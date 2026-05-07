ବର୍ଷା ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ସହରାଞ୍ଚଳ ! SOP ଜାରି କଲା ଗୃହ ଏବଂ ନଗର ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗ

ବର୍ଷା ଋତୁ ପୂର୍ବରୁ ସହରାଞ୍ଚଳରେ ବନ୍ୟା ନିରୋଧି ଆକ୍ସନ ପ୍ଲାନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛି ଗୃହ ଏବଂ ନଗର ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗ। ରିପୋର୍ଟ: ସଞ୍ଜୀବ ରାୟ

ବର୍ଷାଦିନ ପୂର୍ବରୁ ବିଏମସିର ସଫେଇ
By ETV Bharat Odisha Team

Published : May 7, 2026 at 11:08 AM IST

ଭୁବନେଶ୍ବର: ସହରାଞ୍ଚଳ ଗୁଡ଼ିକରେ ବର୍ଷା ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିବା ପାଇଁ ଏସଓପି ଜାରି କଲା ନଗର ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗ । ବର୍ଷା ଋତୁ ପୂର୍ବରୁ ସହରାଞ୍ଚଳରେ ବନ୍ୟା ନିରୋଧି ଆକ୍ସନ ପ୍ଲାନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛି ଗୃହ ଏବଂ ନଗର ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗ। ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ସମସ୍ତ ସହରାଞ୍ଚଳ ସ୍ଥାନୀୟ ସଂସ୍ଥା (ULB) ପାଇଁ ସହରାଞ୍ଚଳ ବନ୍ୟା ବିରୋଧରେ କଠୋର ପ୍ରତିରୋଧକ ଏବଂ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ମାନକ କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଣାଳୀ (SOP) ଜାରି କରିଛନ୍ତି।

ଗୃହ ଏବଂ ନଗର ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା ଜାରି କରାଯାଇଥିବା SOP ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଏବଂ ଜରୁରୀକାଳୀନ ପରିସ୍ଥିତି ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିବା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରିଛି। ସହରାଞ୍ଚଳ ଗୁଡ଼ିକରେ ଡ୍ରେନେଜ୍ ପରିଚାଳନା ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଆଯାଇଛି। ULB ଗୁଡ଼ିକୁ ମ୍ୟାନହୋଲ୍‌ ସମେତ ଡ୍ରେନ୍ ନେଟୱାର୍କ ଗୁଡ଼ିକର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯାଞ୍ଚ କରିବାକୁ ଏବଂ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ଗଠନର ତୁରନ୍ତ ମରାମତି କିମ୍ବା ସୁରକ୍ଷିତ ଆବରଣ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବାକୁ କୁହାଯାଇଛି।

ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ମରାମତି ବାକି ଥିବା ସ୍ଥାନରେ ଚେତାବନୀ ସାଇନେଜ୍ ଏବଂ ସୁରକ୍ଷା ଜାଲ ଭଳି ଅସ୍ଥାୟୀ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ସ୍ଥାପନ କରାଯିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଡ୍ରେନ୍‌ଗୁଡ଼ିକର ନିୟମିତ କାଦୁଅ ମୁକ୍ତ କରିବା ଏବଂ ଜଳ ପ୍ରବାହକୁ ବାଧା ଦେଉଥିବା ଜବରଦଖଲକୁ ହଟାଇବା ମଧ୍ୟ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରାଯାଇଛି।ଜଳବନ୍ଦୀକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ଲକ୍ଷ୍ୟଭେଦୀ ହସ୍ତକ୍ଷେପ ପାଇଁ ଦୁର୍ବଳ ଏବଂ ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳଗୁଡ଼ିକୁ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇଛି।

କ’ଣ ରହିଛି ଏସଓପି ?

  • କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷମାନେ ଶୀଘ୍ର ଜଳ ନିଷ୍କାସନକୁ ସହଜ କରିବା ପାଇଁ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପମ୍ପ ସେଟ୍ ଏବଂ DG ସେଟ୍ ନିୟୋଜିତ କରିବେ।
  • ସହରାଞ୍ଚଳଗୁଡ଼ିକୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ଜୋନରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯିବ।
  • ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ନିଯୁକ୍ତ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ତଦାରଖ କରିବେ । ଯାହା ଦ୍ୱାରା ଦ୍ରୁତ ଜରୁରୀକାଳୀନ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ସୁନିଶ୍ଚିତ ହେବ।
  • ଏହା ବ୍ୟତୀତ ସମସ୍ତ ବହୁମୁଖୀ ଘୂର୍ଣ୍ଣିଝଡ଼ ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳ, ସ୍କୁଲ ଏବଂ କଲେଜ ସହିତ ପାନୀୟ ଜଳ, ପରିମଳ ଏବଂ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଭଳି ଜରୁରୀ ସୁବିଧା ସହିତ ଅସ୍ଥାୟୀ ରିଲିଫ୍ କେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯିବ।
  • ଡେଙ୍ଗୁ ଏବଂ ମ୍ୟାଲେରିଆ ଭଳି ରୋଗକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ଆଣ୍ଟି-ଭେକ୍ଟର ପଦକ୍ଷେପକୁ ତୀବ୍ର କରିବାକୁ ୟୁଏଲବିଗୁଡ଼ିକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି।
  • ଏଥିରେ ନିୟମିତ ଫଗିଂ, ଲାର୍ଭିସାଇଡ ପ୍ରୟୋଗ ଏବଂ ଡ୍ରେନ୍‌ରେ ପାଣି ଜମା ଏବଂ ଅଳିଆ ଡମ୍ପିଂକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ କଡ଼ା ତଦାରଖ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ।
  • ନିର୍ବିଘ୍ନ ସମନ୍ୱୟ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ଜଳ ଯୋଗାଣ, ଡ୍ରେନେଜ୍ ଏବଂ ରାସ୍ତା ଅବରୋଧ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ପ୍ରକୃତ ଅଭିଯୋଗ ସମାଧାନ ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ୟୁଏଲବିରେ ୨୪/୭ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କକ୍ଷ ସ୍ଥାପନ କରାଯିବ।
  • କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ରାସ୍ତାଗୁଡ଼ିକୁ ୭୨ ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ମୋଟର ବ୍ୟବହାରଯୋଗ୍ୟ ଅବସ୍ଥାରେ ପୁନରୁଦ୍ଧାର କରିବାକୁ ଏସଓପି ଜାରି କରାଯାଇଛି।

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର

