ଥ ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ: ବିଧାନସଭାରେ ଅତିରିକ୍ତ ବଜେଟ ଆଗତ କଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ: ଶୀତ ଅଧିବେଶନ ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ବାତ୍ୟା-କୋଟିଆ ତାତି: ଶୋକ ପ୍ରସ୍ତାବରେ ଆରମ୍ଭ, ବିରୋଧୀଙ୍କ ହଙ୍ଗମାରେ ଧୋଇଗଲା ପ୍ରଶ୍ନକାଳ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର