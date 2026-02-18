ETV Bharat / state

ଚାଷୀ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ କଂପିଲା ଗୃହ; ବିଧାନସଭା ସଚିବଙ୍କ ଟେବୁଲ ଉପରେ ଧାନ ଢାଳି ପ୍ରତିବାଦ

ଚାଷୀ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ବିରୋଧୀଙ୍କ ହଟ୍ଟଗୋଳ ମଧ୍ୟରେ ବିଧାନସଭା ବାରମ୍ବାର ମୁଲତବୀ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ବାଚସ୍ପତି ।

By ETV Bharat Odisha Team

Published : February 18, 2026 at 3:59 PM IST

3 Min Read
ODISHA ASSEMBLY BUDGET SESSION 2026 ଭୁବନେଶ୍ବର: ବିଧାନସଭାରେ ଚାଷୀ ଝଡ଼ । ଚାଷୀ ସମସ୍ୟା ତାତିରେ ସରଗରମ ବିଧାନସଭା । ବିରୋଧୀ ବିଜେଡି ଏବଂ କଂଗ୍ରେସ ଚାଷୀ ଅବହେଳା ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛନ୍ତି । ଏପରିକି ବିଧାନସଭା ସଚିବଙ୍କ ଟେବୁଲ ଉପରେ ଧାନ ଢାଳି ପ୍ରତିବାଦ ଜଣାଇଛନ୍ତି ବିଜେଡି ବିଧାୟକ । ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ଉପହାସ କରୁଛନ୍ତି ସରକାର । ଏଭଳି ଅଭିଯୋଗ ଆଣି ବଜେଟ ଅଧିବେଶନର ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିବସରେ ସରକାରଙ୍କ ବିରୋଧରେ ପ୍ରତିବାଦ କରିଛନ୍ତି ବିରୋଧୀ ଦଳ ବିଜେଡି ଏବଂ କଂଗ୍ରେସ । ଧାନର ଅଭାବି ବିକ୍ରି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ବିଜେଡି ଓ କଂଗ୍ରେସ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ବିଧାନସଭାରେ ହଟଗୋଳ ।

ସରକାରକୁ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ନିର୍ବାଚନୀ ଇସ୍ତାହାରରେ ଚାଷୀଙ୍କୁ କୁଇଣ୍ଟାଲ ପିଛା ୮୦୦ ଟଙ୍କା ଇନପୁଟ୍ ସବସିଡି ଦେବୁ, ହେଲେ ସରକାରକୁ ଆସିବା ପରେ ସରକାର ଧାନ କିଣୁ ନାହାନ୍ତି । ତେଣୁ ସରକାର କହିଦିଅନ୍ତୁ, ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରତିଶୃତି ରଖିପାରିଲୁନି । ପ୍ରତ୍ୟକ ଜିଲ୍ଲାରେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟ ଭିତରେ ଚାଷୀ ମାନଙ୍କର ଧାନ କିଣନ୍ତୁ ସରକାର । ଏନେଇ ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କୁ ଦାବି ପତ୍ର ଦେଇଛି ବିଜେଡି । ଚାଷୀଙ୍କୁ ଶୋଷଣ କରାଯାଉଛି । ସରକାର ବିଧାନସଭାରେ କହିଦିଅନ୍ତୁ, କେବେ ସୁଦ୍ଧା ଚାଷୀଙ୍କ ଧାନ ଉଠାଇବେ ଏବଂ କେଉଁ ପରିମାଣରେ ଧାନ କିଣିବେ । ନଚେତ ଆମେ ଚାଷୀ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନେଇ ତୀବ୍ର ପ୍ରତିବାଦ କରିବୁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ବିରୋଧୀ ଦଳ ମୁଖ୍ୟ ସଚେତକ ପ୍ରମିଳା ମଲ୍ଲିକ ।


ମନ୍ତ୍ରୀ ସ୍ଵୀକାର କରିଛନ୍ତି ଯେ, ଚାଷୀଙ୍କୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଯେଉଁ MSP ଅର୍ଥ ବଢ଼ାଇଛନ୍ତି, ସେ ଟଙ୍କା ଚାଷୀଙ୍କୁ ମିଳୁନାହିଁ । ବିରୋଧୀଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ମିଳିଛି ସରକାରଙ୍କୁ ଘେରିବାକୁ । ୨୦୨୪ ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନରେ ବିଜେପି ସରକାରକୁ ଆସିଲେ ଚାଷୀଙ୍କୁ କୁଇଣ୍ଟାଲ ପିଛା ୮୦୦ ଟଙ୍କା ବୋନାସ ଦେବ ବୋଲି ନିର୍ବାଚନୀ ପ୍ରତିଶୃତି ଦେଇଥିଲା । ହେଲେ ସରକାରକୁ ଆସିବା ପରେ ଚାଷୀଙ୍କୁ ବାସ୍ତବରେ ମିଳୁଛି ୭୩୧ ଟଙ୍କା, ଯାହା ଏବେ ବିରୋଧୀଙ୍କୁ ମୌକା ଦେଇଛି, ସରକାରଙ୍କୁ ଘେରିବାକୁ ।


ଓଡ଼ିଶାରେ ଚାଷୀ ସମସ୍ୟା ବ୍ୟାପକ । କଟନୀ ଛଟନୀ ନେଇ ଚାଷୀ ହନ୍ତସନ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି । ସରକାର ମିଲରମାନଙ୍କ ସହ ସମ୍ପର୍କ ଯୋଗୁଁ ମଣ୍ଡିରେ ଧାନ ଉଠିପାରୁନି । ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ ସରକାରରେ ଚାଷୀ ଅବହେଳିତ । ତେଣୁ କଂଗ୍ରେସ ଚାଷୀଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ଲଢ଼େଇ କରିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି, କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟକ ଦଳ ନେତା ରାମଚନ୍ଦ୍ର କାଡ଼ାମ ।



କ'ଣ କହୁଛି ସରକାରୀ ତଥ୍ୟ ?
ଆଜି ସୁଦ୍ଧା ଧାନ କିଣା ତଥ୍ୟ ଜାରି କଲେ ସରକାର ।

  • ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ମଣ୍ଡିକୁ ଆସିଛି ୫୯ ଲକ୍ଷ ୯୨ ହଜାର ୮୬୪ ମେଟ୍ରିକ ଟନ୍ ଧାନ
  • ୫୯ ଲକ୍ଷ ୭୩ ହଜାର ୫୫୨ ମେଟ୍ରିକ ଟନ୍ ଧାନ କିଣା ହୋଇଥିବା ବେଳେ ୫୮ ଲକ୍ଷ ୬ ହଜାର ୪୩୨ ମେଟ୍ରିକ ଟନ୍ ଧାନ ଉଠା ହୋଇଛି
  • ୧ ଲକ୍ଷ ୯୪ ହଜାର ୮୪୬ ମେଟ୍ରିକ ଟନ୍ ଧାନ ମଣ୍ଡିରେ ପଡ଼ି ରହିଛି
  • ୧୩ ଲକ୍ଷ ୯୦ ହଜାର ୯୭୮ ଚାଷୀ ଧାନ ବିକ୍ରି କରି ସାରିଛନ୍ତି
  • ଧାନ ବାବଦକୁ ଚାଷୀଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଯାଇଛି ୪ ହଜାର ୪୫ କୋଟି ଟଙ୍କାର ଇନପୁଟ ସବସିଡି ସହ MSP ବାବଦକୁ ୧୩ ହଜାର ୧୧୦ କୋଟି ଟଙ୍କା

ମଣ୍ଡିରେ ଧାନ କିଣା ଜାରି ରହିଛି । ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଚାଷୀଙ୍କ ଠାରୁ ଧାନ କିଣୁଛନ୍ତି । ସେପଟେ ଚାଷୀଙ୍କ ଖାତାକୁ ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ଯାଉଛି । ସମସ୍ତ ଚାଷୀ ଧାନ ଦେବେ, କାହାର ବି ଧାନ ରହିବ ନାହିଁ, ବୋଲି ସରକାର କହୁଥିବା ବେଳେ ଚାଷୀ ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ରାଜନୀତି ନକରିବାକୁ ଅପିଲ କରିଛନ୍ତି ସରକାର । ଚାଷୀ ମାନଙ୍କର ସମସ୍ୟା ଅଛି, ଗୋଡାଉନର ସମସ୍ୟା ଅଛି, ସମୟ ଲାଗିବ । ଧାନ କିଣାରେ ବିଭ୍ରାଟ ହେଉଛି, ବୋଲି ସତ ମାନିଲେ ଶାସକ ଦଳର ବିଧାୟକ ତଥା ଓଡ଼ିଶାର ଭାତ ହାଣ୍ଡି କୁହାଯାଉଥିବା ବରଗଡ଼ ବିଧାୟକ ଅଶ୍ୱିନୀ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ । "ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରାୟ ୪୭୦୦ ଚାଷୀ ପଞ୍ଜିକରଣ କରିଥିଲେ ଏବେ ସୁଦ୍ଧା ଆହୁରି ୧୧ ସହ ଚାଷୀ ଧାନ ଦେବା ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଅଛନ୍ତି ।ଯେଉଁମାଙ୍କର କଟି ଯାଇଛି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଧାନ ପାଇବେ । ପବିତ୍ର ଗୃହରେ ସବୁ ସମସ୍ୟାର ଆଲୋଚନା ହେବା କଥା । ବିରୋଧୀଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେବାକୁ ସରକାର ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛନ୍ତି । ଏଭଳି ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଘଟଣାକୁ ନେଇ ବିରୋଧୀ ରାଜନିତୀ ନକରନ୍ତୁ," ବୋଲି କହିଛନ୍ତି, ଶାସକ ଦଳ ବିଧାୟକ ଅଶ୍ୱିନୀ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ । ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ନକରି ଗୃହ ଚଳେଇ ନ ଦେବା କେତେଦୂର ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ । ସରକାରର ଯେତିକି ଦାୟିତ୍ୱ ବିରୋଧୀଙ୍କର ମଧ୍ୟ ସେତିକି ଦାୟିତ୍ୱ ଅଛି, ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ସବୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ବରଗଡ଼ ବିଧାୟକ ଅଶ୍ୱିନୀ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ।



ଚାଷୀ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ବିରୋଧୀଙ୍କ ହଟ୍ଟଗୋଳ ମଧ୍ୟରେ ବିଧାନସଭା ଦିନ ୧୧ଟା ୩୦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଲତବୀ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ବାଚସ୍ପତି । ୧୧ଟା ୩୦ରେ ଯେତେବେଳେ ବିଧାନସଭା ପୁଣି ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ପୁଣି ବିରୋଧୀ ଚାଷୀ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠାଇ ପ୍ରତିବାଦ କରିଥିଲେ । ଫଳରେ ବାଚସ୍ପତି ଗୃହକୁ ଅପରାହ୍ନ ୪ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଲତବୀ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ।

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର

ଚାଷୀ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ କଂପିଲା ବିଧାନସଭା
ODISHA ASSEMBLY BUDGET SESSION 2026
ବିଧାନସଭାର ବଜେଟ୍ ଅଧିବେଶନ 2026
OPPOSITION RAISE FARMERS ISSUE
ODISHA ASSEMBLY BUDGET SESSION 2026

