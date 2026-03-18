କମର୍ସିଆଲ LPG ଗ୍ୟାସ ସଙ୍କଟକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତାରେ ହୋଟେଲ୍ ମାଲିକ; କଳାବଜାରୀ ଅଭିଯୋଗ ପରେ ଆକ୍ସନ୍ ମୋଡରେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ
ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ସ୍ଵତନ୍ତ୍ର ଟିମ ଗଠନ କରାଯାଇ ହୋଟେଲ, ଜଳଖିଆ ଓ ଫାଷ୍ଟ ଫୁଡ୍ ଦୋକାନ ଉପରେ ଚଢ଼ାଉ କରାଯାଇଛି। ଚଢ଼ାଉରେ 18ଟି ଘରୋଇ ଗ୍ୟାସ ସିଲିଣ୍ଡର ଜବତ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି ।
Published : March 18, 2026 at 5:08 PM IST
ରିପୋର୍ଟ-ବିଶ୍ୱଭୂଷଣ ମହାପାତ୍ର
ନୟାଗଡ଼ : ଗ୍ୟାସ କଳାବଜାରୀ ଅଭିଯୋଗ ପରେ ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ତତ୍ପରତା ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି । ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଯୋଗାଣ ବିଭାଗ, ପୋଲିସ ଓ ସ୍ଥାନୀୟ ତହସିଲଦାରଙ୍କୁ ନେଇ ଏକ ସ୍ଵତନ୍ତ୍ର ଟିମ ଗଠନ କରାଯାଇଛି। ତହସିଲଦାରଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ନୟାଗଡ଼ ସହରର ବିଭିନ୍ନ ହୋଟେଲ, ଜଳଖିଆ ଦୋକାନ, ଫାଷ୍ଟ ଫୁଡ୍ ସେଣ୍ଟର ଓ ଚା ଦୋକାନ ଉପରେ ଚଢ଼ାଉ କରାଯାଇ ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣର ଘରୋଇ ଜାଳେଣି ଗ୍ୟାସ ସିଲିଣ୍ଡର ଜବତ କରାଯାଇଛି। ଏହି ଅଭିଯାନ ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ନିୟମିତ ଭାବେ ଜାରି ରହିବ ବୋଲି ଟିମ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି। ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ କମର୍ସିଆଲ୍ ସିଲିଣ୍ଡର ପରିବର୍ତ୍ତେ ଘରୋଇ ଗ୍ୟାସ ବ୍ୟବହାର କଲେ କଡା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ ବୋଲି ସତର୍କ କରାଯାଇଛି।
ନୟାଗଡ଼ ସହରର ଚାରି ଦିନ ଧରି ହୋଟେଲ ବନ୍ଦ
ସେପଟେ 19 କେଜି କମର୍ସିଆଲ୍ ଗ୍ୟାସ ସିଲିଣ୍ଡର ଅଭାବ ଓ ଦର ବୃଦ୍ଧି ଯୋଗୁ ନୟାଗଡ଼ ସହରର ଅନେକ ହୋଟେଲ ଚାରି ଦିନ ଧରି ବନ୍ଦ ରହିଛି। ତାଲା ପଡ଼ିଥିବାରୁ ଯାତ୍ରୀମାନେ ଖାଇବାକୁ ନ ପାଇ ନିରାଶ ହୋଇ ଫେରୁଛନ୍ତି। ଗ୍ୟାସ ଅଭାବରେ ହୋଟେଲ ବ୍ୟବସାୟ ଗୁରୁତର ଭାବେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି। ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ତୁରନ୍ତ କମର୍ସିଆଲ୍ ଗ୍ୟାସ୍ ସିଲିଣ୍ଡର ଯୋଗାଣ ଦାବି କରିଛନ୍ତି।
ସେହିପରି ଗ୍ୟାସ ଅଭାବ ଯୋଗୁ ଛୋଟ-ବଡ଼ ହୋଟେଲ ଓ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଦୋକାନଗୁଡ଼ିକରେ ଘୋର ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଛି। ହୋଟେଲ ମାଲିକମାନେ କହିଛନ୍ତି, ସମସ୍ତ ସୁବିଧା ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଗ୍ୟାସ ନଥିବାରୁ ରୋଷେଇ ବନ୍ଦ ରହିଛି ଓ ହୋଟେଲ ଖାଲି ପଡ଼ିଛି। କାଠରେ ରୋଷେଇ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସୁବିଧା ନଥିବାରୁ ଦୋକାନ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି।ୱ ହୋଟେଲ ବନ୍ଦ ଥିବାରୁ ନୟାଗଡ଼କୁ ବିଭିନ୍ନ କାମରେ ଆସୁଥିବା ଯାତ୍ରୀ, ଶ୍ରମିକ ଓ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଖାଇବାକୁ ନ ପାଇ ହନ୍ତସନ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି।
ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଜିଲ୍ଲାରେ ଘରୋଇ ଜାଳେଣି ଗ୍ୟାସର କୌଣସି ଅଭାବ ନାହିଁ। ପୂର୍ବଭଳି ଭାବେ ବିଭିନ୍ନ ଗ୍ୟାସ ଏଜେନ୍ସିକୁ ଗ୍ୟାସ ଯୋଗାଣ ଜାରି ରହିଛି। ତେଣୁ ଭୟଭୀତ ନ ହେବାକୁ ପ୍ରଶାସନ ଅନୁରୋଧ କରିଛି।
ସିଲିଣ୍ଡର କଳାବଜାରୀ ସଙ୍କଟ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି
ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି; 'କିଛି ଅସାଧୁ ବ୍ୟବସାୟୀ ଘରୋଇ ଗ୍ୟାସ ସିଲିଣ୍ଡର କଳାବଜାରୀ କରି ସଙ୍କଟ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛନ୍ତି। ଘରୋଇ ସିଲିଣ୍ଡରକୁ 1600 ରୁ 2000 ଟଙ୍କାରେ ହୋଟେଲ ଓ ଦୋକାନକୁ ବିକ୍ରି କରାଯାଉଛି। ଦଲାଲମାନେ ଲୋକଙ୍କଠାରୁ ସିଲିଣ୍ଡର କିଣି ଚଢ଼ା ଦରରେ ବିକ୍ରି କରୁଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଏହା ଜଣାପଡ଼ିବା ପରେ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ଯୋଗାଣ ବିଭାଗ, ପୋଲିସ ଓ ତହସିଲଦାରଙ୍କ ମିଳିତ ଟିମ ନୟାଗଡ଼ ସହରର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଚଢ଼ାଉ କରିଛି। କଲେଜ ରୋଡ୍ ନିକଟର ମେରିଗୋଲ୍ଡ ହୋଟେଲରୁ 13ଟି ଘରୋଇ ସିଲିଣ୍ଡର ଓ ନୂଆ ବସଷ୍ଟାଣ୍ଡ ନିକଟର ଟେଷ୍ଟି-ଟେଷ୍ଟି ହୋଟେଲରୁ 5ଟି ସିଲିଣ୍ଡର ଜବତ କରାଯାଇଛି। ସମ୍ପୃକ୍ତ ହୋଟେଲମାନଙ୍କୁ ନୋଟିସ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ଏପରି ଅଭିଯାନ ଜାରୀ ରହିବ' ବୋଲି ତହସିଲଦାର କହିଛନ୍ତି। ବ୍ୟବସାୟ ପାଇଁ 19 କେଜି କମର୍ଶିଆଲ୍ ସିଲିଣ୍ଡର ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ନିୟମ ରହିଛି ଏବଂ ଘରୋଇ ସିଲିଣ୍ଡର ବ୍ୟବସାୟିକ କାମରେ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଆଇନଗତ ଅପରାଧ ବୋଲି ପ୍ରଶାସନ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛି।
ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ କିଛି ଲୋକଙ୍କ ମତ ହେଉଛି, କେବଳ ଛୋଟ ହୋଟେଲ ଉପରେ ଚଢ଼ାଉ କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଯଦି ଗ୍ୟାସ ଏଜେନ୍ସି, ଦଲାଲ୍ ଓ ଅସାଧୁ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ଉପରେ ନିୟମିତ ନଜର ରଖାଯାଏ, ତେବେ ଯାଇ କଳାବଜାରୀକୁ ରୋକାଯାଇପାରିବ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ନୟାଗଡ
