ରାଜଧାନୀରେ ବଙ୍ଗୀୟ ମହିଳାଙ୍କୁ ଦୁଷ୍କର୍ମ ଉଦ୍ୟମ, ହୋଟେଲ ମ୍ୟାନେଜର ଗିରଫ
ଭରତପୁର ଥାନା ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ଏକ ହୋଟେଲରେ ରହୁଥିବା ଜଣେ ବଙ୍ଗୀୟ ମହିଳାଙ୍କୁ ଦୁଷ୍କର୍ମ ଉଦ୍ୟମ କରାଯାଇଛି। ରିପୋର୍ଟ ସତ୍ୟଜିତ ରାଉତ
Published : June 27, 2026 at 12:46 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ରାଜଧାନୀରେ ପୁଣି ଏକ ଲଜ୍ଜାଜନକ ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଭରତପୁର ଥାନା ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ଏକ ହୋଟେଲରେ ରହୁଥିବା ଜଣେ ବଙ୍ଗୀୟ ମହିଳାଙ୍କୁ ଦୁଷ୍କର୍ମ ଉଦ୍ୟମ କରାଯାଇଛି। ଜିଏ କଲୋନୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ଘଟିଥିବା ଏହି ଘଟଣାରେ ହୋଟେଲ କର୍ମଚାରୀକୁ ପୋଲିସ ଟିମ୍ ଗିରଫ କରିଛି। ଗିରଫ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଜଣକ ହେଲା ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ସୋର ଥାନା ଶିରପୁରର ଜୟନ୍ତ କୁମାର ନାୟକ (୩୮)। ଗତକାଲି (ଶୁକ୍ରବାର) ଅଭିଯୁକ୍ତ ଜୟନ୍ତକୁ କୋର୍ଟଚାଲାଣ କରାଯାଇଥିଲା। ଜାମିନ ନାମଞ୍ଜୁର ପରେ ତାକୁ ବିଚାର ବିଭାଗୀୟ ହାଜତକୁ ପଠାଇ ଦିଆଯାଇଛି।
୪ ମାସ ହେବ ହୋଟେଲରେ ରହୁଥିଲେ ମହିଳା
ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ପୀଡିତା ଜଣକ ହେଲେ କଲିକତା ଗିରିଶ ପାର୍କ ଥାନା ଅଞ୍ଚଳର ୩୩ ବର୍ଷୀୟା ମହିଳା। ସେ ଓ ସ୍ୱାମୀ ୪ ମାସ ହେବ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଜିଏ କଲୋନୀସ୍ଥିତ ଶତାବ୍ଦୀ ହୋଟେଲରେ ରହୁଥିଲେ। ମହିଳା ଶ୍ୱାସ ଜନିତ ସମସ୍ୟା ଦେଇ ଗତି କରୁଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଏକ ଖଣି କମ୍ପାନୀରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ଗୁରୁବାର ମହିଳାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବାହାରକୁ ଯାଇଥିବା ବେଳେ ମହିଳା ଜଣକ ଏକାକୀ ହୋଟେଲ ରୁମରେ ଥିଲେ। ସ୍ୱାମୀ ଫୋନ୍ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ମହିଳା କଲ୍ ରିସିଭ୍ କରିନଥିଲେ। ସ୍ୱାମୀ ବାରମ୍ବାର କଲ୍ କରି ଉତ୍ତର ନ ପାଇବାରୁ ହୋଟେଲ କର୍ମଚାରୀ ଜୟନ୍ତକୁ ଫୋନ୍ କରି ପତ୍ନୀଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟବସ୍ଥା ବିଷୟରେ ବୁଝିବାକୁ କହିଥିଲେ।
ଦୁଷ୍କର୍ମ ଉଦ୍ୟମ ସହ ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର
ଏହାପରେ ଜୟନ୍ତ ସେହି ରୁମ ପାଖକୁ ଯାଇ କବାଟ ବାଡ଼େଇ ଥିଲା। ମହିଳା ଜଣକ କବାଟ ଖୋଲିବା ପରେ ଜୟନ୍ତ ରୁମ୍ ଭିତରକୁ ଧସେଇ ପଶିଥିଲା। ମହିଳାଙ୍କ ଲୁଗାକୁ ଟଣାଓଟରା କରିବା ସହ ବିବସ୍ତ୍ର କରି ଦେଇଥିଲା। ଏପରିକି ନାନା କଥା କହି ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର ମଧ୍ୟ କରିଥିଲା। ମହିଳା ଜଣକ ଏନେଇ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ଜଣାଇଥିଲେ। ଏଥିସହ ଭରତପୁର ଥାନାରେ ଲିଖିତ ଏତଲା ଦେବାପରେ ପୁଲିସ ମାମଲା (ନଂ.୫୬୮/୨୦୨୬) ରୁଜୁ କରିଥିଲା।
ଭରତପୁର ଥାନାଧିକାରୀ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ନାରାୟଣ ପଟ୍ଟନାୟକ କହିଛନ୍ତି, ‘‘ମହିଳାଙ୍କ ବୟାନ ରେକର୍ଡ ସହ ଡ଼ାକ୍ତରୀ ମାଇନା କରାଯାଇଛି। ଘଟଣା ପଛରେ ପ୍ରକୃତ କାରଣ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଦିଗ ଉପରେ ତଦନ୍ତ ଚାଲିଛି’’।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ରାଜଧାନୀରେ ପୁଣି ଲଜ୍ଜା; କୋଚିଂ ସେଣ୍ଟରରେ ନାବାଳିକାଙ୍କୁ ଦୁଷ୍କର୍ମ, ଶିକ୍ଷକ ଗିରଫ୍
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ଯୁବକଙ୍କୁ ମହଙ୍ଗା ପଡିଲା ଯୁବତୀଙ୍କୁ ଲିଫ୍ଟ ଦେଇ ଦୁଷ୍କର୍ମ ଉଦ୍ୟମ, ଛେଚିଲେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକ !
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର