ETV Bharat / state

ଆବାସିକ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ହିଂସା ! ନଡ଼ିଆ ବାହୁଙ୍ଗାରେ ୨୦ରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ବ ଛାତ୍ରଙ୍କୁ ମାଡ଼, ବିଭାଗୀୟ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ

ଆବାସିକ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ହିଂସା ଘଟଣା । ଛାତ୍ରଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ । ସମ୍ପୃକ୍ତ ଛାତ୍ର ବିଦ୍ୟାଳୟରୁ ବହିଷ୍କୃତ । ରିପୋର୍ଟ- ରଞ୍ଜନ ରଥ

RAYAGADA RESIDENTIAL SCHOOL
ଆବାସିକ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ହିଂସା ଘଟଣା (File pic)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : August 4, 2026 at 8:20 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat


ରାୟଗଡ଼ା: ଜିଲ୍ଲାର ଏକ ଆବାସିକ ବିଦ୍ୟାଳୟରୁ ଆସିଛି ଛାତିଥରା ଦୃଶ୍ୟ । ବରିଷ୍ଠ ଛାତ୍ର ମାନେ କନିଷ୍ଠ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କୁ ନୃଶଂସ ଭାବେ ପିଟିବା ଭିଡିଓ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି । କୌଣସି କାରଣକୁ ନେଇ ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା କୋଲନରା ବ୍ଲକ ରିଭଲକଣା ହାଇସ୍କୁଲର ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀର ଛାତ୍ର ନବମ ଶ୍ରେଣୀର ଛାତ୍ରଙ୍କୁ ନଡିଆ ବାହୁଙ୍ଗା ଓ ବାଡ଼ିରେ ପିଟୁଥିବା ଦୃଶ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି । ତେବେ ଘଟଣାର ବିଭାଗୀୟ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ବେଳେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି କହିଛନ୍ତି ହଷ୍ଟେଲ ସୁପରିଟେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଡମ୍ବରୁଧର ତ୍ରିପାଠୀ ।

ଆବାସିକ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ହିଂସା ଘଟଣା (ETV Bharat Odisha)


୨୦ରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ବ ହଷ୍ଟେଲ ଅନ୍ତେବାସୀଙ୍କୁ ମାଡ଼-
ଏହି ଘଟଣା ୨ଦିନ ତଳର ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଆଜି ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି । ବିଦ୍ୟାଳୟର ଜଣେ ଛାତ୍ର ନବମ ଶ୍ରେଣୀର ୨୦ରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ବ ହଷ୍ଟେଲ ଅନ୍ତେବାସୀଙ୍କୁ ନଡିଆ ବାହୁଙ୍ଗା ଓ ବାଡ଼ିରେ ନିର୍ଧୁମ୍ ମାଡ଼ ମାରୁଥିବାର ଏକ ଭିଡିଓ ଏବେ ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି । ଘଟଣାଟି ରବିବାର ରାତିରେ ଘଟିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି।



ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ନବମ ଶ୍ରେଣୀର କିଛି ଛାତ୍ର, ସମ୍ପୃକ୍ତ ଛାତ୍ର ଓ ଅନ୍ୟ ଛାତ୍ରଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ନିକଟରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ। ପରେ ଶିକ୍ଷକ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଛାତ୍ରଙ୍କୁ ତାଗିଦ୍ କରିଥିଲେ । ଏଥିରେ ଉତ୍‌କ୍ଷିପ୍ତ ହୋଇ ସେ ଓ ତାଙ୍କ କିଛି ସହପାଠୀ ମିଶି ଗତ ରବିବାର ରାତିରେ ନବମ ଶ୍ରେଣୀର ୨୦ରୁ ଅଧିକ ହଷ୍ଟେଲ ଅନ୍ତେବାସୀଙ୍କୁ ଅମାନବୀୟ ଭାବେ ମାଡ଼ ମାରୁଥିବାର ଭିଡିଓରୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ।

ଏନେଇ ବିଦ୍ୟାଳୟର ହଷ୍ଟେଲ ଦାୟିତ୍ବରେ ରହିଥିବା ଡମ୍ବରୁଧର ତ୍ରିପାଠୀ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରି କହିଛନ୍ତି, "ଉକ୍ତ ଛାତ୍ରଙ୍କ ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇ ତାଙ୍କୁ ବିଦ୍ୟାଳୟରୁ ବହିଷ୍କାର କରାଯିବା ସହ ଥାନାରେ ଏତଲା ଦିଆଯାଇଛି ।"

ଘଟଣା ସଂପର୍କରେ ଖବର ପାଇ କୋଲନରା ବ୍ଲକ ମଙ୍ଗଳ ସଂପ୍ରସାରଣ ଅଧିକାରୀ ଦେବାଶିଷ ମୁଣ୍ଡ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଯାଇ ତଦନ୍ତ କରିଛନ୍ତି । ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ଜିଲ୍ଲା ମଙ୍ଗଳ ଅଧିକାରୀ ଅସୀମା ରାଓ କୋଲନରା ଡବ୍ଲ୍ୟୁଇଓ (Welfare Extension Officer)ଙ୍କୁ ତଦନ୍ତ ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ କହିଥିବା ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି । ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅବଗତ କରାଯାଇଥିବା ଅସୀମା ରାଓ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ।

ଘଟଣା ପରେ ହଷ୍ଟେଲରେ ରହୁଥିବା ଅନ୍ୟ ଅନ୍ତେବାସୀମାନେ ଭୟଭୀତ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି ।

ତେବେ ହଷ୍ଟେଲରେ ରହୁଥିବା ଅନ୍ତେବାସୀ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କୁ କେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଏଭଳି ମାଡ଼ ମରାଗଲା, ଘଟଣା ସମୟରେ ହଷ୍ଟେଲର ଦାୟିତ୍ୱରେ କିଏ ଥିଲେ ଏବଂ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ସୁରକ୍ଷାରେ କୌଣସି ଅବହେଳା ହୋଇଛି କି ନାହିଁ, ସେନେଇ ବିଭାଗୀୟ ରିପୋର୍ଟ ପରେ ଅଧିକ ସ୍ପଷ୍ଟତା ଆସିବ ।

ଏହା ବି ପଢନ୍ତୁ- ରାୟଗଡ଼ା UDA ସଂସ୍ଥା କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ କୋଟିଏରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଟଙ୍କା ଆତ୍ମସାତ ! ଥାନାରେ ମାମଲା

ଇଟିଭି ଭାରତ, ରାୟଗଡା

TAGGED:

ରାୟଗଡା ଆବାସିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ହିଂସା
SENIOR STUDENTS BEATING JUNIORS
STUDENTS BEATEN WITH STICKS
HOSTEL VIOLENCE IN RAYAGADA
RAYAGADA RESIDENTIAL SCHOOL

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.