ETV Bharat / state

ନୂଆବର୍ଷ ପାଇଁ ପୁରୀରେ ହୋଟେଲ ବୁକିଂ; ସାଇବର ଠକେଇ ଉପରେ ନଜର

ପାଖେଇ ଆସୁଛି ନୂଆବର୍ଷ । ଜିରୋ ନାଇଟ୍ ସେଲିବ୍ରେଶନ ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍କଣ୍ଠା ଓ ଉତ୍ସାହ । ପୁରୀରେ ସବୁ ହୋଟେଲରେ ୯୦ ପ୍ରତିଶତ ରୁମ ବୁକିଂ ଶେଷ ।

Hotel Room Booking In Puri
ନୂଆବର୍ଷ ପାଇଁ ପୁରୀରେ ହୋଟେଲ ବୁକିଂ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : December 10, 2025 at 3:27 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

Hotel Room Booking New Year Puri ପୁରୀ: ପାଖେଇ ଆସୁଛି ନୂଆବର୍ଷ । ନୂତନ ବର୍ଷକୁ ଧୁମଧାମ୍‌ରେ ସେଲିବ୍ରେସନ କରିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିସାରିଲେଣି । ବିଶେଷ କରି ପୁରୀରେ ନୂଆବର୍ଷକୁ ସେଲିବ୍ରେସନ କରିବା ପାଇଁ ସାରା ଭାରତରୁ ହଜାର ହଜାର ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ଆଗମନ ହୋଇଥାଏ । ପୁରୁଣା ବର୍ଷକୁ ବିଦାୟ ସହିତ ନୂଆବର୍ଷରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ନେବା ପ୍ରତିବର୍ଷ ପୁରୀକୁ ହଜାର ହଜାର ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ଆଗମନ ହୋଇଥାଏ । ନୂଆବର୍ଷକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି ପୁରୀରେ ଥିବା ହୋଟଲେଗୁଡ଼ିକର ଆଗ୍ରୀମ ବୁକିଂ ଆରମ୍ଭ ହୋଇସାରିଲାଣି । ପାଖାପାଖି ୯୦ ପ୍ରତିଶତ ରୁମ୍ ଅନଲାଇନ୍‌ରେ ବୁକିଂ ହୋଇସାରିଛି । ତେବେ ସାଇବର ଠକେଇ ଉପରେ ରହିଛି ପୁରୀ ପୋଲିସର ନଜର ।

ନୂଆବର୍ଷ ପାଇଁ ପୁରୀରେ ହୋଟେଲ ବୁକିଂ (ETV Bharat)

ନୂଆବର୍ଷ ସେଲିବ୍ରେଶନ ପ୍ରସ୍ତୁତି:

ପୁରୀ ହୋଟେଲ ଆସୋସିଏସନ ଅନୁଯାୟୀ, ନୂଆବର୍ଷ ସେଲିବ୍ରେଶନ ପାଇଁ ଅଧିକ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ପୁରୀରେ ରହିବା ପାଇଁ ପସନ୍ଦ କରୁଥିବା ବେଳେ ଚାହିଦା ଅନୁସାରେ ହୋଟେଲ ନାହିଁ । ତେଣୁ ଅନେକ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ନୂଆବର୍ଷ ସେଲିବ୍ରେଶନ ପାଇଁ ରୁମ୍ ନପାଇ ନିରାଶ ହୁଅନ୍ତି । ଆଗକୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସ ଡେ ସହିତ ନୂଆବର୍ଷ ଥିବାରୁ ହୋଟେଲଗୁଡ଼ିକରେ ବ୍ୟାପକ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରାଯାଉଛି । ହୋଟେଲକୁ ଆସିଥିବା ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନେ କିଭଳି ଏକ ସୁଖଦ ଅନୁଭୂତି ନେଇ ଫେରିବେ ସେନେଇ ଷ୍ଟେଜ ସୋ' ସହିତ ଭଳିକି ଭଳି ସୁସ୍ୱାଦୁ ଖାଦ୍ୟ ପାଇଁ ବଡ ବଡ ହୋଟେଲରେ ବ୍ୟାପକ ଭାବେ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି । ଡିସେମ୍ବର ୨୨ ତାରିଖରୁ ଜାନୁଆରୀ ୧୫ ତାରିଖ ଯାଏଁ ସବୁ ହୋଟେଲରେ ୯୦ ପ୍ରତିଶତ ରୁମ୍ ବୁକିଂ ସରିଛି । ସାଧାରଣ ଲଜ୍, ହୋଟେଲରେ ନନ୍ ଏସି ରୁମ୍ ଏକ ହଜାରରୁ ଦୁଇ ହଜାର ଥିବା ବେଳେ ଏସି ରୁମ୍ ଦର ଦୁଇ ହଜାରରୁ ଚାରି ହଜାର ଟଙ୍କା ରହିଛି । ବଡ ବଡ ହୋଟେଲରେ ରୁମ୍ ସର୍ବନିମ୍ନ ପାଞ୍ଚ ହଜାର ଟଙ୍କା ରହିଛି ।

Hotel Room Booking In Puri Ahead Of New Year 2026
ନୂଆବର୍ଷ ପାଇଁ ପୁରୀରେ ହୋଟେଲ ବୁକିଂ (ETV Bharat)

ପୁରୀ ହୋଟେଲ ଆସୋସିଏସନର ଜଏଣ୍ଟ ସେକ୍ରେଟାରୀ ବିଭୁଦତ୍ତ ସୁବୁଦ୍ଧି କହିଛନ୍ତି, "ନୂଆବର୍ଷରେ ପୁରୀକୁ ଆସି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ନେବା ସହ ବୁଲାବୁଲି କରିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଗଲେଣି । ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ନୂଆବର୍ଷରେ ପୁରୀ ଆସିବେ ବୋଲି ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ । ଅଧିକ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ପୁରୀ ଆସୁଥିବାରୁ ଆମ ପାଇଁ ଭଲ ଖବର । ଏହାଦ୍ଵାରା ସବୁ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳୀର ଗୁରୁତ୍ଵ ବଢିବ । ହୋଟେଲ ଶିଳ୍ପ ସହିତ ସ୍ଥାନୀୟ ଛୋଟ ବଡ ବ୍ୟବସାୟୀ ଲାଭବାନ ହେବେ । ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନେ ଆମର ଅତିଥି । ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ସ୍ବାଗତ କରିବା ପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛୁ ।"

Hotel Room Booking In Puri Ahead Of New Year 2026
ନୂଆବର୍ଷ ପାଇଁ ପୁରୀରେ ହୋଟେଲ ବୁକିଂ (ETV Bharat)



ପର୍ଯ୍ୟଟନଙ୍କ ରହିବା ବ୍ୟବସ୍ଥା:

ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଅନୁସାରେ, ପୁରୀ ସହର ସମେତ କୋଣାର୍କ, ସାତପଡ଼ାକୁ ଦେଖିଲେ ୭୫୯ଟି ଛୋଟ ବଡ ହୋଟେଲ ରହିଛି । ପୁରୀ ସହରରେ ଅନେକ ସାହିରେ ଲଜ ସହିତ ହୋମ୍ ଷ୍ଟେ ରହିଛି । ଏହାକୁ ମିଶାଇଲେ ପୁରୀରେ ଏକ ହଜାରରୁ ଅଧିକ ଛୋଟ ବଡ ହୋଟେଲ, ଲଜ୍, ଗେଷ୍ଟ ହାଉସ, ହୋମ ଷ୍ଟେ ରହିଛି । ଏହାକୁ ଦେଖିଲେ ପ୍ରାୟ ୪୦ ହଜାର ବେଡ୍ ରହିଛି । ପୁରୀକୁ ପ୍ରତିଦିନ ୭୦ ହଜାର ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଆସୁଥିବା ବେଳେ ପର୍ବପର୍ବାଣୀରେ ଏହି ସଂଖ୍ୟା ଏକ ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ରହୁଛି । ପୁରୀକୁ ଦିନକୁ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ଆଗମନ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାରେ ଲାଗିଛି । ଯାହାକି ପୁରୀରେ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଶିଳ୍ପ କ୍ଷତି ଏକ ଭଲ ସୂଚନା । ଏହାଦ୍ଵାରା ହୋଟେଲ ବ୍ୟବସାୟୀ ଉପକୃତ ହେବା ସହ ସ୍ଥାନୀୟ ଛୋଟ ବଡ ବିଭିନ୍ନ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ଆୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି । ପୁରୀକୁ ଆସୁଥିବା ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କୁ ଭଲ ସେବା ଯୋଗାଇବା ସହ ଖରାପ ବ୍ୟବହାର ନ କରିବାକୁ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ପର୍ଯ୍ୟଟନ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ସବୁ ହୋଟେଲକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି । କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କୁ ଠକେଇ, ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର ଅଭିଯୋଗ ଆସିଲେ ଉକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତି ତଥା ଅନୁଷ୍ଠାନ ବିରୋଧରେ କଡା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ ବୋଲି ପୁରୀ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଛି ।

Hotel Room Booking In Puri Ahead Of New Year 2026
ନୂଆବର୍ଷ ପାଇଁ ପୁରୀରେ ହୋଟେଲ ବୁକିଂ (ETV Bharat)

ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଅଧିକାରୀ ସରୋଜକାନ୍ତ ପ୍ରଧାନ କହିଛନ୍ତି, ଆଗକୁ ନୂଆବର୍ଷ ଆସୁଛୁ । ଏଥି ପାଇଁ ପୁରୀକୁ ବହୁତ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଆସିବେ । ଆମ ପାଖରେ ଯାହା ସୂଚନା ଅଛି ପୁରୀରେ ଥିବା ଅଧିକାଂଶ ହୋଟେଲ ରୁମ୍ ବୁକ୍ ଶେଷ ହୋଇ ଯାଇଛି । ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନେ କିଭଳି ଏକ ସୁଖଦ ଅନୁଭୂତି ନେଇ ଫେରିବେ ସେନେଇ ହୋଟେଲ ଆସୋସିଏସନ୍ ସହିତ ଆଲୋଚୋନା କରିଛୁ । ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନେ ଯେଭଳି ଠକେଇର ଶିକାର ନ ହେବେ ସେଥିପାଇଁ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ବ୍ୟାପକ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରାଯାଇଛି । ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ସବୁ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳୀରେ ସୁରକ୍ଷା ବୃଦ୍ଧି ସହ ପାଟ୍ରୋଲିଂ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି । ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ ପୁରୀକୁ ଆସୁଥିବା ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନେ ଏକ ଭଲ ଅନୁଭୂତି ନେଇ ଫେରିବେ ।"

Hotel Room Booking In Puri Ahead Of New Year 2026
ନୂଆବର୍ଷ ପାଇଁ ପୁରୀରେ ହୋଟେଲ ବୁକିଂ (ETV Bharat)
ସାଇବର ଲୁଟେରାଙ୍କଠୁ ସତର୍କ ପାଇଁ ପରାମର୍ଶ:

ପୁରୀକୁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ନଭେମ୍ବରରୁ ଫେବୃଆରୀ ମାସ ଯାଏଁ ଅଧିକ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ବୁଲିବାକୁ ଆସିଥାନ୍ତି । ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଦର୍ଶନ ସହ ବେଳାଭୂମି ବୁଲାବୁଲି କରିବା, କୋଣାର୍କ, ଚିଲିକା ବୁଲିବା ପାଇଁ ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନେ ଅଧିକ ପସନ୍ଦ କରିଥାନ୍ତି । ତେବେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସ ଡେ ଓ ନୂଆବର୍ଷ ସେଲିବ୍ରେଶନ ପାଇଁ ଡିସେମ୍ବର ୨୦ରୁ ଜାନୁଆରୀ ୧୫ ତାରିଖ ଯାଏଁ ପୁରୀକୁ ବର୍ଷର ସର୍ବାଧିକ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଆସିଥାନ୍ତି । ଏହାର ସୁଯୋଗ ନେଇ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କରୁଛନ୍ତି ସାଇବର ଲୁଟେରା । ଅନଲାଇନରେ ଏବେ ସବୁ ହୋଟେଲ ରୁମ୍ ବୁକ୍ କରାଯାଉଥିବାରୁ ଏହାକୁ ଏକ ସୁଯୋଗ ଭାବେ ନେଉଛନ୍ତି ସାଇବର ଲୁଟେରା । ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଋତୁ ଓ ନୂଆବର୍ଷ ପାଇଁ ପୁରୀରେ ରୁମ୍ ଦର ଅଧିକ ଥାଏ । ତେଣୁ ସାଇବର ଲୁଟେରାମାନେ ବିଭିନ୍ନ ନକଲି ହୋଟେଲ ୱେବସାଇଟ୍ ଖୋଲି କମ ଦାମରେ ରୁମ୍ ବୁକିଂ କରିବା ପାଇଁ ଅନଲାଇନରେ ବିଜ୍ଞାପନ ପ୍ରଦର୍ଶିତ କରିଥାନ୍ତି । ଫଳରେ ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଏହି ନକଲି ୱେବସାଇଟ୍ ରୁମ୍ ବୁକ୍ କରନ୍ତି ସେମାନେ ଠକେଇର ଶିକାର ହୁଅନ୍ତି । ତେଣୁ କମ୍ ଦାମରେ ରୁମ୍ ମିଳିବାରେ ବିଶ୍ୱାସ ନ କରି ଯେ କୌଣସି ୱେବସାଇଟ୍‌ରୁ ରୁମ୍ ବୁକ୍ କରିବାରୁ ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନେ କ୍ଷାନ୍ତ ରହିବାକୁ ହୋଟେଲିଅର ମତ ରଖିଛନ୍ତି । କେବଳ କେତେକ ଜଣାଶୁଣା ବ୍ରାଣ୍ଡ ଥିବା ଟ୍ରାଭେଲ ୱେବସାଇଟରୁ ରୁମ୍ କରିବା ଉଚିତ, ନଚେତ ହୋଟେଲ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କରି କେବଳ ହୋଟେଲ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଟଙ୍କା ଦେବାକୁ ହୋଟେଲିୟରମାନେ କହିଛନ୍ତି । କାହାକୁ କୌଣସି ଲିଙ୍କରେ ଟଙ୍କା ପୈଠ ନ କରିବାକୁ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି ।

Hotel Room Booking In Puri Ahead Of New Year 2026
ପୁରୀରେ ବେଳାଭୂମି (ETV Bharat)

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ..

ପୁରୀର ଅଧିକାଂଶ ହୋଟେଲରେ ନାହିଁ ଅଗ୍ନି ନିରାପତ୍ତା ବ୍ୟବସ୍ଥା, ବଢିଲା ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ଚିନ୍ତା

ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତି ଆଗରେ ହାର ମାନିଛି ଦୃଷ୍ଟିଶକ୍ତି, ସ୍ବାବଲମ୍ବୀ ହୋଇଛନ୍ତି ପୁରୀର 20 ଦୃଷ୍ଟିବାଧିତ ଯୁବକ-ଯୁବତୀ


ଏକ ହୋଟେଲ ପରିଚାଳକ ତଥା ହୋଟେଲିୟର ଶ୍ରୀମନ୍ତ କୁମାର ଦାଶ କହିଛନ୍ତି, "ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଋତୁ, ଆଗକୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସ ସହ ନୂଆବର୍ଷ ପାଇଁ ପୁରୀରେ ଥିବା ହୋଟେଲରେ ୯୦ ପ୍ରତିଶତ ରୁମ୍ ବୁକିଂ ହୋଇସାରିଛି । ଡିସେମ୍ବର ୨୨ରୁ ଜାନୁଆରୀ ୧୫ ଯାଏଁ ଅନଲାଇନ ଦ୍ଵାରା ରୁମ୍ ବୁକ୍ ହୋଇ ସାରିଛି । ଏହି ସମୟରେ ବହୁତ୍ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ପୁରୀ ଆସିବେ, ତେଣୁ ସବୁ ହୋଟେଲ, ଲଜ ମାଲିକଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ ଯେ, ଏହାର ଫାଇଦା ଉଠାଇ ଅଧିକ ରୁମ୍ ଦର ନେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ । ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନେ ଆମର ଅତିଥି । ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଠକିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ । ସେମାନେ ଯେଭଳି ଏକ ଭଲ ଅନୁଭୂତି ନେଇ ଫେରିବେ ସେ ନେଇ ସମସ୍ତେ ସଚେତନ ହେବା ଦରକାର । ଏବେ ବହୁତ୍ ଅନଲାଇନ ଠକେଇ ହେଉଛି । ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନେ ଅନଲାଇନରେ ରୁମ୍ ବୁକ୍ କରିବା ବେଳେ ଭଲରେ ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ । ହୋଟେଲ ସହିତ ଫୋନରେ କଥା ହୁଅନ୍ତୁ । ଭଲ ବ୍ରାଣ୍ଡ ଥିବା ଟ୍ରାଭେଲ ୱେବସାଇଟ୍ ଅବା ଆପରେ ରୁମ୍ ବୁକ୍ କରନ୍ତୁ । କମ୍ ମୂଲ୍ୟରେ ରୁମ୍ ମିଳୁଛି ବୋଲି ଲୋଭରେ ପଡ଼ି ଅନଲାଇନ ଟଙ୍କା ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ । କମ୍ ଦାମରେ ରୁମ୍ ଦେବା କହି ଅନଲାଇନରେ ସାଇବର ଠକମାନେ ଠକେଇ କରୁଛନ୍ତି । ଆମେ ସମସ୍ତେ ସତର୍କ ଓ ସଚେତନ ରହିଲେ ଅନ ଲାଇନ ଠକେଇରୁ ରକ୍ଷା ପାଇପାରିବା ।"

Hotel Room Booking In Puri Ahead Of New Year 2026
ପୁରୀ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡ (ETV Bharat)



ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ଵ:

ପୁରୀ ଏସପି ପ୍ରତୀକ ସିଂ ନିଜ କହିଛନ୍ତି, "ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଋତୁ ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ଆଗକୁ ନୂଆ ବର୍ଷ ଆସୁଛି । ବହୁତ୍ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ପୁରୀ ଆସୁଛନ୍ତି । ସେମାନଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ସବୁ ପ୍ରକାର ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉଛି । ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର, ବେଳାଭୂମି, ବିଭିନ୍ନ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳୀରେ ସୁରକ୍ଷା ବୃଦ୍ଧି କରଯାଇଛି । ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ଉପରେ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ଵ ଦିଆଯାଉଛି । ହୋଟେଲରେ ସବୁ ସଠିକ ପରିଚୟ ପତ୍ର ଦେଉଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ରୁମ୍ ଦେବାକୁ ସବୁ ହୋଟେଲକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି । ହୋଟେଲ ରୁମ୍ ବୁକ୍ ବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନେ ଯେଭଳି ସାଇବର ଠକେଇର ଶିକାର ନହୁଅନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ସବୁ ହୋଟେଲକୁ ସଚେତନ କରାଯାଉଛି ।"



ଇଟିଭି ଭାରତ, ପୁରୀ

TAGGED:

HOTEL ROOM BOOKING IN PURI
CYBER FRAUD IN HOTEL BOOKING
NEW YEAR CELEBRATION PURI
ZERO NIGHT CELEBRATION IN PURI
NEW YEAR 2026

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.