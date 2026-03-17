ETV Bharat / state

ଇନ୍ଧନ ଗ୍ୟାସ ଅଭାବ ଯୋଗୁଁ ହୋଟେଲ ଶିଳ୍ପ ସଙ୍କଟରେ; କୋଇଲା ଓ କାଠ ଚୁଲିରେ ଚାଲୁଛି ରୋଷେଇ

ଛୋଟ ଜଳଖିଆ ଦୋକାନରୁ ବଡ଼ ହୋଟେଲ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଭାବ, ଆର୍ଥିକ ସଙ୍କଟ ଭିତରେ କର୍ମଚାରୀ ଓ ମାଲିକ, କ୍ୟାଟରିଂ ବ୍ୟବସାୟ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବିତ।

ବାଲେଶ୍ବରରେ ଇନ୍ଧନ ଗ୍ୟାସ ଅଭାବ (ETV Bharat Odisha)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : March 17, 2026 at 8:01 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ରିପୋର୍ଟ: ଜୀବନ ଜ୍ୟୋତି ନାୟକ

ବାଲେଶ୍ବର: ସବୁଠି ଏବେ ଇନ୍ଧନ ଗ୍ୟାସ ଅଭାବ ନେଇ ଚିନ୍ତା ବଢ଼ିଛି। ଘରେ ଘରେ ରୋଷେଇରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ହୋଟେଲ ଶିଳ୍ପ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହାର ବେଶ୍ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଛି । ଗ୍ୟାସ ନ ମିଳିବାରୁ ଅନେକ ଛୋଟ ଜଳଖିଆ ଦୋକାନ ସହ ଅନେକ ବଡ଼ ହୋଟେଲମାନ ସାମୟିକ ଭାବେ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଛି ଏବଂ କିଛି ବନ୍ଦ ହେବାକୁ ବସିଛି । ଗ୍ୟାସ ଅଭାବ ଯୋଗୁଁ ହୋଟେଲ ଓ ଫାଷ୍ଟଫୁଡ଼ ଦୋକାନରେ କାମ କରୁଥିବା ଅନେକ କର୍ମଚାରୀ ବେରୋଜଗାର ହେବାର ଆଶଙ୍କାରେ ରହିଛନ୍ତି । ଯେଉଁମାନେ ଭଲ ଦରମାରେ ଜୀବିକା ଚଳାଉଥିଲେ ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନ ଏବେ ସଙ୍କଟରେ ପଡ଼ିଛି । ଅନ୍ୟପଟେ ହୋଟେଲ ମାଲିକମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ହୋଟେଲ ଚଳାଇ ଷ୍ଟାଫଙ୍କୁ ଦରମା ଦେବା ପରେ ଲାଭ ପ୍ରାୟ ହେଉନାହିଁ।

ଗ୍ୟାସ ସଙ୍କଟ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଟେଲ ଶିଳ୍ପ:

ହୋଟେଲ ଚାଲୁ ରଖିବା ପାଇଁ ଏବେ ଗ୍ୟାସ ବଦଳରେ କୋଇଲା ଚୁଲି ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି। କୋଇଲା ଚୁଲିରେ ସବୁ ଆଇଟମ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାରେ ବିଳମ୍ବ ହେଉଥିବାରୁ ରୋଷେୟାମାନେ ଭୋରୁ ଉଠି ଭାଟି ଜଳାଇବାକୁ ପଡ଼ୁଛି । ବିଶେଷକରି ମିଲ୍‌ ଆଇଟମ ଛଡ଼ା ଅନ୍ୟ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତିରେ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି। ବିବାହ, ବ୍ରତଘର ଓ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସେବା ଦେଉଥିବା କ୍ୟାଟରିଂ ବ୍ୟବସାୟ ମଧ୍ୟ ସଙ୍କଟରେ ପଡ଼ିଛି। ଗ୍ୟାସ ଟାଙ୍କି ନ ମିଳିବାରୁ କାଠ ଚୁଲି ଖୋଳି ରୋଷେଇ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଗୋଟେ ପଟେ ବ୍ୟବସାୟ ଓ ରୋଜଗାରର ଚିନ୍ତା, ଅନ୍ୟପଟେ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଦରମା ନେଇ ମାଲିକମାନେ ଏବେ ପ୍ରବଳ ଚାପରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି।

'କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଦରମା ପାଇଁ ହୋଟେଲ ଖୋଲୁଛୁ'

ହୋଟେଲ ମାଲିକ ଅଶୋକ କୁମାର ବଗୁଡ଼ାଇ କହିଛନ୍ତି,"ଗ୍ୟାସ ବୁକିଂ କଲେ ମଧ୍ୟ ସିଲିଣ୍ଡର ଆସିବାକୁ ବହୁତ ଦିନ ଲାଗୁଛି। ପୂର୍ବରୁ ମାସକୁ ୫/୬ଟି ସିଲିଣ୍ଡର ମିଳୁଥିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ମିଳିବା କଷ୍ଟକର ହୋଇପଡ଼ିଛି। ମହଜୁଦ ଥିବା ସିଲିଣ୍ଡରରେ କେବଳ ବିରିୟାନି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛି, ଅନ୍ୟ ମିଲ୍‌ ଆଇଟମ୍ କୋଇଲାରେ ତିଆରି ହେଉଛି। ତନ୍ଦୁର ଓ ଫାଷ୍ଟଫୁଡ଼ ଆଇଟମ୍ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବନ୍ଦ। କୋଇଲାର ଦର ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିଛି, ପ୍ରତି ବସ୍ତା ପାଇଁ ପ୍ରାୟ ୨୨୦ ଟଙ୍କା ଦେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ଓ ଦିନକୁ ୩–୪ ବସ୍ତା କୋଇଲା ଲାଗୁଛି। ହୋଟେଲ ମୁଖ୍ୟତଃ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଦରମା ପାଇଁ ଖୋଲା ରଖାଯାଉଛି ।"

ରୋଷେୟା କରୁଣାକର ଦୀକ୍ଷିତଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ,ଗ୍ୟାସରେ ଖାଦ୍ୟ ଶୀଘ୍ର ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ କୋଇଲାରେ ବହୁତ ସମୟ ଲାଗୁଛି। ଭାଟି ଜଳିବାକୁ ୨–୩ ଘଣ୍ଟା ଲାଗୁଥିବାରୁ ଗ୍ରାହକମାନେ ଅପେକ୍ଷା କରିବାରେ ଅସୁବିଧା ହୋଇ ଫେରିଯାଉଛନ୍ତି। ଯେଉଁଠି ଗ୍ୟାସରେ ଘଣ୍ଟାଏ ଭିତରେ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଥିଲା, କୋଇଲାରେ ସେହି କାମକୁ ୩–୪ ଘଣ୍ଟା ଲାଗୁଛି। ଅନେକ ଆଇଟମ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଛି ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି।

କ୍ୟାଟରିଂ ବ୍ୟବସାୟୀ ରାଜେଶ ଗିରି କହିଛନ୍ତି ଯେ, ସେମାନେ କମର୍ସିଆଲ ଗ୍ୟାସ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ, ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ମିଳୁନାହିଁ। ରୋଷେୟାମାନେ କାଠରେ ରୋଷେଇ କରିବାକୁ ରାଜି ନହେବାରୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଅଧିକ ପଇସା ଦେଇ କାଠରେ ରୋଷେଇ କରାଯାଉଛି । ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ଥାନକୁ କାଠ ବୋହି ନେବା ଓ ଚୁଲି ଖୋଳିବା ବହୁତ କଷ୍ଟକର ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ଏହି ପରିସ୍ଥିତିରେ ନୂଆ ଅର୍ଡର ନେବାକୁ ମଧ୍ୟ ଭୟ ଲାଗୁଛି। ଏଥିସହ ସେ କହିଛନ୍ତି, ହୋଟେଲ ଓ କ୍ୟାଟରିଂ ଶିଳ୍ପରେ ଅନେକ ଲୋକ କାମ କରନ୍ତି, ଏହି ଗ୍ୟାସ ସଙ୍କଟ ଚାଲିଥିଲେ ବେରୋଜଗାରି ବଢ଼ିବ। ସରକାର ଶୀଘ୍ର ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରି ପୂର୍ବଭଳି ଗ୍ୟାସ ଯୋଗାଣ ନିଶ୍ଚିତ କରନ୍ତୁ ବୋଲି ସେ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି । ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାୟ ୩୦ ଜଣ ରୋଷେୟା ଓ ହେଲ୍ପର ସହିତ ମୋଟ ୫୦ ଜଣ କର୍ମଚାରୀ କାମ କରୁଥିବା ବେଳେ ବ୍ୟବସାୟ ବନ୍ଦ ହେଲେ ସେମାନେ ବେରୋଜଗାର ହେବେ ବୋଲି ସେ ଚିନ୍ତା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ... ଏଲପିଜି ସଂଯୋଗ ପ୍ରତ୍ୟାହାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ ନେଇ ଅସନ୍ତୋଷ; ବିକଳ୍ପ ଦାବି କଲେ ପିଏନଜି ଉପଭୋକ୍ତା

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ... ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ଯୁଦ୍ଧ; ବଢ଼ିଲା ବିମାନ ଇନ୍ଧନ ମୂଲ୍ୟ, ଆଜିଠୁ ବିମାନ ଭଡ଼ା ହେବ ମହଙ୍ଗା

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ... OPINION: ଇରାନ ଯୁଦ୍ଧ ଏବଂ ଶକ୍ତି ସଙ୍କଟ: ଭାରତକୁ ଗ୍ୟାସ୍ ସ୍ୱରାଜ ନୀତି ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରିବା ଉଚିତ କି?

ଇଟିଭି ଭାରତ, ବାଲେଶ୍ବର

TAGGED:

BALASORE NEWS
ବାଲେଶ୍ବର ଇନ୍ଧନ ଗ୍ୟାସ ଅଭାବ
LPG GAS CRISIS ODISHA
LPG GAS SHORTAGE ODISHA
LPG GAS CRISIS IN HOTEL INDUSTRY

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.