ନୂଆବର୍ଷ ପାଇଁ ପୁରୀରେ ହୋଟେଲ ବୁକିଂ; ସାଇବର ଠକେଇ ଉପରେ ନଜର
ପାଖେଇ ଆସୁଛି ନୂଆବର୍ଷ । ଜିରୋ ନାଇଟ୍ ସେଲିବ୍ରେଶନ ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍କଣ୍ଠା ଓ ଉତ୍ସାହ । ପୁରୀରେ ସବୁ ହୋଟେଲରେ ୯୦ ପ୍ରତିଶତ ରୁମ ବୁକିଂ ଶେଷ ।
Published : December 10, 2025 at 3:27 PM IST
Hotel Room Booking New Year Puri ପୁରୀ: ପାଖେଇ ଆସୁଛି ନୂଆବର୍ଷ । ନୂତନ ବର୍ଷକୁ ଧୁମଧାମ୍ରେ ସେଲିବ୍ରେସନ କରିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିସାରିଲେଣି । ବିଶେଷ କରି ପୁରୀରେ ନୂଆବର୍ଷକୁ ସେଲିବ୍ରେସନ କରିବା ପାଇଁ ସାରା ଭାରତରୁ ହଜାର ହଜାର ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ଆଗମନ ହୋଇଥାଏ । ପୁରୁଣା ବର୍ଷକୁ ବିଦାୟ ସହିତ ନୂଆବର୍ଷରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ନେବା ପ୍ରତିବର୍ଷ ପୁରୀକୁ ହଜାର ହଜାର ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ଆଗମନ ହୋଇଥାଏ । ନୂଆବର୍ଷକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି ପୁରୀରେ ଥିବା ହୋଟଲେଗୁଡ଼ିକର ଆଗ୍ରୀମ ବୁକିଂ ଆରମ୍ଭ ହୋଇସାରିଲାଣି । ପାଖାପାଖି ୯୦ ପ୍ରତିଶତ ରୁମ୍ ଅନଲାଇନ୍ରେ ବୁକିଂ ହୋଇସାରିଛି । ତେବେ ସାଇବର ଠକେଇ ଉପରେ ରହିଛି ପୁରୀ ପୋଲିସର ନଜର ।
ନୂଆବର୍ଷ ସେଲିବ୍ରେଶନ ପ୍ରସ୍ତୁତି:
ପୁରୀ ହୋଟେଲ ଆସୋସିଏସନ ଅନୁଯାୟୀ, ନୂଆବର୍ଷ ସେଲିବ୍ରେଶନ ପାଇଁ ଅଧିକ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ପୁରୀରେ ରହିବା ପାଇଁ ପସନ୍ଦ କରୁଥିବା ବେଳେ ଚାହିଦା ଅନୁସାରେ ହୋଟେଲ ନାହିଁ । ତେଣୁ ଅନେକ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ନୂଆବର୍ଷ ସେଲିବ୍ରେଶନ ପାଇଁ ରୁମ୍ ନପାଇ ନିରାଶ ହୁଅନ୍ତି । ଆଗକୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସ ଡେ ସହିତ ନୂଆବର୍ଷ ଥିବାରୁ ହୋଟେଲଗୁଡ଼ିକରେ ବ୍ୟାପକ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରାଯାଉଛି । ହୋଟେଲକୁ ଆସିଥିବା ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନେ କିଭଳି ଏକ ସୁଖଦ ଅନୁଭୂତି ନେଇ ଫେରିବେ ସେନେଇ ଷ୍ଟେଜ ସୋ' ସହିତ ଭଳିକି ଭଳି ସୁସ୍ୱାଦୁ ଖାଦ୍ୟ ପାଇଁ ବଡ ବଡ ହୋଟେଲରେ ବ୍ୟାପକ ଭାବେ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି । ଡିସେମ୍ବର ୨୨ ତାରିଖରୁ ଜାନୁଆରୀ ୧୫ ତାରିଖ ଯାଏଁ ସବୁ ହୋଟେଲରେ ୯୦ ପ୍ରତିଶତ ରୁମ୍ ବୁକିଂ ସରିଛି । ସାଧାରଣ ଲଜ୍, ହୋଟେଲରେ ନନ୍ ଏସି ରୁମ୍ ଏକ ହଜାରରୁ ଦୁଇ ହଜାର ଥିବା ବେଳେ ଏସି ରୁମ୍ ଦର ଦୁଇ ହଜାରରୁ ଚାରି ହଜାର ଟଙ୍କା ରହିଛି । ବଡ ବଡ ହୋଟେଲରେ ରୁମ୍ ସର୍ବନିମ୍ନ ପାଞ୍ଚ ହଜାର ଟଙ୍କା ରହିଛି ।
ପୁରୀ ହୋଟେଲ ଆସୋସିଏସନର ଜଏଣ୍ଟ ସେକ୍ରେଟାରୀ ବିଭୁଦତ୍ତ ସୁବୁଦ୍ଧି କହିଛନ୍ତି, "ନୂଆବର୍ଷରେ ପୁରୀକୁ ଆସି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ନେବା ସହ ବୁଲାବୁଲି କରିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଗଲେଣି । ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ନୂଆବର୍ଷରେ ପୁରୀ ଆସିବେ ବୋଲି ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ । ଅଧିକ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ପୁରୀ ଆସୁଥିବାରୁ ଆମ ପାଇଁ ଭଲ ଖବର । ଏହାଦ୍ଵାରା ସବୁ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳୀର ଗୁରୁତ୍ଵ ବଢିବ । ହୋଟେଲ ଶିଳ୍ପ ସହିତ ସ୍ଥାନୀୟ ଛୋଟ ବଡ ବ୍ୟବସାୟୀ ଲାଭବାନ ହେବେ । ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନେ ଆମର ଅତିଥି । ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ସ୍ବାଗତ କରିବା ପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛୁ ।"
ପର୍ଯ୍ୟଟନଙ୍କ ରହିବା ବ୍ୟବସ୍ଥା:
ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଅନୁସାରେ, ପୁରୀ ସହର ସମେତ କୋଣାର୍କ, ସାତପଡ଼ାକୁ ଦେଖିଲେ ୭୫୯ଟି ଛୋଟ ବଡ ହୋଟେଲ ରହିଛି । ପୁରୀ ସହରରେ ଅନେକ ସାହିରେ ଲଜ ସହିତ ହୋମ୍ ଷ୍ଟେ ରହିଛି । ଏହାକୁ ମିଶାଇଲେ ପୁରୀରେ ଏକ ହଜାରରୁ ଅଧିକ ଛୋଟ ବଡ ହୋଟେଲ, ଲଜ୍, ଗେଷ୍ଟ ହାଉସ, ହୋମ ଷ୍ଟେ ରହିଛି । ଏହାକୁ ଦେଖିଲେ ପ୍ରାୟ ୪୦ ହଜାର ବେଡ୍ ରହିଛି । ପୁରୀକୁ ପ୍ରତିଦିନ ୭୦ ହଜାର ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଆସୁଥିବା ବେଳେ ପର୍ବପର୍ବାଣୀରେ ଏହି ସଂଖ୍ୟା ଏକ ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ରହୁଛି । ପୁରୀକୁ ଦିନକୁ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ଆଗମନ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାରେ ଲାଗିଛି । ଯାହାକି ପୁରୀରେ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଶିଳ୍ପ କ୍ଷତି ଏକ ଭଲ ସୂଚନା । ଏହାଦ୍ଵାରା ହୋଟେଲ ବ୍ୟବସାୟୀ ଉପକୃତ ହେବା ସହ ସ୍ଥାନୀୟ ଛୋଟ ବଡ ବିଭିନ୍ନ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ଆୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି । ପୁରୀକୁ ଆସୁଥିବା ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କୁ ଭଲ ସେବା ଯୋଗାଇବା ସହ ଖରାପ ବ୍ୟବହାର ନ କରିବାକୁ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ପର୍ଯ୍ୟଟନ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ସବୁ ହୋଟେଲକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି । କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କୁ ଠକେଇ, ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର ଅଭିଯୋଗ ଆସିଲେ ଉକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତି ତଥା ଅନୁଷ୍ଠାନ ବିରୋଧରେ କଡା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ ବୋଲି ପୁରୀ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଛି ।
ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଅଧିକାରୀ ସରୋଜକାନ୍ତ ପ୍ରଧାନ କହିଛନ୍ତି, ଆଗକୁ ନୂଆବର୍ଷ ଆସୁଛୁ । ଏଥି ପାଇଁ ପୁରୀକୁ ବହୁତ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଆସିବେ । ଆମ ପାଖରେ ଯାହା ସୂଚନା ଅଛି ପୁରୀରେ ଥିବା ଅଧିକାଂଶ ହୋଟେଲ ରୁମ୍ ବୁକ୍ ଶେଷ ହୋଇ ଯାଇଛି । ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନେ କିଭଳି ଏକ ସୁଖଦ ଅନୁଭୂତି ନେଇ ଫେରିବେ ସେନେଇ ହୋଟେଲ ଆସୋସିଏସନ୍ ସହିତ ଆଲୋଚୋନା କରିଛୁ । ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନେ ଯେଭଳି ଠକେଇର ଶିକାର ନ ହେବେ ସେଥିପାଇଁ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ବ୍ୟାପକ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରାଯାଇଛି । ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ସବୁ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳୀରେ ସୁରକ୍ଷା ବୃଦ୍ଧି ସହ ପାଟ୍ରୋଲିଂ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି । ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ ପୁରୀକୁ ଆସୁଥିବା ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନେ ଏକ ଭଲ ଅନୁଭୂତି ନେଇ ଫେରିବେ ।"
ପୁରୀକୁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ନଭେମ୍ବରରୁ ଫେବୃଆରୀ ମାସ ଯାଏଁ ଅଧିକ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ବୁଲିବାକୁ ଆସିଥାନ୍ତି । ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଦର୍ଶନ ସହ ବେଳାଭୂମି ବୁଲାବୁଲି କରିବା, କୋଣାର୍କ, ଚିଲିକା ବୁଲିବା ପାଇଁ ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନେ ଅଧିକ ପସନ୍ଦ କରିଥାନ୍ତି । ତେବେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସ ଡେ ଓ ନୂଆବର୍ଷ ସେଲିବ୍ରେଶନ ପାଇଁ ଡିସେମ୍ବର ୨୦ରୁ ଜାନୁଆରୀ ୧୫ ତାରିଖ ଯାଏଁ ପୁରୀକୁ ବର୍ଷର ସର୍ବାଧିକ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଆସିଥାନ୍ତି । ଏହାର ସୁଯୋଗ ନେଇ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କରୁଛନ୍ତି ସାଇବର ଲୁଟେରା । ଅନଲାଇନରେ ଏବେ ସବୁ ହୋଟେଲ ରୁମ୍ ବୁକ୍ କରାଯାଉଥିବାରୁ ଏହାକୁ ଏକ ସୁଯୋଗ ଭାବେ ନେଉଛନ୍ତି ସାଇବର ଲୁଟେରା । ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଋତୁ ଓ ନୂଆବର୍ଷ ପାଇଁ ପୁରୀରେ ରୁମ୍ ଦର ଅଧିକ ଥାଏ । ତେଣୁ ସାଇବର ଲୁଟେରାମାନେ ବିଭିନ୍ନ ନକଲି ହୋଟେଲ ୱେବସାଇଟ୍ ଖୋଲି କମ ଦାମରେ ରୁମ୍ ବୁକିଂ କରିବା ପାଇଁ ଅନଲାଇନରେ ବିଜ୍ଞାପନ ପ୍ରଦର୍ଶିତ କରିଥାନ୍ତି । ଫଳରେ ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଏହି ନକଲି ୱେବସାଇଟ୍ ରୁମ୍ ବୁକ୍ କରନ୍ତି ସେମାନେ ଠକେଇର ଶିକାର ହୁଅନ୍ତି । ତେଣୁ କମ୍ ଦାମରେ ରୁମ୍ ମିଳିବାରେ ବିଶ୍ୱାସ ନ କରି ଯେ କୌଣସି ୱେବସାଇଟ୍ରୁ ରୁମ୍ ବୁକ୍ କରିବାରୁ ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନେ କ୍ଷାନ୍ତ ରହିବାକୁ ହୋଟେଲିଅର ମତ ରଖିଛନ୍ତି । କେବଳ କେତେକ ଜଣାଶୁଣା ବ୍ରାଣ୍ଡ ଥିବା ଟ୍ରାଭେଲ ୱେବସାଇଟରୁ ରୁମ୍ କରିବା ଉଚିତ, ନଚେତ ହୋଟେଲ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କରି କେବଳ ହୋଟେଲ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଟଙ୍କା ଦେବାକୁ ହୋଟେଲିୟରମାନେ କହିଛନ୍ତି । କାହାକୁ କୌଣସି ଲିଙ୍କରେ ଟଙ୍କା ପୈଠ ନ କରିବାକୁ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ..
ପୁରୀର ଅଧିକାଂଶ ହୋଟେଲରେ ନାହିଁ ଅଗ୍ନି ନିରାପତ୍ତା ବ୍ୟବସ୍ଥା, ବଢିଲା ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ଚିନ୍ତା
ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତି ଆଗରେ ହାର ମାନିଛି ଦୃଷ୍ଟିଶକ୍ତି, ସ୍ବାବଲମ୍ବୀ ହୋଇଛନ୍ତି ପୁରୀର 20 ଦୃଷ୍ଟିବାଧିତ ଯୁବକ-ଯୁବତୀ
ଏକ ହୋଟେଲ ପରିଚାଳକ ତଥା ହୋଟେଲିୟର ଶ୍ରୀମନ୍ତ କୁମାର ଦାଶ କହିଛନ୍ତି, "ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଋତୁ, ଆଗକୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସ ସହ ନୂଆବର୍ଷ ପାଇଁ ପୁରୀରେ ଥିବା ହୋଟେଲରେ ୯୦ ପ୍ରତିଶତ ରୁମ୍ ବୁକିଂ ହୋଇସାରିଛି । ଡିସେମ୍ବର ୨୨ରୁ ଜାନୁଆରୀ ୧୫ ଯାଏଁ ଅନଲାଇନ ଦ୍ଵାରା ରୁମ୍ ବୁକ୍ ହୋଇ ସାରିଛି । ଏହି ସମୟରେ ବହୁତ୍ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ପୁରୀ ଆସିବେ, ତେଣୁ ସବୁ ହୋଟେଲ, ଲଜ ମାଲିକଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ ଯେ, ଏହାର ଫାଇଦା ଉଠାଇ ଅଧିକ ରୁମ୍ ଦର ନେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ । ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନେ ଆମର ଅତିଥି । ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଠକିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ । ସେମାନେ ଯେଭଳି ଏକ ଭଲ ଅନୁଭୂତି ନେଇ ଫେରିବେ ସେ ନେଇ ସମସ୍ତେ ସଚେତନ ହେବା ଦରକାର । ଏବେ ବହୁତ୍ ଅନଲାଇନ ଠକେଇ ହେଉଛି । ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନେ ଅନଲାଇନରେ ରୁମ୍ ବୁକ୍ କରିବା ବେଳେ ଭଲରେ ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ । ହୋଟେଲ ସହିତ ଫୋନରେ କଥା ହୁଅନ୍ତୁ । ଭଲ ବ୍ରାଣ୍ଡ ଥିବା ଟ୍ରାଭେଲ ୱେବସାଇଟ୍ ଅବା ଆପରେ ରୁମ୍ ବୁକ୍ କରନ୍ତୁ । କମ୍ ମୂଲ୍ୟରେ ରୁମ୍ ମିଳୁଛି ବୋଲି ଲୋଭରେ ପଡ଼ି ଅନଲାଇନ ଟଙ୍କା ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ । କମ୍ ଦାମରେ ରୁମ୍ ଦେବା କହି ଅନଲାଇନରେ ସାଇବର ଠକମାନେ ଠକେଇ କରୁଛନ୍ତି । ଆମେ ସମସ୍ତେ ସତର୍କ ଓ ସଚେତନ ରହିଲେ ଅନ ଲାଇନ ଠକେଇରୁ ରକ୍ଷା ପାଇପାରିବା ।"
ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ଵ:
ପୁରୀ ଏସପି ପ୍ରତୀକ ସିଂ ନିଜ କହିଛନ୍ତି, "ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଋତୁ ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ଆଗକୁ ନୂଆ ବର୍ଷ ଆସୁଛି । ବହୁତ୍ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ପୁରୀ ଆସୁଛନ୍ତି । ସେମାନଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ସବୁ ପ୍ରକାର ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉଛି । ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର, ବେଳାଭୂମି, ବିଭିନ୍ନ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳୀରେ ସୁରକ୍ଷା ବୃଦ୍ଧି କରଯାଇଛି । ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ଉପରେ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ଵ ଦିଆଯାଉଛି । ହୋଟେଲରେ ସବୁ ସଠିକ ପରିଚୟ ପତ୍ର ଦେଉଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ରୁମ୍ ଦେବାକୁ ସବୁ ହୋଟେଲକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି । ହୋଟେଲ ରୁମ୍ ବୁକ୍ ବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନେ ଯେଭଳି ସାଇବର ଠକେଇର ଶିକାର ନହୁଅନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ସବୁ ହୋଟେଲକୁ ସଚେତନ କରାଯାଉଛି ।"
ଇଟିଭି ଭାରତ, ପୁରୀ