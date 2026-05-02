କମର୍ସିଆଲ ଗ୍ୟାସ ମୂଲ୍ୟ ୯୯୩ ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି, ବ୍ୟବସାୟକୁ ନେଇ ଆଶା ଆଶଙ୍କାରେ ହୋଟେଲ ଓ ରେସ୍ତୋରାଁ ମାଲିକ
୧୯ କିଲୋଗ୍ରାମର ବାଣିଜ୍ୟିକ ଏଲପିଜି ସିଲିଣ୍ଡରର ମୂଲ୍ୟ ୯୯୩ ଟଙ୍କା ବଢ଼ିଛି ।ଏହାର ପ୍ରଭାବ ହୋଟେଲ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଥିବା ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କ ଉପରେ ପଡିବ । ରିପୋର୍ଟ: ଉର୍ମିଳା ପାତ୍ର
Published : May 2, 2026 at 12:34 PM IST
ଢେଙ୍କାନାଳ: ମେ' ମାସ ପହିଲାରୁ ବାଣିଜ୍ୟିକ ଏଲପିଜି ସିଲିଣ୍ଡରର ମୂଲ୍ୟରେ ତୀବ୍ର ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି । ୧୯ କିଲୋଗ୍ରାମର ବାଣିଜ୍ୟିକ ଏଲପିଜି ସିଲିଣ୍ଡରର ମୂଲ୍ୟ ୯୯୩ ଟଙ୍କା ବଢ଼ିଛି । ପୂର୍ବରୁ ଓଡ଼ିଶାର ୨୨୬୨ ଟଙ୍କା ଥିବା ବେଳେ ଏହା ୩୨୫୬ ଟଙ୍କାକୁ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିଛି । ଫଳରେ ବ୍ୟବସାୟକୁ ନେଇ ହୋଟେଲ ଓ ରେସ୍ତୋରାଁ ମାଲିକମାନେ ଆଶା ଆଶଙ୍କାରେ ଅଛନ୍ତି । ସେପଟେ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ଏହାର କିଛି ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଯୋଗାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ।
ହୋଟେଲ ଓ ରେସ୍ତୋରାଁ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ:
ଗୋଟିଏ ପଟେ ଗ୍ୟାସ ସଙ୍କଟ ନେଇ ହୋଟେଲ ଶିଳ୍ପ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଅଚାନକ ଏତେ ମାତ୍ରାରେ ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ଯୋଗୁଁ ହୋଟେଲରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ବିଭିନ୍ନ ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥର ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେବେ ବୋଲି ହୋଟେଲ ଓ ରେସ୍ତୋରାଁ ମାଲିକ କହିଛନ୍ତି । ଏହାର ପ୍ରଭାବ ହୋଟେଲ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଥିବା ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କ ଉପରେ ପଡିବ । ଏଦିଗରେ ତୈଳ କମ୍ପାନୀ ବା ସରକାର ପୁନଃ ବିଚାର କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ବୋଲି ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲା ବାଣିଜ୍ୟ ଓ ଶିଳ୍ପ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ଦାସ ହିନ୍ଦୁଜା ।
ରାଜେନ୍ଦ୍ର ଦାସ ହିନ୍ଦୁଜା କହିଛନ୍ତି, "ହଠାତ ଗ୍ୟାସ ମୂଲ୍ୟ ଏତେ ବଢ଼ିବା ଫଳରେ ହୋଟେଲ ମେନ୍ୟୁରେ ମଧ୍ୟ ଦର ବୃଦ୍ଧି କରାଯିବ । ଏହାର ପ୍ରଭାବ ସିଧାସଳଖ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ିବ ।"
'ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପଡିବାର ନାହିଁ':
ବାଣିଜ୍ୟିକ ଏଲପିଜି ସିଲିଣ୍ଡରର ଦର ବୃଦ୍ଧି ନେଇ ରାଜ୍ୟ ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଣ ଓ ଖାଉଟି କଲ୍ୟାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପାତ୍ର କହିଛନ୍ତି, "ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ପଡିବାର ନାହିଁ । କାରଣ ସରକାର ଗରିବ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଉଜ୍ଜଳା ଯୋଜନାରେ ଏବେ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରିହାତି ବା ସବସିଡି ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି । ମୋଦି ସରକାର ସବୁ ଆଡକୁ ନଜର ରଖିଛନ୍ତି । ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ବଜାରରେ ଦର ବଢ଼ିବାରୁ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ହୋଟେଲ ଓ ରେସ୍ତୋରାଁ ଉପରେ ପଡ଼ୁଛି । ଏବେ ଦର ବଢିଛି, ଆଗକୁ ପୁଣି କମିବ ।"
ପୂର୍ବରୁ ୧ ଏପ୍ରିଲରେ ପ୍ରତି ପ୍ରତି ସିଲିଣ୍ଡର ପିଛା ୧୯୫.୫୦ ଟଙ୍କା ଏବଂ ୧ ମାର୍ଚ୍ଚରେ ୧୧୪.୫୦ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଥିଲା । ମେ' ୧ ତାରିଖରେ ୯୯୩ ବୃଦ୍ଧି ହେବା ଏହା ସହିତ, ତିନି ମାସ ମଧ୍ୟରେ ମୋଟ ୧୩୦୩ ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି ।
ଘରୋଇ ଏଲପିଜି ମୂଲ୍ୟ ଅପରିବର୍ତ୍ତିତ ରହିଛି
ବାଣିଜ୍ୟିକ ବ୍ୟବହାରକାରୀମାନେ ପ୍ରବଳ ବୋଝର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ, ଘରୋଇ ଏଲପିଜି ମୂଲ୍ୟରେ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇନାହିଁ । ଘରୋଇ ରୋଷେଇ ଘରେ ବ୍ୟବହୃତ ୧୪.୨ କିଲୋଗ୍ରାମ ସିଲିଣ୍ଡରର ମୂଲ୍ୟ ଦିଲ୍ଲୀରେ ୯୧୩ ରହିଛି । ଘରୋଇ LPG ଦର ଶେଷ ଥର ପାଇଁ ମାର୍ଚ୍ଚ ୭ ତାରିଖରେ ସଂଶୋଧିତ ହୋଇଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ପ୍ରତି ସିଲିଣ୍ଡରର ମୂଲ୍ୟ ୬୦ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଥିଲା ।
