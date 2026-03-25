ରାଜଧାନୀରେ ସାମାନ୍ୟ ଝଗଡ଼ା ନେଲା ଉଗ୍ର ରୂପ: ରୋଷେୟାଙ୍କ ଗଳା କାଟିଦେଲା ସହାୟକ, ଅଭିଯୁକ୍ତ ଗିରଫ
ପଟିଆ କଲେଜ ରୋଡରେ ଅଘଟଣ । ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ରୋଷେୟା ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି । ଅପରାଧରେ ବ୍ୟବହୃତ ମାରଣାସ୍ତ୍ର ଜବତ କରି ପୋଲିସ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି । ରିପୋର୍ଟ: ସତ୍ୟଜିତ ରାଉତ
Published : March 25, 2026 at 9:01 AM IST
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ରାଜଧାନୀରେ ସାମାନ୍ୟ ଝଗଡ଼ାକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ଜଣେ ରୋଷେୟାଙ୍କ ଗଳା କାଟିଦେଲେ ସହାୟକ । ଗତ ସୋମବାର ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖରପୁର ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ପଟିଆ କଲେଜ ରୋଡ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏହି ଲୋମହର୍ଷଣକାରୀ ଘଟଣା ଘଟିଛି । ଗୁରୁତର ଆହତ ରୋଷେୟା ହେଲେ ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲା ନାଉଗାଁର ଆଶିଷ ମହାନ୍ତି । ଆକ୍ରମଣ କରିଥିବା ସହାୟକ ପଟିଆ ଭୋଇ ସାହିର କେ. ଲବ ରାଓ (୨୧) ବୋଲି ଜଣାପଡିଛି । ତାଙ୍କ ଠାରୁ ଆକ୍ରମଣରେ ବ୍ୟବହୃତ ଛୁରୀ ଜବତ କରାଯାଇଛି । ପୋଲିସ ମଙ୍ଗଳବାର ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ଗିରଫ କରି କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରିଛି । ଜାମିନ ନାମଞ୍ଜୁର ହେବା ପରେ ତାଙ୍କୁ ବିଚାର ବିଭାଗୀୟ ହାଜତକୁ ପଠାଯାଇଛି ।
ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ଆକ୍ରମଣ ଘଟଣା ପରେ ଆହତ ଆଶିଷଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ସ୍ଥାନୀୟ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା । ଅବସ୍ଥା ଗୁରୁତର ହେବାରୁ ପରେ ତାଙ୍କୁ ଏକ ଘରୋଇ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଛି । ସେଠାରେ ତାଙ୍କ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ସଙ୍କଟାପନ୍ନ ରହିଥିବା ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖରପୁର ଥାନାଧିକାରୀ ଗିରିଶ ଚନ୍ଦ୍ର ମହାରଣା କହିଛନ୍ତି ।
ଘଟଣାକ୍ରମ:
ପୋଲିସର ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ଆଶିଷ ମହାନ୍ତି ଓ କେ. ଲବ ରାଓ ଦୁହେଁ ଅଭିଯୋଗକାରୀ ପ୍ରଶାନ୍ତ ପାରୁଆଙ୍କ ଦୋକାନରେ ପ୍ରାୟ ୪ ବର୍ଷ ଧରି କାମ କରୁଥିଲେ । ଗତକାଲି ରାତି ପ୍ରାୟ ୧.୩୦ ସମୟରେ ଲବ ଫୋନ୍ କରି ମାଲିକ ପ୍ରଶାନ୍ତଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ ବିଷୟରେ ଜଣାଇଥିଲେ । ଏହା ପରେ ପ୍ରଶାନ୍ତ ତୁରନ୍ତ ଘଟଣାସ୍ଥଳକୁ ପହଞ୍ଚି ଆଶିଷଙ୍କୁ ରକ୍ତାକ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ିଥିବା ଦେଖିଥିଲେ । ପ୍ରଶାନ୍ତଙ୍କୁ ଦେଖି ଲବ ସେଠାରୁ ପଳାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲା । କିନ୍ତୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ସହାୟତାରେ ପ୍ରଶାନ୍ତ ତାକୁ କାବୁ କରି ପୋଲିସକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରିଥିଲେ ।
ପଚରାଉଚରା ସମୟରେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ସାମାନ୍ୟ ଝଗଡ଼ାକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ଏପରି ମରଣାନ୍ତକ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିବା ସ୍ୱୀକାର କରିଛି । ଏନେଇ ହୋଟେଲ ମାଲିକ ପ୍ରଶାନ୍ତ ପାରୁଆ ଏତଲା ଦେଇଥିଲେ । ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖରପୁର ଥାନା ପୋଲିସ ମାମଲା (ନଂ. ୨୭୭/୨୦୨୬) ରୁଜୁ କରି ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିଛି ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର