ସମ୍ବଲପୁରରେ LPG ସିଲିଣ୍ଡର ଅଭାବ, ହୋଟେଲ ବ୍ୟବସାୟୀ ପ୍ରଭାବିତ

ଆମେରିକା-ଇସ୍ରାଏଲ- ଇରାନ ଯୁଦ୍ଧର ପ୍ରଭାବ, ସମ୍ବଲପୁରରେ LPG ସିଲିଣ୍ଡର ଅଭାବ ଯୋଗୁଁ ହୋଟେଲ ବ୍ୟବସାୟୀ ପ୍ରଭାବିତ ।

Hoteliers Affected Due To Shortage of LPG Cylinders in Sambalpur
ସମ୍ବଲପୁରରେ LPG ସିଲିଣ୍ଡର ଅଭାବ, ହୋଟେଲ ବ୍ୟବସାୟୀ ପ୍ରଭାବିତ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Odisha Team

Published : March 16, 2026 at 6:29 PM IST

ସମ୍ବଲପୁର: ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେରିକା ଓ ଇସ୍ରାଏଲ ସହ ଇରାନର ଯୁଦ୍ଧ ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ତୈଳ ଓ ଗ୍ୟାସ ସଙ୍କଟ ଦେଖାଦେଇଛି । ଏହାର ପ୍ରଭାବ ସାରା ଦେଶ ସମେତ ଓଡ଼ିଶାରେ ମଧ୍ୟ ପଡିଛି । ବର୍ତ୍ତମାନ କର୍ମସିଆଲ LPG ଗ୍ୟାସ ସିଲିଣ୍ଡର ଉପଲବ୍ଧ ନଥିବାରୁ ସମ୍ବଲପୁରର ହୋଟେଲ ଓ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ଉପରେ ଏହାର ବଡ଼ ପ୍ରଭାବ ପଡିଛି ।

ତନ୍ଦୁରି, ଚାଇନିଜ ଆଇଟମ ଆଦି ହୋଟେଲ ମେନ୍ଯୁରୁ ହଟିଛି । ଏପରିକି ଟାଇମ ଟେବୁଲରେ ବି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଛି । ହୋଟେଲ ମାଲିକଙ୍କ କହିବା କଥା; ଏହି ଆଇଟମ ରାନ୍ଦିବାରେ ଅଧିକ ଗ୍ୟାସ ବ୍ୟବହାର ହୁଏ, ତେଣୁ ହୋଟେଲ ମାଲିକମାନେ ବିକଳ୍ପ ଜାଳେଣି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦ୍ୱାରା ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ।

ହୋଟେଲ ମାଲିକମାନଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା :

ସମ୍ବଲପୁର ବରିଷ୍ଠ ବ୍ୟବସାୟୀ ଏବଂ ହୋଟେଲ ମାଲିକ ସଂଘର ପ୍ରମୁଖ ସଦସ୍ୟ ଯଶବୀର ସିଂ ହୁରା କହିଛନ୍ତି, "ଦେଶବ୍ୟାପୀ LPG ସଙ୍କଟ ଚାଲିଛି । ସରକାର ବର୍ତ୍ତମାନ ଘରୋଇ LPG ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ପ୍ରାଥମିକତା ଦେଉଛନ୍ତି । କମର୍ସିଆଲ ଗ୍ୟାସ ସିଲିଣ୍ଡର ଅଭାବ ହୋଟେଲ ବ୍ୟବସାୟକୁ ବହୁତ ପ୍ରଭାବିତ କରିଛି ।"

ବୁଢାରଜା ଅଞ୍ଚଳରେ PNG ପାଇପ୍ ଲାଇନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିବା ବେଳେ ଅଶୋକା ଟକିଜ ରୋଡ୍ ଓ କ୍ଷେତରାଜପୁରକପ PNG ପାଇପ୍ ସଂଯୋଗ ନାହିଁ । ତେଣୁ ହୋଟେଲଗୁଡିକ ସିଧାସଳଖ ସିଲିଣ୍ଡର ଉପରେ ନିର୍ଭର‌ କରିଥାନ୍ତି । ବର୍ତ୍ତମାନ କମର୍ସିଆଲ ଗ୍ୟାସ ସିଲିଣ୍ଡର ଉପଲବ୍ଧ ନଥିବାରୁ ଏହି ହୋଟେଲଗୁଡିକ ଇଲେକ୍ଟ୍ରି ହଟପ୍ଲେଟ ଭଳି ବିଦ୍ୟୁତ ଚଳିତ ରୋଷେଇ ଉପକରଣ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ।

ହୋଟେଲର ଖର୍ଚ୍ଚ ବୃଦ୍ଧି ଓ ପ୍ରଭାବ:

ସମ୍ବଲପୁର ହୋଟେଲ ମାଲିକ ସଂଘର ଏକ ଟିମ୍‌ ଜିଲ୍ଲପାଳଙ୍କୁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଯେ, ଆବଶ୍ୟକତାର 50% LPG ହୋଟେଲଙ୍କୁ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉ ।‌‌ ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ସମ୍ବଲପୁର ଯୋଗାଣ ଅଧିକାରୀ ସୁବୋଧ ହୋତା କହିଛନ୍ତି, "ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଆସିନାହିଁ ।"

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ....

ଘରୋଇ ଗ୍ୟାସ୍ ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟରେ ହନ୍ତସନ୍ତ କ୍ୟାଟେରିଂ ଓ ଛୋଟ ହୋଟେଲ ବ୍ୟବସାୟୀ: ଜିଲ୍ଲାପାଳ କହିଲେ, ଅଭାବ ନାହିଁ

ଗ୍ୟାସ ସଙ୍କଟ ବେଳେ ସାହାରା ସାଜିଛି ଗୋବର ଘଷି, ଦେଉଛି ରୋଜଗାର

ଇଟିଭି ଭାରତ, ସମ୍ବଲପୁର

